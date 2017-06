US Army sergeant promotion list for April, 2016

RELATED: US Army staff sergeant promotion list for April, 2016.

The following U.S. Army specialists have been selected for promotion to the rank of sergeant as of April 1, 2016.

Abangepoge Narcisse Spc 92a 20160401 Abbe Christopher Dale Spc 12b 20160401 Abbott Alexander James Spc 25u 20160401 Abdulrahman Balquish Maliki Spc 15p 20160401 Abrams Blake Antonio Spc 92f 20160401 Acevedomedina Edgardo O Spc 92r 20160401 Acker Matthew John Spc 11b 20160401 Acostagrafals Jeffrey Spc 92y 20160401 Acostamelendez Angel Manuel Spc 25b 20160401 Acres Cory Keith Spc 11b 20160401 Adams Brittany Lynn Spc 31b 20160401 Adams Donna Jean Spc 31b 20160401 Adams Eric Christopher Spc 68w 20160401 Adams Joseph Levonn Spc 12b 20160401 Adams Lawrence Clayton III Spc 74d 20160401 Adriano Shanejoel Palacios Spc 74d 20160401 Agostorivera Angel M M Spc 15t 20160401 Aguilar Victoria Elizabeth Spc 88m 20160401 Ahching Jeffrey Spc 11b 20160401 Ahkee Fiataugaluia Spc 92y 20160401 Ahumada Prissilla Spc 91l 20160401 Akam Yves Nlom Spc 68w 20160401 Akin Dustin James Spc 25b 20160401 Alabran Jarred Ray Spc 35n 20160401 Alaniz Zachery Joseph Spc 19d 20160401 Albarran Francisco Samuel Spc 13r 20160401 Albright Elijah Thomas Spc 11b 20160401 Aldridge Robert Jake Spc 35t 20160401 Alexander Brandon David Spc 94s 20160401 Ali Earl Spc 92f 20160401 Aliev Daulet Spc 74d 20160401 Allen Avery William Spc 11b 20160401 Allen Christopher Thomas Spc 15t 20160401 Allen Corey Matthew Spc 92f 20160401 Allison Jason Daniel Spc 11b 20160401 Alls Jasmine Nicole Spc 74d 20160401

Almeida David Anthony Spc 25b 20160401 Alsup Robert Evan Gunnar Spc 36b 20160401 Alvarado Jhonny Spc 91b 20160401 Alvareztorres Jose Omar Spc 11b 20160401 Amacher Michael Landon Spc 11b 20160401 Amaral Richard Virgil Spc 19d 20160401 Amburgey Dahkota R Spc 11b 20160401 Amos Chaquana Shasharay Lan Spc 35n 20160401 Anaya Juan Martin Spc 68s 20160401 Andaya Mechell Balinbin Spc 91b 20160401 Anderson Carlos Santiago Spc 31b 20160401 Anderson Matthew Milton Spc 92a 20160401 Andou Vanessa Spc 92a 20160401 Andrade Francisco Olivarale Spc 92y 20160401 Andrade Gustavo Weislher Spc 11b 20160401 Andrews Jasmine Tanay Spc 92f 20160401 Andrews Michael Quincey Spc 36b 20160401 Andrews Tyriek Deron Spc 25u 20160401 Andujar Jose Ramon Jr Spc 88k 20160401 Angelos Louis George III Spc 13f 20160401 Anglin Dakota Jackson Spc 19d 20160401 Anson Craig Michael Spc 13b 20160401 Anzaroot Zachary Isaac Spc 11b 20160401 Aponteguevara Miguel Angel Spc 68p 20160401 Aragon Adrian Alec Spc 11b 20160401 Arevalo Brenda Spc 42a 20160401 Argueta Carlos David Spc 25u 20160401 Arias Diana Isabel Spc 92y 20160401 Arnold Andi Kay Spc 68k 20160401 Arnold Jesse James Spc 11b 20160401 Arnold Taylor Paul Spc 92r 20160401 Aromin Eduardjames Buccat Spc 11b 20160401 Arriaga Jonathan L Spc 91b 20160401 Arthur Akeem Rashod Spc 25s 20160401 Asanuma Reed Serui Spc 15u 20160401 Ashley Alexander Stephon Spc 89b 20160401 Ashmon Nicole Jalyn Spc 68w 20160401 Ashu Andrew Enokpen Spc 92f 20160401 Austin Brian Jason Spc 31b 20160401 Avalos Vincent Alexander Spc 91f 20160401 Ayala Ollie Rochelle Spc 91h 20160401 Backhaus Tracy Rae Spc 68k 20160401 Badam Koffitse Eseenam Spc 74d 20160401 Bagley Michael William Spc 12b 20160401 Baham Nicholas Andre Spc 42a 20160401 Bailey Jacob Mcclure Spc 11b 20160401 Bain Pepper Raines Spc 68w 20160401 Bajracharya Jitendra Spc 92a 20160401 Bajrambasic Mirzad Spc 36b 20160401 Baker Anthony Thomas Spc 15t 20160401 Baker Khron Rachez Spc 12b 20160401 Baker Michael Layton Spc 31b 20160401 Baker Thomas James Spc 11b 20160401 Bakergriffis Latrese Shawan Spc 92a 20160401 Ball Elrick Levan Jr Spc 92y 20160401 Ballard Getty Elizabeth Spc 35f 20160401 Baltazar Mike Jr Spc 74d 20160401 Balzly Killian Gage Spc 11b 20160401 Bandeen Lindsey Elizabeth Spc 68w 20160401 Bangert William Albert Spc 31b 20160401 Baraan Ginorey Barte Spc 13b 20160401 Barba Bobbi Sue Spc 68w 20160401 Barela Ivia Lissette Spc 74d 20160401 Bark Lorenz Alexander Spc 11b 20160401 Barlett Omar Dexter Spc 74d 20160401 Barnes Shane Bronza Spc 25u 20160401 Barnes Wade Michael Spc 11b 20160401 Barnett Sean Winston Spc 88m 20160401 Barney Hannah Rachel Spc 15u 20160401 Barrett Joel Nicholas Spc 12b 20160401 Barrow Steven John Spc 31b 20160401 Barsness Michael Aaron Spc 91b 20160401 Bartley James Jackie Spc 25q 20160401 Bartley Shameka Michelle Spc 68w 20160401 Bartness Casey Bryan Spc 74d 20160401 Bassett Thomas Lance Spc 11c 20160401 Batman Eric Douglas Spc 11b 20160401 Bautista Neil Navales Spc 68w 20160401 Bazinette Ezechiel Spc 91h 20160401 Beard Tyler Warren Spc 19d 20160401 Beatty Brittany Ann Spc 31b 20160401 Beaudoin Brandon Dare Spc 13f 20160401 Bedtelyon Raymond Herbert Spc 88m 20160401 Belizaire Sebastien Gerald Spc 92a 20160401 Bell Kendyl Khamiya Spc 92f 20160401 Bellows Melissa Miller Spc 15t 20160401