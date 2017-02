Pacific Scoreboard: Feb. 21, 2017

High school

Basketball

Boys

Far East Division I Basketball Tournament

Tuesday at Camp Foster, Okinawa

Pool A

American School of Bangkok 70, Zion Christian 39

Eagles 30 21 8 11 — 70

Lions 12 12 14 5 — 39

Scoring — Eagles: Hank Huang 23, Jalen Lomax 15, Mum Rattanawiwatatpong 10; Lions: Dakota Smith 17, Zechariah Jones 13.



American School In Japan 67, Kubasaki 51

Mustangs 14 11 29 13 — 67

Dragons 13 16 9 13 — 51

Scoring — Mustangs: Koki Wiley 23; Dragons: Elonzo Higginson III 14, Jonathan Baker 13, Ilijah Washington 11.



Pool B

Kadena 77, Nile C. Kinnick 74

Red Devils 12 20 23 19 — 74

Panthers 18 15 24 20 — 77

Scoring — Panthers: Justin Wilson 31, Jahron Mitchell 15, Alec Peel 11; Red Devils: Jacob Germany 18, Rashad Rapada 15, Gage Henderson 10. Rebounding — Panthers: Wilson 7; Red Devils: Davion Roberts 8, Henderson 5.



Seoul American 72, St. Mary’s 54

Falcons 15 27 21 9 — 72

Titans 11 16 15 12 — 54

Scoring — Falcons: Quintin Metcalf 37, Willie Grandison 17; Titans: Ken Asai 15, Thomas Wood 12. Rebounding — Falcons: Metcalf 11. Assists — Falcons: Donnavan Scott 5. Steals — Falcons: Joshua Nix 5.



Single-elimination playoffs

ASIJ 66, Kinnick 38

Red Devils 8 8 12 10 — 38

Mustangs 20 17 20 9 — 66

Scoring — Mustangs: Wiley 24, Tyler Evert 10, Ray Shino 10; Red Devils: Henderson 15. Rebounding — Mustangs: Ian McGuire 10, Jack Latimore 9, Evert 6, Wiley 6; Red Devils: Henderson 7, Roberts 5.



Seoul 82, Kubasaki 64

Dragons 5 17 19 23 — 64

Falcons 14 20 23 25 — 82

Scoring — Falcons: Q. Metcalf 24, DeAndre Metcalf 20, Nix 11; Dragons: Higginson 23, Dylan Canlas 15, Baker 12. Rebounding — Falcons: Q. Metcalf 20, D. Metcalf 10. Assists — Falcons: Grandison 7, Nix 5. Steals — Falcons: Q. Metcalf 6. Blocked shots — Falcons: Q. Metcalf 4. Noteworthy — Falcons end Dragons’ two-year title reign.



ASB 53, St. Mary’s 52

Eagles 14 14 14 11 — 53

Titans 10 19 12 11 — 52

Scoring — Eagles: Wei Huang 25, H. Huang 11; Titans: Wood 28, Asai 15. Noteworthy — Hank Huang hit the game-winning free throw with 3.3 seconds left.



Kadena 76, Zion Christian 54

Panthers 22 18 18 18 — 76

Lions 12 12 14 16 — 54

Scoring — Panthers: J.J. Daniels 15, Casey Coy 14, Wilson 13, Nick Laney 12; Lions: Smith 23, Sean Delawder 10.



Wednesday’s games

Kinnick vs. Kubasaki, 9 a.m.

St. Mary’s vs. Zion, 9 a.m.

ASIJ vs. Seoul, noon.

ASB vs. Kadena, 3 p.m.

St. Mary’s-Zion winner vs. ASIJ-Seoul loser, 6 p.m.



Far East Division II Basketball Tournament

Tuesday at Yokota Air Base, Japan

Pool A

E.J. King 79, Robert D. Edgren 51

Cobras 25 20 17 27 — 79

Eagles 10 15 12 14 — 51

Scoring — Cobras: Devin Robinson 24, Dyson Robinson 19, Cameron Rozzell 11, Seth Hudson 11; Eagles: Jun Doria 23, Christian Enyeart 13.



Daegu 66, Christian Academy Japan 58, OT

Warriors 11 10 11 22 12 — 66

Knights 12 13 16 13 4 — 58

Scoring — Warriors: Bishop Fields 20, Keith Williams 19, Kevin Williams 14, Jarvis Stokes 10; Knights: Damilola Mosaku 20. Noteworthy — Keith Williams had 17 of his points in the second half and overtime; Kevin Williams hit four overtime foul shots.



Edgren 40, Matthew C. Perry 31

Samurai 2 7 8 14 — 31

Eagles 10 8 10 12 — 40

Scoring — Eagles: Doria 15, Enyeart 11; Samurai: Garrett Macias 12.



Perry 45, CAJ 38

Knights 6 7 13 12 — 38

Samurai 5 15 11 14 — 45

Scoring — Samurai: Jon Armijo 11; Knights: Joshua May 10.



Pool B

Humphreys 72, Osan 41

Blackhawks 14 21 25 12 — 72

Cougars 15 14 6 6 — 41

Scoring — Blackhawks: Jalen Hill 23, Brice Bulotovich 17, Nate Hellams 14; Cougars: Darius Dawson 14, Cameron Jones 11.



Yokota 65, Okinawa Christian 37

Crusaders 8 9 10 10 — 37

Panthers 19 22 9 15 — 65

Scoring — Panthers: Hunter Cort 17, Renyck Robertson 10; Crusaders: Mark Lueder 12.



Zama 56, Osan 46

Trojans 7 4 21 24 — 56

Cougars 10 8 17 11 — 46

Scoring — Trojans: Cameron Waters-Daniels 19, Hikari Nakamura 14; Cougars: Dawson 25.



Okinawa Christian 82, Zama 74

Crusaders 23 11 20 28 — 82

Trojans 8 18 26 22 — 74

Scoring — Crusaders: Lueder 28, Freddie Hatch 17, Kenny Ishida 14; Trojans: Nakamura 20.



Yokota 55, Humphreys 53

Blackhawks 15 15 16 7 — 53

Panthers 19 13 11 12 — 55

Scoring — Panthers: Robertson 23, Kishaun Kimble-Brooks 12; Blackhawks: Hellams 22, Jackson Taylor 12. Noteworthy -- Panthers win rematch of 2016 championship.



Wednesday’s games

Single-elimination playoffs

Zama vs. CAJ, 8 a.m.

Edgren vs. Osan, 9:30 a.m.

Humphreys vs. Edgren, 1 p.m.

Daegu vs. OCSI, 2:30 p.m.

Semifinals

King vs. Zama-CAJ winner, 4 p.m.

Yokota vs. Edgren-Osan winner, 5:30 p.m.

Guam

Guam High 47, Okkodo 40

Tuesday at Agana Heights

Bulldogs 11 13 9 7—40

Panthers 11 9 6 21—47

Scoring — Panthers: Robert Kranz 13, Juan King Jr. 12. Rebounding — Panthers: Khalid Volious 10, Kranz 9, E.J. Williams 7.

Girls

Far East Division I Basketball Tournament

Tuesday at Camp Foster, Okinawa

Kadena 34, ASIJ 27

Panthers 9 11 7 7 — 34

Mustangs 6 11 4 6 — 27

Scoring — Panthers: Rhamsey Wyche 16; Mustangs: Grace Wallrapp 8, Allie Rogers 8.



ASB 31, Kinnick 28

Red Devils 4 7 10 7 — 28

Eagles 9 11 5 6 — 31

Scoring — Eagles: Shanique Lucas 18; Red Devils: Dallas Carter 9. Rebounding — Eagles: Neeltje Hendriske 7; Red Devils: Carter 9.



Kubasaki 28, Seoul 21

Dragons 7 8 6 7 — 28

Falcons 3 10 5 3 — 21

Scoring — Dragons: Chloe Stevens 11; Falcons: Krista Bradley 12.



ASIJ 40, ASB 34

Mustangs 13 8 9 10 — 40

Eagles 9 13 6 6 — 34

Scoring — Mustangs: Wallrapp 21; Eagles: Keisharna Lucas 23.



Kinnick 31, Kubasaki 9

Red Devils 9 5 10 7 — 31

Dragons 1 6 2 0 — 9

Scoring — Red Devils: Taylor Cobb 7; Dragons: Da’Zha Loney 3.



Kadena 40, Seoul 23

Panthers 14 6 6 14 — 40

Falcons 6 4 10 3 — 23

Scoring — Panthers: Wyche 19; Falcons: Jayla Crawford 10.



Single-elimination playoffs

Kinnick 33, Kubasaki 16

Red Devils 5 11 14 3 — 33

Dragons 3 8 0 5 — 16

Scoring — Red Devils: Venus Hill 15; Dragons: Stevens 11.



ASB 46, Seoul 30

Falcons 11 4 4 11 — 30

Eagles 9 18 9 10 — 46

Scoring — Eagles: S. Lucas 16; Falcons: Bradley 8.



Wednesday’s games

Kadena vs. Kinnick, 9 a.m.

ASIJ vs. ASB, 10:30 a.m.

Seoul vs. Kadena-Kinnick loser, 1:30 p.m.

Kubasaki vs. ASIJ-ASB loser, 4:30 p.m.



Far East Division II Basketball Tournament

Tuesday at Marine Corps Air Station Iwakuni, Japan

Pool A

Yokota 34, Humphreys 5

Blackhawks 0 0 3 2 — 5

Panthers 11 7 8 8 — 34

Scoring — Panthers: Britney Bailey 10.



Edgren 53, Sacred Heart 25

Eagles 14 4 18 17 — 53

Symbas 5 6 10 4 — 25

Scoring — Eagles: Coko Magby 16, Karen Anastos 15, Ja’la Wade 13; Symbas: Karin Kosugi 7.



Pool B

Perry 40, Daegu 9

Samurai 17 4 11 8 — 40

Warriors 3 4 2 0 — 9

Scoring — Samurai: Lebet Erhart 10.



Osan 24, CAJ 21, OT

Cougars 3 8 6 4 3 — 24

Knights 4 5 10 2 0 — 21

Scoring — Cougars: Natalyah Shaw 9. Rebounding — Knights: Julia Fleming 7, Rachel Bedow 5.



Perry 22, CAJ 15

Samurai 6 2 4 10 — 22

Knights 0 6 6 3 — 15

Scoring — Samurai: Devon Shuman 12. Rebounding — Knights: Fleming 8, Bedow 6, Yeonjoo Kim 5.



Pool C

Zama 45, Zion Christian 10

Trojans 13 16 9 8 — 45

Lions 3 3 2 2 — 10

Scoring — Trojans: Ally Chiarenza 16.



Single-elimination playoffs

Zion Christian 43, Humphreys 31

Blackhawks 7 7 7 10 — 31

Lions 4 12 11 16 — 43

Scoring — Blackhawks: Jaedyn Jones 16. Steals — Blackhawks: Jones 8.



King 29, CAJ 28, OT

Knights 0 8 8 8 4 — 28

Cobras 7 6 4 7 5 — 29

Scoring — Cobras: Gabi Shultz 12.



Sacred Heart 44, Daegu 14

Warriors 4 0 7 3 — 14

Symbas 6 12 14 12 — 44

Scoring — Symbas: Alisa Belitz 22, Kosugi 12; Warriors: Mylissa Spurgon 10. Rebounding — Symbas: Belitz 5.



Edgren 52, Osan 27

Cougars 8 2 10 7 — 27

Eagles 14 15 12 11 — 52

Scoring — Eagles: Wade 12, Anastos 12; Cougars: Shaw 12.



Wednesday’s games

Perry vs. Zion, 9 a.m.

Yokota vs. King, 9 a.m.

Zama vs. Sacred Heart, 9 a.m.

Zion vs. CAJ, 10:30 a.m.

Daegu vs. Osan, 10:30 a.m.

Perry-Zion loser vs. Zama-Sacred Heart loser, 10:30 a.m.

Zion-CAJ winner vs. Daegu-Osan winner, 3 p.m.

Yokota-King loser vs. TBD, 3 p.m.

Semifinals

Edgren vs. Perry-Zion winner, 1 p.m.

Yokota-King winner vs. Zama-Sacred Heart winner, 1 p.m.



Softball

Guam

Guam High 10, George Washington 2

Tuesday at Mangilao

Panthers 011 230 3 — 10

Geckos 101 000 0 — 2

Completion of originally scheduled Feb. 1 game suspended by rain

W — Abby Mravlja 7 IP (2 H, 2 R, 4 BB, 14 SO); L — Samantha Quinata 7 IP (5 H, 10 R, 3 HP, 9 BB, 3 SO). Batting — Panthers: Kaylee Camacho 2-4 (2 RBI).