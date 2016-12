Europe Scoreboard: Dec. 11, 2016

High school

Basketball

Stuttgart 40, Vilseck 5

Saturday at Stuttgart

Scoring -- Stuttgart: Marissa Encarnacion 13, Adan Maher 9, Allyson Taylor 7. Noteworthy -- Encarnacion had 8 steals; the Panthers were led on the boards by Taylor (8), Chyann Fox (6) and Garcelle Sampson (4).

Wrestling

Ramstein 230.5, Stuttgart 198.5, Kaiserslautern 166, Vilseck 145.5, Wiesbaden 109.5, Hohenfels 42, Munich International 42, Rota 31, Brussels 26, AFNORTH 16.5

Saturday at Kaiserslautern

106 pounds -- 1, Ruben Ramos (Stu); 2, Allen Atreyu (Wies); 3, Johnathan Alvarado (Vil); 4, John Odom (Ram).

113 -- 1, Conner Mackie (Kais); 2, Diego Martinez (Vil); 3, David Kingery (Ram); 4, Tyler McGrady (Stu).

120 -- 1, Josh Garcia (Ram); 2, Loui Garcia (Vil); 3, Jeremiah Gerber (Wies); 4, Tyler Barber (Kais).

126 -- 1, Benjamin Fielding (Stu); 2, Russel Bodily (Ram); 3, Bailey Kling (Wies); 4, Bartlett Jackson (Stu).

132 -- 1, Matthew Bolduc (Stu); 2, Stan Cruz (Ram); 3, Evan Mackie (Kais); 4, Richard Chrestman (Bru).

138 -- 1, Ryan Ford (Ram); 2, Connor Fortier (Stu); 3, Vandiver Rowell (Kais); 4, Brandon Duckworth (Vil).

145 -- 1, Isaiah Phillips (Stu); 2, Joshua Theodore (Wies); 3, Presley Peters (Rota); 4, Dante Lapitan (Ram).

152 -- 1, Dante Rincon (Kais); 2, Dylan Hodson (Ram); 3, Jaden Masterson (Hoh); 4, Gregory Sanchez (Stu).

160 -- 1, Gabriel Charlifue (Wies); 2, Thaniel Hrushka (Kais); 3, Drake Ronnau (Mun); 4, Bohdan Polovynko (Bru).

170 -- 1, Cole Ronnau (Mun); 2, Kyle Frost (Vil); 3, Jamal Baggett (Hoh); 4, Owen Peterson (Ram).

182 -- 1, Kevin Wentland (Stu); 2, Randle Steinbeck (Ram); 3, Hunter Wiles (Kais); 4, Liam Hartmann (Vil).

195 -- 1, Christopher Cheadle (Stu); 2, Dawson Miskin (Ram); 3, Christopher Hobson (Wies); 4, Rodrick Hendricks (Kais).

220 -- 1, Erik Gerena (Ram); 2, Royce Staley (Kais); 3, Juan Oestreich (Vil); 4, Deven Holland (Wies).

285 -- 1, Kenneth Hooks (Vil); 2, Clayton Artese (Ram); 3, John Carroll (Stu); 4, Christopher Frye (Stu).