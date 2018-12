Pacific Scoreboard: Dec. 7, 2018

Kubasaki's Noah Vasquez and Kadena's Aiden Mason battle for the advantage in the 108-pound bout during Friday's Okinawa wrestling dual meet. Mason pinned Vasquez in 2:40, but the Dragons won the meet 44-17.

High school

Wrestling

Okinawa

Kubasaki 44, Kadena 17

Friday at Camp Foster

101 — Manuel Ramos, Kadena, by walkover; 108 — Aiden Mason, Kadena, pin. Noah Vasquez, 2:40; 115 — Austin Carpenter, Kubasaki, pin. Mizuki Sato-Marsh, 3:22; 122 — Vincent Rodriguez, Kubasaki, dec. Axel Shepard, 12-9; 129 — Caleb Orr, Kubasaki, by walkover; 135 — Adrian Misenhimer, Kubasaki, dec. Paul Maskery, 6-4; 141 — Victor Saavedra, Kubasaki, tech. Eric Hansen, 11-0, 3:12; 148 — Ruban Saavedra, Kubasaki, pin. Logan Howell, 2:58; 158 — Luke Moseley, Kubasaki, tech. Kelsey Johnston, 10-0, 1:08; 168 — Fintan Cavley, Kadena, pin. Mateo Barrantes, 4:05; 180 — Oakley Mueller, Kubasaki, tech. Fisher Brown, 10-0, :46; 215 — Haydn Peterson, Kubasaki, by walkover; Heavyweight — Matthew Mahlstede, Kubasaki, by walkover.



Basketball

Boys



South Korea

Yongsan 53, Daegu 46, OT

Friday at Seoul

Warriors 8 23 4 10 1 — 46

Guardians 11 14 16 4 8 — 53

Scoring — Guardians: Jonathan Yi 17, Paul Oh 13; Warriors: Elijah Bembischew 15, J.B. Pope 11. Rebounding — Guardians: Tayne Kim 10, Yi 8, Oh 7, Max Choi 6.



Humphreys 82, Seoul Foreign

Friday at Camp Humphreys

Crusaders 6 12 12 10 — 40

Blackhawks 16 22 30 14 — 82

Scoring — Blackhawks: Jalen Hill 19, Quintin Metcalf 16, T. Williams 10.

Okinawa

Kadena 57, Kubasaki 42

Friday at Kadena Air Base

Dragons 9 11 6 16 — 42

Panthers 15 19 9 14 — 57

Scoring — Panthers: Blake Dearborn 16, Jordan Valerio 16, Kai Harris 10, Eric McCarter 10; Dragons: Damien Dorval 17. Rebounding — Panthers: Dearborn 18, Harris 11, Valerio 6.

Japan

Robert D. Edgren 58, Zama 40

Friday at Misawa Air Base

Trojans 6 0 17 17 — 40

Eagles 14 19 7 18 — 58

Scoring — Eagles: Quan Thompson 16, Chauncey Williams 15, Keith Wright 14; Trojans: Jeremiah Stewart 12.



Nile C. Kinnick 78, St. Maur 23

Friday at Yokosuka Naval Base

Cougars 9 7 4 3 — 23

Red Devils 23 26 16 13 — 78

Scoring — Red Devils: YanKarlos Torres 13, Chris Watson 10.



Western Japan Athletic Association Tournament

Friday at Osaka

E.J. King 74, Senri-Osaka 57

Cobras 25 20 19 10 — 74

Sabres 5 16 18 18 — 57

Scoring — Cobras: Dyson Robinson 31, Jalen Nall 12, James Meachum 11; Sabres: Keita Sasaki 27. Rebounding — Cobras: Robinson 14. Assists — Cobras: Nall 10.



Matthew C. Perry 45, Senri-Osaka 37

Friday at Osaka

Quarter splits not available. Scoring — Samurai: Anthony Laney 20.

Girls



South Korea

Taejon Christian 24, Seoul American 23

Friday at Yongsan Garrison

Dragons 6 6 4 8 — 24

Falcons 2 9 4 8 — 23

Scoring — Dragons: Kunlan Yang 16; Falcons: Jalynn Knight 8.



Humphreys 45, Seoul Foreign 24

Friday at Camp Humphreys

Crusaders 6 8 5 5 — 24

Blackhawks 5 11 16 14 — 45

Scoring — Blackhawks: Madison Bridges 8; Crusaders: Jasmine Kipa 9.



Daegu 39, Yongsan 25

Friday at Seoul

Warriors 14 5 10 10 — 39

Guardians 1 10 8 6 — 25

Scoring — Warriors: Bethani Newbold 15, Dai’Ja Turner 12; Guardians: Rachael Ko 7. Rebounding — Warriors: Turner 13, Jya Van 6; Guardians: Rebecca Kim 11. Assists — Warriors: Newbold 5. Steals — Warriors: Turner 6, Newbold 5. Blocked shots — Warriors: Turner 5.

Okinawa

Kadena 44, Kubasaki 22

Friday at Kadena Air Base

Dragons 7 3 7 5 — 22

Panthers 13 6 12 13 — 44

Scoring — Panthers: Atiria Simms 17; Dragons: Megan Charkowski 5. Rebounding — Panthers: Simms 22, Lydia Rice 14, Cristee Dervil 8, Alexis Boyer 6.

Japan

Zama 64, Edgren 9

Friday at Misawa Air Base

Trojans 17 17 14 16 — 64

Eagles 0 5 2 2 — 9

Scoring — Trojans: Chloe Sterling 22, Kirari Smith 15; Eagles: Momomi Atkinson 5.



Seisen 31, Yokota 16

Friday at Yokota Air Base

Phoenix 7 12 2 10 — 31

Panthers 4 0 10 2 — 16

Scoring — Phoenix: Marin Sakata 9. Rebounding — Phoenix: Sakata 10, Anna McKellin 7, Eria Robottom 5, Momone Ishibashi 5. Steals — Phoenix: Kanon Ishibashi 8, M. Ishibashi 7.



American School In Japan 41, Kinnick 11

Friday at Yokosuka Naval Base

Mustangs 5 10 12 14 — 41

Red Devils 1 3 3 4 — 11

Scoring — Mustangs: Sasha Sasanuma 8; Red Devils: Kiana Johnson 6. Rebounding — Red Devils: Johnson 8. Steals — Mustangs: Sasanuma 5.



Western Japan Athletic Association Tournament

Friday at Kobe

Canadian Academy 46, Perry 13

Falcons 17 9 7 13 — 46

Samurai 0 5 2 6 — 13



Canadian Academy 48, King 23

Falcons 16 12 12 8 — 48

Cobras 3 3 8 9 — 23

Scoring — Cobras: Gabi Shultz 17.