US Navy officer and chief warrant officer promotions for March, 2017

The following U.S. Navy officers and chief warrant officers have been selected for promotion, effective March 1, 2017.

Promoted to captain

Altamar Hernan Orlando 2100 Angel Albert 1830 Back David N 1110 Bailey Christopher Garry 1310 George Danielle N 1440 Harris Benjamin Wade 1510 Hunter Julie M 3100 Koprowski Neil Andrew 1110 Lantier Lance Chad 1110 Luken Michael John 2500 Mirisola Peter T 1110 Penta Joseph F 2100 Stephens Douglas Eugene 2300 Stronach Kurt Edward 6260 Urban Timothy Thomas 1310 Via Christopher R 5100 Walker Gary Jude 2200

Promoted to commander

Adams Jeffrey Michael 1310 Anderson Ryan Paul 3100 Bateman Brett Evan 1120 Bean Adam T 1310 Blodgett William Clive J 1110 Burkett David L 1110 Burnett Jeremiah Daniel 2100 Cornell Clinton Allan 1140 Fomby Matthew Robert 1820 Freitas Kimberly Marie 1800 Gray Jerri Marie 2900 Harrison Joseph Benjamin 1810 Hilderbrand Wade B 1140 Kwak Stacy Leeann 2300 Littman Robert R 1310 Luna Alvaro 3100 Mccarty Kevin Lewis 1320 Mendoza Christopher 1460 Mewett Ryan Edward 1120 Moran Shaletha Rena 1200 Peters Andrew L 1320 Ramey Erik L 2100 Reynolds Steven Robert 6110 Roberts John Joseph 2100 Rowan Christopher Stuart 1320 Salmon Patrick Appleton 1310 Saunders Nicholas Patric 1310 Sias Leslie Kim 4100 Sinclair John 2900 Stacey Richard Clarke 2300 Thames Wade Calvert 1710 Turke Aaron Michael 5100 Upright Chad Kirby 1310 Weaver Jason D 1510 Welch Scott Allen 2100 Zerby Joseph A 1830

Promoted to lieutenant commander

Allmond Jonathan R 1110 Avants Michael Christian 2300 Baker Kyle Anthony 1460 Barlow Warren Anthony 1310 Bebber Robert James 1810 Beers Robert Jay 2100 Berniard Matthew Stephen 2100 Bettis Joshua Stephen 5100 Bradley Daniel Evan 2100 Brady Christine Supervie 2300 Brown James Dudley 1110 Burton George Michael 1320 Cabiling Alan Patrick 1110 Caldwell Joshua Merle 1320 Caraway Christopher Dean 1110 Carlton Ralph James Jr 6320 Caskey Gregory Allen 1440 Coleman Harrison Ladoux 1320 Colvin Robert Andrew Jr 1110 Concepcion Jorge Luis 2300 Cox Matthew Christopher 2500 Finger Brian Michael 6490 Francis Jennifer Tran 2900 Garcia Jesus Ariel 6110 Gibson Jared Anthony 3100 God Bethany Jewell 2100 Grey Steven Edward Jr 1110 Hamilton Chad Otis 4100 Holloway Brent Joseph 1110 Hray Alexander III 2100 Jacobs Paul Anthony 1110 Johnson Yasmine N 1820 Kern Daniel G 1830 Kimes Cal Aaron 1120 Kinney Sean Michael 1320 Kravchonok Peter Charles 1310 Lorfeld David John 1800 Maldonado Daniel III 3100 Mansell Heru Kurniawan 1110 Mosley Adam Powell 1310 Nelson David Elwood 6110 Nobbee Farzan 2900 Notario Jason Matthew 2200 Orlowski Bryan M 1320 Pau Jacqueline Elizabeth 1650 Peck Ryan Kristofer 1320 Potter Mandy Marie 2100 Pritchett Donald G Jr 2200 Qwyn Mi Kel Dubocq 1830 Reynolds Scott Michael 1130 Salliotte Christopher M 1310 Sanchez Brian Charles 1110 Sauer Thomas Burns 1140 Schade Justin Joseph 1310 Shouvlin Patrick Daniel 1110 Sommer Waylon Phillip 6490 Strickland Kassy Leann 2900 Suplizio Tia Renee 2500 Swindells Stacey Ann 2900 Tarasov Alexander 2200 Terwilliger Kyle Lewis 1320 Vandeventer Nathaniel B 1130 Vanzant Timberon Charles 1810 Williams Anthony Lee 5100 Yang Jui I 1520

Promoted to lieutenant

Apsey Brennan Kyle 1310 Awad Bilal Ossama 1110 Baggan Keshav Param 2300 Boshkovich Ivan 2300 Buckley Brendan James 1310 Cave Nathan Scott 1310 Christian Thomas Michael 2300 Christod Gregory Michael 1110 Clark Matthew Scott 1110 Coy Scott Alexander 1320 Cusick Joseph Andrew 1310 Dean Savannah Lee 2900 Dearth Robert Wayne Jr 1110 Dennis Christopher Harri 1310 Douglas Stuart Kubota 1110 Duch Drew Christopher 1320 Dulaney Samuel Charles 1310 Foley Daniel James 1110 Fontana Vincent Matthew 1110 Furco Anthony Joseph 1830 Gagnon Jonathan Emile 1310 Guarino Jacob Gerard 1310 Harris Tyree Ezekiel 3100 Heng Magnus Channath 5100 Hennings William Charles 5100 Hickman Jason G W 1320 King Thomas Boyd IV 1110 Marquez Philipjorelle S 1310 Marshall Cherie Ann 1110 Mcdonald James Lawrence 1110 Mckeever Connor Moore 1310 Miller Mark David 3100 Miller Martin Fletcher 5100 Mims Calen Lee 1110 Northrup Kevin Allen 1110 Nowlin Matthew Douglas 1310 Pang Adam Gary 1310 Pang Jeffrey Alan 1120 Paulsen Steven Thomas 1370 Perry Dylan Steven 3100 Rainey Colton Allen 1310 Reichard Andrew Joseph 1110 Reynolds Therica A 2300 Rhoten Clifford James 1110 Rogers Todd Jeffrey 1310 Runner Thomas Scott 5100 Ryan Johnathan Michael 1310 Schlaerth James Andrew 1120 Stephens Mitchell Alan 1310 Taber Matthew Brandon 1110 Tcholakov Alexander D 1110 Valliere Bryan C 1310 Vidmar William Stephan 1320 Voshen Drew Randall 1310 Waring Michael James 2300 Weeks Damen Cody 1110

Promoted to chief warrant officer, W-5

Williams George Emmanuel 7411

Promoted to chief warrant officer, W-4

Bailey Teaqua T 7161 Bollinger Bradley Ray 7831 Button Jasper T 7131 Collado Josemaria B III 7531 Dickson Clement Philbert 7361 Green Jeffrey Wayne 7151 Hillman William Lee 7131 Ling Donald Gerald II 7131 Segura David D 7411 Thomas Joseph Nathan 7821

Promoted to chief warrant officer, W-3