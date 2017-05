2017 Europe soccer schedules

Boys

Standings

(based on regular season division standings; updated May 14)

Division I

Division Overall W L T W L T Kaiserslautern 4 0 0 7 0 0 Naples 3 0 0 7 1 0 SHAPE 2 0 2 5 0 2 Ramstein 3 1 1 5 1 1 Stuttgart 3 3 0 4 3 0 Lakenheath 1 2 0 5 3 0 Vicenza 1 2 0 4 3 1 Int. School of Brussels 1 3 0 3 3 Wiesbaden 0 3 1 3 3 1 Vilseck 0 4 0 3 4 0

Division II

Division Overall W L T W L T Black Forest 2 0 0 3 4 0 Marymount 3 1 0 6 1 0 Aviano 2 1 1 3 2 2 AFNORTH 1 1 0 3 2 0 AOSR 1 2 1 2 4 1 Florence 1 2 0 2 4 0 Rota 1 2 0 1 2 0 Bitburg 0 2 0 1 3 0

Division III

Division Overall W L T W L T Brussels 4 0 0 4 3 0 Alconbury 1 1 0 1 6 0 Hohenfels 1 1 0 1 5 0 Sigonella 0 6 0 Ansbach 1 1 0 1 4 0 Baumholder 0 4 0 0 6 0



Schedule

March 18

Marymount 5, Aviano 0

Vilseck 9, Hohenfels 2

Naples 2, Vicenza 1

Florence 4, Sigonella 0



March 24

SHAPE 2, Lakenheath 1

ISB 16, Alconbury 0

Vicenza 2, AOSR 1



March 25

Lakenheath 3, ISB 2

Brussels 6, Baumholder 0

Ramstein 1, Wiesbaden 0

Stuttgart 2, Vilseck 1

Marymount 3, Vicenza 2

Naples 9, Sigonella 0

Aviano 1, Florence 0

SHAPE 9, Alconbury 1

BFA 2, Bitburg 1



March 29

Vilseck 1, Ansbach 0

ISB 5, Brussels 0



March 30

SHAPE 8, AFNORTH 3

Kaiserslautern 2, Ramstein 1



April 1

Black Forest 5, AFNORTH 3

Florence 2, AOSR 1

April 5

Marymount 2, AOSR 0



April 8

Marymount 2, Florence 1



April 14

Naples 7, Aviano 0



April 15

Ramstein 4, Stuttgart 1

Kaiserslautern 7, Ansbach 0

Wiesbaden 7, Hohenfels 0

Vicenza 5, Sigonella 1



April 21

Kaiserslautern 5, Lakenheath 0

Alconbury 1, Baumholder 0

Brussels 4, Hohenfels 2

Naples 2, Stuttgart 1

Vicenza 2, Vilseck 1

AOSR 5, Rota 1

Aviano 6, Rota 0



April 22

Lakenheath 8, Baumholder 0

Kaiserslautern 16, Alconbury 0

Brussels 1, Ansbach 0 (forfeit)

Wiesbaden 2, SHAPE 2

Ramstein 7, Hohenfels 0

AFNORTH 1, Bitburg 0

Stuttgart 2, Vicenza 1

Naples 3, Vilseck 0

Rota 5, Marymount 3

AOSR 0, Aviano 0



April 28

AFNORTH 8, Alconbury 1

Ramstein 1, ISB 0

Black Forest 5, Ansbach 4

Lakenheath 4, Brussels 0

Naples 4, AOSR 3

Bitburg 4, Hohenfels 3



April 29

Kaiserslautern 5, Wiesbaden 1

Brussels 5, Alconbury 2

ISB 4, Stuttgart 1

Ramstein 1, SHAPE 1

Vilseck 6, BFA 1

AFNORTH 2, Lakenheath 1

Ansbach 7, Baumholder 0

Aviano 7, Sigonella 0

Vicenza 3, Florence 0



May 5

Wiesbaden 6, BFA 1

Kaiserslautern 10, Baumholder 0

Marymount 10, Sigonella 1



May 6

Ramstein 7, Black Forest 2

SHAPE 3, ISB 1

Hohenfels 6, Baumholder 3

Aviano 0, Vicenza 0

AOSR 6, Sigonella 1

Marymount 3, Naples 0

Ansbach at Bitburg (canceled)



May 12

Lakenheath 6, Alconbury 0

ISB at AFNORTH

Stuttgart 1, Wiesbaden 0



May 13

SHAPE 3, Brussels 1

Naples 7, Florence 0

Kaiserslautern 5, Vilseck 2

Wiesbaden 3, Bitburg 1

Stuttgart 1, Black Forest 0

Ansbach at Hohenfels



May 17-20

European championships at Kaiserslautern Military Community



Girls

Standings

(based on regular season division standings; updated May 14)

Division I

Division Overall W L T W L T Stuttgart 5 1 0 6 1 0 Ramstein 4 1 0 6 1 0 Wiesbaden 3 1 0 6 1 0 Naples 2 1 0 7 1 0 Kaiserslautern 2 2 0 4 2 0 SHAPE 2 2 0 4 3 0 Vicenza 1 2 0 3 4 1 Int. School of Brussels 1 3 0 3 4 0 Lakenheath 0 3 0 1 5 0 Vilseck 0 4 0 1 4 1

Division II

Division Overall W L T W L T Rota 3 0 0 3 0 0 Bitburg 2 0 0 3 1 0 Aviano 3 1 0 4 4 0 Black Forest 1 1 0 1 4 1 AOSR 1 2 1 2 3 2 Florence 0 1 2 1 2 2 AFNORTH 0 2 0 4 2 1 Marymount 0 3 1 0 5 2

Division III

Division Overall W L T W L T Alconbury 2 0 0 4 3 0 Hohenfels 2 0 0 2 4 0 Sigonella 0 2 2 2 Baumholder 1 2 0 1 4 0 Brussels 0 3 0 1 5 0



Schedule

March 18

Vilseck 8, Hohenfels 0

Naples 3, Vicenza 0

Aviano 4, Marymount 2

Florence 2, Sigonella 0



March 24

SHAPE 6, Lakenheath 1

ISB 3, Alconbury 2

AOSR 2, Vicenza 1



March 25

ISB 8, Lakenheath 1

SHAPE 1, Alconbury 0

Baumholder 1, Brussels 0

Bitburg 3, BFA 1

Ramstein 2, Wiesbaden 1

Stuttgart 7, Vilseck 0

Aviano 2, Florence 0

Vicenza 1, Marymount 0

Naples 8, Sigonella 1



March 29

ISB 8, Brussels 0



March 30

AFNORTH 2, SHAPE 0

Ramstein 1, Kaiserslautern 0



April 1

Black Forest 2, AFNORTH 0

Florence 0, AOSR 0

April 8

Marymount 2, Florence 2



April 14

Naples 10, Aviano 0



April 15

Wiesbaden 10, Hohenfels 2

Sigonella 3, Vicenza 1

Stuttgart 4, Ramstein 1



April 21

Kaiserslautern 10, Lakenheath 1

Alconbury 4, Baumholder 1

Hohenfels 4, Brussels 2

Stuttgart 8, Naples 2

Vicenza 2, Vilseck 0

Rota 5, AOSR 1

Rota 5, Aviano 3



April 22

Lakenheath 4, Baumholder 2

Kaiserslautern 2, Alconbury 0

Wiesbaden 2, SHAPE 0

Ramstein 5, Hohenfels 0

Bitburg 5, AFNORTH 0

Stuttgart 6, Vicenza 0

Naples 6, Vilseck 0

Rota 3, Marymount 1

Aviano 4, AOSR 3



April 28

Ramstein 4, ISB 1

Brussels 3, Lakenheath 2

AFNORTH 3, Alconbury 2

Naples 6, AOSR 1

Bitburg 7, Hohenfels 2

BFA 0, Vilseck 0



April 29

Vicenza 0, Florence 0

Sigonella 3, Aviano 1

Alconbury 7, Brussels 0

AFNORTH 1, Lakenheath 0

Stuttgart 7, ISB 0

Ramstein 1, SHAPE 0

Wiesbaden 3, Kaiserslautern 0



May 5

Wiesbaden 5, Black Forest 1

Kaiserslautern 8, Baumholder 1

Sigonella 1, Marymount 1



May 6

Vicenza 3, Aviano 1

Ramstein 2, BFA 0

SHAPE 7, ISB 3

Hohenfels 3, Baumholder 2

AOSR 2, Sigonella 2

Naples 10, Marymount 1



May 9

AOSR 4, Marymount 1 (resumed from April 4)



May 12

Alconbury 4, Lakenheath 1

AFNORTH 5, ISB 3

Wiesbaden 3, Stuttgart 1



May 13

Wiesbaden 3, Bitburg 0

Kaiserslautern 3, Vilseck 1

SHAPE 4, Brussels 0

Stuttgart 2, BFA 0

Naples 10, Florence 0



May 17-20

European championships at Kaiserslautern Military Community