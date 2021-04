Pacific Scoreboard: April 25, 2021

Yokota goalkeeper Tanner Marlowe skies to make the save against Zama during Saturday's DODEA-Japan boys soccer match. The Panthers and Trojans played to a 2-2 draw.

High school

Track and field

Guam

Friday at Upper Tumon

(Distances in meters)

Boys

Shot put — Deshaun Warren, Tiyan, 9.59 meters; Discus — Warren, 30.46; Long jump — Jovan Pineda, John F. Kennedy, 5.11; Triple jump — Pineda, 12.03; Javelin — Warren, 29.19; 100 — Andre Johnson, Guam High, 11.54 seconds; 110 hurdles — Pineda, 16.24; 200 — Johnson, 24.18; 300 hurdles — Pineda, 47.47; 400 — Duane Jackson, Guam High, 59.49; 400 relay — Guam High (Johnson, Aaron Johnson, Jackson, Logan Brewer, 47.36), 800 — Hugh Kent, JFK, 2 minutes, 14.03 seconds; 1,500 — Kent, 4:39.75; 1,600 relay — Guam High (Aa. Johnson, An. Johnson, Brewer, Hobson Jarret), 3:57.94; 3,000 — Kent, 10:03.22.

Girls

Shot put — Nya Belga, Okkodo, 7.98 meters; Discus — Belga, 20.68; Long jump — Maria Calvo, John F. Kennedy, 4.27; Triple jump — Calvo, 8.76; Javelin — Loryn Techaira, JFK, 19.44; 100 — Kailee Guerrero, Guam High, 13.74 seconds; 100 hurdles — Calvo, 19.98; 200 — Maegan Sheffield, Guam High, 29.15; 300 hurdles — Calvo, 56.03; 400 — Mikayla Angoco, Guam High, 1 minute, 5.66 seconds; 400 relay — Guam High (Sheffield, Guerrero, Angoco, Princess Fajardo), 54.58; 800 — Sameha Wilbank, Guam High, 2:42.59; 1,500 — Liliana Fennessey, Guam High, 5:19.10; 1,600 relay — Guam High (Angoco, Guerrero, Fajardo, Ashley Chapman), 4:47.31; 3,000 — Fennessey, 11:52.66.

Japan

Saturday at Marine Corps Air Station Iwakuni and Misawa Air Base, Japan

(Distances in meters)

Boys

E.J. King 57, Matthew C. Perry 45

Shot put — Shawn Swindell, Perry, 8.78 meters; Discus — Zachery Carter, Perry, 22.40; High jump — Swindell, 1.70; Long jump — Caleb Anderson, King, 5.56; 100 — Jay Belmonte, King, 12.32 seconds; 110 hurdles — Belmonte, 16.81; 200 — Isaiah Kim, Perry, 28.16; 300 hurdles — Belmonte, 45.87; 400 — Anderson, 54.74; 400 relay — Perry (Carter, Kim, Jalen Cobb, Zildjian Tamayo), 51.71; 800 — Anderson, 2 minutes, 27.23 seconds; 1,600 — Tyler Gaines, King, 4:58.45; 1,600 relay — King (Luis Romero, Adham Mohamed, Belmonte, Anderson), 3:49.22; 3,200 — Gaines, 11:32.13.

Girls

King 41, Perry 31

Shot put — Avanni Gardner, King, 7.59 meters; Discus — Gardner, 31.32; High jump — Abriell Shand-Pike, King, 1.30; 100 — Shand-Pike, 14.96 seconds; 200 — Shand-Pike, 32.42; 400 — Shand-Pike, 1 minute, 10.58 seconds; 400 relay — Perry (Ciera Roberts, Leanna Ibanez, Makayla Colar, Grace Linville), 1:03.29; 1,600 — Fernanda Diaz, King, 5:57.27; 1,600 relay — Perry (Roberts, Ibanez, Linville, Colar), 5:34.51); 3,200 — Diaz, 12:59.73.



Saturday at Camp Zama

(Distances in meters)

Boys

Nile C. Kinnick 306½, Yokota 125½, Zama 53

Shot put — Jhavin Maniebo, Kinnick, 11.61 meters; Discus — Maniebo, 38.50; High jump — Michael Lozano, Kinnick, 1.70; Long jump — Jonathan Moon, Kinnick, 5.41; 100 — Jeremiah Hines, Kinnick, 11.89 seconds; 110 hurdles — Antonio Mack, Yokota, 18.51; 200 — Hines, 24.36; 300 hurdles — Mack, 43.60; 400 — Jacob Vitug, Kinnick, 55.65; 400 relay — Kinnick (Vitug, Moon, Hines, Jeremy Jimenez), 46.50; 800 — Austin Shinzato, Kinnick, 2 minutes, 5.81 seconds; 1,600 — Shinzato, 4:52.68; 1,600 relay — Kinnick (Moon, Vitug, Hines, Elijah Aquil), 3:47.66; 3,200 — Shinzato, 10:38.25.

Girls

Kinnick 177½, Zama 156½, Yokota 122

Shot put — Kathryn Withers, Kinnick, 8.29 meters; Discus — Withers, 30.03; High jump — Theori Lindsay, Zama, 1.40; Long jump — Chyanne Hudson, Zama, 3.97; 100 — Madison Anderson, Zama, 13.63 seconds; 100 hurdles — Samantha Crisci, Kinnick, 20.62; 200 — Lindsay, 28.93; 300 hurdles — Trinity Stegall, Yokota, 55.16; 400 — Aiko Galvin, Yokota, 1 minute, 2.43 seconds; 400 relay — Yokota (Stegall, Ami Sylla, Jazzmin Spencer, Nia Robinson-Martinez), 53.96; 800 — Nora True, Yokota, 2:43.50; 1,600 — Reagan Cheramie, Yokota, 5:40.91; 1,600 relay — Yokota (Spencer, True, Stegall, Galvin), 4:31.84; 3,200 — Cheramie, 12:14.89.



Baseball

Japan

Saturday at Sasebo Naval Base

King 11, Perry 0

Samurai 000 00 — 0 0 4

Cobras 031 43x — 11 6 0

W — Leo Schinker 5 IP (0 H, 0 ER, 0 BB, 13 SO); L — Roy Clayton III 4 IP (6 H, 8 ER, 4 BB, 4 SO). Batting — Cobras: Nolan FitzGerald 2-4 (2 2B, 5 RBI). Noteworthy — Schinker, a senior, pitched his second career no-hitter, this one a perfect game, in what may have been his final high school start.



King 16, Perry 3

Samurai 210 0 — 3 1 3

Cobras 255 4x — 16 12 1

W — Colin Schrader 4 IP (H, ER, 4 BB, 8 SO); L — Nickolas Elizondo 3 IP (9 H, 11 ER, 3 BB, 5 SO). Batting — Cobras: Kobe Coleman 2-2 (2 HR, 4 RBI), Schinker 2-2 (HR, 3 RBI, 2 SB), Edrick Cummings 2-3 (HR, 3 RBI, 2 SB), Schrader 3-3 (2B, 3 RBI), FitzGerald 2-3 (2 RBI, 2 SB).



Saturday at Yokota Air Base

Edgren 6, Yokota 5

Eagles 202 20 — 6 8 2

Panthers 200 30 — 5 9 0

W — Dylan Tomas 5 IP (9 H, 4 ER, 3 BB, 4 SO, HP). Noteworthy — Tomas pitched a complete-game victory for the Eagles and helped himself with two RBIs and two stolen bases.



Yokota 11, Edgren 1

Eagles 000 10 — 1 0 8

Panthers 250 4x — 11 3 1

W — Brody Choate 5 IP (0 H, 0 ER, 2 BB, 13 SO); L — Noah Cruz 3 IP (2 H, 6 ER, 8 BB, 3 SO). Noteworthy — Choate’s no-hitter was the third of five innings or more thrown by a DODEA-Japan baseball pitcher this season.



Saturday at Camp Zama

Kinnick 7, Zama 2

Trojans 100 100 0 — 2 5 2

Red Devils 103 111 x — 7 12 3

W — Isaac Christensen 6 IP (2 H, ER, BB, 6 SO, 3 HBP); L — Kai Kuroda 3 IP (6 H, 4 ER, BB, 7 SO). Batting — Red Devils: Sebastian Hineman 2-3, Christensen 4-4, Julian Ramos 2-4 (2 RBI), Luis Ayala (3 RBI).



Kinnick 18, Zama 0

Red Devils (11)25 — 18 7 0

Trojans 000 — 0 0 3

W — Ramos 2 IP (0 H, 0 ER, 0 BB, 3 SO); L — Hiroki Davis 2 IP (7 H, 2 ER, 7 BB, 0 SO, 3 HBP). Batting — Red Devils: Christensen 2-3 (2 RBI), Ayala (2 RBI), Isaac Tovar (2 RBI).



Kinnick 17, Zama 6

Friday at Yokosuka Naval Base

Trojans 101 04 — 6 3 5

Red Devils 632 06x — 17 15 2

W — Hineman 4 IP (H, 0 ER, 0 BB, 9 SO); L — Caleb Schmiedel 1 1/3 IP (5 H, 8 ER, 2 BB, 3 SO). Batting — Red Devils: Hineman 5-5 (2B 2 RBI), Christensen 2-3 (2B, 2 RBI, SB), Ramos 2-3 (2 RBI), Ayala 3-4 (2B, 3 RBI). Trojans: Kierstyn Aumua (2 RBI).



Softball

Japan

Saturday at Yokota Air Base

Yokota 20, Edgren 0

Eagles 000 — 0 1 0

Panthers 9(11)x — 20 11 0

W — Aaliyah Velasquez 3 IP (H, 2 BB, 7 SO). Batting — Panthers: Annalise Rodriguez (HR, 3 RBI, 5 SB), Amarys Troche 2-2 (2 RBI, 5 SB).



Yokota 36, Edgren 6

Eagles 015 — 6 0 0

Panthers 4(32)x — 36 19 1

W — Aki Diehl 2 1/3 IP (0 H, 5 ER, 10 BB, 3 SO). Batting — Panthers: Elena Haas 3-3 (2 RBI, 6 SB), Marilyn Fresquez 2-2 (2B, HR, 5 RBI, 4 SB), C. Grannis-Ezell 2-2 (3 RBI, 6 SB), Rodriguez 2-2 (2 RBI, 3 SB), Erica Young (HR, 4 RBI, 2 SB), Diehl (4 RBI, 5 SB), Leilani Westlund 3-5 (5 RBI, 3 SB), Velasquez 2-2, Katie Stover 3-4 (2 RBI, 5 SB).



Basketball

Boys



South Korea

Saturday at Osan Air Base

Humphreys Gold 57, Osan Black 40

Blackhawks 9 26 3 19 — 57

Cougars 12 5 14 9 — 40

Scoring — Blackhawks Gold: Donovan Okpokwasili 20, Thomas Kumar 10; Cougars Black: Gavin Lunn 15. Rebounding — Blackhawks Gold: Okpokwasili 9, Sean Cook 8, Kumar 5. Steals — Blackhawks Gold: Kumar 8, Okpokwasili 6.



Humphreys Black 65, Osan Blue 26

Blackhawks 16 21 17 11 — 65

Cougars 9 10 2 5 — 26

Scoring — Blackhawks Black: Myles Johnson 35, Collin Metcalf 16; Cougars Black: Jaylon Grant 7. Rebounding — Blackhawks Black: Johnson 18, Metcalf 12.



Soccer

Boys



Okinawa

Kadena 1, Kubasaki 1

Friday at Kadena Air Base

Halftime — Panthers 1-0. Goals — Panthers: Jacob Puterbaugh (1); Dragons: Aden Leggio (3). Assist — Panthers: Tyler Smith.

Japan

Perry 7, King 0

Saturday at Sasebo Naval Base

Halftime — 3-0. Goals — Giovanni Cano 4 (9), Shion Fleming 2 (5), Jonathan Ramirez (4). Assists — Jaythan Baythavong 4, Yugo Cooley 2. Noteworthy — Samurai improved to 5-0 against the Cobras.



Saturday at Yokota Air Base

Yokota 2, Zama 2

Halftime — 0-0. Goals — Panthers: Sena Solberg (8), Troy Johnson (1); Trojans: Kai Sakata 2 (2). Assists — Panthers: Alex Kosinski, Johnson.



Kinnick 6, Zama 0

Halftime — 3-0. Goals — Kuo Nishiyama 3 (8), Joey Hand (6), Daniel Zubaaran (1), Gabriel Robinson (1). Assists — Ryo Nishiyama 3, Hand.



Kinnick 3, Yokota 1

Halftime — 2-1. Goals — Red Devils: K. Nishiyama (9), Hand (7), Justin Crouch (3); Panthers: Owen Taylor (13). Assists — Red Devils: R. Nishiyama 2, Hand.

Girls



Okinawa

Kadena 4, Kubasaki 0

Friday at Kadena Air Base

Halftime — 2-0. Goals — Angelina Ackles 2 (6), Noelle Asato (1), Natalia Cruz-Clay (1). Assist — Alexis Champion.

Japan

Saturday at Sasebo Naval Base

King 1, Perry 0

Halftime — 0-0. Goal — Mali Schinker (9).



King 4, Perry 0

Halftime — 3-0. Goals — Schinker 2 (11), Alyssa Garcia (8), Jae Garland 5. Noteworthy — Cobras improved to 6-0 vs. the Samurai.



Saturday at Yokota Air Base

Edgren 3, Yokota 1

Halftime — Eagles 2-1. Goals — Eagles: Isabelle Pummill 2 (2), Maya Smith (1); Panthers: Keiya Carlson (4). Assists — Eagles: Pummill, Smith.



Yokota 5, Edgren 1

Halftime — 1-1. Goals — Panthers: Carlson 2 (6), Emma Ball (5), Gabby Sutton (2), Lily Wellons (2); Eagles: Pummill 3. Assists — Panthers: Emina Garcia; Eagles: Smith.



Kinnick 5, Zama 2

Saturday at Camp Zama

Halftime — 4-1. Goals — Red Devils: Charley Lau 2 (8), Natsumi Elmoutawakel (8), Mikayla Miranda (3), Sakura Lopez (3); Trojans: Midori Robinson (5), Sakura Ala (1). Assists — Red Devils: Lau, Lopez, Sadie Schulz; Trojans: Aubrey Giles.

Guam

Academy of Our Lady of Guam 5, Guam 2

Saturday at Agana Heights

Halftime — 3-0.



Volleyball

Boys



Guam

St. Paul Christian def. Guam 25-22, 25-18, 25-17

Friday at Dededo

Kills — Panthers: Jared Aguon 7. Digs — Panthers: Julian Peralta 7. Block points — Panthers: Keean Fejeran 3, Terrell Rosario 3. Noteworthy — Panthers were eliminated from the Independent Interscholastic Athletic Association of Guam playoffs.