US Army sergeant first class promotion list for December, 2016

The following U.S. Army staff sergeants have been selected for promotion to the rank of sergeant first class, as of December 1, 2016:



ABRAHAM JOETEN 19K 4 ACCOO JAMIE KIMBERLY 92G 4 ACEVEDO STEVEN EUGENE 37F 4 ADAMES PETER 13F 4 ADAMICK JERRY WAYNE JR 11C 4 ADAMS BRUCE EDWARD JR 92G 4 ADAMS PAUL ALEXANDER 25W 4 AGNEY ANTHONY PAUL 15R 4 AHYE PHILIP M 92Y 4 ALBOR FREDDY VITAL 13M 4 ALERS FRANCISCO 68C 4 ALEXANDER ONTARIO HERBERT 92G 4 ALEXANDRE THIERRY 19K 4 ALFORD KIMBERLY JOVELL 92F 4 ALIBUDBUD MEDAMIEL GARCIA 91X 4 ALLEN ALLISON MONIQUE 27D 4 ALLEN MYRESHA LASHAUN 92Y 4 ALLEN RAYSHON DEVAN 13P 4 ALLEN TALAYA LARISE LYNN 15Q 4 ALTAMIRANOHERNANDEZ JONATAN 13B 4 ANDREWS OLAN LA NE II 91X 4 ANDRIULLI NICOLAS PETER 13F 4 ARAM ALAN 92F 4 ARIZMENDI MELISSA ANN 68C 4 ARNOLD LOREN JAMES 31E 4 ARNONE DONNIE DOMENICO 92G 4 ARROYOCRUZ ALEX A 91X 4 ASBURY ANDREA TAMIEKA 92G 4 ASSEFA SIMON ADMASSIE 68E 4 AVILLA TRINITY JAMES 92G 4 AYALA EXEL ABEL 92F 4 BA ELIJAH 92A 4 BAILEY CHAD WILLIAM 25S 4 BAKER WILLIE 92G 4 BALL KYLE THOMAS 91A 4 BALTAZAR STEVEN RAY 13F 4 BANKS ROBERT PHILLIP 15Q 4 BARNES BENSON NEWTON III 92A 4 BARNES RANDY KAY 88K 4 BARROW BRADLEY LEE 25U 4 BARTOL MARK WILLIAM 35L 4 BATCHELOR CHRISTOPHER DANIE 14G 4 BATTLE JENNIFER WENSONIA 92A 4 BAUTISTA EDISON DELOSREYES 91X 4 BEASLEY TAMMIE RENEA 92W 4 BELFON ROYSTON 92W 4 BELLAMY CHERYL LYNN 92A 4 BENAVENTE BENJAMIN EDWARD 91M 4 BENGE BRIAN M 12B 4 BENOIST OTIS CECIL III 15E 4 BERNARD RONALD RICHARD 92G 4 BERRY RICHARD EUGENE 31D 4 BERTRAM MATTHEW JAMES 11B 4 BLACKWOOD KAYUM JAVAUGH 25U 4 BLAIR RICHARD ALEXANDER 14T 4 BLANCARTE WALKER JESSICA 92Y 4 BOGDAN NORMAN EDWARD 11B 4 BOGGS LAGENA MARIE 92G 4 BONVINI JOHN ANTHONY 68Q 4 BOOKER JESSE JOHN 91X 4 BORING DANIEL ISAAC 31E 4 BORING DANIEL JAMES 11B 4 BORREGO ALBERT JR 25U 4 BOURASSA DANNY LEE JR 13F 4 BROWN ANTHONY LEE 13B 4 BROWN SONNY FRNANDOZ 92A 4 BROWN SPURS PETRINA MONIQUE 92A 4 BRYANT LARRY MAURICE 11B 4 BUCKLEY JAY KEVIN 31D 4 BUDD BRENT JEFFERY 91X 4 BUGHER JEREMY DEAN 31E 4 BUNTON ANTONIO DEMOND 19K 4 BURGESS EDWARD JAMES II 88M 4 BURGOSPEREZ JOSE RAUL 25U 4 BURNETT LATASHA LYNETTA 25U 4 BYRD LAWRENCE EDWARD JR 92G 4 CABRAL GAYLE 68J 4 CABRALES HAFID 13B 4 CABRERA JESUS JUAN 31E 4 CALCIANO ROBERT BOW 11B 4 CALDWELL EDWARD IV 25W 4 CALUB MICHAEL TIMOTHY 92F 4 CALVIN WILLIAM EDWARD 19K 4 CAMACHO ALEXIS MARTIN 92Y 4 CAMACHO KEVIN T 92A 4 CAMIDGE ADAM LEE 56M 4 CANARY MICHAEL SCOTT 35L 4 CANTWELL DAVID MICHAEL 92G 4 CAPELLANSOSA JONATHAN FELIB 92Y 4 CARGILL RACHAEL CLAUDITA 25W 4 CARLSON SCOTT WALFRED 92A 4 CARLSON THOMAS WAYNE 19K 4 CARREROSAGARDIA RAFAEL ENRI 13B 4 CARRILLONUNEZ JOHAN JOSE 92A 4 CARSON TAD AARON 19K 4 CASILLASRODRIGUEZ WILLIE 25U 4 CASTILLO SAIRY 68E 4 CERRATO EVELING DEJESUS 92Y 4 CESAR ELVIS 13B 4 CHANDLER MICHAEL ZACHARY 13F 4 CHARLES MONIQUE NICOLE 68E 4 CHARLES SEAN EVANSON 88M 4 CHOE DONALD YONG 88M 4 CLARK SEAN PATRICK 25U 4 CLAY ISAIAS ELWOOD 13M 4 CLEMENT ROBERT DENNIS 94W 4 CLINE JOHN DAVID 25W 4 CLOUKEY CRAIG DONALD 94W 4 COLEMAN CHRISTOPHER ALLAN 19K 4 COLONRENTAS ISMAEL JR 92G 4 COOPER FRANCO LARAY 92Y 4 COOPER KUMASI ASHANTI 92F 4 CORBIN GREGORY ATRON JR 88M 4 CORDOBAPALACIOS LELLES WILL 11C 4 CORNETT JEFFERY H 12B 4 CORRAL JOSE ROBERTO 11B 4 COTTRELL RAYMOND THOMAS 11B 4 COX MICHAEL RAY 31D 4 CRANE BOBBY JOE 19K 4 CRAWFORD GERALD MICHAEL 92G 4 CRAWFORD JAMES ELTON 15Q 4 CROCKER MICHAEL PAUL 18C 4 CROCKETT DAMEON LAMONT 92Y 4 CROMWELL JASON MARTIN 92Y 4 CRUZ ALEX 13F 4 CRUZ BRANDON ARON 13F 4 CULPEPPER RENALDO CHARLES 88M 4 DANIELS SHANNON NICHELLE 15P 4 DAPONTE ADAM ANTHONY 11B 4 DARTEZ DENISE SHANTE 68J 4 DAVENPORT LAMONT DEVOR 11B 4 DAVIS JEFFERY BERNARD 92A 4 DAVIS MICHAEL BRYSON 13F 4 DAY RANDALL ANTHONY 15T 4 DEAN ARRON MATTHEW 31D 4 DEFAN ROBERT JUNIOR 11C 4 DEFREITESVIDAL RAMON E 15P 4 DEJESUS BENJAMIN 92G 4 DELAGARZA LUIS ARMANDO JR 11C 4 DELAROSA MARTIN JR 14T 4 DELEONDAILY RAMON ESTUARDO 11B 4 DENNIS BRYAN WILLIAM 25W 4 DENNIS JAMES DELAINE 19K 4 DENOFRE JOSEPH ROCCO 91X 4 DENTON DUSTIN BILL 31E 4 DESCOMBES MARK ALLAN 91X 4 DIAZ CESAR ISRAEL 11C 4 DIAZ EVANGELINA 27D 4 DIAZ TONY DANNY 91P 4 DICKEY BOBBY JAMES 91A 4 DIONGON BRIAN 94W 4 DIPIETRO GARY JOSEPH 15Q 4 DIVELY MICHAEL TRAVIS 13F 4 DORSEY WILLIAM JOHN III 15E 4 DOUCETTE KEITH EDWARD 13F 4 DOYEL NICOLE ELIZABETH 68J 4 DRISCOLL JAMES FRANCIS IV 91A 4 DUKES REGINALD VALDEZ 92G 4 DUNCAN JAMES MAURICE 94W 4 DURAN MICHAEL DANIEL 13M 4 DUTTON JERMAINE SCOTT 13M 4 EASON BRETT 14T 4 EDWARDS BRANDON DEWAYNE 13P 4 ELFERING DAVID JEROME 91X 4 EMMONS MICHAEL STEVEN 12B 4 ERICKSON BRETT LOGANKUMUALI 11C 4 ERICKSON JARED DAVID 11B 4 EVANS STEVEN LEE 19K 4 EVEN JONAH ALEXIS 91A 4 FAISON MARCUS DEON 92G 4 FARIAS ABEL MENDOZA 68J 4 FARMER SAMUEL JOSHUA 91X 4 FELICIANO AXEL IVAN 91X 4 FELIX FREDDIE FLORIANO 15R 4 FERNANDEZ JOSHUA ABRAHAM 92A 4 FERRELL GARY ALBERT 13R 4 FIELDS BRIAN DEAN 19K 4 FIELDS DOUGLAS EDWARD II 92G 4 FIELDS PAUL SAMUEL 94W 4 FIGUEROA GEORGE JR 13B 4 FISHER BRIAN LEWIS 91X 4 FITZGERALD JASON BRANDON 92Y 4 FLEMINGS EWANTA USEF 88M 4 FLOYD WAYNE TYRONE 11B 4 FOLK SHANTAE LATISHIA 68J 4 FORRESTER BRANDON MATTHEW 15Q 4 FORTINI NANCY NOEMI 92Y 4 FOX GLENNVILLE LLOYD 91X 4 FOX JASON MICHAEL 35L 4 FRANA JOSHUA ROSS 35L 4 FRANCIS AARON LEMONT 92A 4 FREEMAN ANITA NICOLE 92G 4 FULKS DESION WILLIAM 27D 4 FULLER ANTONIO LATRON 92A 4 FULLER BRIAN GEORGE 25W 4 GAGNON MATTHEW WILLIAM 15T 4 GAINES ROGER LEE II 91X 4 GALLMAN TASCHA ELIZABETH 92Y 4 GALLON ACIE LAWAYNE JR 12B 4 GALLOWAY MATTHEW ALLEN 92F 4 GANDARILLA RODOLFO JASON 37F 4 GANN ANTHONY DEWAYNE 13F 4 GANT JERRY BRENTON JR 27D 4 GARCIA LEYLA ERIKA 92A 4 GARCIARODRIGUEZ JULIO CESAR 92G 4 GARDEA CHRISTOPHER LEE 31E 4 GARRETT SAMUEL MONROE 12B 4 GAUNTNER JAYSON THOMAS 14T 4 GEIS JOSHUA ALLEN 35L 4 GEORGE THOMAS ALBERT 91X 4 GERONIMO GILBERTO ESTEBAN 92G 4 GERONIMO JOSE LOUIS 92G 4 GIBBONS JERMAINE NERON 88M 4 GILLIAND CHRISTOPHER MICHEL 35L 4 GINN TONY ANTHONY JR 92F 4 GOINGS WILLIAM JASON 19K 4 GONZALEZ CELINA ANN 92G 4 GONZALEZ GABRIEL 25W 4 GONZALEZ JOSE LUIS 25W 4 GRAY ADRIAN DARNELL 25U 4 GRIFFIN DAVID PAUL 12B 4 GRIFFIN LYNN ESTER 25U 4 GRISWOLD BRIAN FIELDS 94W 4 GROTHE NICOLE RENAE 15Q 4 GUERRERO JASON JOSHUA 11B 4 GUICE KALVIN DYWANE 91X 4 HADLEY AVERY DARRELL 91X 4 HAGOVARGAS JUAN EMILIO 92G 4 HALL BENJAMIN ALAN 15E 4 HALL WYNOUS ALEXANDER JR 94W 4 HAMPTON BLAKE DANIEL 37F 4 HAND JOSEPH WESLEY 11B 4 HANKINS LARHONDA NECHELLE 92Y 4 HARDY EUGENE EDWARD III 91X 4 HARRIS MARCUS OMAR 92A 4 HARRIS MAYA ANDREA 92Y 4 HARRIS SHAWN MICHAEL 19K 4 HARRISON CHRISTOPHER M 19K 4 HART ERIC HERRING 91X 4 HAVENS ROY EDWARD 13B 4 HAYWARD KYRAL VANTELL 92G 4 HEINS ZACHARY ALDEN 13F 4 HENDRICKSON DEREK JOHN 13F 4 HENDRIX PHILIP KEITH 11B 4 HERNANDEZ ABRAHAM EMMANUEL 11B 4 HERNANDEZ JASON LUIS 35L 4 HERNANDEZPEREZ JOSE RAMON 92A 4 HIAPO BERNARD JOSEPHKAEO II 19K 4 HIBBERT NICKESHA MELLISCIA 92G 4 HICKS BRIAN CHARLES 92G 4 HIGHTOWER DETROY SHANTE 19K 4 HILDRING BENJAMIN JON 31E 4 HILL ANTHONY RAY 13F 4 HILL LEMARKISHA 92A 4 HILLARD JOHN CHRISTOPHER 11B 4 HINCH LEO CARLOS 91X 4 HINKKANEN JACOB PAUL 11C 4 HOFFMAN CHRISTOPHER ERIC 91X 4 HOHMANN JAY MATTHEW 94W 4 HOLLAND RODNEY 92G 4 HOLLINGSWORTH MARION JR 92A 4 HOLLINGSWORTH RAMI HAKIM 94W 4 HOLMES KIMBERLY RENEE 92A 4 HOLSTROM MICHAEL ARTHUR II 14T 4 HOPKINS CARL DUANE III 92G 4 HOWARD CHASE RYAN SR 91P 4 HUDSON TRAVIS LEE 11C 4 HUGHES CLAUDIA ELISABETH 25S 4 HUNT DANIEL PATRICK 25S 4 HUNT HENRY LUTHERDAVIS 92Y 4 HUNTE JULIUS DESMOND 68M 4 HURD CLIFFORD EUGENE 92Y 4 HUSKINS ALBERT WAYNE 91A 4 HUSSEY MICHAEL SHAWN 11C 4 INGOGLIA JOHN CHARLES II 12T 4 IVERSON DUSTIN LANE 91X 4 JACKSON SHRONE 27D 4 JACOBA JONATHAN THOMAS 12B 4 JARVIS EMMETT CLYDE III 11C 4 JEANBAPTISTE NICKSON 37F 4 JEHL JOSHUA WILLIAM 13M 4 JIMENEZ GUSTAVO 68V 4 JOHNSON ALISHA MICHELLE 92Y 4 JOHNSON CEDRICK LAMAR 92Y 4 JOHNSON CHRISTOPHER PAUL 92F 4 JOHNSON CIARA TAMBRIA 68J 4 JOHNSON DARIEL WADDELL JR 25U 4 JOHNSON ERIC JAMES 13F 4 JOHNSON JEFFREY MILES JR 91X 4 JOHNSON JUANTEZ JOVAN 92F 4 JOHNSON MATTHEW TAITE 27D 4 JOHNSON RAYLENCIA LISA 92F 4 JOHNSON VERNON ANDRE 92A 4 JOHNSON WARREN TAMELL 92F 4 JONES CHRISTOPHER STERLING 92G 4 JONES JESSE DEAN 91X 4 JONES JOCELYN ANTRONETTE 92G 4 JONES JOSHUA EARL 91M 4 JONES RITCHIE MONROE 92G 4 JONES TIMOTHY WAYNE 25W 4 JORCIN AYMERIC JEOFFREY 19K 4 JOSEPH DARRYL EDWARD 13B 4 JOYCE LEIGH MICHAEL 31E 4 JOYNER JASMIN CHANTELL 92G 4 KAHL ROBERTA ILENE 15Q 4 KALINOWSKI ADAM KEITH 92A 4 KAMAN DAVID ANDREW 13F 4 KEISEL KURT ADOLF 15R 4 KENNEDY DAMION TAREZ 92W 4 KENNEDY ZACHARY DEAN 12B 4 KENNY JEREMY DALE 91X 4 KESSLER DANIEL JAMES 92G 4 KIDD WILLIAM THOMAS 11B 4 KIECHLER VICTOR WILLIAM 13M 4 KIEL CASSANDRA TIA 92Y 4 KLOCK JON WESLEY 94W 4 KNOX JONATHAN JERMAINE 91X 4 KNUTT MATTHEW PHILLIP 11B 4 KRANDALL SHAWN RYAN 13B 4 KUEHN JOHN PATRICK RILEY 35L 4 KULBE LANCE ROBERT 25U 4 KYEREMEH PATRICK KOFI 92A 4 LACOMBE RICHARD EARNEST 15T 4 LAMB TIMOTHY NEAL 91P 4 LANDIN ERIC NA 68J 4 LARSON DAVID JOHN 11C 4 LEACH LARRY ALLEN 12B 4 LEE SANG WOO 11B 4 LEMON APRIL DENISE 92A 4 LEVART MITCHELL WILLIAM 11B 4 LEVESQUE LOUIS ROGER JR 11B 4 LEWIS ANDREW III 68J 4 LEWIS DENNIS JOSEPH 27D 4 LEWIS GRANT DAVID 11B 4 LEWIS JEFFERY ALLEN 15R 4 LEWIS MICHAEL ALEXANDER 92A 4 LIGHTFRITZ CHRISTOPHER JOHN 15E 4 LINDSEY ANNA ALEINA 27D 4 LISSADE RODNEY 92W 4 LITTRELL KENNETH ELI 35L 4 LIUFAU DEAN LAILAI 25U 4 LOKAN JOSHUA ROBERT 11B 4 LONG CRYSTAL RENEE 15Q 4 LONG TIA TUNISHA 68E 4 LUGO PETER EDWARD 94W 4 LUSK CHARLES DAVID 31E 4 MACON LATASHA 88M 4 MADU EMMANUEL UCHE 92G 4 MALDONADO TONY ORLANDO 19K 4 MALDONADOCORREA ALEXIS JAVI 25U 4 MALOY SANDRA LUZ 68G 4 MANALAC FRANCIS GERALD 19K 4 MANKIE KENDALL SCOTT 18C 4 MANSAPIT JOEY JESS 92G 4 MANSELL ANDREW PAUL 31D 4 MAPEL JEREMY MARCEL 14P 4 MARANO AMY ELYCE 92G 4 MARIBE CHUKWUEMEKA CHIMEREM 92Y 4 MARQUART MICHAEL STEVEN 35L 4 MARQUEZ GILBERT 68V 4 MARQUEZ REYES MANUEL 11C 4 MARSHALL JOSEPH RONALD 19K 4 MARTIN JEFFREY CRYAN 12B 4 MARTIN JEFFREY WAYNE 12B 4 MARTIN ROBERT WILLIAM 13F 4 MARTINEZ APRIL RENEE SARAH 92A 4 MARTINEZ DAVID 19K 4 MASSIE PHILIP CHRISTOPHER 14T 4 MATHIS TERRANCE GLENN 91X 4 MATTHIE PAUL JAMES 91X 4 MCBETH JAMES FRANKLIN JR 92A 4 MCCARTHY NICHOLAS ADRIAN 88K 4 MCCLARY TERRILL ANDREA 88M 4 MCCORMICK MARCUS DEWAYNE 92A 4 MCCOY GERALD TYROND 92G 4 MCDANIEL JOSHUA ADAM 13F 4 MCDANIEL SEDRICK THEARTIS 68V 4 MCDONALD ANDREW MICHAEL 35L 4 MCGINITY EDWIN MICHAEL 11C 4 MCGROGAN MICHAEL PATRICK 13F 4 MCKENZIE REGINALD DORONE 25U 4 MCKINNEY ERIC PRESTON 14P 4 MCKINNEY GLEN JAMES 91A 4 MCKOWN KARI BETH 92Y 4 MCNEAL DONNIE DAVID 25W 4 MEBANE GARY VINCENT 25W 4 MEDRANO OMAR 27D 4 MEEKS FREDRICK ANTONIO 92F 4 MENSCH DAVID ALLEN JR 91M 4 MESCH DUSTIN JARED 11B 4 MEYER PATRICK ALLEN 11B 4 MICHAELS DOUGLAS LOUIS 35L 4 MIKULAMITCHELL DONICIA RENE 27D 4 MILLER RONALD JOSEPH 35L 4 MILLS LEONARD DENVIL 92W 4 MININGER NORMAN HARLIN JR 27D 4 MINOR CHRISTOPHER ALAN 15Y 4 MISTRETTA ALEXANDER RAYMOND 25W 4 MOISE BENITA 92A 4 MOLINA GINO ZUNIGA 91X 4 MONDOL RAMON ABDUL 92G 4 MONROE RODNEY EARL 88M 4 MONTERO MIGUEL A 92G 4 MOORE HOMER LEE 92G 4 MORALES FRANK A 25U 4 MORALES GILBERT WILLIAM 11B 4 MORALES JOSEPH PHILIP 25U 4 MOREL JUAN CARLOS 92A 4 MORGAN MELANIE MICHELLE 35L 4 MORMAN VERONICA ALEXANDRA 92A 4 MORRISON RANDY THOMAS 11B 4 MORTON PATRICIA MARIE 25W 4 MOSE RYAN DONALD 68L 4 MOTE SHANE ERIC 13P 4 MOTES JASON MICHEAL 19K 4 MUNA KELLY LANCE 11C 4 MURPHY JASON MICHAEL 25W 4 MURPHY ROSS ANDREW 13F 4 MURRAY PAUL JOHN JESS 11B 4 MUSE PRESLEY WAYNE 19K 4 MYERS DARRELL JOHN 11B 4 NATIONS GARY VEROY JR 31D 4 NEAL STEVEN LESHONE 25U 4 NELSON RASTUS ONESIMUS 92F 4 NORMAN CEDRIC DEMON 91X 4 NORMAN JEROME PARISH 92A 4 NUNEZ RAFAEL ANGEL 92F 4 NUNEZ RAMON JR 11B 4 NUNEZISLAS FRANCISCO GUILLE 92A 4 OAKES BRYAN DUANE 19K 4 OCONNOR STEVEN JOHN 35L 4 ODOM DOTY WARREN JR 19K 4 OFARRILORTIZ SAMUEL 15Y 4 OFFICER CHRISTOPHER BRIAN 31D 4 OGG ROBERT BRIAN 92W 4 OGILBY ZACHARY JAMES 15T 4 OGLE COREY LEE 11B 4 OGLESBY DERICK NEAL 88M 4 OKUGIC RIFET 11B 4 OLANDEZ ROMIL CALIZAR 91X 4 OLTER ELMORE KUN 13F 4 OLVERA PABLO JR 91M 4 ORAA WILLIAM VICTOR 19K 4 OTTO ISTAR MARIE 92A 4 OURS JON MICHAEL II 31E 4 PADILLA JOSE 19K 4 PADILLA RAYMOND AARON 91X 4 PAE JOHAN WOO 19K 4 PAGEL ALEXANDER QUINN 12B 4 PANCHAL JIGNA 92G 4 PARIS JUN 13B 4 PEACOCK DORYON TROY SR 92Y 4 PELKEY ROBERT WALTER JR 11B 4 PEPPARD DAVID PAUL 31E 4 PEREZ DAVID ANTONIO 25W 4 PEREZ STEVEN RAY 68G 4 PEREZ VICENTE JR 88M 4 PETERSON DARREN MICHAEL 27D 4 PHU TONY LEE 68E 4 PIMENTEL HIRAM 91M 4 PINEROSO JOSE MIGUEL 12B 4 PLESSNER TYRONE JACOBS 91X 4 PLUNKETT ROBERT ALEXANDER 25W 4 POLZIN SCOTT THOMAS JR 25W 4 POWELL ADAM LEE 11B 4 PREYER KENNETH BERNARD 91X 4 PRIETO SERGIO 92F 4 PROCTOR IPUTAUA METOTAGIV 92A 4 PRUITT JASON ANDREW 31E 4 PRUTZ BENJAMIN JOSHUA 27D 4 PUGLIESE TROY AARON 31D 4 PURDIE SHAMAR DOMINQUE 27D 4 QUEEN JOSHUA NIKOLAS 68C 4 QUEEN QUINCY ANTRINO 92G 4 RAMIREZ RICHARD CLIFTON 68L 4 RAMOS LUIS KENNETH 13B 4 RAMSEY JASON ODELL 13F 4 RASDALL BRADLEY GENE 35L 4 REEVES MICHAEL MALIK 91X 4 REID ROBERT SAMUEL 25U 4 REYES CHARLITO FLORES 19K 4 REYNOLDS MICHAEL JAMES 35L 4 RHONE GEOFFREY 88M 4 RICHARD LASHEDRICK VARKEITH 14T 4 RICHARDS MAUREEN C 15P 4 RICHARDS SCOTT LAWRENCE 18C 4 RICHARDSON CAMILLE ELIZABET 92A 4 RIGGS BRADLEY LEVI 25S 4 RIOS ANTONIO 15Q 4 RIVERA MARTIN JR 92F 4 RIVERAGARCIA ALLEN NOEL 25W 4 ROBERSON JONATHAN MICAH 92F 4 ROBINSON SARAH LATEESHA 92Y 4 ROBLES CALEB 13F 4 RODDY DARYL SHAWN 92A 4 RODRIGUEZ LOURDES MARIA 92Y 4 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 94W 4 RODRIGUEZ RAFAEL 91X 4 RODRIGUEZ RAMON VICTOR 19K 4 RODRIGUEZ RICHARD ANTHONY 15R 4 ROGERS RICHARD JR 92G 4 RONDEAU ERIC LEE 13F 4 ROOT MATTHEW GILBERT 15T 4 ROSE CLYDE GANTRY 92Y 4 ROSEMAN DEREK ANTHONY 92G 4 ROUSE ADRIAN LASHAUN 18C 4 RUEDIGER DEVON MICHEAL 91X 4 RUIZVALENTIN WALDEMAR 13F 4 RUST MICHAEL JAMES 11B 4 RYAN MICHAEL SHAMUS 11B 4 SALAZAR JAIME ALEJANDRO 13P 4 SAMUDIO JOHN HENRY 92G 4 SANCHO JERALD JAMES JR 92A 4 SANTI ANTHONY JOHN 92G 4 SANTIAGOMENDEZ JOEL 19K 4 SARAVIA LUIS FELIPE 19K 4 SARBENG PATRICIA MARFO 92G 4 SAWATZKE JEREMIAH LEE 92G 4 SCHONBORG DANIEL WALLACE JR 13F 4 SCHROEDER CODY DAVIS 15Q 4 SCHULER ALBERT DUANE II 92Y 4 SCOTT DARNELL V 92A 4 SCOTT JOSHUA ROBERT 25U 4 SEEMUNGAL RAMDEO 12T 4 SEGURA ORLANDO JOHAN 13B 4 SESSION DONIEKA LENISE 68E 4 SHELLEY CHARLES WILLIAM II 91X 4 SHULTZ SHAD WAYNE 91X 4 SIMMONS SALOMON SAUL 25W 4 SINGLETON LEKITA DARLENE 68E 4 SINNO JESSICA ALLISON 92G 4 SIVAS GALDINO ESTANIS 91X 4 SMAIL JASON EDWARD 11C 4 SMITH ARMONZO LASALLE 92G 4 SMITH CARLOS DAVERESS 25S 4 SMITH CHRISTOPHER LEE 92A 4 SMITH DANIEL JOSEPH 11B 4 SMITH JAHNIN ALONZIA 35L 4 SMITH ROBERT DON JR 11B 4 SMITH TINA LOUISE 92A 4 SNIDER SCOTT HUNTER 19K 4 SNYDER ANDREW DAIL 35L 4 SOTOVELEZ JOSE ANTONIO 13B 4 SPEARS BRYAN DAVID 11B 4 SPILLER HAL DEMARIO 88M 4 STALLINGS DAVID OBRIAN 25U 4 STARR BRYAN DANIEL 19K 4 STEFFEN PETE JACOB 12B 4 STERLING JOHNNY RAY JR 11B 4 STEVENS ROBERTA LOUISE 68E 4 STEWART CHESTER GLENN II 91M 4 STEWART EUGENE SCOTT 19K 4 STEWART GILBERT MAURICE 19K 4 STEWART VISCOUNT ANDRE 15R 4 STILLMAN RYAN JAMES 91M 4 STONER DONALD WESTON 13F 4 STRAHM CRAIG DANIEL 19D 4 STROMAN CEDRIC MATHASIS 68V 4 SUIRADERODRIGUEZ GAIDICILIN 92Y 4 SUMNER MICHAEL ALEXANDER 13F 4 SUTTON LARRY EDWARD 91X 4 TATAR STEPHEN WESLEY 13F 4 TAYLOR ANTONIO DEEARL 92F 4 TEZA GEOFFREY SCOTT 27D 4 THACH ANH NHAT 35L 4 THOMAS BRADLEY JOE 11B 4 THOMAS ELDON FARREL III 91M 4 THOMPSON ROCKFORD RAY 92A 4 TINNIN DANIEL JOSEPH 11B 4 TOLBERT TERRACE LENARD 92G 4 TOLEFREE KEVIN MAURICE 92G 4 TOOHEY JAYSON MICHAEL 25U 4 TORRES JUANA MARIA 92A 4 TORRESRAMIREZ MIGUEL ANGLE 91M 4 TRADER FOSTER LAMONT 88M 4 TRASK ERIC NORMAN 25U 4 TRAXLER RANDELL MAX JR 13M 4 TRIANA REGGIE ALBERTO 35L 4 TYNES JOEY ARNZELL 11C 4 VANMETRE DAVID RYAN 15E 4 VANNATTA CHRISTOPHER DANIEL 31D 4 VARANO JAMES ANTHONY JR 92W 4 VARGAS EDWIN DOMINGO 25W 4 VARGASGUTIERREZ JUAN PABLO 11B 4 VAZQUEZ ESTEBAN 11B 4 VEAL DARRYL LEE 12C 4 VELARDE CYNTHIA JESSICA 92G 4 VELASCO DANIEL ENRIQUE 92G 4 VELEZ LADY JOHANA 92Y 4 VERDIALEZ BRENT EVERETT 18C 4 VEREEN JARRETT LEJEUNE 92G 4 VIGELAND JOSHUA DANIEL 19K 4 VINING JARROD HASAN 68F 4 VINSON EMMANUEL GIMEL 11C 4 VIROSTEK NOEMI 92G 4 WADE AMOS MATTHEW 25W 4 WAGGENER CYNTHIA DIANE 92Y 4 WAGNER JEFFREY SCOTT 19K 4 WALKER TODD DANIEL 92Y 4 WARD MICHAEL KENDELL 91X 4 WARDEN ANDREW TRENT 15T 4 WARDLOW KAWANNA MICHELLE 25U 4 WARREN MICHAEL EDWARD 91X 4 WARREN SHELLY NICOLE 92A 4 WASHINGTON BRANDON ANTONIO 12B 4 WASHINGTON DARRYL LEON 91X 4 WASHINGTON JOSEPH LABARRON 13F 4 WATKINS TIMOTHY CHRISTOPHER 92F 4 WEBSTER JOHN RICHARD JR 19K 4 WELTON DANIEL COLLING 91A 4 WENZEL JARED STEVEN 12T 4 WEST ANTOINE LAMAR 92Y 4 WEST WILLIAM ANTHONY JR 13F 4 WEXLER DANIEL RYAN 12B 4 WHEELER JERRY WAYNE JR 29E 4 WHITAKER STEVEN LEE 15E 4 WHITE COYAR DEE 92A 4 WHITE ERIC DEWAYNE 92G 4 WHITLEY CAREY BERNARD JR 15R 4 WHITTON DARREL ROGER III 92A 4 WILCOX MILTON LOUIS JR 92A 4 WILKINS ROBERT LEE JR 91X 4 WILLIAMS CORY LEE 13F 4 WILLIAMS EUGENE LAVERIC 25S 4 WILLIAMS JIMMY LEE JR 12B 4 WILLIAMS MICHAEL ANTHONY JR 11B 4 WILLIAMS MICHAEL EVAHRT 92G 4 WILLIAMS PAMELA RENA 92Y 4 WILLIAMS TAMEKA DONIELLE 92A 4 WILLIS HARRY BENNETT III 88M 4 WILLIS ROSLYN FAYTH 92Y 4 WILSON ARNOLD WAYNE III 25S 4 WILSON JAWASKI TM 19K 4 WILSON JOSHUA KYLE 13F 4 WILSON MATTHEW DEAN 31E 4 WOJCIK PETER STANLEY 92A 4 WOOD DAVID BAXTER 91M 4 WORLDS SHALETHA MARIE 92G 4 WRIGHT AUDWIN ANTONIO JR 11B 4 WRIGHT CALVEN VALENTINE JR 92Y 4 YACAPIN STEPHEN ILAR 19K 4 ZARN JARED WILBERT 13F 4 ZENO PATRICK RENEE 92W 4 ZERMENO EUGY WALTER DANIEL 25S 4