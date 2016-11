US Army staff sergeant promotion list for December, 2016

The following U.S. Army sergeants have been selected for promotion to the rank of staff sergeant, as of December 1, 2016:

Abadie Austin Johndalton 11b Abreununez Francisco Albert 91b Ackarie Reuben Peter 31d Adams Armon Jerrell 88m Adams Brandon Michael 11b Adams Weston Samuel 11b Addison Justin Anthony 92f Afriyieaddo Kitson 92y Agbati Kossivi Dominique 88m Aguilar Guillermo Malttos J 68j Aguilarcerezo Milton Omaro 92y Akau Holakeituai 12n Alexander Buster R Jr 68v Alexander Daniel Wilson 92y Alexanian Sosi Jade 17c Alfonso Clemens Jamil 11b Allen Amanda Marie 88m Allen David John Cody 11b Alvarado Jose Enrique 42a Alvarezrivera Juan Anthony 11b Ambrose Joshua Aaron 35l Ambrose William Allen 11b Amon Noah Barcelona 91b Anderson Jordan Noah 11b Anderson Matthew Keith 15u Andres Kiatwain Alan 88m Andrews Heston Colby 11b Andrews Michael Way 92g Andrews Sabreen Taliah 92y Archbald Kevin Harris 88m Archuleta Jessica Adeline 35m Arellano Samuel Jr 19k Arnold Edwin Alexander Jr 92y Arnold Jonathan Daniel 88m Arnold Joshua Robert 91b Arreosola Robert Anthony 11b Arthurs Kevin Anthony 88n Artis Andre Levar 42a Ashe Andrew James 17c Ashley Tavonna Renell 68e Askerneese Jon Marc Jr 91b Attia Prince SelII 92f Austin Tommie Jacob 13b Avila Hector Jr 92w Ayers Drew N 31b Ayuyu John Atalig 15r Bailey Tab Ryan 11b Baker Brian James 12p Baker Christopher Allen 91b Baker Gabina 88m Baker Joshua Lawrence 35m Barbadillo Derek Kekoa 15f Barbier Christopher Harris 25n Barfield Spencer Gerald 94s Barner David Douglas II 92a Barner Larry Bernard III 25l Barnes Jonathan Orlando 31e Barreiro Armando Jr 92a Barrow Rozetta Denese 15p Barrows Zachary David 11b Baskerville Trent Joseph 92y Bass Charles Wesley III 25u Bates Tyler Morrill 88m Batkampatadji Steven 92y Batten Richard 19d Battiste Franchesca Linette 92g Battle Marquette Antwondesh 91b Bauer Daniel Ryan 91b Baumann Michael Glenn 92g Bavender Jesse Lynne 15t Beaton David Adam 31b Beatty John Nicholas 12n Beauchamp Joshua Michael 88m Beckham Ray Allen 91b Behar Joseph 88m Behnke James Andrew 35l Belfield Shenise Lashay 35l Bell Lamont Dwayne 92w Beltz Jeffery Michael 92g Bender Kory Michael 92g Benjamin David Patterson 68j Benjamin Emmanuel Lee 92y Benjamin Joe D 11b Bennett John Garrett 11b Bennett Ross Alexander 91b Bentley Dalton Scott 25n Berkshire Michael Eugene 91b Berriosalicea Luis Alberto 35m Bertsch Tyler Charles 19k Berumen Ryan Michael 11b Bevington Jeffrey Carl 12p Beyers Bruce Frederick III 11b Bidot Christian Manuel 25u Bienlein Matthew David 91b Bierwirth Sean James 19k Bishop Rex Wilbert III 91m Black Domonique Nansae 88n Blakley Delia Suk 92g Blakley Demetrius Allen 92g Bland Asa James 91b Bolding Steven Michael 31d Bonavente Roy Cabase 92f Booth Marvin Edward Jr 91m Boothby Gokben Gurdemir 42r Bopp Jeffrey Tyler 11b Bowman Jeremy 92f Boyle Craig Michael 11b Brabant Brent Michael 11b Bracerocesani Miguel 88h Bradford Calvin Curtis 11b Braithwaite Jazmen Marie 68w Brann Latonya Geraldine 31b Bray Joshua James 92f Bree Anthony James 11b Breier Daniel Joseph 12n Breton Phillip Virgil 91b Brewton Antonio Bernard 92f Brice Charles Edward Jr 88m Briggs William Everitt 11b Brinson Darren Maurice 19k Britt Gary Lamont 25q Brooks Candace Marie 27d Broome Joseph Richard 11b Broomfield Cody Lee 12b Brown Ebony Jean 92y Brown Erica Sade 92a Brown Ian Bruce 19k Brown Jami Lynn 92y Brown Jason Lee Sr 92y Brown Rhonda Anquanette 68g Brown Rita Antionette 92a Brown Sabrina Marie 14p Browning Lacy Jordan 11b Bruce Shawn Michael 19k Bryan Huntley George Jr 91a Bryant Carmie Iv 68q Bryant Laquita Shunti 92a Buchananriley Joseph F 13b Bukle Byrongiovanni Clement 91b Bullman Ian Thomas 31e Bunch Thomas C 19k Burbee Amanda Lynn 92y Burelle Cory Joshua 13b Burgess Mathew James 11b Burgesshropshire Jonathan E 11b Burney Jonathan Lamont Cour 27d Burns William Burley II 11b Burroughs Shane Matthias 92y Burt Timothy Leland 12b Butler Armando D 11b Butler Joshua Paul 11b Butt Brian 11b Butts Raeann Louise 92g Cabaday Michael Raymond 35l Caballero David Ray II 11b Cabrera Christopher Michael 42r Cabrera Israel Antonio 88n Cabriales Joseph Michael 19k Caine Frances Janea 92g Calamia Talitha Geselle 42a Calderon Francisco Javier 68k Calderon Mark Anthony 35m Callison Thomas Gregory 12b Cameron Sean David 68e Camille Nadine Geralda 92g Campbell Christopher Alan 19k Canales Chase Alexander 11b Canfield Craig Andrew 92g Cantrell Patrick Robert 19k Cantu Mariana Paredes 92f Carino Shaun Nededog 88m Carmody Adam Theodore 42r Carmona Julie Marie 68e Carnes John Wesley 11b Carper Angie Nicole 92a Carr Alishia Mashun 92y Carrasco Esther Franchesca 92y Carroll Charles Kevin 91m Carroll Kelly Ann 88n Carroll Shannon Michael 91b Carter Buford Daniel 15g Carter Jason Emerson 91b Carter Karin 68t Carter Stephen Moises 19k Carter Steven Lee 94a Carvotta Michael Anthony 11b Castillo Sergio 11b Castro Christopher David 11b Cazares Armando 11b Cecena Yesenia 92y Celestino Tony III 11b Cerda Ricardo 11c Cerrate Pedro Jordanny 19k Ceynar Garrett Logan 94s Chambers Ira Christopher 91m Chance Lydia Amber 35l Chaney Dennis Albert 92f Chastain Jason James 31e Chilson Sydney Alexis 35n Choi Hyun Kyu 35l Christmas Klearvon Kenneth 92g Clare Weston Taylor 15t Clark Culpriest Darnell 11b Clark James Frederick III 92f Clausen Jac Carl 11b Clay Michael Anthonie 92g Clemence Joshua Christian 11b Clisbee Michael Perry 11b Coates Ryan Andrew 11b Cobb Domonique Maurice 92y Cochran Keven Darren 12n Coghill Joshua Thomas 19k Coleman Scott Alan 31b Collazo Labrador Jeffrey 25u Colon Norberto Junior 92y Conner Jimmy Lee 11b Conners Samuel Alexander 11b Constant Terry Max III 12n Contreras Cesar Antonio 91m Cooke Coley Mae 68s Coombs Gregory Scott 11b Cooper Alan Justin 91f Coreano Luis Enrique Jr 68k Corey Kolt Thomas 11b Corona Victoria Leone 92g Correa Luis 91l Correa Michael Angel 25u Cosby James Bradley 92g Cota Ryan Ashley 68j Cox David Matthew II 25u Cox Lawrence Waylon 19k Crabtree Christopher Carl 11b Craig Jordan Scott 12b Crauthers Ashley Scott 88m Crayton Nekenge Dorshall 92y Creech Jeremy Alan 92f Crosson Clifton Andrew 92w Croy Dustin Michael 11b Crumbley Christopher David 88k Cruz Allanmarco Bagamaspad 14p Cruz Edward Victor 11b Cruz Gabriel Jr 91h Cudjoe Andor Carlson 91m Cullison Craig Evan 25d Cullum Michael Anthony 12w Cummings Jason Carson 11b Cummins Zachary Andrew 11b Cunningham John Wesley 92g Cureton Darren Lamar 92y Curran Ethan Elliot 19d Curry Clim III 88m Curry Deangelo Lee 35l Cutwa Joseph Louis 15r Daffron Matthew Wayne 11b Daley Nicole Marie 42r Dalton Bradley Claiborne 15r Dang Hung James 92w Daniels Harry Lee Jr 92y Daugherty Guy Charles II 11b Daumit Scott Allen II 13b Davis Adine Doreen 92f Davis Dawn Amber Nicole 88m Davis Jerome Laurentius 11b Davis Johnnie Lee Jr 13b Davis Massey Kenyatta Lashe 92y Davis Olga Evgenyevna 74d Day Zachary Adam 11c Dean Casey Lee 92a Debusk Terry Lee Jr 31d Deckard Mike Dewayne 19k Delacruz Olegario 91b Delgado Carlos III 68e Demuse Anthony Michael 88m Dennis Ashley Blaine 92g Devore Joshua Lee 14t Dewitt Richard Lee Jr 25v Di Mino Carmen John Jr 11b Diaz Christian Nathan 92y Diaz Julio Ernesto 11b Diaz Nicholas Cody 11c Diaztroncoso Jose V 92a Dietrich Cory Scott 91b Difrancia Michael Laurence 13b Diggs Chadney Laquayne 91b Dillard Ernest Leverne Jr 91a Dodd Anthoney Lee 91h Doerflein Robert Leslie 15t Donaldson Branden Lee 91b Dones Jamale Deshon 92g Donivan Carl William II 68c Dorgan Brian Edward 42r Downes Matthew Timothy 11b Doyle Christopher Wayne 11b Draper Leah Marie 15p Draughon Donald Gene Jr 15t Dubois Kyle David 35m Dummer Eli Robert 11b Duncan Jeremy Burton 11b Duncan Todd Andrew 92f Dupee Joseph Michael 14g Eastman Michael Joseph 13b Ebend Robert Thomas 35l Eberhart Justin Richard 31b Eby Christopher Lee 11b Echeverria Marc Antonio 92f Edwards Branden Noel 25u Edwards Michael Anthony 68j Edwards Travis Anthony 35m Eells Asa Murray 25n Egner Brandon Kyle 42r Ehrmann Michael Paul 27d Elam Kyle John 11b Elam Lawrence Anthony 91b Elder Michael Martin 11b Elliott Marquis Nathion 29e Elliott Shawn Calvin 91b Ellison Richard Michael 11b Emerson Robert Terrence Jr 92f Engelhardt Brian Michael 13f Ensley Ryan Alan 92w Entel Andrew Jacob 11b Erard Michael Thomas 12n Erickson Justin Michael 35m Escalera Jose Luis 91b Escobedo Joshua Emmett 15t Espanueva Lou Oliver 11b Espinoza Ernest Gilbert 91b Espinoza Frank Matthew 68j Estrada Christopher Ryan 19k Estrada Eric Jr 68j Etter Matthew Frederick 11b Eubanks Damekas Antron 92y Evans Adrian Lee 35l Evans Matthew Daniel 11b Evans Tanesha Michelle 92f Evans Thomas Grant 31b Ewing Julian Rashad 92g Fabian Mitchell Samuel 35l Fairley Alicia Breann 94h Fairley Jerretta Nicole 42a Farias Ricardo Guadalupe 15p Farrow Jayson James 11b Fasakin Adekunle Temitope 91b Fay Joel Phillip 92g Feeney Alexander Michael 31b Feliciano Gustavo 11b Felipe Jennifer Aurora 92y Felix Daniel Leland 11b Feller Brett Kurtis 92y Feller Denis Mamertus 92g Fematt Stephanie Katrina 68j Ferguson Brian Carl 35g Ferguson Devon Nickobie 92y Ferguson Jared Blake 11b Fiedler Jesse Andrew 11b Fielder Courtney Eugene 12b Figueroa Maxben Serrano 92y Figueroanieves Andres 11b Filkin Bradley Wayne Jr 11b Fincher Victor Todd 92g Fioravanti Daniel Allen 11b Fisher Kurt Gordon 11b Fitzgerald Sean Michael 15u Fletcher Kweku Buabin 92f Flick Brandon Keyes 92g Flick Edward Gale 35m Flores Carlos Kawamura III 25n Flores Jesus George Jr 27d Flournoy Markeeta Nicole 12w Floyd Myron Ellis Jr 42a Flynn Eric John 11b Fogle Antonio Lamont 92f Folami Adeola Jubril 31b Ford Marlon James 68s Foskey Heather Davis 92g Foster Tabatha Marie 92m Fox Randall B 11b Fraley Joshua William 11b Franks David Wesley 91b Frasier Jacob Noah 11b Freeman Antwaun Marquinenci 92g French Edward Francis Iv 25v Frink Monika Kamille 92y Frisby Malree Joshua Lee 91b Frjelich Jeffrey Michael 13b Fuchs Brian Mark 91b Fuentes Rafael Jose 91m Fuller Shawn Nickles 13b Fye Nathan Paul 31e Gaan Isaiah Fahnegau 19k Galbreath Evin Michael 92g Galiano Marliez O 92y Galindez Jovan Miguel 11b Gallegorojas Hector Maurici 88m Garcia Eric David Jr 13b Garcia Zakariah Maciah 31e Garciarivera Jesus 68j Gardner Kyle William 15n Garner Aaron Lee 11b Garner James Robert Jr 25n Garnicahernandez Ariadna 92g Garren Shawn Matthew 11b Gassett Stephen Carl 42r Gastelum Manuel Lee 91b Gause James Dean Jr 12b Gerald Paris Victoria 92g Gerritsen Kenneth James 13b Gharst Jacob Randal 19k Gidley Timothy Jeffrey 12r Gilbert Justin Glen 13p Gilboy Ryan Patrick 94s Gilchrist Joshua Lynn 68v Gilday Kyle Lee Garrett 11c Gill Davinderjit Singh 92f Giovine Gary Mauro Jr 92w Girod Tony Dale 92g Gitwiki Gladys Gathoni 92g Glauber Gregory James 19k Gobin Kenton Mark K 12w Goethe Derek Paul 13b Goldman Malik Rashan 88m Gomes Laurie Ann 92w Gomez Gilbert Roland Jr 91b Gomez Luis Roberto 91b Gonzalessouquon Renzo Lucia 92y Gonzalez Angel Omar 74d Gonzalez Mark Anthony 91a Gonzalez Panfilo 91b Gonzalez Victor Emilio III 68v Gonzalezalicea Luis 88m Goode Malcolm Lamar 25l Gorham Paul Gregory 19k Graffio Joshua John 11b Graham Adam Michael 25s Graham Nashay Dominique 35l Grant Brandon Allan 25u Grant Danny Jr 92f Gray Alex Ryan 11b Gray Michael Eugene 25u Green Anthony Tyrone 25n Green Joshua Robert 91b Green Michael Larmar Jr 12n Greene Ella Idabell 68j Greene Michael Shannon II 35l Gresham Jakeem Daniel 74d Gress Derek Charles 11b Griesemer Christopher Aaron 31b Griffin Lakisha Maria 92f Griffith Ronald James 88n Grove Jonathan Daniel 31d Grullon Anthony 13b Guarderas Cristhian Fabian 92y Guarino Arron Garrett 25u Guerrero Hugo 14p Guevara Elvis Rafael 94a Gunn William Austin 42a Gutierrez Edward 19k Gutierrez Jovie Saflor 13p Guzman Jose Elias 42a Gyure Catherine Louise 35l Haddock Derwin Lee 92g Hairston James Tyrell 11b Hall Brian Octavious 88h Hall Bryant Terry 12b Hall Robert Neal II 42r Hall Yesenia 25u Hamilton Marvin Angelio 74d Hammerquist Oren Roger 14g Hammers Joshua Craig 11b Hammond Codi L 11b Hammond Margaretann Cadient 92g Hampton Corey Daniel 91m Hancock Jason Dewayne 15t Hannor Freddie Lee Jr 31b Hanshew Daniel Guy 92g Hanspard Michael Sr 92g Harkless Curtis Javon 92y Harris Kiara Michele 88h Harris Shaun Kinsey 19d Harrison Dillon Todd 19k Harrison Donald Robert 91a Harrison Edward Jerome Jr 92g Harrison Nijel Ian 19d Hart Christopher A 91b Hart Thomas Jimmie 92y Hart Weslie Bo 31d Hasting Joshua Robert 31b Hatcher Aaron Jacob 11b Hawkins Bridgett Sierra 92g Hawtin Erin Freedom 15g Hayes Matthew David 91b Hazzard Skip Richard 11b Headley Brenton Michael 11b Heisler Kevin Daniel 11b Helman Daniel Ray Jr 19k Helt Justin Eugene 12b Hendricks Kimberly Ann 92g Hennon Tory Charles 19k Henry Billy Rodregus 92y Henry Braxton James Jr 42a Heredia Fernando 74d Heredia Joel Daniel 42r Hernandez Agustin Paul 11b Hernandez Jesse 42a Hernandez Phoenix Luis 92g Hernandez Samael Salvador 91b Herrera Cristian Abel 92g Herrera Lucky Benjamin 11b Herring Arvie James III 27d Heyenga Tyler Tyrel 92g Hinnenkamp Russell Joseph 11b Hirth Steven Michael 25n Hobbs Boris Martez 88m Hollingsworth Jacob Lee 91h Hollis Karen Nicole 92y Holloway Lorenzo Lamont 92y Holmes Arash Arthur 68k Holt Alexander Odell 88m Holtby Angela Dawn 35f Hooten Gregory Todd 11b Horstmeyer Christopher Jaco 11b Horta Matthew Kyle 11b Hoskinson Matthew Oscar 11b Howard Derrick Correll 88m Howard Julius Lamar 92y Howard Kenneth Ray Jr 11b Howard Thomas William III 31d Hower Carter Evan 11b Hubbert Travis John 19k Huckaby Brian Christopher 11b Hudson Shauna Nicola 92y Hufford Matthew Anthony 25n Hughes Jordan Nathaniel 11b Hughes Lamar David 42a Hughes Ryan Christopher 11b Huizar Jorge Humberto 91b Humphrey Christian 12w Humphreys Kadeem Keithly 91a Hunt Austin Ray 91b Hunter Michael Tyrone 92y Hurwitz Andrew Joseph 35l Hutchinson Cheryl Anne 42r Hymes Robert James 11b Ibarra Ivan 15t Ibarrafierro Luis Adrian 91b Imlay Jacob Daniel 42r Inman Ross Alan 91h Irungu Philip Peter 92y Irvin James Daniel 11b Istre Chad Luther 11b Ivery Adriana Mercedes 31b Jackson Ebony Charmane 25l Jackson Janeth Guiral 92g Jackson Sarah Ann 31b Jackson Tevon Chandeler 19k Jacobs Kent Jordan 11b Jacobson Tracy Lynn 31b Jacques Joseph III 92y Janado Airlande 68c Janka Andrew James 11b Jayne Keith Aaron 92y Jeadrik Abon Jr 42a Jeffers Joshua Alexander 13p Jefferson Hubert Alonzo II 15p Jenkins Durrel Dion 91m Jenson Jonathan Richardkarl 19k Jerido Paris Santana 15p Jeune Vladimir 91b Ji Dae Kun 92g Jimenez Isaac 19k Jimenez Michael Ray 42a Jimenezvelez Carlos Ancizar 11b Job Celestine 27d Job Jordon Mikal 91b Johns Joshua Shane 94e Johnson Anthony Carl 92g Johnson Ashley Elizabeth 92y Johnson Candice Latoya 17c Johnson Chavez Cortez 94e Johnson Connie Francis 25q Johnson Darryl Dewayne 25u Johnson Derrick Lamar 92y Johnson Gabrielle Monet 88m Johnson John David 35m Johnson Jordan Lee 13b Johnson Kyle Dean 91m Johnson Matthew Ryan 11b Johnson Ryan Alexander 35l Johnson Zachary Michael 11b Joint Ernest Chuckie Jr 92g Jones Damion Oneal 92y Jones David Allen 68x Jones Derek Marquis 68j Jones Julius Iv 91c Jones Lorenzo Oneil 31b Jones Marquis Devon 31e Jones Nicolya Shanee 27d Jones Walter Deshawn 92y Jordan Joshua Gerald 15t Joyce Michael Thomas 91a Kais Allenjohn Mata 19k Kajer Joseph Daniel 31b Kammer Scott Paul 11b Kane Michael Ryan 92y Keane Korey Matthew 11b Keesee Korey Doff 15t Kelker Angela Monique 92g Kelly Eric Herschel 92g Kemp Kenneth Bernard Jr 25u Kenney Jason Allen 91b Kent Aaron Chad 12r Kent Joanne Marie 31b Kerr Damar R 11b Kessay Joshua Daniel 11b Key James Gregory 13b Killgore Andrew Thomas 42r Kimble Jawona Hope 92g Kimbrough Brian Keith 11b Kimray Kevin Charles 91b Kincaid Ikea Simone 92g Kindle John Christopher 74d King Hosea Edward 31b Kirkwood Joshua Luke 15g Kirsch Mark Anthony 88m Kite Brian William 15t Kitz Mathias Thomas 13r Knight Joshua Blake 11b Knowles Richard Allen Jr 88m Knutson Jared Cole 11b Koch William Adolph III 11b Kokines Cameron Steven 35l Kosturik Michael Anthony Jr 11b Koval Peter Charles 19k Kovalenko Kyle James 25n Kruse Campbell Tyler 11b Kruse Oguz Oskar 92f Kruziki Dylan James 42r Labonty Thomas Kevin 11b Lagunasanchez Joaquin Israe 11b Lammert Nicholas William 11b Lamosao Glenn Gempisao 68w Landry Steven Ray 13b Lane Dalton James 11b Lane William Dennis II 15p Lansford Kendra Michelle 35m Lantigua Daniel Ramon 15d Laps Kenneth Harmon 68x Lara Bradley Nichlous 25n Larin Matthew Donald 11b Larosa Giancarlo 91b Latimer Bradley Allen 92g Latson Karen Diane 68v Lawrence Nicholas Jacob 12n Lawson Gregory Ray Jr 91b Lawson Kerry Odelmo 91b Lawson Methodia M 15p Lawton David Jasper 12n Lazenby Dashon Terrell 88m Leblanc Brian William 11b Lee Edward Henry Jr 11b Lee James Michael 35m Leonguerrero Steven Gutierr 25n Lepant Michael Phillip 27d Leslie Cyd Shari 92g Levack Ryan Alexander 31b Lewis Jacob Edward 19k Lewis Jonual Lamar 92f Lim Changhoon 35p Lindell Marcus Olle 68x Linder Jonathan Milton 31b Lindsey Suzanne Joy 92g Lipscomb Brandon Michael 11b Liriano Osvaldo 91b Livermore Jason Everette 92g Lloyd Lamont Maurice 88m Lockey Michael Eugene Jr 92g Loeffler Joseph R 13b Londono Richard 92w Long Brandon Scott 88m Long Maurice Antonio 91b Lopez Gabriel Michael 25u Lopez Kenneth Angel 35m Lopez Kevin Ray 11b Lopezbonilla Christopher Cl 27d Lopezdiaz Leonardo 11b Lorencz Bradley Allan 11b Love Charles David 27d Love Lance Jeremy 92a Lowe Adam Neal 11b Lowry Joshua Lemar 35m Lowry Thomas Carl 42r Loy Elizabeth Amber 42r Luck Kevin Mitchell 19k Luescher Joseph Alan 12t Luke Richard Alan 11b Lykins Donald Ray 11b Lyons Bryson O Brian 92y Macarthur Stanley Wilbur II 94f Machucamerced Jose Raul 42r Macuch Ryan Michael 35l Maddox Joshua Kyle 13b Maddox Michael Wade 13b Maffett Derrick Louis Jr 92g Magana Alexander David 56m Maganalopez Alejandro 92w Magoon Kevin Matthew 92g Mah Michael Allen 27d Mahaffey Robert Philip 88m Major Devenna 92y Maldonado Juan 25l Mangum Joseph Kirk 91b Mansbridge Mark Tyler 91b Mansfield Troy Andrew 92g Manthe Patrick Stephen 14g Marchand Joshua Cory 88n Marcisz Kazimir Stanislaus 13b Markley Leonard Colfax 11b Marquez Abraham Arista 35m Marquez Ernest Patrick 13b Martin Justin Nathaniel 35f Martin Lauren Marie 74d Martin Paul Augustus 92a Martin Peter Richard 35g Martinez Aaron Miguel 13b Martinez Lorenzo Deleon Jr 11b Martinez Robert Lee 11b Martinson Lance David 68e Mascardo Paul Stephen 92g Mase Nathan Lynn 92y Mason Michael Gregory 11b Mason Thomas Joseph 15t Matherne Timothy Joseph 14g Mathis Leroy Quentin 11b Matienzo Carlos Juan 25q Maxwell James Robert 19k Mayers Gregg Jose 13b Maynettojackson Stephanie 25n Mazzotta David Lee 11b Mcaulay Connor Morgan 11b Mccaingomez Jennifer Nicole 92g Mccladdie Tammy Vanyelle 88m Mcclain Devin Ray 11b Mccollin John Irvin 25q Mccray Gail Lavon 88m Mccree Justin Matthew 92g Mccurrie John III 88m Mcdonald Eric James 11b Mcdonald Gregory Hunter 35l Mcdonald James Nicholas 35n Mcdonald Timothy Shawn 68c Mcglone Brock Anthony 31b Mcgowan Miller Lawrence 11b Mcguinn Ryan Jay 17c Mcinelly Dustin Reed 15p Mclaurin Edward Isaiah 19k Mclean John Douglas Jr 92g Mcmiller Timothy Jr 92g Mcmullen Dana Lavain Jr 19k Mcmurray Mark Anthony 42r Mcneill Zachary Marcus 74d Mcwilliams Courtland David 19d Meadows Jerliz Nikki 92y Mears Landon Chase 12w Medina Adrian David 19k Medina Arturo 42a Meenaghan Steven Todd II 19k Mehegan Kevin Michael 91b Mendez Bobbi Jo 27d Mendez Joe Henry 91b Merle Aaron Lee 25s Merrell Joshua Trent 11b Mester Bradley James 31e Michaud Paul Michael 31e Miesch Joseph Francis II 19d Miguel Andrew William 11b Miles Tequeray Shaquette La 92y Millado Dustin Lim 31d Miller Adam Robert 11b Miller Alvin Louis 11b Miller Joshua Mark 11b Mills Robert David 92f Mines Robert Allen 25n Minnich Matthew Scott 11b Missickarnold Carla Michell 92y Mitchell Denzel Marquis 92y Mitchell Naysheelia Marcian 92y Mobley John Ryan 92g Mock Michael Dwayne Jr 15u Molinaperez Fernando Andres 92y Monan Jordan David 35m Monette Richard Joseph 25n Monington Wesley Steven 35n Monroe Cordell Lemans 25u Monroe Michael Thomas 35m Montalbano John Raymond Iv 19k Montefusco Matthew James Pa 11b Montes Brian 92y Moon Hurley Wayne Jr 12b Moore Cameron Scott 35m Moore Garrett Lynn 31e Moore Jason Hilton 68x Moore Julian Christopher 92a Moore Michael Dawayne 91b Moore Nicklaus Cardale 15q Moransantillan Mercedes 92y Moreno Diego Alejandro 74d Moreno Steven Joseph 91b Morgan Mindy Lynn 31b Morgan William George 92f Morrill Kevin Kyle 11b Morris Randall Stephen Jr 11b Morrison Robert James III 88m Moses Louis Gabriel 25n Moss Rictavius Marcel 92g Motta William Christopher 17c Moua Michael Zong 91l Mourfield Justin Thyme 35m Moyer Adam Robert 94e Mroczek Derek Scott 11b Mundey Christopher Anthony 25u Munoz Joseph Lorenzo 42a Murphy Michael Eugene Jr 13b Murray Bryan Sylvester 91h Myers Dalia Karmin 25u Myers David A 35m Myers Elizabeth Victoria An 92g Myrum Joseph Walter 12t Myumyun Ervan Mesru 11b Nahinu Alex Nolan 35m Nations Dillon Lee 11b Nava David 14g Navarro Mejia Daniel Angel 19k Neal Corey Allen 35l Neff James Andrew 11b Negron Angel Salvador 91b Nesbitt Gracelyn Marie 91f Newberry Michael Andrew Jr 91h Newcomb Andrew Jason 91b Newcomb Bradley Wayne 15p Newsome Antawan Joseph 92y Ngen Desiree Siobhain 31b Nguyen Michael Vincent 68e Nielsen Dallas Dean 13b Nina Janet 92a Niswender Jennifer Ann 15t Njuguna Thomas 31d Noakes Alysya Jeanette 42a Noguerassanchez Emmanuel Da 14g Norris Anthony Glenn Jr 11b North Judd A 11b Norton Rachel Lois 68c Nunez Cesar 19k Odell Brandon Zachary 35g Odoemenam Fernando Iyke 92f Ogden Ryan Thomas 11b Ogle Lesley Danielle 68t Ojeda Jesse Alexander 68c Okamura Jason Eleu 88m Oliver Justin Patrick 91m Onubogu Chukwuma Walter Jr 25u Orren Nicholas Alan 31b Ortega Hector Abraham 35m Ortiz Ricardo 25u Ortizortiz Alberto 91b Ortizrosado William 91b Otong Eli Endamo 15t Oud Michael James 11b Owens Jacob Eli 12b Owens Shavelle Alici 42a Oxenford Monique Nicky 92a Padgett Daniel Warren 35l Padilla Abel O 92f Paganperez Yeudiel Edgardo 11b Paige Kelley Suray 88m Painter Joseph Paul 15g Palacat Adam Keolanui 15r Palacios Jaime Alejandro Jr 11b Palmer Jarred Douglas 31k Palmer Karenza Antoinette 94h Palmer Monique Deshaun 92y Palmieri Ryan Thomas 35m Papajohn Forest Carroll 19k Park James 35n Parker Christopher Nelson 12b Parker Jason 68e Parker Jeffrey Brian 15q Parker Micheal Bernard 91b Parnell Timothy Tracy 13r Passi Paul Puka Jr 12b Pate Jeffery Lyn 68c Patinocade Claudia Patricia 92a Patterson Anthony Wayne 15t Patterson Jayvis Mckinley 68r Patterson Maxwell James 11b Pattillo Richard Todd Jr 11b Paulson Kameron Draper 91b Paulson Kevin Matthew 11b Payan Efren Jose 11b Peaslee Randall Scott 31e Peddicord Rodney Owen 11b Peguero Jose Alberto Jr 19k Pelles Amanda Marie 15p Pene Airjordan 92w Peoples Matthew Taylor 11b Pepen Erik Tamayo 31d Pereyra Francisco J 92a Perezramos Julio A 25n Perkins Andrew Joseph 13b Perkins Natacha Marie 27d Persaud Amanda Amrita 88m Peterson Jeffery Scott 15u Petrousky Andrew John 92f Peugh Matthew David 19k Phillips Joshua Lee 11b Phillips Rachel Linda 92y Phillips Randy Stuart Jr 25s Piao Yu Ji 92y Pickard Timothy Llagas 25s Pickens David Morgan 13b Pierce Joshua Aaron 13b Pierce Kyle Justin 13b Pierre James 92a Pierrelouis Edens A 91b Pierson Christopher George 68g Pikula Devin Matthew 91b Pile Benjamin Charles 11b Pilkington Daniel Kimery Jr 19k Pitman Troy Dean 25q Pittmanhutton Latissue Moni 92y Plouse Brian Wayne 68p Podish Chad Allen 19k Poe Ian Patrick 19k Popa Robert Lee 11b Posey David Michael 88n Postlewait Todd Robert 25s Preston Adam Andrew 19k Price Brandi Nicole 92y Pritchard Jonathan Harvard 88m Puglio Eric J 91b Punto Ericson Rivares 11b Purvis Michael Glenn 25u Quartey Lawrencia 88n Quintana Carmen Susanna 14p Rabelo Diego Alecar 12t Ragans Isabell Monique 92g Ragudos Sean M 91f Rainier Matthew Stephen 11b Ramirez Diego Armando 13b Ramirez Ricardo 11b Ramirezmartinez Christian 92y Ramos Christopher Lee 11b Ramos Joseph Meno 11b Ramos Nathan Levi 27d Ramsey Anthony Demond 92a Randall Joshua Scott 25s Rankin Angelene Orolfo 88n Raquib Tanvir H 14g Rasman Christa Delasny 92y Ratliff Devon Michael 11b Rauls Freddrick Lamont 92g Ray Joshua Carter 25u Reader Cody Chain 19k Reap Joseph Bryan Sr 11b Reavis Zachary Don 92f Redus Paz Yvonne Marie 42a Reed Shawn Stephen 11b Reeks Andrew Micheal 11b Reemes Anthony Alan 25u Rees Jamey Ardel 11b Rees Philip Andrew 19d Refamonte Donovan Keoni 14g Revels Sean Roderick 11b Reyes George Luis 92w Reyes Jessica Dawn 42a Reynolds Brock Eli Mark 91b Rice Ryan Frederick 91b Rich Cameron Alexander 11b Richards Cody Wayne 11b Richardson Shanna Latrice 92f Riffle John Derek 74d Rigney Joshua Grant 68s Ring Tyler Logan 92y Riosguillen Nestor Jaime 92g Rivera Carlos Jr 68e Rivera Jessica Marie 42a Rivera Kayla Breeanna 35m Rivera Matthew Mark 12n Riverasmith Hector Efrain 35m Rivers Christopher Alexande 31b Rivers Ian Jacob 35f Rizza Thomas Matthew 92y Roberge Shanna Marie 31d Roberson Demetrius Marcellu 68s Roberts Benjamin Joseph 11b Robertson Jerrald Prescott 11b Robinson Bobby Rydell Jr 56m Robinson Terrance Michaelly 31e Robinson Terry Denard Jr 92g Robles Shawna Lynn 25q Roby Gallen Bernard 15p Rochelle Rocky Wayne 88m Roderick Donald Anthony 92g Rodriguez Luis Miguel 11b Rodriguez Marcos Antonio 12b Rodriguezgarcia Ramon Jose 25q Rogers Dareese Shamar 92y Rogers Doland Sedrick 92g Roland Joshua Weyman 25u Roldan Jean C 11b Rollings Christopher Jay 91b Roman Carlos Enrique Jr 94f Ronda Marissa Pilapil 92y Rosadocubero Alexis Javier 91b Rosario Fray 13b Rosariorivera Francisco Jav 91b Ross Anthony Wayne 12t Ross Demario Marcell 92a Royal Shatoni Mona 92f Ruby Gary Wade 91m Ruelasgodinez Hector Joaqui 35m Russell Thomas Phillip V 19k Sabine William David 15t Saenz Patrick Jr 31b Sailes Jeffery Dontel 11c Sakuma Eric Ryan 11b Salas Eduardo 91b Salazar Hector Rodolfo 74d Sallee Keith Arron 15t Sallins Deandre Lamont 88m Sanchez Dominic Elizar 27d Sanchez Edward 11b Sanchez Larry William Jr 19k Sanchez Matias Joseph 92y Sanchez Noe Adam 92g Sanchez Rene Antonio 25q Sanchezlopez Segundo Patric 11b Sanders Douglas Kenton 11b Sanders Kelvin Dandre 92y Sanders Timothy Lee 11b Sandersalmonte Pedro Santia 11b Santiagorios Abimelec 15t Santos Jesus Ramon 92f Santos Salvador Reb 25u Santos Yolanda Marie 68f Sargent Rowdy Lee 11b Saulter Brandon A 19k Saunders Samuel Ray 35l Saunders Terry Neil Jr 94e Sauvou Janette Gukisuva 92g Sawyer Steven Caine 91b Schaefer William Christophe 13b Schmidt Andrew Paul 12k Schmidt Brandon Lee 92y Schneider Frederic Paul Jr 19k Schoaff Robert Allen 19k Schoby Tyrell Leonard 11b Schreiner Steven Mathew 35m Schulz Christopher James 12p Schulze Stephen Michael 88n Schwartz Andrew Thomas 11b Schwartz Michael Steven 94d Scott Quaresa Salicia 92a Scritchfield Josiah Allen 74d Searcy Joshua Franklin 15n Seastrom Mark Hunter Jr 92y Sejas Jorge Oscar 11b Sellick Charles D 11b Semore Roland Ryan 12b Sevel Daniel James 31b Severe Richard Edward 25n Seward Dale Lamont 94e Sharp William Andrew 35f Shaw Brandon Lee 11b Shaw Hoyle Joseph Jr 31e Shaw Jeffery Carl 91m Shea Patricia Miriam 88h Sheets John Paul 11b Sheldon Erik Michael 11b Shepherd Richard Joseph 25u Short Johnny Lee 88k Siegmann Leilani Ringor 25q Sikes Ryan Charles Lee 27d Silva Roberto 92y Silvey Jon Robert 31k Simmons Micheal Scott 91f Simpson Eula Lashonda 92g Singletary Creshenda Latres 92y Skinner Daniel Martin 12b Smicker Hannah Elizabeth 42r Smith Brandon Corey 31b Smith Charles Robert Jr 25q Smith Curtis Olen 11b Smith Jerome Jr 92y Smith Jesse Vernon 88l Smith Justin William 88h Smith Lakisha Margaret 92g Smith Matthew Ryan 11b Smith Michael James 11b Smith Michael Ryan 15t Smith Quashawn Shavonya 92a Smith Richard R 11b Smith Robert Edmond III 11b Smith Shelton Tremain 92y Smolik Christopher Logan 19d Snyder Steven Demar 15u Soalablai Isun Umedib 11b Son Kyung Hong 12p Soria Adelfo Jr 91a Soto Rafael Alejandro V 11b Sotocollazo Ramon Vladimir 92a Speck Michael Stephen 19k Spell Michael Ryan 94e Spell Tyree Jamal 68e Spivey David Michael 35l Springer Jeffrey Allen 35l Squire Alex Kyle 31b Stajkowski Alec Benedict 14g Stanley Jasmine Tenae 31b Stappenbeck Scott Michael 17c Stark Andrew Darin 31e Starks Qunisha Nikindra 42a Steele Kevin Christopher 11b Stevens Barney Scott 35m Stewart Walter Stanley Jr 88m Stinson Christopher Lee 92y Stinson Junterinus Darrell 92y Stone David Michael 11b Story Brian Casey 91b Stovall Trevor Eric 74d Stover Justin William 15w Stover Kwame 92a Strausbaugh Sean Michael 11b Strauss Joshua Stephen 68k Street Paul Michael 35p Strey Kyle Christopher 91b Stringfellow Richard Willia 92f Stubbs Larry Allen 11b Stuer Kevin Matthew 12n Suarezpozo Alberto Renee 11b Suber Tredell Russell 15p Suffridge Leeanne Marie 92a Sullivan Jordan Anthony 11b Sullivan Mark Thomas II 74d Sumner Jasen Joseph 19k Sung Hyeokje 15r Surensvelazquez Edgar Alexi 15n Sweat Poua 42a Sweazey Matthew Thomas 11b Sweet Donovan Regan 11b Sweetman Brandon John 19k Sweger Nikolaus Aaron 92f Sweigart Kevin Michael 15u Swendrzynski Ivan Preston 11b Swiderski Nathan William 11b Swierc Cody Joseph 11b Sylvain Zachary Joseph 88m Szopinski Lindsay Kay 25n Taintor Joshua Lyle 92g Talavera Roxie Murillo 31e Tangonan Marilyn S 92y Tangye Alexander Anye 74d Tarrant Brendan Joseph II 91m Tate Kishia Monic 92g Taylor Adam Wayne 15p Taylor Justin Corey 11b Taylor Michael Gerald Antho 42a Taylor Sabrina Nicole 35m Tebay Joshua Wayne 88l Terrellsimmons Aokusia Jaal 42a Tessier Adam Logan 11b Tetreault Joshua L 42r Tezerea Wendemagegn Melke 88h Thigpenn Classie Denise 92y Thoma Franklin Lewis Iv 14p Thomas Andrew Howard 11b Thomas Lizzette Marie 42a Thomas Shalik Eljava 92a Thomas Walter Edward III 25q Thompson Christopher Alexan 35n Thompson Matthew Allen 11b Thompson Melvin George 91b Thompson Parrish Irene 56m Thompson Theodore Taylor 11b Thorp Christopher Scott 35f Thurlow Anthony Thomas 11b Thurman Chad Edward 25u Timmons Roger Neil 11b Tims Damon Keith 91l Todd Michael Thomas 35m Tointigh Les Paul 19k Toland Charles Eugene Jr 92y Torres Cesar Enrique 92f Torres Gerando Miguel 13b Torres Hamurabi 88m Torresbelman Maria Guadalup 92y Trivino Enrique 31d Turner Lucas Donald 91b Uchiyama Kenji Robert 35l Underberg Matthew Scott 19d Unger Marcus Houstonmattei 35m Uzcategui Andrea Ursula 91b Valcarcelsanchez Abimelec 35m Valdery Lawrence 92g Valdeslorenzo Jose 15n Valdez Roxxanne 25u Valentin David Manuel 25u Valle Jose Antonio Jr 13d Valtin Thomas Edward 92g Van Sice Sean Stephan 74d Vanausdoll Daniel Richard 13b Vanderlee Jason David 11b Vanderpool Joseph Walter II 92g Vantassel Brandon Enus 88n Vargasrodriguez Ernesto R 92f Vasquez Roman 94r Vaughan Steven Martin II 11b Veazy Jasmine Latima 92g Vega Christopher Alejandro 15d Vegaaviles Emanuel 92a Vegafria Joshua Joseph 11b Veit Donald Henry II 11b Velasquez Jose Angel 25u Velazquez Ramon Luis 91h Veney Anthony Lester Jr 25q Veramartinez Andres Ivan 11b Verdeflor Annabelyn Makayan 68v Vernon William Marion 19k Vickness Jason Andrew 74d Vidrine Travis Paul 35n Villalobos Juan Daniel 91b Vines Alisha Shawnte 68q Vinson Bernard Jr 92y Vodegel Joshua Adam 94s Vorhes Jeremy Ryan 11b Vu Jimmy Vuthanh 92y Wagner Ryan Deaunte 74d Wagoner Jess Allen 35m Walker Jamel Issac 91c Walker Marcus Jerrod 92g Walker Mcclain Lanai 35l Walker Selina 92a Wallingford Randell Scott 12r Walusimbi Dennis 92g Wapples Albert Emmanuel II 19k Ward William Shawn 91b Warshany Daniel Robert 92m Wascher Nicholas Keith 11b Washington Lashanae Sade 92y Watkins Zackary Thomas 31b Watson Michael Wesley 13b Weathers Lauri Yvonne 92w Webb Dalton Reed 11b Webster Aaron Opie 13p Weeks Benjamin Griffin 11b Westmyer William Edward 31b Whaley Alan Doyle 92y Wheeler Christopher Marcus 91b White Christopher Martin 11b White David Amon 92g White Dennis Mitchell Jr 11b White Gareth Vonpaul 11b White Kenneth Wayne Jr 74d Whitmore Christopher Lynn 91m Whittle Robert Earle Jr 92y Widener Chester Lee 68c Wiggins Geron Kentae 91b Wilcox Paul Dwight 13b Wilde Lydia Barbara 42a Wilds Evan Lee 19k Williams Ashlee Elizabeth 88m Williams Bill Edward 92g Williams Billy Dee 91b Williams Danielle Annette 92g Williams Darnell Lamont 92f Williams Joshua Ferris 92f Williams Kristie Yvonne 92w Williams Phaneslyn Decora 68p Williams Riccardo Undrell 42a Williams Shannon Chantel 88m Willson Keith Alan 92f Wilson Gabriel Alberto Jr 35l Wilson Martello Maurice 92y Wilson Renee 92y Wilson Ryan Patrick 35g Wilson Scottie Dwaine Jr 11b Wilson Zachary Lee 19d Wims Tavarius 31e Winans Louis Allen 11b Wingfield William Derek 79r Winn Matthew Dale 11b Winnemore Joshua Albert 11b Winslow Aaron Scott 35m Wise Benjamin Charles 14g Wise Joshua Jacob 15t Withington Jacob Daniel 11b Wolfenbarger Harry Addison 91b Woodson Adam Nathaniel 11b Woolfolk Derrick Jason 92y Worthy Jerome Randall 31e Wray Wanda Leigh 74d Wright Carlos Santell 91l Wright Darrell Anthony Jr 11b Wright Paris Latrell 92a Wright Richard Anthony 88m Wyatt Theron Jose II 19k Yanez Emanuel Tereso 74d Yearicks Brian Lee Jr 92g Yi Joshua Daniel 68w York Nicolas James 35l Youn Ho San 11b Young James T II 94d Young Sean Daniel 31b Young William Lloyd 25q Zehner Ty Edward 11b Zens Garrett Alan 12b Zepeda Christian Nhoe 13b Zimbelman Edward Eugene Jr 68e