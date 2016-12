2016-17 Europe basketball schedule

Boys

Standings

(based on regular season division standings; updated Dec. 3)

Division I

Division Overall W L W L Kaiserslautern 2 0 Lakenheath Naples Ramstein SHAPE 1 0 Stuttgart Vicenza 2 0 Vilseck Wiesbaden 1 1

Division II

Division Overall W L W L AFNORTH 0 1 AOSR Bitburg Black Forest 1 1 Florence Rota Aviano 1 1 1 1 Marymount 1 1 1 1

Division III

Division Overall W L W L Baumholder 2 0 2 0 Alconbury 1 0 Ansbach 0 2 Brussels Sigonella 0 2 Hohenfels 0 2 0 2

Schedule

Dec. 2

Vicenza 62, Sigonella 42

Kaiserslautern 62, Ansbach 32

Baumholder 54, Hohenfels 41

Marymount 59, Aviano 36

SHAPE 75, AFNORTH 26

Black Forest Academy 84, Wiesbaden 82, 3 OT

Brussels at Bitburg

Stuttgart at Lakenheath

Ramstein at Vilseck

AOSR at Florence



Dec. 3

Vicenza 53, Sigonella 15

Kaiserslautern 46, Ansbach 37

Baumholder 60, Hohenfels 43

Marymount 62, Aviano 36

Wiesbaden 50, BFA 45

Alconbury 29, Hillington 23

Brussels at Bitburg

Stuttgart at Lakenheath

Ramstein at Vilseck

AOSR at Florence



Dec. 9

Alconbury at Baumholder

AFNORTH at Black Forest

Kaiserslautern at SHAPE

Bitburg at Ansbach

Ramstein at Wiesbaden

AOSR at Aviano

Naples at Vicenza

Florence at Sigonella



Dec. 10

Alconbury at Baumholder

AFNORTH at Black Forest

Kaiserslautern at SHAPE

Bitburg at Ansbach

Vilseck at Stuttgart

AOSR at Aviano

Naples at Vicenza

Florence at Sigonella



Dec. 13

Brussels at ISB



Jan. 6

Kaiserslautern at Ramstein

Hohenfels at Ansbach



Jan. 7

Ansbach at Vilseck

Hohenfels at Stuttgart

SHAPE at Wiesbaden



Jan. 13

Bitburg at AFNORTH

Brussels at Baumholder

SHAPE at Lakenheath

Ramstein at Stuttgart

Vilseck at Wiesbaden

Aviano at Sigonella

Marymount at Vicenza

AOSR at Naples



Jan. 14

Cobham at Alconbury

AFNORTH at Bitburg

Brussels at Baumholder

SHAPE at Lakenheath

Ramstein at Stuttgart

Vilseck at Wiesbaden

Aviano at Sigonella

Marymount at Vicenza

AOSR at Naples



Jan. 20

Alconbury, Baumholder, Sigonella at Brussels

SHAPE at AFNORTH

Lakenheath at Ramstein

Bitburg at Hohenfels

Kaiserslautern at Wiesbaden

Ansbach at Black Forest

Stuttgart, Vilseck, Naples at Vicenza

Rota, Marymount, AOSR at Aviano



Jan. 21

Alconbury, Baumholder, Sigonella at Brussels

Lakenheath at Ramstein

Bitburg at Hohenfels

Ansbach at Black Forest

Stuttgart, Vilseck, Naples at Vicenza

Rota, Marymount, AOSR at Aviano



Jan. 27

AFNORTH at Baumholder

Ramstein at SHAPE

Black Forest at Hohenfels

Stuttgart at Wiesbaden

Florence at Aviano

Sigonella at AOSR

Naples at Marymount



Jan. 28

Alconbury at Hillingdon/Cobham

Lakenheath at Cobham

AFNORTH at Baumholder

Ramstein at SHAPE

Black Forest at Hohenfels

Stuttgart at Wiesbaden

Florence at Aviano

Sigonella at AOSR

Naples at Marymount



Jan. 31

Wiesbaden at Kaiserslautern



Feb. 3

Alconbury at AFNORTH

Wiesbaden at Lakenheath

Black Forest at Bitburg

Kaiserslautern at Vilseck

Hohenfels at Ramstein

Ansbach at Stuttgart

Vicenza at AOSR

Marymount at Florence

Sigonella at Naples



Feb. 4

SHAPE at Brussels

Alconbury at AFNORTH

Wiesbaden at Lakenheath

Black Forest at Bitburg

Kaiserslautern at Vilseck

Hohenfels at Ramstein

Ansbach at Stuttgart

Vicenza at AOSR

Marymount at Florence

Sigonella at Naples



Feb. 7

SHAPE at Brussels

Ramstein at Wiesbaden



Feb. 10

Brussels at Alconbury

AFNORTH at Lakenheath

SHAPE at Bitburg

Baumholder at Ansbach

Black Forest at Kaiserslautern

Hohenfels at Vilseck

Naples at Aviano

Vicenza at Florence

Marymount at Sigonella



Feb. 11

Brussels at Alconbury

AFNORTH at Lakenheath

SHAPE at Bitburg

Baumholder at Ansbach

Black Forest at Kaiserslautern

Vilseck at Hohenfels

Naples at Aviano

Vicenza at Florence

Marymount at Sigonella



Feb. 14

Brussels at St. John’s

Ramstein at Kaiserslautern



Feb. 17

Lakenheath at Alconbury

Brussels at AFNORTH

Bitburg at Baumholder

Stuttgart at Kaiserslautern

Vilseck at Black Forest

Ansbach at Hohenfels

Vicenza at Aviano

Florence at Naples

Marymount at AOSR



Feb. 18

Alconbury at Lakenheath

AFNORTH at Brussels

Wiesbaden at SHAPE

Baumholder at Bitburg

Stuttgart at Kaiserslautern

Vilseck at Black Forest

Hohenfels at Ansbach

Aviano at Vicenza

Florence at Naples

AOSR at Marymount



Feb. 22-25

European championships at Wiesbaden



Girls

Standings

(based on regular season division standings; updated Dec. 3)

Division I

Division Overall W L W L Stuttgart 2 0 2 0 Kaiserslautern 2 0 Naples Ramstein SHAPE 1 0 Vicenza 1 1 Vilseck Wiesbaden 0 2 Lakenheath 0 2 0 2

Division II

Division Overall W L W L AFNORTH 0 1 AOSR Bitburg 2 0 Black Forest 2 0 Florence Rota Aviano 1 1 1 1 Marymount 1 1 1 1

Division III

Division Overall W L W L Alconbury Ansbach 0 2 Baumholder Brussels 0 2 Hohenfels Sigonella 1 1

Schedule

Dec. 2

SHAPE 45, AFNORTH 32

Bitbug 26, Brussels 20

Sigonella 42, Vicenza 39, OT

Kaiserslautern 48, Ansbach 15

Stuttgart 42, Lakenheath 21

BFA 44, Wiesbaden 23

Aviano 30, Marymount 13

Baumholder at Hohenfels

Ramstein at Vilseck

AOSR at Florence



Dec. 3

Bitburg 36, Brussels 28

Vicenza 36, Sigonella 20

Kaiserslautern 40, Ansbach 4

Stuttgart 45, Lakenheath 24

BFA 46, Wiesbaden 14

Marymount 22, Aviano 14

Hillingdon at Alconbury

Baumholder at Hohenfels

Ramstein at Vilseck

AOSR at Florence



Dec. 9

Alconbury at Baumholder

AFNORTH at Black Forest

Kaiserslautern at SHAPE

Bitburg at Ansbach

Wiesbaden at Ramstein

AOSR at Aviano

Naples at Vicenza

Florence at Sigonella



Dec. 10

Alconbury at Baumholder

AFNORTH at Black Forest

Kaiserslautern at SHAPE

Bitburg at Ansbach

Vilseck at Stuttgart

AOSR at Aviano

Naples at Vicenza

Florence at Sigonella



Dec. 13

Brussels at ISB



Jan. 6

Ramstein at Kaiserslautern

Hohenfels at Ansbach



Jan. 7

Ansbach at Vilseck

Hohenfels at Stuttgart

SHAPE at Wiesbaden



Jan. 13

Bitburg at AFNORTH

Brussels at Baumholder

SHAPE at Lakenheath

Ramstein at Stuttgart

Vilseck at Wiesbaden

Aviano at Sigonella

Marymount at Vicenza

AOSR at Naples



Jan. 14

Cobham at Alconbury

AFNORTH at Bitburg

Brussels at Baumholder

SHAPE at Lakenheath

Ramstein at Stuttgart

Vilseck at Wiesbaden

Aviano at Sigonella

Marymount at Vicenza

AOSR at Naples



Jan. 20

Alconbury, Baumholder, Sigonella at Brussels

SHAPE at AFNORTH

Lakenheath at Ramstein

Bitburg at Hohenfels

Wiesbaden at Kaiserslautern

Ansbach at Black Forest

Stuttgart, Vilseck, Naples at Vicenza

Rota, Marymount, AOSR at Aviano



Jan. 21

Alconbury, Baumholder, Sigonella at Brussels

Lakenheath at Ramstein

Bitburg at Hohenfels

Ansbach at Black Forest

Stuttgart, Vilseck, Naples at Vicenza

Rota, Marymount, AOSR at Aviano



Jan. 27

AFNORTH at Baumholder

Ramstein at SHAPE

Black Forest at Hohenfels

Stuttgart at Wiesbaden

Florence at Aviano

Sigonella at AOSR

Naples at Marymount



Jan. 28

Alconbury at Hillingdon/Cobham

Lakenheath at Cobham

AFNORTH at Baumholder

Ramstein at SHAPE

Black Forest at Hohenfels

Stuttgart at Wiesbaden

Florence at Aviano

Sigonella at AOSR

Naples at Marymount



Jan. 31

Kaiserslautern at Wiesbaden



Feb. 3

Alconbury at AFNORTH

Wiesbaden at Lakenheath

Black Forest at Bitburg

Kaiserslautern at Vilseck

Hohenfels at Ramstein

Ansbach at Stuttgart

Vicenza at AOSR

Marymount at Florence

Sigonella at Naples



Feb. 4

SHAPE at Brussels

Alconbury at AFNORTH

Wiesbaden at Lakenheath

Black Forest at Bitburg

Kaiserslautern at Vilseck

Hohenfels at Ramstein

Ansbach at Stuttgart

Vicenza at AOSR

Marymount at Florence

Sigonella at Naples



Feb. 7

SHAPE at Brussels

Wiesbaden at Ramstein



Feb. 10

Brussels at Alconbury

AFNORTH at Lakenheath

SHAPE at Bitburg

Baumholder at Ansbach

Black Forest at Kaiserslautern

Hohenfels at Vilseck

Naples at Aviano

Vicenza at Florence

Marymount at Sigonella



Feb. 11

Brussels at Alconbury

AFNORTH at Lakenheath

SHAPE at Bitburg

Baumholder at Ansbach

Black Forest at Kaiserslautern

Vilseck at Hohenfels

Naples at Aviano

Vicenza at Florence

Marymount at Sigonella



Feb. 14

Brussels at St. John’s

Kaiserslautern at Ramstein



Feb. 17

Lakenheath at Alconbury

Brussels at AFNORTH

Bitburg at Baumholder

Stuttgart at Kaiserslautern

Vilseck at Black Forest

Ansbach at Hohenfels

Vicenza at Aviano

Florence at Naples

Marymount at AOSR



Feb. 18

Alconbury at Lakenheath

AFNORTH at Brussels

Wiesbaden at SHAPE

Baumholder at Bitburg

Stuttgart at Kaiserslautern

Vilseck at Black Forest

Hohenfels at Ansbach

Aviano at Vicenza

Florence at Naples

AOSR at Marymount



Feb. 22-25

European championships at Wiesbaden