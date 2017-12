2017-18 Europe basketball schedule

Boys

Standings

(based on regular season division standings; updated Dec. 2)

Division I

Division Overall W L W L Kaiserslautern 2 0 2 0 Lakenheath 2 0 2 0 Wiesbaden 1 0 1 0 Stuttgart 1 1 SHAPE 0 2 Vicenza 1 1 Ramstein 0 1 0 1 Naples 0 2 0 2 Vilseck 0 2 0 2

Division II

Division Overall W L W L Aviano 1 1 1 1 Marymount 1 1 1 1 AFNORTH 0 1 American Overseas School of Rome Black Forest Academy 1 1 Florence Rota 1 0 Spangdahlem 2 0

Division III

Division Overall W L W L Alconbury Ansbach Baumholder Brussels 1 0 Hohenfels Sigonella 0 1



Schedule

Dec. 1

Wiesbaden 59, Ramstein 44

Black Forest 61, Stuttgart 58

Vicenza 68, Sigonella 51

Brussels 45, AFNORTH 41

Kaiserslautern 83, Vilseck 44

Lakenheath 67, Naples 56

Hohenfels at Ansbach

Spangdahlem 33, SHAPE 29

AOSR at Florence

Marymount 68, Aviano 58



Dec. 2

Stuttgart 83, BFA 51

Kaiserslautern 74, Vilseck 57

Lakenheath 58, Naples 50

Spangdahlem 40, SHAPE 29

AFNORTH at Brussels

Spangdahlem at SHAPE

AOSR at Florence

Aviano 66, Marymount 55

Rota 49, Vicenza 26

Sigonella vs. Rota at Vicenza



Dec. 5

Kaiserslautern at Ramstein



Dec. 8

Black Forest at Wiesbaden

Ramstein at Lakenheath

Stuttgart, Vilseck, Naples at Vicenza

AFNORTH at SHAPE

Alconbury at Spangdahlem

Baumholder, Brussels, Hohenfels at Ansbach

Marymount at AOSR

Florence at Sigonella



Dec. 9

Black Forest at Wiesbaden

Ramstein at Lakenheath

Stuttgart, Vilseck, Naples at Vicenza

AFNORTH at SHAPE

Alconbury at Spangdahlem

Baumholder, Brussels, Hohenfels at Ansbach

Marymount at AOSR

Florence at Sigonella



Dec. 12

Wiesbaden at Kaiserslautern



Jan. 10

SHAPE at Brussels



Jan. 12

Rota at Black Forest

Kaiserslautern at Lakenheath

Stuttgart at Ramstein

SHAPE at Wiesbaden

Spangdahlem at AFNORTH

Alconbury, Sigonella, Ansbach at Brussels

Hohenfels at Baumholder

Naples at AOSR

Florence at Aviano

Vicenza at Marymount



Jan. 13

Rota at Black Forest

Kaiserslautern at Lakenheath

Stuttgart at Ramstein

SHAPE at Wiesbaden

Spangdahlem at AFNORTH

Alconbury, Sigonella, Ansbach at Brussels

Hohenfels at Baumholder

Naples at AOSR

Florence at Aviano

Vicenza at Marymount



Jan. 19

Kaiserslautern at Black Forest

Lakenheath at Wiesbaden

SHAPE at Ramstein

AFNORTH, AOSR, Rota at Aviano

Baumholder at Brussels

Vilseck at Hohenfels

Sigonella at Marymount

Vicenza at Naples



Jan. 20

Kaiserslautern at Black Forest

Lakenheath at Wiesbaden

SHAPE at Ramstein

AFNORTH at Aviano

Baumholder at Brussels

Hohenfels at Vilseck

Sigonella at Marymount

Vicenza at Naples



Jan. 26

SHAPE at Kaiserslautern

Ramstein at Vilseck

Wiesbaden at Stuttgart

AFNORTH at Alconbury

Ansbach at Baumholder

Brussels at Spangdahlem

Black Forest at Hohenfels

AOSR at Sigonella

Aviano at Naples

Florence at Marymount



Jan. 27

SHAPE at Kaiserslautern

Ramstein at Vilseck

Wiesbaden at Stuttgart

AFNORTH at Alconbury

Ansbach at Baumholder

Brussels at Spangdahlem

Black Forest at Hohenfels

AOSR at Sigonella

Aviano at Naples

Florence at Marymount



Jan. 30

Ramstein at Kaiserslautern



Feb. 2

Cobham at Lakenheath

SHAPE at International School of Brussels

Wiesbaden at Vilseck

AFNORTH at Ansbach

Baumholder at Alconbury

Hohenfels at Stuttgart

Marymount, Aviano, Spangdahlem at AOSR

Naples at Sigonella

Vicenza at Florence



Feb. 3

Cobham at Lakenheath

SHAPE at International School of Brussels

Wiesbaden at Vilseck

AFNORTH at Ansbach

Baumholder at Alconbury

Hohenfels at Stuttgart

Marymount, Aviano, Spangdahlem at AOSR

Naples at Sigonella

Vicenza at Florence



Feb. 6

St. John’s at Brussels



Feb. 9

Black Forest at Vilseck

Stuttgart at Kaiserslautern

Wiesbaden at Ramstein

Baumholder at AFNORTH

Brussels, Hillingdon at Alconbury

Franconian at Ansbach

Spangdahlem at Lakenheath

AOSR at Vicenza

Sigonella at Aviano

Marymount at Naples



Feb. 10

Black Forest at Vilseck

Stuttgart at Kaiserslautern

Baumholder at AFNORTH

Brussels, Hillingdon at Alconbury

Franconian at Ansbach

Spangdahlem at Lakenheath

AOSR at Vicenza

Sigonella at Aviano

Marymount at Naples



Feb. 16

Ramstein at Black Forest

Kaiserslautern at Wiesbaden

Vilseck at Stuttgart

Brussels at AFNORTH

Alconbury, Lakenheath at SHAPE

Ansbach at Hohenfels

Spangdahlem at Baumholder

Aviano at Vicenza

Marymount at Rota



Feb. 17

Ramstein at Black Forest

Vilseck at Stuttgart

Alconbury, Lakenheath at SHAPE

Hohenfels at Ansbach

Baumholder at Spangdahlem

Vicenza at Aviano

Marymount at Rota



Feb. 21-24

European championships at Wiesbaden



Girls

Standings

(based on regular season division standings; updated Dec. 2)

Division I

Division Overall W L W L Naples 2 0 2 0 Ramstein 1 0 1 0 Kaiserslautern 1 1 1 1 Vilseck 1 1 1 1 Stuttgart 2 0 SHAPE Vicenza 0 1 Wiesbaden 0 1 0 1 Lakenheath 0 2 0 2

Division II

Division Overall W L W L Marymount 2 0 2 0 AFNORTH 0 1 American Overseas School of Rome Black Forest Academy 0 2 Florence Rota 0 1 Spangdahlem Aviano 0 2 0 2

Division III

Division Overall W L W L Hohenfels 1 0 1 0 Alconbury Baumholder Brussels 1 0 Sigonella 2 0 Ansbach 0 1 0 1



Schedule

Dec. 1

Stuttgart 31, Black Forest 30

Sigonella 48, Vicenza 44

Brussels 24, AFNORTH 22

Hohenfels 26, Ansbach 23

Ramstein 54, Wiesbaden 20

Marymount 26, Aviano 24

Vilseck 30, Kaiserslautern 24

Naples 53, Lakenheath 30

Spangdahlem at SHAPE

AOSR at Florence



Dec. 2

Kaiserslautern 25, Vilseck 17

Stuttgart 27, BFA 12

Naples 46, Lakenheath 29

Spangdahlem at SHAPE

AFNORTH at Brussels

Spangdahlem at SHAPE

AOSR at Florence

Sigonella 32, Rota 23

Marymount 37, Aviano 25



Dec. 5

Ramstein at Kaiserslautern



Dec. 8

Black Forest at Wiesbaden

Ramstein at Lakenheath

Stuttgart, Vilseck, Naples at Vicenza

AFNORTH at SHAPE

Alconbury at Spangdahlem

Baumholder, Brussels, Hohenfels at Ansbach

Marymount at AOSR

Florence at Sigonella



Dec. 9

Black Forest at Wiesbaden

Ramstein at Lakenheath

Stuttgart, Vilseck, Naples at Vicenza

AFNORTH at SHAPE

Alconbury at Spangdahlem

Baumholder, Brussels, Hohenfels at Ansbach

Marymount at AOSR

Florence at Sigonella



Dec. 12

Kaiserslautern at Wiesbaden



Jan. 10

SHAPE at Brussels



Jan. 12

Rota at Black Forest

Kaiserslautern at Lakenheath

Stuttgart at Ramstein

SHAPE at Wiesbaden

Spangdahlem at AFNORTH

Alconbury, Sigonella, Ansbach at Brussels

Hohenfels at Baumholder

Naples at AOSR

Florence at Aviano

Vicenza at Marymount



Jan. 13

Rota at Black Forest

Kaiserslautern at Lakenheath

Stuttgart at Ramstein

SHAPE at Wiesbaden

Spangdahlem at AFNORTH

Alconbury, Sigonella, Ansbach at Brussels

Hohenfels at Baumholder

Naples at AOSR

Florence at Aviano

Vicenza at Marymount



Jan. 19

Kaiserslautern at Black Forest

Lakenheath at Wiesbaden

SHAPE at Ramstein

AFNORTH, AOSR, Rota at Aviano

Baumholder at Brussels

Vilseck at Hohenfels

Sigonella at Marymount

Vicenza at Naples



Jan. 20

Kaiserslautern at Black Forest

Lakenheath at Wiesbaden

SHAPE at Ramstein

AFNORTH at Aviano

Baumholder at Brussels

Hohenfels at Vilseck

Sigonella at Marymount

Vicenza at Naples



Jan. 26

SHAPE at Kaiserslautern

Ramstein at Vilseck

Wiesbaden at Stuttgart

AFNORTH at Alconbury

Ansbach at Baumholder

Brussels at Spangdahlem

Black Forest at Hohenfels

AOSR at Sigonella

Aviano at Naples

Florence at Marymount



Jan. 27

SHAPE at Kaiserslautern

Ramstein at Vilseck

Wiesbaden at Stuttgart

AFNORTH at Alconbury

Ansbach at Baumholder

Brussels at Spangdahlem

Black Forest at Hohenfels

AOSR at Sigonella

Aviano at Naples

Florence at Marymount



Jan. 30

Kaiserslautern at Ramstein



Feb. 2

Cobham at Lakenheath

SHAPE at International School of Brussels

Wiesbaden at Vilseck

AFNORTH at Ansbach

Baumholder at Alconbury

Hohenfels at Stuttgart

Marymount, Aviano, Spangdahlem at AOSR

Naples at Sigonella

Vicenza at Florence



Feb. 3

Cobham at Lakenheath

SHAPE at International School of Brussels

Wiesbaden at Vilseck

AFNORTH at Ansbach

Baumholder at Alconbury

Hohenfels at Stuttgart

Marymount, Aviano, Spangdahlem at AOSR

Naples at Sigonella

Vicenza at Florence



Feb. 6

St. John’s at Brussels



Feb. 9

Black Forest at Vilseck

Stuttgart at Kaiserslautern

Ramstein at Wiesbaden

Baumholder at AFNORTH

Brussels, Hillingdon at Alconbury

Franconian at Ansbach

Spangdahlem at Lakenheath

AOSR at Vicenza

Sigonella at Aviano

Marymount at Naples



Feb. 10

Black Forest at Vilseck

Stuttgart at Kaiserslautern

Baumholder at AFNORTH

Brussels, Hillingdon at Alconbury

Franconian at Ansbach

Spangdahlem at Lakenheath

AOSR at Vicenza

Sigonella at Aviano

Marymount at Naples



Feb. 16

Ramstein at Black Forest

Wiesbaden at Kaiserslautern

Vilseck at Stuttgart

Brussels at AFNORTH

Alconbury, Lakenheath at SHAPE

Ansbach at Hohenfels

Spangdahlem at Baumholder

Aviano at Vicenza

Marymount at Rota



Feb. 17

Ramstein at Black Forest

Vilseck at Stuttgart

Alconbury, Lakenheath at SHAPE

Hohenfels at Ansbach

Baumholder at Spangdahlem

Vicenza at Aviano

Marymount at Rota



Feb. 21-24

European championships at Wiesbaden