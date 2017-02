Europe Scoreboard: Feb. 17, 2017

High school

Wrestling

DODEA-Europe Wrestling Championships

Friday at Wiesbaden, Germany

Round robin (four rounds scheduled)

Round one

106

Atreyu Allen (Wies) maj. dec. Henry Etheridge (Bit) 10-0; Munro Manning (Sig) pin Jordan Bayle (SHAPE) :58; Johnathan Alvarado (Vil) dec. John Odom (Ram-B) 11-6; Ruben Ramos (Stu-B) tech-fall Nicolas Verduga (Vic) 16-0; Bryan Lovett (Lake) pin Caleb Smith (Vic) :43; Ivan Centeno (Stu-G) dec. Eli Rothas (Lake) 6-4.

113

Joseph Wicker (Stu-B) dec. Diego Martinez (Vil) 15-8; Conner Mackie (Kais) bye; Kyle Boren (Lake) bye; Tyler McGrady (Stu-G) pin John Miayamoto 5:20; David Kingery (Ram-B) bye; Marvin Crews (Baum) bye.

120

Jeremiah Gerber (Wies) dec. Jacob Brown (Lake) 7-2; Jacob Gamboa (Avi) bye; Seth Crisp (Ram-R) bye; Joshua Garcia (Ram-B) maj. dec. Blaise Markley (Vil) 13-0; Tyler Barber (Kais) bye; Ryan Morrow (Stu-B) pin Tristan Valdez (Vic) 5-3.

126

Victor Castro (Baum) dec. Anthony Verduga (Vic) 5-3; Kurt Nacionales (Bit) dec. Nicholas Sanchez (Ram-R) 11-8; Ethan Boren (Lake) dec. Brian Haney (Bit) 10-3; Benjamin Fielding (Stu-B) pin Alexander Kimberly (SHAPE) :18; Liam Knowles (Avi) pin Chance McMullin (Vic) 1:07; Russell Bodily (Ram-B) pin Adrian Cruz (Vil) 1:01.

132

Stanley Cruz (Ram-B) pin Michael Hauser (Avi) 3:27; Malik Shoemaker (Lake) bye; Chase Faulkenberry (Avi) pin Liam Sheffield (Nap) 1:43; Joshua Badillo (Vic) pin Richard Chrestman (Bru) 2:37; Matthew Bolduc (Stu-B) bye; Andrew Keck (Rota) pin Damien Corser (AFN) 1:16.

138

Preston Booth (Lake) pin Marcus Bradley (Ram-R) 1:26; Anthony Cervantes (Avi) pin Stephen Brock (Vic) 1:32; Brandon Duckworth (Vil) pin Blake Borders (AFN) 4:56; Ryan Ford (Ram-B) pin Andres Tavarez (Nap) 4:39; Evan Mackie (Kais) pin Angel Zubia (SHAPE) 1:26; Alexander Sprague (Stu-B) pin Kevin Keller (Vil) 3:04.

145

Sean Kilrain (SHAPE) pin Cain Brehmer (Sig) :56; Isaiah Phillips (Stu-B) pin Maximillian Tortorelli (Stu-G) :10; Christopher Kolosky (AFN) dec. Gabriel Medaugh (Vil) 13-6; Parker Rose (Kais) dec. Dante Lapitan (Ram-B) 9-8; Jackson Blivin (Nap) pin Michael Clearwater (VIl) 1:10; Presley Peters (Rota) dec. Joseph Medina Montanez (Lake) 14-10.

152

Izaak Kappenman (SHAPE) pin Dylan Burns (Vil) :40; Joshua Theodore (Wies) pin Jaden Masterson (Hoh) 3:52; Dylan Hodson (Ram-R) pin Joseph Rowberry (Lake) 3:56; Christopher Hernandez (Stu-B) dec. Dante Rincon (Kais) 7-4; Jordan Hoffman (Nap) bye; Michael Ursell (Nap) bye; Mateo Lovato (Ram-B) pin Matthew McClure (AOSR) 4:50.

160

Bohdan Polovynko (Bru) dec. Owen Peterson (Ram-B) 4-1; Drake Ronnau (Mun) bye; Mitchel Schaul (Avi) pin Evan Clark (Bru) :53; Caleb Hood (Nap) pin Daniel Holland (Lake) 5:38; Gabriel Charlifue (Wies) bye; Matthew Johnston (Vil) pin Wesley Coglianese (Stu-B) 3:19.

170

Micah Noggle (Ram-B) dec. Francesco Mastroianni (Nap) 5-4; Joseph Krussick (Lake) pin Jacob Grimmage (SHAPE) 1:08; Ethan Johnson (Vic) pin Ayden Kemp (Ram-R) 3:59; Nathan Warner (Wies) dec. Kyle Frost (Vil) 6-5; Cole Ronnau (Mun) pin Tyrone Pittman (Nap) 2:39; Caleb McCabe (Baum) pin Zachary Coffey (Stu-B) 1:36.

182

Hunter Wiles (Kais) pin Ayden Capps (Avi) 3:47; Kevin Wentland (Stu-B) pin Liam Hartman (Vil) :36; Keifer Andrus (Vil) pin Szymon Poplawski (SHAPE) 2:34; Randle Steinbeck (Ram-B) pin Joseph Glenk (Lake) 1:25; Emil Aliyev (Vic) pin Joseph Crews (Nap) :48; Bryant Gonzalez (Bru) pin Omar Barbee (Stu-G) 5:24.

195

Yorel Smalls (Baum) dec. Shamil Aliyev (Vic) 13-9; Roderick Hendricks (Kais) bye; Dawson Miskin (Ram-B) pin Oleksandr Orati (Bru) :58; Christopher Hobson (Wies) dec. Christopher Cheadle (Stu-B) 6-5; Nicholas Clarida (Nap) bye; Joseph Baca (Vil) dec. Zane Miagany (Nap) 4-2.

220

Trevor Dunbar (Stu-B) pin Christopher Davidson (SHAPE) :48; Juan Oestreich (Vil) bye; Deven Holland (Wies) bye; Royce Staley (Kais) pin Dequan Epperson (Vic) 1:37; Erik Gerena (Ram-B) bye; Guram Manigaladze (Bru) bye.

285

Clayton Artese (Ram-B) pin Christopher Frye (Stu-G) 1:02; John Carroll (Stu-B) bye; Caleb Love (Ram-R) pin Kaelin Dunn (Nap) 2:51.



Round two

106

Etheridge pin Bayle 4:47; Allen pin Odom 1:03; Manning pin Alvarado 3:27; Ramos pin Smith 1:19; Centeno maj. dec. Verduga 9-1; Lovett dec. Rothas 6-2.

113

Wicker bye; Martinez bye; Mackie pin Boren 1:57; Miayamoto bye; McGrady bye; Kingery pin Crews 3:10.

120

Brown bye; Gerber bye; Gamboa pin Crisp 5:56; Garcia bye; Markley pin Valdez 3:20; Morrow pin Barber 2:55.

126

Sanchez dec. Verduga 8-6; Castro pin Haney 1:13; Nacionales pin Boren :35; Fielding pin McMullin :20; Bodily pin Kimberly 1:32; Knowles pin Cruz 3:56.

132

Hauser bye; Cruz pin Sheffield :43; Shoemaker (Lake) pin Faulkenberry 5:32; Badillo bye; Keck pin Chrestman 1:03; Bolduc pin Corser 1:22.

138

Bradley pin Brock 1:31; Booth pin Borders :59; Cervantes pin Duckworth 2:11; Ford pin Zubia 1:22; Tavarez dec. Keller 9-2; Mackie pin Sprague 3:04.

145

Tortorelli maj. dec. Brehmer 17-5; Kilrain pin Kolosky 1:10; Phillips pin Medaugh 1:50; Rose pin Clearwater :58; Lapitan pin Peters 3:08; Blivin dec. Montanez 12-10.

152

Masterson pin Burns 2:38; Kappenman pin Hodson 1:01; Theodore pin Rowberry :23; Ursell bye; Rincon bye; Hernandez maj. dec. Lovato; Hoffman pin McClure 2:20.

160

Peterson bye; Polovynko tech fall Clark 15-0; Ronnau dec. Schaul 12-3; Holland bye; Hood dec. Johnston 12-6; Charlifue pin Coglianese :45.

170

Noggle pin Grimmage 1:21; Mastroianni dec. Johnston 8-7; Krussick pin Kemp 3:32; Warner pin Pittman 1:08; Frost pin Coffey 2:20; Ronnau pin McCabe 1:05.

182

Wiles pin Hartman 1:19; Capps pin Poplawski 1:59; Wentland pin Andrus :36; Glenk pin Crews :34; Steinbeck dec. Barbee 3-1; Aliyev pin Gonzalez :41.

195

Smalls bye; Aliyev pin Orati 2:51; Miskin pin Hendricks :45; Hobson bye; Cheadle maj. dec. Miagany 12-0; Clarida pin Baca 3:01.

220

Dunbar bye; Davidson bye; Oestreich pin Holland 4:24; Staley bye; Epperson bye; Gerena bye; Manjgaladze bye.

285

Frye bye; Artese pin Dunn :58; Carroll dec. Love 8-3.

Round three

106

Etheridge maj. dec. Odom 10-2; Bayle dec. Alvarado 12-11; Allen dec. Manning 7-6; Ramos pin Centeno :48; Rothas pin Smith 4:58; Lovett pin Verduga 2:43.

113

Wicker bye; Boren bye; Mackie dec. Martinez 14-8; Miayamoto bye; Crews bye; Kingery pin McGrady 1:13.

120

Brown bye; Crisp bye; Gamboa dec. Gerber 8-2; Garcia pin Valdez :15; Morrow bye; Barber dec. Markley 6-5.

126

Verduga pin Haney 1:43; Sanchez maj. dec. Boren 16-6; Castro pin Nacionales 1:44; Fielding dec. Bodily 11-4; Cruz pin McMullin 5:18; Knowles maj. dec. Kimberly 11-2.

132

Hauser pin Sheffield 1:27; Faulkenberry bye; Cruz maj. dec. Shoemaker 8-0; Badillo pin Keck :56; Corser bye; Bolduc pin Chrestman :59.

138

Bradley pin Borders 3:06; Duckworth pin Brock 1:19; Booth pin Cervantes 1:29; Ford pin Keller :54; Zubia pin Sprague 5:07; Mackie maj. dec. Tavarez 14-4.

145

Brehmer pin Kolosky 4:36; Tortorelli pin Medaugh 1:57; Phillips pin Kilrain :32; Rose pin Peters 2:51; Montanez pin Clearwater 1:16; Blivin pin Lapitan 3:04.

152

Hodson pin Burns :42; Masterson pin Rowberry 3:02; Theodore pin Kappenman :20; Rincon dec. Lovato 6-5; McClure bye; Ursell bye; Hernandez pin Hoffman 3:55.

160

Peterson maj. dec. Clark 13-4; Schaul bye; Ronnau pin Polovynko 2:20; Johnston pin Holland 4:44; Coglianese bye; Charlifue pin Hood 1:48.

170

Johnson pin Noggle 2:21; Kemp pin Grimmage :49; Krussick pin Mastroianni 1:12; Warner pin Coffey 1:48; Pittman pin McCabe 1:57; Ronnau tech fall Frost 20-3.

182

Wiles pin Poplawski 1:34; Andrus pin Hartman 1:47; Wentland pin Capps :31; Glenk pin Barbee 2:21; Gonzalez pin Crews 1:54; Aliyev pin Steinbeck 1:38.

195

Smalls pin Orati 1:04; Miskin bye; Hendricks pin Aliyev 1:55; Hobson pin Miagany 3:11; Baca bye; Cheadle dec. Clarida 10-3.

220

Dunbar bye; Holland bye; Oestreich pin Davidson 3:40; Staley bye; Manjgaladze bye; Gerena pin Epperson 1:15.

285

Frye pin Dunn 5:43; Love bye; Carroll dec. Artese 5-3.

Round four

106

Etheridge maj. dec. Alvarado 12-2; Manning pin Odom 5:52; Allen pin Bayle :29; Ramos pin Rothas 1:10; Lovett pin Centeno 2:20; Verduga pin Smith :54.

113

Wicker pin Boren 3:36; Mackie bye; Martinez bye; Miayamoto pin Crews 2:22; Kingery bye; McGrady bye.

120

Brown maj. dec. Crisp 13-3; Gamboa bye; Gerber bye; Garcia dec. Morrow 9-2; Barber pin Valdez :34; Markley bye.

126

Verduga pin Boren 4:44; Nacionales pin Haney 1:23; Castro dec. Sanchez 11-2; Fielding pin Cruz :27; Knowles dec. Bodily 9-7; Kimberly pin McMullin 1:59.

132

Hauser dec. Faulkenberry 9-8; Shoemaker pin Sheffield 1:48; Cruz bye; Badillo pin Corser 1:23; Bolduc pin Keck 1:12; Chrestman bye.

138

Bradley pin Duckworth 1:18; Cervantes pin Borders 1:22; Booth pin Brock :25; Ford pin Sprague 1:17; Mackie pin Keller 1:16; Tavarez pin Zubia 5:25.

145

Brehmer pin Medaugh :28; Phillips pin Kolosky 5:01; Kilrain maj. dec. Tortorelli 13-3; Montanez dec. Rose 12-11; Blivin pin Peters 2:41; Lapitan pin Clearwater :23.

152

Rowberry pin Burns 2:39; Theodore def. Hodson by default; Masterson pin Kappenman 2:21; Rincon pin McClure 1:42; Hoffman pin Lovato 3:44; Hernandez bye; Ursell bye.

160

Schaul dec. Peterson 9-2; Ronnau pin Clark :20; Polovynko bye; Holland pin Coglianese 5:02; Charlifue pin Johnston :40; Hood bye.

170

Noggle pin Kemp 1:50; Krussick pin Johnston 3:44; Mastroianni pin Grimmage 3:19; Warner pin McCabe 3:34; Ronnau pin Coffey :43; Frost maj. dec. Pittman 10-0.

182

Andrus pin Wiles 3:37; Wentland pin Poplawski :32; Capps pin Hartman 4:49; Gonzalez pin Glenk 2:39; Aliyev pin Barbee :13; Steinbeck tech fall Crews 19-2.

195

Smalls pin Miskin 2:22; Hendricks def. Orati by forfeit; Aliyev bye; Hernandez pin Baca; Clarida pin Miagany; Cheadle bye.

220

Oestreich bye; Davidson bye; Manjgaladze bye; Staley bye; Gerena bye; Epperson bye.

285

Frye dec. Love 11-8; Carroll pin Dunn 1:06; Artese bye.