US Army sergeant major promotion list for December, 2016

The following U.S. Army master sergeants have been selected for promotion to the rank of sergeant major, as of December 1, 2016:

ANDERSON RONALD CHARLES JR 68Z 6 ARNESON JASON ANDREW 13Z 6 BAILEY LASH LERAY 11Z 6 BECERRA JACQUELINE 92Z 6 BEREITER JUSTIN ARTHUR 68Z 6 BISHOP KEITH WILLIAM 38B 6 BOYD EARVEN SARZA JR 42A 6 BROOKS BERNARD JR 15Z 6 BROWN TORRENCE TERRELL 42A 6 BRYAN JOSHUA MICHAEL 15Z 6 BUMANGLAG ERANO REMIGIO 68Z 6 CALAMESE RODNEY EUGENE 15Z 6 CARITHERS SHANNON MARK 15Z 6 CARLAN MICHAEL DAVID 13Z 6 CARTER TREQUIELA TRENIECE 92Z 6 COOKE CHRISTOPHER SEAN 92Z 6 COPE JAMES THOMAS 36B 6 CROMER DANIEL ALAN 11Z 6 CRUZ JOSE MARTIN 68Z 6 DAVIS RUFUS LEE 13Z 6 DUKE THOMAS WILSON III 25X 6 EMBERY TIMOTHY 38B 6 FARLOW JOHN MICHAEL 11Z 6 FISCHER BRYAN KEITH 11Z 6 FLETCHER RANDALL WESLEY 13Z 6 FRENCH KEVIN CHARLES 68Z 6 GERBER JASON TYLER 89D 6 GERNER SEAN ROBERT 25X 6 GOODMAN MICHAEL ANTHONY 11Z 6 GRAY JAMES OSCAR 13Z 6 GUNDERSEN DARIO DOMINIC 89D 6 HEALEY JOHNNY JOSEPH IV 11Z 6 HILL RASHON DAMAR 11Z 6 HOWE KENNETH EUGENE 15Z 6 HOWERTON SCOTT MONROE 92G 6 IRELAND JARED LEE 13Z 6 JENKINS SHELLY 11Z 6 KELLER RUSSELL JOHN III 11Z 6 LASSUSATILES FELIX JORGE 92Z 6 LAWSHEA DARIEN DEMOORE 25X 6 LAWSON CURTIS ANTOINE 68Z 6 LAWSON MICHAEL ANTHONY 36B 6 LEVITRE MARIA DELCARMEN 92Z 6 LYNN ANTONIO BURTIN 92Z 6 MANSFIELD RICHARD JOHN 68Z 6 MARTIN DELLARIA LAYSOIA 51C 6 METCALF LARRY WAYNE 51C 6 MEURER RYAN MICHAEL 92Z 6 MILES SAMUEL GENE 92Z 6 MOORE LITT NORMAN 68Z 6 NOONAN STEVEN PAUL 11Z 6 PASCARELLI PETER EDWARD 89D 6 PRESTON TERRY WADE JR 74D 6 PRICE PAUL EDWARD 11Z 6 RAMSEY FITZROY ANTHONY 92Z 6 ROBINSON CHARLES ERIC 68Z 6 RODRIGUEZROMAN RAMON 92G 6 SCOTT ROSELLA DARNELL 79R 6 SIMMONS JONATHAN DAVID 13Z 6 SMITH JOSHUA BRUCE 25X 6 SORENSEN CHRISTOPHER FRANK 25X 6 STONE AARON LEE 68Z 6 STONE KENNETH WAYNE JR 13Z 6 SWEITZER DAVID MAURICE 15Z 6 SZYMASZEK ROBERT MICHAEL 11Z 6 THOMAS CLARENCE RONNIE 68Z 6 TONEY TANIA 36B 6 WELCH DEAN ALLEN 46Z 6 WHITTENBERG FLETCHER DION 11Z 6 WORRELL DEANDRO JEROME 11Z 6 WOSU ALOZIE 42A 6 YOFFE SEAN D 68Z 6