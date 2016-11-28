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US Army sergeant first class promotion list for December, 2016

By STARS AND STRIPES Published: November 28, 2016

The following U.S. Army staff sergeants have been selected for promotion to the rank of sergeant first class, as of December 1, 2016:
 

ABRAHAM JOETEN 19K 4
ACCOO JAMIE KIMBERLY 92G 4
ACEVEDO STEVEN EUGENE 37F 4
ADAMES PETER 13F 4
ADAMICK JERRY WAYNE JR 11C 4
ADAMS BRUCE EDWARD JR 92G 4
ADAMS PAUL ALEXANDER 25W 4
AGNEY ANTHONY PAUL 15R 4
AHYE PHILIP M 92Y 4
ALBOR FREDDY VITAL 13M 4
ALERS FRANCISCO 68C 4
ALEXANDER ONTARIO HERBERT 92G 4
ALEXANDRE THIERRY 19K 4
ALFORD KIMBERLY JOVELL 92F 4
ALIBUDBUD MEDAMIEL GARCIA 91X 4
ALLEN ALLISON MONIQUE 27D 4
ALLEN MYRESHA LASHAUN 92Y 4
ALLEN RAYSHON DEVAN 13P 4
ALLEN TALAYA LARISE LYNN 15Q 4
ALTAMIRANOHERNANDEZ JONATAN 13B 4
ANDREWS OLAN LA NE II 91X 4
ANDRIULLI NICOLAS PETER 13F 4
ARAM ALAN 92F 4
ARIZMENDI MELISSA ANN 68C 4
ARNOLD LOREN JAMES 31E 4
ARNONE DONNIE DOMENICO 92G 4
ARROYOCRUZ ALEX A 91X 4
ASBURY ANDREA TAMIEKA 92G 4
ASSEFA SIMON ADMASSIE 68E 4
AVILLA TRINITY JAMES 92G 4
AYALA EXEL ABEL 92F 4
BA ELIJAH 92A 4
BAILEY CHAD WILLIAM 25S 4
BAKER WILLIE 92G 4
BALL KYLE THOMAS 91A 4
BALTAZAR STEVEN RAY 13F 4
BANKS ROBERT PHILLIP 15Q 4
BARNES BENSON NEWTON III 92A 4
BARNES RANDY KAY 88K 4
BARROW BRADLEY LEE 25U 4
BARTOL MARK WILLIAM 35L 4
BATCHELOR CHRISTOPHER DANIE 14G 4
BATTLE JENNIFER WENSONIA 92A 4
BAUTISTA EDISON DELOSREYES 91X 4
BEASLEY TAMMIE RENEA 92W 4
BELFON ROYSTON 92W 4
BELLAMY CHERYL LYNN 92A 4
BENAVENTE BENJAMIN EDWARD 91M 4
BENGE BRIAN M 12B 4
BENOIST OTIS CECIL III 15E 4
BERNARD RONALD RICHARD 92G 4
BERRY RICHARD EUGENE 31D 4
BERTRAM MATTHEW JAMES 11B 4
BLACKWOOD KAYUM JAVAUGH 25U 4
BLAIR RICHARD ALEXANDER 14T 4
BLANCARTE WALKER JESSICA 92Y 4
BOGDAN NORMAN EDWARD 11B 4
BOGGS LAGENA MARIE 92G 4
BONVINI JOHN ANTHONY 68Q 4
BOOKER JESSE JOHN 91X 4
BORING DANIEL ISAAC 31E 4
BORING DANIEL JAMES 11B 4
BORREGO ALBERT JR 25U 4
BOURASSA DANNY LEE JR 13F 4
BROWN ANTHONY LEE 13B 4
BROWN SONNY FRNANDOZ 92A 4
BROWN SPURS PETRINA MONIQUE 92A 4
BRYANT LARRY MAURICE 11B 4
BUCKLEY JAY KEVIN 31D 4
BUDD BRENT JEFFERY 91X 4
BUGHER JEREMY DEAN 31E 4
BUNTON ANTONIO DEMOND 19K 4
BURGESS EDWARD JAMES II 88M 4
BURGOSPEREZ JOSE RAUL 25U 4
BURNETT LATASHA LYNETTA 25U 4
BYRD LAWRENCE EDWARD JR 92G 4
CABRAL GAYLE 68J 4
CABRALES HAFID 13B 4
CABRERA JESUS JUAN 31E 4
CALCIANO ROBERT BOW 11B 4
CALDWELL EDWARD IV 25W 4
CALUB MICHAEL TIMOTHY 92F 4
CALVIN WILLIAM EDWARD 19K 4
CAMACHO ALEXIS MARTIN 92Y 4
CAMACHO KEVIN T 92A 4
CAMIDGE ADAM LEE 56M 4
CANARY MICHAEL SCOTT 35L 4
CANTWELL DAVID MICHAEL 92G 4
CAPELLANSOSA JONATHAN FELIB 92Y 4
CARGILL RACHAEL CLAUDITA 25W 4
CARLSON SCOTT WALFRED 92A 4
CARLSON THOMAS WAYNE 19K 4
CARREROSAGARDIA RAFAEL ENRI 13B 4
CARRILLONUNEZ JOHAN JOSE 92A 4
CARSON TAD AARON 19K 4
CASILLASRODRIGUEZ WILLIE 25U 4
CASTILLO SAIRY 68E 4
CERRATO EVELING DEJESUS 92Y 4
CESAR ELVIS 13B 4
CHANDLER MICHAEL ZACHARY 13F 4
CHARLES MONIQUE NICOLE 68E 4
CHARLES SEAN EVANSON 88M 4
CHOE DONALD YONG 88M 4
CLARK SEAN PATRICK 25U 4
CLAY ISAIAS ELWOOD 13M 4
CLEMENT ROBERT DENNIS 94W 4
CLINE JOHN DAVID 25W 4
CLOUKEY CRAIG DONALD 94W 4
COLEMAN CHRISTOPHER ALLAN 19K 4
COLONRENTAS ISMAEL JR 92G 4
COOPER FRANCO LARAY 92Y 4
COOPER KUMASI ASHANTI 92F 4
CORBIN GREGORY ATRON JR 88M 4
CORDOBAPALACIOS LELLES WILL 11C 4
CORNETT JEFFERY H 12B 4
CORRAL JOSE ROBERTO 11B 4
COTTRELL RAYMOND THOMAS 11B 4
COX MICHAEL RAY 31D 4
CRANE BOBBY JOE 19K 4
CRAWFORD GERALD MICHAEL 92G 4
CRAWFORD JAMES ELTON 15Q 4
CROCKER MICHAEL PAUL 18C 4
CROCKETT DAMEON LAMONT 92Y 4
CROMWELL JASON MARTIN 92Y 4
CRUZ ALEX 13F 4
CRUZ BRANDON ARON 13F 4
CULPEPPER RENALDO CHARLES 88M 4
DANIELS SHANNON NICHELLE 15P 4
DAPONTE ADAM ANTHONY 11B 4
DARTEZ DENISE SHANTE 68J 4
DAVENPORT LAMONT DEVOR 11B 4
DAVIS JEFFERY BERNARD 92A 4
DAVIS MICHAEL BRYSON 13F 4
DAY RANDALL ANTHONY 15T 4
DEAN ARRON MATTHEW 31D 4
DEFAN ROBERT JUNIOR 11C 4
DEFREITESVIDAL RAMON E 15P 4
DEJESUS BENJAMIN 92G 4
DELAGARZA LUIS ARMANDO JR 11C 4
DELAROSA MARTIN JR 14T 4
DELEONDAILY RAMON ESTUARDO 11B 4
DENNIS BRYAN WILLIAM 25W 4
DENNIS JAMES DELAINE 19K 4
DENOFRE JOSEPH ROCCO 91X 4
DENTON DUSTIN BILL 31E 4
DESCOMBES MARK ALLAN 91X 4
DIAZ CESAR ISRAEL 11C 4
DIAZ EVANGELINA 27D 4
DIAZ TONY DANNY 91P 4
DICKEY BOBBY JAMES 91A 4
DIONGON BRIAN 94W 4
DIPIETRO GARY JOSEPH 15Q 4
DIVELY MICHAEL TRAVIS 13F 4
DORSEY WILLIAM JOHN III 15E 4
DOUCETTE KEITH EDWARD 13F 4
DOYEL NICOLE ELIZABETH 68J 4
DRISCOLL JAMES FRANCIS IV 91A 4
DUKES REGINALD VALDEZ 92G 4
DUNCAN JAMES MAURICE 94W 4
DURAN MICHAEL DANIEL 13M 4
DUTTON JERMAINE SCOTT 13M 4
EASON BRETT 14T 4
EDWARDS BRANDON DEWAYNE 13P 4
ELFERING DAVID JEROME 91X 4
EMMONS MICHAEL STEVEN 12B 4
ERICKSON BRETT LOGANKUMUALI 11C 4
ERICKSON JARED DAVID 11B 4
EVANS STEVEN LEE 19K 4
EVEN JONAH ALEXIS 91A 4
FAISON MARCUS DEON 92G 4
FARIAS ABEL MENDOZA 68J 4
FARMER SAMUEL JOSHUA 91X 4
FELICIANO AXEL IVAN 91X 4
FELIX FREDDIE FLORIANO 15R 4
FERNANDEZ JOSHUA ABRAHAM 92A 4
FERRELL GARY ALBERT 13R 4
FIELDS BRIAN DEAN 19K 4
FIELDS DOUGLAS EDWARD II 92G 4
FIELDS PAUL SAMUEL 94W 4
FIGUEROA GEORGE JR 13B 4
FISHER BRIAN LEWIS 91X 4
FITZGERALD JASON BRANDON 92Y 4
FLEMINGS EWANTA USEF 88M 4
FLOYD WAYNE TYRONE 11B 4
FOLK SHANTAE LATISHIA 68J 4
FORRESTER BRANDON MATTHEW 15Q 4
FORTINI NANCY NOEMI 92Y 4
FOX GLENNVILLE LLOYD 91X 4
FOX JASON MICHAEL 35L 4
FRANA JOSHUA ROSS 35L 4
FRANCIS AARON LEMONT 92A 4
FREEMAN ANITA NICOLE 92G 4
FULKS DESION WILLIAM 27D 4
FULLER ANTONIO LATRON 92A 4
FULLER BRIAN GEORGE 25W 4
GAGNON MATTHEW WILLIAM 15T 4
GAINES ROGER LEE II 91X 4
GALLMAN TASCHA ELIZABETH 92Y 4
GALLON ACIE LAWAYNE JR 12B 4
GALLOWAY MATTHEW ALLEN 92F 4
GANDARILLA RODOLFO JASON 37F 4
GANN ANTHONY DEWAYNE 13F 4
GANT JERRY BRENTON JR 27D 4
GARCIA LEYLA ERIKA 92A 4
GARCIARODRIGUEZ JULIO CESAR 92G 4
GARDEA CHRISTOPHER LEE 31E 4
GARRETT SAMUEL MONROE 12B 4
GAUNTNER JAYSON THOMAS 14T 4
GEIS JOSHUA ALLEN 35L 4
GEORGE THOMAS ALBERT 91X 4
GERONIMO GILBERTO ESTEBAN 92G 4
GERONIMO JOSE LOUIS 92G 4
GIBBONS JERMAINE NERON 88M 4
GILLIAND CHRISTOPHER MICHEL 35L 4
GINN TONY ANTHONY JR 92F 4
GOINGS WILLIAM JASON 19K 4
GONZALEZ CELINA ANN 92G 4
GONZALEZ GABRIEL 25W 4
GONZALEZ JOSE LUIS 25W 4
GRAY ADRIAN DARNELL 25U 4
GRIFFIN DAVID PAUL 12B 4
GRIFFIN LYNN ESTER 25U 4
GRISWOLD BRIAN FIELDS 94W 4
GROTHE NICOLE RENAE 15Q 4
GUERRERO JASON JOSHUA 11B 4
GUICE KALVIN DYWANE 91X 4
HADLEY AVERY DARRELL 91X 4
HAGOVARGAS JUAN EMILIO 92G 4
HALL BENJAMIN ALAN 15E 4
HALL WYNOUS ALEXANDER JR 94W 4
HAMPTON BLAKE DANIEL 37F 4
HAND JOSEPH WESLEY 11B 4
HANKINS LARHONDA NECHELLE 92Y 4
HARDY EUGENE EDWARD III 91X 4
HARRIS MARCUS OMAR 92A 4
HARRIS MAYA ANDREA 92Y 4
HARRIS SHAWN MICHAEL 19K 4
HARRISON CHRISTOPHER M 19K 4
HART ERIC HERRING 91X 4
HAVENS ROY EDWARD 13B 4
HAYWARD KYRAL VANTELL 92G 4
HEINS ZACHARY ALDEN 13F 4
HENDRICKSON DEREK JOHN 13F 4
HENDRIX PHILIP KEITH 11B 4
HERNANDEZ ABRAHAM EMMANUEL 11B 4
HERNANDEZ JASON LUIS 35L 4
HERNANDEZPEREZ JOSE RAMON 92A 4
HIAPO BERNARD JOSEPHKAEO II 19K 4
HIBBERT NICKESHA MELLISCIA 92G 4
HICKS BRIAN CHARLES 92G 4
HIGHTOWER DETROY SHANTE 19K 4
HILDRING BENJAMIN JON 31E 4
HILL ANTHONY RAY 13F 4
HILL LEMARKISHA 92A 4
HILLARD JOHN CHRISTOPHER 11B 4
HINCH LEO CARLOS 91X 4
HINKKANEN JACOB PAUL 11C 4
HOFFMAN CHRISTOPHER ERIC 91X 4
HOHMANN JAY MATTHEW 94W 4
HOLLAND RODNEY 92G 4
HOLLINGSWORTH MARION JR 92A 4
HOLLINGSWORTH RAMI HAKIM 94W 4
HOLMES KIMBERLY RENEE 92A 4
HOLSTROM MICHAEL ARTHUR II 14T 4
HOPKINS CARL DUANE III 92G 4
HOWARD CHASE RYAN SR 91P 4
HUDSON TRAVIS LEE 11C 4
HUGHES CLAUDIA ELISABETH 25S 4
HUNT DANIEL PATRICK 25S 4
HUNT HENRY LUTHERDAVIS 92Y 4
HUNTE JULIUS DESMOND 68M 4
HURD CLIFFORD EUGENE 92Y 4
HUSKINS ALBERT WAYNE 91A 4
HUSSEY MICHAEL SHAWN 11C 4
INGOGLIA JOHN CHARLES II 12T 4
IVERSON DUSTIN LANE 91X 4
JACKSON SHRONE 27D 4
JACOBA JONATHAN THOMAS 12B 4
JARVIS EMMETT CLYDE III 11C 4
JEANBAPTISTE NICKSON 37F 4
JEHL JOSHUA WILLIAM 13M 4
JIMENEZ GUSTAVO 68V 4
JOHNSON ALISHA MICHELLE 92Y 4
JOHNSON CEDRICK LAMAR 92Y 4
JOHNSON CHRISTOPHER PAUL 92F 4
JOHNSON CIARA TAMBRIA 68J 4
JOHNSON DARIEL WADDELL JR 25U 4
JOHNSON ERIC JAMES 13F 4
JOHNSON JEFFREY MILES JR 91X 4
JOHNSON JUANTEZ JOVAN 92F 4
JOHNSON MATTHEW TAITE 27D 4
JOHNSON RAYLENCIA LISA 92F 4
JOHNSON VERNON ANDRE 92A 4
JOHNSON WARREN TAMELL 92F 4
JONES CHRISTOPHER STERLING 92G 4
JONES JESSE DEAN 91X 4
JONES JOCELYN ANTRONETTE 92G 4
JONES JOSHUA EARL 91M 4
JONES RITCHIE MONROE 92G 4
JONES TIMOTHY WAYNE 25W 4
JORCIN AYMERIC JEOFFREY 19K 4
JOSEPH DARRYL EDWARD 13B 4
JOYCE LEIGH MICHAEL 31E 4
JOYNER JASMIN CHANTELL 92G 4
KAHL ROBERTA ILENE 15Q 4
KALINOWSKI ADAM KEITH 92A 4
KAMAN DAVID ANDREW 13F 4
KEISEL KURT ADOLF 15R 4
KENNEDY DAMION TAREZ 92W 4
KENNEDY ZACHARY DEAN 12B 4
KENNY JEREMY DALE 91X 4
KESSLER DANIEL JAMES 92G 4
KIDD WILLIAM THOMAS 11B 4
KIECHLER VICTOR WILLIAM 13M 4
KIEL CASSANDRA TIA 92Y 4
KLOCK JON WESLEY 94W 4
KNOX JONATHAN JERMAINE 91X 4
KNUTT MATTHEW PHILLIP 11B 4
KRANDALL SHAWN RYAN 13B 4
KUEHN JOHN PATRICK RILEY 35L 4
KULBE LANCE ROBERT 25U 4
KYEREMEH PATRICK KOFI 92A 4
LACOMBE RICHARD EARNEST 15T 4
LAMB TIMOTHY NEAL 91P 4
LANDIN ERIC NA 68J 4
LARSON DAVID JOHN 11C 4
LEACH LARRY ALLEN 12B 4
LEE SANG WOO 11B 4
LEMON APRIL DENISE 92A 4
LEVART MITCHELL WILLIAM 11B 4
LEVESQUE LOUIS ROGER JR 11B 4
LEWIS ANDREW III 68J 4
LEWIS DENNIS JOSEPH 27D 4
LEWIS GRANT DAVID 11B 4
LEWIS JEFFERY ALLEN 15R 4
LEWIS MICHAEL ALEXANDER 92A 4
LIGHTFRITZ CHRISTOPHER JOHN 15E 4
LINDSEY ANNA ALEINA 27D 4
LISSADE RODNEY 92W 4
LITTRELL KENNETH ELI 35L 4
LIUFAU DEAN LAILAI 25U 4
LOKAN JOSHUA ROBERT 11B 4
LONG CRYSTAL RENEE 15Q 4
LONG TIA TUNISHA 68E 4
LUGO PETER EDWARD 94W 4
LUSK CHARLES DAVID 31E 4
MACON LATASHA 88M 4
MADU EMMANUEL UCHE 92G 4
MALDONADO TONY ORLANDO 19K 4
MALDONADOCORREA ALEXIS JAVI 25U 4
MALOY SANDRA LUZ 68G 4
MANALAC FRANCIS GERALD 19K 4
MANKIE KENDALL SCOTT 18C 4
MANSAPIT JOEY JESS 92G 4
MANSELL ANDREW PAUL 31D 4
MAPEL JEREMY MARCEL 14P 4
MARANO AMY ELYCE 92G 4
MARIBE CHUKWUEMEKA CHIMEREM 92Y 4
MARQUART MICHAEL STEVEN 35L 4
MARQUEZ GILBERT 68V 4
MARQUEZ REYES MANUEL 11C 4
MARSHALL JOSEPH RONALD 19K 4
MARTIN JEFFREY CRYAN 12B 4
MARTIN JEFFREY WAYNE 12B 4
MARTIN ROBERT WILLIAM 13F 4
MARTINEZ APRIL RENEE SARAH 92A 4
MARTINEZ DAVID 19K 4
MASSIE PHILIP CHRISTOPHER 14T 4
MATHIS TERRANCE GLENN 91X 4
MATTHIE PAUL JAMES 91X 4
MCBETH JAMES FRANKLIN JR 92A 4
MCCARTHY NICHOLAS ADRIAN 88K 4
MCCLARY TERRILL ANDREA 88M 4
MCCORMICK MARCUS DEWAYNE 92A 4
MCCOY GERALD TYROND 92G 4
MCDANIEL JOSHUA ADAM 13F 4
MCDANIEL SEDRICK THEARTIS 68V 4
MCDONALD ANDREW MICHAEL 35L 4
MCGINITY EDWIN MICHAEL 11C 4
MCGROGAN MICHAEL PATRICK 13F 4
MCKENZIE REGINALD DORONE 25U 4
MCKINNEY ERIC PRESTON 14P 4
MCKINNEY GLEN JAMES 91A 4
MCKOWN KARI BETH 92Y 4
MCNEAL DONNIE DAVID 25W 4
MEBANE GARY VINCENT 25W 4
MEDRANO OMAR 27D 4
MEEKS FREDRICK ANTONIO 92F 4
MENSCH DAVID ALLEN JR 91M 4
MESCH DUSTIN JARED 11B 4
MEYER PATRICK ALLEN 11B 4
MICHAELS DOUGLAS LOUIS 35L 4
MIKULAMITCHELL DONICIA RENE 27D 4
MILLER RONALD JOSEPH 35L 4
MILLS LEONARD DENVIL 92W 4
MININGER NORMAN HARLIN JR 27D 4
MINOR CHRISTOPHER ALAN 15Y 4
MISTRETTA ALEXANDER RAYMOND 25W 4
MOISE BENITA 92A 4
MOLINA GINO ZUNIGA 91X 4
MONDOL RAMON ABDUL 92G 4
MONROE RODNEY EARL 88M 4
MONTERO MIGUEL A 92G 4
MOORE HOMER LEE 92G 4
MORALES FRANK A 25U 4
MORALES GILBERT WILLIAM 11B 4
MORALES JOSEPH PHILIP 25U 4
MOREL JUAN CARLOS 92A 4
MORGAN MELANIE MICHELLE 35L 4
MORMAN VERONICA ALEXANDRA 92A 4
MORRISON RANDY THOMAS 11B 4
MORTON PATRICIA MARIE 25W 4
MOSE RYAN DONALD 68L 4
MOTE SHANE ERIC 13P 4
MOTES JASON MICHEAL 19K 4
MUNA KELLY LANCE 11C 4
MURPHY JASON MICHAEL 25W 4
MURPHY ROSS ANDREW 13F 4
MURRAY PAUL JOHN JESS 11B 4
MUSE PRESLEY WAYNE 19K 4
MYERS DARRELL JOHN 11B 4
NATIONS GARY VEROY JR 31D 4
NEAL STEVEN LESHONE 25U 4
NELSON RASTUS ONESIMUS 92F 4
NORMAN CEDRIC DEMON 91X 4
NORMAN JEROME PARISH 92A 4
NUNEZ RAFAEL ANGEL 92F 4
NUNEZ RAMON JR 11B 4
NUNEZISLAS FRANCISCO GUILLE 92A 4
OAKES BRYAN DUANE 19K 4
OCONNOR STEVEN JOHN 35L 4
ODOM DOTY WARREN JR 19K 4
OFARRILORTIZ SAMUEL 15Y 4
OFFICER CHRISTOPHER BRIAN 31D 4
OGG ROBERT BRIAN 92W 4
OGILBY ZACHARY JAMES 15T 4
OGLE COREY LEE 11B 4
OGLESBY DERICK NEAL 88M 4
OKUGIC RIFET 11B 4
OLANDEZ ROMIL CALIZAR 91X 4
OLTER ELMORE KUN 13F 4
OLVERA PABLO JR 91M 4
ORAA WILLIAM VICTOR 19K 4
OTTO ISTAR MARIE 92A 4
OURS JON MICHAEL II 31E 4
PADILLA JOSE 19K 4
PADILLA RAYMOND AARON 91X 4
PAE JOHAN WOO 19K 4
PAGEL ALEXANDER QUINN 12B 4
PANCHAL JIGNA 92G 4
PARIS JUN 13B 4
PEACOCK DORYON TROY SR 92Y 4
PELKEY ROBERT WALTER JR 11B 4
PEPPARD DAVID PAUL 31E 4
PEREZ DAVID ANTONIO 25W 4
PEREZ STEVEN RAY 68G 4
PEREZ VICENTE JR 88M 4
PETERSON DARREN MICHAEL 27D 4
PHU TONY LEE 68E 4
PIMENTEL HIRAM 91M 4
PINEROSO JOSE MIGUEL 12B 4
PLESSNER TYRONE JACOBS 91X 4
PLUNKETT ROBERT ALEXANDER 25W 4
POLZIN SCOTT THOMAS JR 25W 4
POWELL ADAM LEE 11B 4
PREYER KENNETH BERNARD 91X 4
PRIETO SERGIO 92F 4
PROCTOR IPUTAUA METOTAGIV 92A 4
PRUITT JASON ANDREW 31E 4
PRUTZ BENJAMIN JOSHUA 27D 4
PUGLIESE TROY AARON 31D 4
PURDIE SHAMAR DOMINQUE 27D 4
QUEEN JOSHUA NIKOLAS 68C 4
QUEEN QUINCY ANTRINO 92G 4
RAMIREZ RICHARD CLIFTON 68L 4
RAMOS LUIS KENNETH 13B 4
RAMSEY JASON ODELL 13F 4
RASDALL BRADLEY GENE 35L 4
REEVES MICHAEL MALIK 91X 4
REID ROBERT SAMUEL 25U 4
REYES CHARLITO FLORES 19K 4
REYNOLDS MICHAEL JAMES 35L 4
RHONE GEOFFREY 88M 4
RICHARD LASHEDRICK VARKEITH 14T 4
RICHARDS MAUREEN C 15P 4
RICHARDS SCOTT LAWRENCE 18C 4
RICHARDSON CAMILLE ELIZABET 92A 4
RIGGS BRADLEY LEVI 25S 4
RIOS ANTONIO 15Q 4
RIVERA MARTIN JR 92F 4
RIVERAGARCIA ALLEN NOEL 25W 4
ROBERSON JONATHAN MICAH 92F 4
ROBINSON SARAH LATEESHA 92Y 4
ROBLES CALEB 13F 4
RODDY DARYL SHAWN 92A 4
RODRIGUEZ LOURDES MARIA 92Y 4
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 94W 4
RODRIGUEZ RAFAEL 91X 4
RODRIGUEZ RAMON VICTOR 19K 4
RODRIGUEZ RICHARD ANTHONY 15R 4
ROGERS RICHARD JR 92G 4
RONDEAU ERIC LEE 13F 4
ROOT MATTHEW GILBERT 15T 4
ROSE CLYDE GANTRY 92Y 4
ROSEMAN DEREK ANTHONY 92G 4
ROUSE ADRIAN LASHAUN 18C 4
RUEDIGER DEVON MICHEAL 91X 4
RUIZVALENTIN WALDEMAR 13F 4
RUST MICHAEL JAMES 11B 4
RYAN MICHAEL SHAMUS 11B 4
SALAZAR JAIME ALEJANDRO 13P 4
SAMUDIO JOHN HENRY 92G 4
SANCHO JERALD JAMES JR 92A 4
SANTI ANTHONY JOHN 92G 4
SANTIAGOMENDEZ JOEL 19K 4
SARAVIA LUIS FELIPE 19K 4
SARBENG PATRICIA MARFO 92G 4
SAWATZKE JEREMIAH LEE 92G 4
SCHONBORG DANIEL WALLACE JR 13F 4
SCHROEDER CODY DAVIS 15Q 4
SCHULER ALBERT DUANE II 92Y 4
SCOTT DARNELL V 92A 4
SCOTT JOSHUA ROBERT 25U 4
SEEMUNGAL RAMDEO 12T 4
SEGURA ORLANDO JOHAN 13B 4
SESSION DONIEKA LENISE 68E 4
SHELLEY CHARLES WILLIAM II 91X 4
SHULTZ SHAD WAYNE 91X 4
SIMMONS SALOMON SAUL 25W 4
SINGLETON LEKITA DARLENE 68E 4
SINNO JESSICA ALLISON 92G 4
SIVAS GALDINO ESTANIS 91X 4
SMAIL JASON EDWARD 11C 4
SMITH ARMONZO LASALLE 92G 4
SMITH CARLOS DAVERESS 25S 4
SMITH CHRISTOPHER LEE 92A 4
SMITH DANIEL JOSEPH 11B 4
SMITH JAHNIN ALONZIA 35L 4
SMITH ROBERT DON JR 11B 4
SMITH TINA LOUISE 92A 4
SNIDER SCOTT HUNTER 19K 4
SNYDER ANDREW DAIL 35L 4
SOTOVELEZ JOSE ANTONIO 13B 4
SPEARS BRYAN DAVID 11B 4
SPILLER HAL DEMARIO 88M 4
STALLINGS DAVID OBRIAN 25U 4
STARR BRYAN DANIEL 19K 4
STEFFEN PETE JACOB 12B 4
STERLING JOHNNY RAY JR 11B 4
STEVENS ROBERTA LOUISE 68E 4
STEWART CHESTER GLENN II 91M 4
STEWART EUGENE SCOTT 19K 4
STEWART GILBERT MAURICE 19K 4
STEWART VISCOUNT ANDRE 15R 4
STILLMAN RYAN JAMES 91M 4
STONER DONALD WESTON 13F 4
STRAHM CRAIG DANIEL 19D 4
STROMAN CEDRIC MATHASIS 68V 4
SUIRADERODRIGUEZ GAIDICILIN 92Y 4
SUMNER MICHAEL ALEXANDER 13F 4
SUTTON LARRY EDWARD 91X 4
TATAR STEPHEN WESLEY 13F 4
TAYLOR ANTONIO DEEARL 92F 4
TEZA GEOFFREY SCOTT 27D 4
THACH ANH NHAT 35L 4
THOMAS BRADLEY JOE 11B 4
THOMAS ELDON FARREL III 91M 4
THOMPSON ROCKFORD RAY 92A 4
TINNIN DANIEL JOSEPH 11B 4
TOLBERT TERRACE LENARD 92G 4
TOLEFREE KEVIN MAURICE 92G 4
TOOHEY JAYSON MICHAEL 25U 4
TORRES JUANA MARIA 92A 4
TORRESRAMIREZ MIGUEL ANGLE 91M 4
TRADER FOSTER LAMONT 88M 4
TRASK ERIC NORMAN 25U 4
TRAXLER RANDELL MAX JR 13M 4
TRIANA REGGIE ALBERTO 35L 4
TYNES JOEY ARNZELL 11C 4
VANMETRE DAVID RYAN 15E 4
VANNATTA CHRISTOPHER DANIEL 31D 4
VARANO JAMES ANTHONY JR 92W 4
VARGAS EDWIN DOMINGO 25W 4
VARGASGUTIERREZ JUAN PABLO 11B 4
VAZQUEZ ESTEBAN 11B 4
VEAL DARRYL LEE 12C 4
VELARDE CYNTHIA JESSICA 92G 4
VELASCO DANIEL ENRIQUE 92G 4
VELEZ LADY JOHANA 92Y 4
VERDIALEZ BRENT EVERETT 18C 4
VEREEN JARRETT LEJEUNE 92G 4
VIGELAND JOSHUA DANIEL 19K 4
VINING JARROD HASAN 68F 4
VINSON EMMANUEL GIMEL 11C 4
VIROSTEK NOEMI 92G 4
WADE AMOS MATTHEW 25W 4
WAGGENER CYNTHIA DIANE 92Y 4
WAGNER JEFFREY SCOTT 19K 4
WALKER TODD DANIEL 92Y 4
WARD MICHAEL KENDELL 91X 4
WARDEN ANDREW TRENT 15T 4
WARDLOW KAWANNA MICHELLE 25U 4
WARREN MICHAEL EDWARD 91X 4
WARREN SHELLY NICOLE 92A 4
WASHINGTON BRANDON ANTONIO 12B 4
WASHINGTON DARRYL LEON 91X 4
WASHINGTON JOSEPH LABARRON 13F 4
WATKINS TIMOTHY CHRISTOPHER 92F 4
WEBSTER JOHN RICHARD JR 19K 4
WELTON DANIEL COLLING 91A 4
WENZEL JARED STEVEN 12T 4
WEST ANTOINE LAMAR 92Y 4
WEST WILLIAM ANTHONY JR 13F 4
WEXLER DANIEL RYAN 12B 4
WHEELER JERRY WAYNE JR 29E 4
WHITAKER STEVEN LEE 15E 4
WHITE COYAR DEE 92A 4
WHITE ERIC DEWAYNE 92G 4
WHITLEY CAREY BERNARD JR 15R 4
WHITTON DARREL ROGER III 92A 4
WILCOX MILTON LOUIS JR 92A 4
WILKINS ROBERT LEE JR 91X 4
WILLIAMS CORY LEE 13F 4
WILLIAMS EUGENE LAVERIC 25S 4
WILLIAMS JIMMY LEE JR 12B 4
WILLIAMS MICHAEL ANTHONY JR 11B 4
WILLIAMS MICHAEL EVAHRT 92G 4
WILLIAMS PAMELA RENA 92Y 4
WILLIAMS TAMEKA DONIELLE 92A 4
WILLIS HARRY BENNETT III 88M 4
WILLIS ROSLYN FAYTH 92Y 4
WILSON ARNOLD WAYNE III 25S 4
WILSON JAWASKI TM 19K 4
WILSON JOSHUA KYLE 13F 4
WILSON MATTHEW DEAN 31E 4
WOJCIK PETER STANLEY 92A 4
WOOD DAVID BAXTER 91M 4
WORLDS SHALETHA MARIE 92G 4
WRIGHT AUDWIN ANTONIO JR 11B 4
WRIGHT CALVEN VALENTINE JR 92Y 4
YACAPIN STEPHEN ILAR 19K 4
ZARN JARED WILBERT 13F 4
ZENO PATRICK RENEE 92W 4
ZERMENO EUGY WALTER DANIEL 25S 4

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