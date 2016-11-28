US Army sergeant first class promotion list for December, 2016
By STARS AND STRIPES Published: November 28, 2016
The following U.S. Army staff sergeants have been selected for promotion to the rank of sergeant first class, as of December 1, 2016:
|ABRAHAM JOETEN
|19K 4
|ACCOO JAMIE KIMBERLY
|92G 4
|ACEVEDO STEVEN EUGENE
|37F 4
|ADAMES PETER
|13F 4
|ADAMICK JERRY WAYNE JR
|11C 4
|ADAMS BRUCE EDWARD JR
|92G 4
|ADAMS PAUL ALEXANDER
|25W 4
|AGNEY ANTHONY PAUL
|15R 4
|AHYE PHILIP M
|92Y 4
|ALBOR FREDDY VITAL
|13M 4
|ALERS FRANCISCO
|68C 4
|ALEXANDER ONTARIO HERBERT
|92G 4
|ALEXANDRE THIERRY
|19K 4
|ALFORD KIMBERLY JOVELL
|92F 4
|ALIBUDBUD MEDAMIEL GARCIA
|91X 4
|ALLEN ALLISON MONIQUE
|27D 4
|ALLEN MYRESHA LASHAUN
|92Y 4
|ALLEN RAYSHON DEVAN
|13P 4
|ALLEN TALAYA LARISE LYNN
|15Q 4
|ALTAMIRANOHERNANDEZ JONATAN
|13B 4
|ANDREWS OLAN LA NE II
|91X 4
|ANDRIULLI NICOLAS PETER
|13F 4
|ARAM ALAN
|92F 4
|ARIZMENDI MELISSA ANN
|68C 4
|ARNOLD LOREN JAMES
|31E 4
|ARNONE DONNIE DOMENICO
|92G 4
|ARROYOCRUZ ALEX A
|91X 4
|ASBURY ANDREA TAMIEKA
|92G 4
|ASSEFA SIMON ADMASSIE
|68E 4
|AVILLA TRINITY JAMES
|92G 4
|AYALA EXEL ABEL
|92F 4
|BA ELIJAH
|92A 4
|BAILEY CHAD WILLIAM
|25S 4
|BAKER WILLIE
|92G 4
|BALL KYLE THOMAS
|91A 4
|BALTAZAR STEVEN RAY
|13F 4
|BANKS ROBERT PHILLIP
|15Q 4
|BARNES BENSON NEWTON III
|92A 4
|BARNES RANDY KAY
|88K 4
|BARROW BRADLEY LEE
|25U 4
|BARTOL MARK WILLIAM
|35L 4
|BATCHELOR CHRISTOPHER DANIE
|14G 4
|BATTLE JENNIFER WENSONIA
|92A 4
|BAUTISTA EDISON DELOSREYES
|91X 4
|BEASLEY TAMMIE RENEA
|92W 4
|BELFON ROYSTON
|92W 4
|BELLAMY CHERYL LYNN
|92A 4
|BENAVENTE BENJAMIN EDWARD
|91M 4
|BENGE BRIAN M
|12B 4
|BENOIST OTIS CECIL III
|15E 4
|BERNARD RONALD RICHARD
|92G 4
|BERRY RICHARD EUGENE
|31D 4
|BERTRAM MATTHEW JAMES
|11B 4
|BLACKWOOD KAYUM JAVAUGH
|25U 4
|BLAIR RICHARD ALEXANDER
|14T 4
|BLANCARTE WALKER JESSICA
|92Y 4
|BOGDAN NORMAN EDWARD
|11B 4
|BOGGS LAGENA MARIE
|92G 4
|BONVINI JOHN ANTHONY
|68Q 4
|BOOKER JESSE JOHN
|91X 4
|BORING DANIEL ISAAC
|31E 4
|BORING DANIEL JAMES
|11B 4
|BORREGO ALBERT JR
|25U 4
|BOURASSA DANNY LEE JR
|13F 4
|BROWN ANTHONY LEE
|13B 4
|BROWN SONNY FRNANDOZ
|92A 4
|BROWN SPURS PETRINA MONIQUE
|92A 4
|BRYANT LARRY MAURICE
|11B 4
|BUCKLEY JAY KEVIN
|31D 4
|BUDD BRENT JEFFERY
|91X 4
|BUGHER JEREMY DEAN
|31E 4
|BUNTON ANTONIO DEMOND
|19K 4
|BURGESS EDWARD JAMES II
|88M 4
|BURGOSPEREZ JOSE RAUL
|25U 4
|BURNETT LATASHA LYNETTA
|25U 4
|BYRD LAWRENCE EDWARD JR
|92G 4
|CABRAL GAYLE
|68J 4
|CABRALES HAFID
|13B 4
|CABRERA JESUS JUAN
|31E 4
|CALCIANO ROBERT BOW
|11B 4
|CALDWELL EDWARD IV
|25W 4
|CALUB MICHAEL TIMOTHY
|92F 4
|CALVIN WILLIAM EDWARD
|19K 4
|CAMACHO ALEXIS MARTIN
|92Y 4
|CAMACHO KEVIN T
|92A 4
|CAMIDGE ADAM LEE
|56M 4
|CANARY MICHAEL SCOTT
|35L 4
|CANTWELL DAVID MICHAEL
|92G 4
|CAPELLANSOSA JONATHAN FELIB
|92Y 4
|CARGILL RACHAEL CLAUDITA
|25W 4
|CARLSON SCOTT WALFRED
|92A 4
|CARLSON THOMAS WAYNE
|19K 4
|CARREROSAGARDIA RAFAEL ENRI
|13B 4
|CARRILLONUNEZ JOHAN JOSE
|92A 4
|CARSON TAD AARON
|19K 4
|CASILLASRODRIGUEZ WILLIE
|25U 4
|CASTILLO SAIRY
|68E 4
|CERRATO EVELING DEJESUS
|92Y 4
|CESAR ELVIS
|13B 4
|CHANDLER MICHAEL ZACHARY
|13F 4
|CHARLES MONIQUE NICOLE
|68E 4
|CHARLES SEAN EVANSON
|88M 4
|CHOE DONALD YONG
|88M 4
|CLARK SEAN PATRICK
|25U 4
|CLAY ISAIAS ELWOOD
|13M 4
|CLEMENT ROBERT DENNIS
|94W 4
|CLINE JOHN DAVID
|25W 4
|CLOUKEY CRAIG DONALD
|94W 4
|COLEMAN CHRISTOPHER ALLAN
|19K 4
|COLONRENTAS ISMAEL JR
|92G 4
|COOPER FRANCO LARAY
|92Y 4
|COOPER KUMASI ASHANTI
|92F 4
|CORBIN GREGORY ATRON JR
|88M 4
|CORDOBAPALACIOS LELLES WILL
|11C 4
|CORNETT JEFFERY H
|12B 4
|CORRAL JOSE ROBERTO
|11B 4
|COTTRELL RAYMOND THOMAS
|11B 4
|COX MICHAEL RAY
|31D 4
|CRANE BOBBY JOE
|19K 4
|CRAWFORD GERALD MICHAEL
|92G 4
|CRAWFORD JAMES ELTON
|15Q 4
|CROCKER MICHAEL PAUL
|18C 4
|CROCKETT DAMEON LAMONT
|92Y 4
|CROMWELL JASON MARTIN
|92Y 4
|CRUZ ALEX
|13F 4
|CRUZ BRANDON ARON
|13F 4
|CULPEPPER RENALDO CHARLES
|88M 4
|DANIELS SHANNON NICHELLE
|15P 4
|DAPONTE ADAM ANTHONY
|11B 4
|DARTEZ DENISE SHANTE
|68J 4
|DAVENPORT LAMONT DEVOR
|11B 4
|DAVIS JEFFERY BERNARD
|92A 4
|DAVIS MICHAEL BRYSON
|13F 4
|DAY RANDALL ANTHONY
|15T 4
|DEAN ARRON MATTHEW
|31D 4
|DEFAN ROBERT JUNIOR
|11C 4
|DEFREITESVIDAL RAMON E
|15P 4
|DEJESUS BENJAMIN
|92G 4
|DELAGARZA LUIS ARMANDO JR
|11C 4
|DELAROSA MARTIN JR
|14T 4
|DELEONDAILY RAMON ESTUARDO
|11B 4
|DENNIS BRYAN WILLIAM
|25W 4
|DENNIS JAMES DELAINE
|19K 4
|DENOFRE JOSEPH ROCCO
|91X 4
|DENTON DUSTIN BILL
|31E 4
|DESCOMBES MARK ALLAN
|91X 4
|DIAZ CESAR ISRAEL
|11C 4
|DIAZ EVANGELINA
|27D 4
|DIAZ TONY DANNY
|91P 4
|DICKEY BOBBY JAMES
|91A 4
|DIONGON BRIAN
|94W 4
|DIPIETRO GARY JOSEPH
|15Q 4
|DIVELY MICHAEL TRAVIS
|13F 4
|DORSEY WILLIAM JOHN III
|15E 4
|DOUCETTE KEITH EDWARD
|13F 4
|DOYEL NICOLE ELIZABETH
|68J 4
|DRISCOLL JAMES FRANCIS IV
|91A 4
|DUKES REGINALD VALDEZ
|92G 4
|DUNCAN JAMES MAURICE
|94W 4
|DURAN MICHAEL DANIEL
|13M 4
|DUTTON JERMAINE SCOTT
|13M 4
|EASON BRETT
|14T 4
|EDWARDS BRANDON DEWAYNE
|13P 4
|ELFERING DAVID JEROME
|91X 4
|EMMONS MICHAEL STEVEN
|12B 4
|ERICKSON BRETT LOGANKUMUALI
|11C 4
|ERICKSON JARED DAVID
|11B 4
|EVANS STEVEN LEE
|19K 4
|EVEN JONAH ALEXIS
|91A 4
|FAISON MARCUS DEON
|92G 4
|FARIAS ABEL MENDOZA
|68J 4
|FARMER SAMUEL JOSHUA
|91X 4
|FELICIANO AXEL IVAN
|91X 4
|FELIX FREDDIE FLORIANO
|15R 4
|FERNANDEZ JOSHUA ABRAHAM
|92A 4
|FERRELL GARY ALBERT
|13R 4
|FIELDS BRIAN DEAN
|19K 4
|FIELDS DOUGLAS EDWARD II
|92G 4
|FIELDS PAUL SAMUEL
|94W 4
|FIGUEROA GEORGE JR
|13B 4
|FISHER BRIAN LEWIS
|91X 4
|FITZGERALD JASON BRANDON
|92Y 4
|FLEMINGS EWANTA USEF
|88M 4
|FLOYD WAYNE TYRONE
|11B 4
|FOLK SHANTAE LATISHIA
|68J 4
|FORRESTER BRANDON MATTHEW
|15Q 4
|FORTINI NANCY NOEMI
|92Y 4
|FOX GLENNVILLE LLOYD
|91X 4
|FOX JASON MICHAEL
|35L 4
|FRANA JOSHUA ROSS
|35L 4
|FRANCIS AARON LEMONT
|92A 4
|FREEMAN ANITA NICOLE
|92G 4
|FULKS DESION WILLIAM
|27D 4
|FULLER ANTONIO LATRON
|92A 4
|FULLER BRIAN GEORGE
|25W 4
|GAGNON MATTHEW WILLIAM
|15T 4
|GAINES ROGER LEE II
|91X 4
|GALLMAN TASCHA ELIZABETH
|92Y 4
|GALLON ACIE LAWAYNE JR
|12B 4
|GALLOWAY MATTHEW ALLEN
|92F 4
|GANDARILLA RODOLFO JASON
|37F 4
|GANN ANTHONY DEWAYNE
|13F 4
|GANT JERRY BRENTON JR
|27D 4
|GARCIA LEYLA ERIKA
|92A 4
|GARCIARODRIGUEZ JULIO CESAR
|92G 4
|GARDEA CHRISTOPHER LEE
|31E 4
|GARRETT SAMUEL MONROE
|12B 4
|GAUNTNER JAYSON THOMAS
|14T 4
|GEIS JOSHUA ALLEN
|35L 4
|GEORGE THOMAS ALBERT
|91X 4
|GERONIMO GILBERTO ESTEBAN
|92G 4
|GERONIMO JOSE LOUIS
|92G 4
|GIBBONS JERMAINE NERON
|88M 4
|GILLIAND CHRISTOPHER MICHEL
|35L 4
|GINN TONY ANTHONY JR
|92F 4
|GOINGS WILLIAM JASON
|19K 4
|GONZALEZ CELINA ANN
|92G 4
|GONZALEZ GABRIEL
|25W 4
|GONZALEZ JOSE LUIS
|25W 4
|GRAY ADRIAN DARNELL
|25U 4
|GRIFFIN DAVID PAUL
|12B 4
|GRIFFIN LYNN ESTER
|25U 4
|GRISWOLD BRIAN FIELDS
|94W 4
|GROTHE NICOLE RENAE
|15Q 4
|GUERRERO JASON JOSHUA
|11B 4
|GUICE KALVIN DYWANE
|91X 4
|HADLEY AVERY DARRELL
|91X 4
|HAGOVARGAS JUAN EMILIO
|92G 4
|HALL BENJAMIN ALAN
|15E 4
|HALL WYNOUS ALEXANDER JR
|94W 4
|HAMPTON BLAKE DANIEL
|37F 4
|HAND JOSEPH WESLEY
|11B 4
|HANKINS LARHONDA NECHELLE
|92Y 4
|HARDY EUGENE EDWARD III
|91X 4
|HARRIS MARCUS OMAR
|92A 4
|HARRIS MAYA ANDREA
|92Y 4
|HARRIS SHAWN MICHAEL
|19K 4
|HARRISON CHRISTOPHER M
|19K 4
|HART ERIC HERRING
|91X 4
|HAVENS ROY EDWARD
|13B 4
|HAYWARD KYRAL VANTELL
|92G 4
|HEINS ZACHARY ALDEN
|13F 4
|HENDRICKSON DEREK JOHN
|13F 4
|HENDRIX PHILIP KEITH
|11B 4
|HERNANDEZ ABRAHAM EMMANUEL
|11B 4
|HERNANDEZ JASON LUIS
|35L 4
|HERNANDEZPEREZ JOSE RAMON
|92A 4
|HIAPO BERNARD JOSEPHKAEO II
|19K 4
|HIBBERT NICKESHA MELLISCIA
|92G 4
|HICKS BRIAN CHARLES
|92G 4
|HIGHTOWER DETROY SHANTE
|19K 4
|HILDRING BENJAMIN JON
|31E 4
|HILL ANTHONY RAY
|13F 4
|HILL LEMARKISHA
|92A 4
|HILLARD JOHN CHRISTOPHER
|11B 4
|HINCH LEO CARLOS
|91X 4
|HINKKANEN JACOB PAUL
|11C 4
|HOFFMAN CHRISTOPHER ERIC
|91X 4
|HOHMANN JAY MATTHEW
|94W 4
|HOLLAND RODNEY
|92G 4
|HOLLINGSWORTH MARION JR
|92A 4
|HOLLINGSWORTH RAMI HAKIM
|94W 4
|HOLMES KIMBERLY RENEE
|92A 4
|HOLSTROM MICHAEL ARTHUR II
|14T 4
|HOPKINS CARL DUANE III
|92G 4
|HOWARD CHASE RYAN SR
|91P 4
|HUDSON TRAVIS LEE
|11C 4
|HUGHES CLAUDIA ELISABETH
|25S 4
|HUNT DANIEL PATRICK
|25S 4
|HUNT HENRY LUTHERDAVIS
|92Y 4
|HUNTE JULIUS DESMOND
|68M 4
|HURD CLIFFORD EUGENE
|92Y 4
|HUSKINS ALBERT WAYNE
|91A 4
|HUSSEY MICHAEL SHAWN
|11C 4
|INGOGLIA JOHN CHARLES II
|12T 4
|IVERSON DUSTIN LANE
|91X 4
|JACKSON SHRONE
|27D 4
|JACOBA JONATHAN THOMAS
|12B 4
|JARVIS EMMETT CLYDE III
|11C 4
|JEANBAPTISTE NICKSON
|37F 4
|JEHL JOSHUA WILLIAM
|13M 4
|JIMENEZ GUSTAVO
|68V 4
|JOHNSON ALISHA MICHELLE
|92Y 4
|JOHNSON CEDRICK LAMAR
|92Y 4
|JOHNSON CHRISTOPHER PAUL
|92F 4
|JOHNSON CIARA TAMBRIA
|68J 4
|JOHNSON DARIEL WADDELL JR
|25U 4
|JOHNSON ERIC JAMES
|13F 4
|JOHNSON JEFFREY MILES JR
|91X 4
|JOHNSON JUANTEZ JOVAN
|92F 4
|JOHNSON MATTHEW TAITE
|27D 4
|JOHNSON RAYLENCIA LISA
|92F 4
|JOHNSON VERNON ANDRE
|92A 4
|JOHNSON WARREN TAMELL
|92F 4
|JONES CHRISTOPHER STERLING
|92G 4
|JONES JESSE DEAN
|91X 4
|JONES JOCELYN ANTRONETTE
|92G 4
|JONES JOSHUA EARL
|91M 4
|JONES RITCHIE MONROE
|92G 4
|JONES TIMOTHY WAYNE
|25W 4
|JORCIN AYMERIC JEOFFREY
|19K 4
|JOSEPH DARRYL EDWARD
|13B 4
|JOYCE LEIGH MICHAEL
|31E 4
|JOYNER JASMIN CHANTELL
|92G 4
|KAHL ROBERTA ILENE
|15Q 4
|KALINOWSKI ADAM KEITH
|92A 4
|KAMAN DAVID ANDREW
|13F 4
|KEISEL KURT ADOLF
|15R 4
|KENNEDY DAMION TAREZ
|92W 4
|KENNEDY ZACHARY DEAN
|12B 4
|KENNY JEREMY DALE
|91X 4
|KESSLER DANIEL JAMES
|92G 4
|KIDD WILLIAM THOMAS
|11B 4
|KIECHLER VICTOR WILLIAM
|13M 4
|KIEL CASSANDRA TIA
|92Y 4
|KLOCK JON WESLEY
|94W 4
|KNOX JONATHAN JERMAINE
|91X 4
|KNUTT MATTHEW PHILLIP
|11B 4
|KRANDALL SHAWN RYAN
|13B 4
|KUEHN JOHN PATRICK RILEY
|35L 4
|KULBE LANCE ROBERT
|25U 4
|KYEREMEH PATRICK KOFI
|92A 4
|LACOMBE RICHARD EARNEST
|15T 4
|LAMB TIMOTHY NEAL
|91P 4
|LANDIN ERIC NA
|68J 4
|LARSON DAVID JOHN
|11C 4
|LEACH LARRY ALLEN
|12B 4
|LEE SANG WOO
|11B 4
|LEMON APRIL DENISE
|92A 4
|LEVART MITCHELL WILLIAM
|11B 4
|LEVESQUE LOUIS ROGER JR
|11B 4
|LEWIS ANDREW III
|68J 4
|LEWIS DENNIS JOSEPH
|27D 4
|LEWIS GRANT DAVID
|11B 4
|LEWIS JEFFERY ALLEN
|15R 4
|LEWIS MICHAEL ALEXANDER
|92A 4
|LIGHTFRITZ CHRISTOPHER JOHN
|15E 4
|LINDSEY ANNA ALEINA
|27D 4
|LISSADE RODNEY
|92W 4
|LITTRELL KENNETH ELI
|35L 4
|LIUFAU DEAN LAILAI
|25U 4
|LOKAN JOSHUA ROBERT
|11B 4
|LONG CRYSTAL RENEE
|15Q 4
|LONG TIA TUNISHA
|68E 4
|LUGO PETER EDWARD
|94W 4
|LUSK CHARLES DAVID
|31E 4
|MACON LATASHA
|88M 4
|MADU EMMANUEL UCHE
|92G 4
|MALDONADO TONY ORLANDO
|19K 4
|MALDONADOCORREA ALEXIS JAVI
|25U 4
|MALOY SANDRA LUZ
|68G 4
|MANALAC FRANCIS GERALD
|19K 4
|MANKIE KENDALL SCOTT
|18C 4
|MANSAPIT JOEY JESS
|92G 4
|MANSELL ANDREW PAUL
|31D 4
|MAPEL JEREMY MARCEL
|14P 4
|MARANO AMY ELYCE
|92G 4
|MARIBE CHUKWUEMEKA CHIMEREM
|92Y 4
|MARQUART MICHAEL STEVEN
|35L 4
|MARQUEZ GILBERT
|68V 4
|MARQUEZ REYES MANUEL
|11C 4
|MARSHALL JOSEPH RONALD
|19K 4
|MARTIN JEFFREY CRYAN
|12B 4
|MARTIN JEFFREY WAYNE
|12B 4
|MARTIN ROBERT WILLIAM
|13F 4
|MARTINEZ APRIL RENEE SARAH
|92A 4
|MARTINEZ DAVID
|19K 4
|MASSIE PHILIP CHRISTOPHER
|14T 4
|MATHIS TERRANCE GLENN
|91X 4
|MATTHIE PAUL JAMES
|91X 4
|MCBETH JAMES FRANKLIN JR
|92A 4
|MCCARTHY NICHOLAS ADRIAN
|88K 4
|MCCLARY TERRILL ANDREA
|88M 4
|MCCORMICK MARCUS DEWAYNE
|92A 4
|MCCOY GERALD TYROND
|92G 4
|MCDANIEL JOSHUA ADAM
|13F 4
|MCDANIEL SEDRICK THEARTIS
|68V 4
|MCDONALD ANDREW MICHAEL
|35L 4
|MCGINITY EDWIN MICHAEL
|11C 4
|MCGROGAN MICHAEL PATRICK
|13F 4
|MCKENZIE REGINALD DORONE
|25U 4
|MCKINNEY ERIC PRESTON
|14P 4
|MCKINNEY GLEN JAMES
|91A 4
|MCKOWN KARI BETH
|92Y 4
|MCNEAL DONNIE DAVID
|25W 4
|MEBANE GARY VINCENT
|25W 4
|MEDRANO OMAR
|27D 4
|MEEKS FREDRICK ANTONIO
|92F 4
|MENSCH DAVID ALLEN JR
|91M 4
|MESCH DUSTIN JARED
|11B 4
|MEYER PATRICK ALLEN
|11B 4
|MICHAELS DOUGLAS LOUIS
|35L 4
|MIKULAMITCHELL DONICIA RENE
|27D 4
|MILLER RONALD JOSEPH
|35L 4
|MILLS LEONARD DENVIL
|92W 4
|MININGER NORMAN HARLIN JR
|27D 4
|MINOR CHRISTOPHER ALAN
|15Y 4
|MISTRETTA ALEXANDER RAYMOND
|25W 4
|MOISE BENITA
|92A 4
|MOLINA GINO ZUNIGA
|91X 4
|MONDOL RAMON ABDUL
|92G 4
|MONROE RODNEY EARL
|88M 4
|MONTERO MIGUEL A
|92G 4
|MOORE HOMER LEE
|92G 4
|MORALES FRANK A
|25U 4
|MORALES GILBERT WILLIAM
|11B 4
|MORALES JOSEPH PHILIP
|25U 4
|MOREL JUAN CARLOS
|92A 4
|MORGAN MELANIE MICHELLE
|35L 4
|MORMAN VERONICA ALEXANDRA
|92A 4
|MORRISON RANDY THOMAS
|11B 4
|MORTON PATRICIA MARIE
|25W 4
|MOSE RYAN DONALD
|68L 4
|MOTE SHANE ERIC
|13P 4
|MOTES JASON MICHEAL
|19K 4
|MUNA KELLY LANCE
|11C 4
|MURPHY JASON MICHAEL
|25W 4
|MURPHY ROSS ANDREW
|13F 4
|MURRAY PAUL JOHN JESS
|11B 4
|MUSE PRESLEY WAYNE
|19K 4
|MYERS DARRELL JOHN
|11B 4
|NATIONS GARY VEROY JR
|31D 4
|NEAL STEVEN LESHONE
|25U 4
|NELSON RASTUS ONESIMUS
|92F 4
|NORMAN CEDRIC DEMON
|91X 4
|NORMAN JEROME PARISH
|92A 4
|NUNEZ RAFAEL ANGEL
|92F 4
|NUNEZ RAMON JR
|11B 4
|NUNEZISLAS FRANCISCO GUILLE
|92A 4
|OAKES BRYAN DUANE
|19K 4
|OCONNOR STEVEN JOHN
|35L 4
|ODOM DOTY WARREN JR
|19K 4
|OFARRILORTIZ SAMUEL
|15Y 4
|OFFICER CHRISTOPHER BRIAN
|31D 4
|OGG ROBERT BRIAN
|92W 4
|OGILBY ZACHARY JAMES
|15T 4
|OGLE COREY LEE
|11B 4
|OGLESBY DERICK NEAL
|88M 4
|OKUGIC RIFET
|11B 4
|OLANDEZ ROMIL CALIZAR
|91X 4
|OLTER ELMORE KUN
|13F 4
|OLVERA PABLO JR
|91M 4
|ORAA WILLIAM VICTOR
|19K 4
|OTTO ISTAR MARIE
|92A 4
|OURS JON MICHAEL II
|31E 4
|PADILLA JOSE
|19K 4
|PADILLA RAYMOND AARON
|91X 4
|PAE JOHAN WOO
|19K 4
|PAGEL ALEXANDER QUINN
|12B 4
|PANCHAL JIGNA
|92G 4
|PARIS JUN
|13B 4
|PEACOCK DORYON TROY SR
|92Y 4
|PELKEY ROBERT WALTER JR
|11B 4
|PEPPARD DAVID PAUL
|31E 4
|PEREZ DAVID ANTONIO
|25W 4
|PEREZ STEVEN RAY
|68G 4
|PEREZ VICENTE JR
|88M 4
|PETERSON DARREN MICHAEL
|27D 4
|PHU TONY LEE
|68E 4
|PIMENTEL HIRAM
|91M 4
|PINEROSO JOSE MIGUEL
|12B 4
|PLESSNER TYRONE JACOBS
|91X 4
|PLUNKETT ROBERT ALEXANDER
|25W 4
|POLZIN SCOTT THOMAS JR
|25W 4
|POWELL ADAM LEE
|11B 4
|PREYER KENNETH BERNARD
|91X 4
|PRIETO SERGIO
|92F 4
|PROCTOR IPUTAUA METOTAGIV
|92A 4
|PRUITT JASON ANDREW
|31E 4
|PRUTZ BENJAMIN JOSHUA
|27D 4
|PUGLIESE TROY AARON
|31D 4
|PURDIE SHAMAR DOMINQUE
|27D 4
|QUEEN JOSHUA NIKOLAS
|68C 4
|QUEEN QUINCY ANTRINO
|92G 4
|RAMIREZ RICHARD CLIFTON
|68L 4
|RAMOS LUIS KENNETH
|13B 4
|RAMSEY JASON ODELL
|13F 4
|RASDALL BRADLEY GENE
|35L 4
|REEVES MICHAEL MALIK
|91X 4
|REID ROBERT SAMUEL
|25U 4
|REYES CHARLITO FLORES
|19K 4
|REYNOLDS MICHAEL JAMES
|35L 4
|RHONE GEOFFREY
|88M 4
|RICHARD LASHEDRICK VARKEITH
|14T 4
|RICHARDS MAUREEN C
|15P 4
|RICHARDS SCOTT LAWRENCE
|18C 4
|RICHARDSON CAMILLE ELIZABET
|92A 4
|RIGGS BRADLEY LEVI
|25S 4
|RIOS ANTONIO
|15Q 4
|RIVERA MARTIN JR
|92F 4
|RIVERAGARCIA ALLEN NOEL
|25W 4
|ROBERSON JONATHAN MICAH
|92F 4
|ROBINSON SARAH LATEESHA
|92Y 4
|ROBLES CALEB
|13F 4
|RODDY DARYL SHAWN
|92A 4
|RODRIGUEZ LOURDES MARIA
|92Y 4
|RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
|94W 4
|RODRIGUEZ RAFAEL
|91X 4
|RODRIGUEZ RAMON VICTOR
|19K 4
|RODRIGUEZ RICHARD ANTHONY
|15R 4
|ROGERS RICHARD JR
|92G 4
|RONDEAU ERIC LEE
|13F 4
|ROOT MATTHEW GILBERT
|15T 4
|ROSE CLYDE GANTRY
|92Y 4
|ROSEMAN DEREK ANTHONY
|92G 4
|ROUSE ADRIAN LASHAUN
|18C 4
|RUEDIGER DEVON MICHEAL
|91X 4
|RUIZVALENTIN WALDEMAR
|13F 4
|RUST MICHAEL JAMES
|11B 4
|RYAN MICHAEL SHAMUS
|11B 4
|SALAZAR JAIME ALEJANDRO
|13P 4
|SAMUDIO JOHN HENRY
|92G 4
|SANCHO JERALD JAMES JR
|92A 4
|SANTI ANTHONY JOHN
|92G 4
|SANTIAGOMENDEZ JOEL
|19K 4
|SARAVIA LUIS FELIPE
|19K 4
|SARBENG PATRICIA MARFO
|92G 4
|SAWATZKE JEREMIAH LEE
|92G 4
|SCHONBORG DANIEL WALLACE JR
|13F 4
|SCHROEDER CODY DAVIS
|15Q 4
|SCHULER ALBERT DUANE II
|92Y 4
|SCOTT DARNELL V
|92A 4
|SCOTT JOSHUA ROBERT
|25U 4
|SEEMUNGAL RAMDEO
|12T 4
|SEGURA ORLANDO JOHAN
|13B 4
|SESSION DONIEKA LENISE
|68E 4
|SHELLEY CHARLES WILLIAM II
|91X 4
|SHULTZ SHAD WAYNE
|91X 4
|SIMMONS SALOMON SAUL
|25W 4
|SINGLETON LEKITA DARLENE
|68E 4
|SINNO JESSICA ALLISON
|92G 4
|SIVAS GALDINO ESTANIS
|91X 4
|SMAIL JASON EDWARD
|11C 4
|SMITH ARMONZO LASALLE
|92G 4
|SMITH CARLOS DAVERESS
|25S 4
|SMITH CHRISTOPHER LEE
|92A 4
|SMITH DANIEL JOSEPH
|11B 4
|SMITH JAHNIN ALONZIA
|35L 4
|SMITH ROBERT DON JR
|11B 4
|SMITH TINA LOUISE
|92A 4
|SNIDER SCOTT HUNTER
|19K 4
|SNYDER ANDREW DAIL
|35L 4
|SOTOVELEZ JOSE ANTONIO
|13B 4
|SPEARS BRYAN DAVID
|11B 4
|SPILLER HAL DEMARIO
|88M 4
|STALLINGS DAVID OBRIAN
|25U 4
|STARR BRYAN DANIEL
|19K 4
|STEFFEN PETE JACOB
|12B 4
|STERLING JOHNNY RAY JR
|11B 4
|STEVENS ROBERTA LOUISE
|68E 4
|STEWART CHESTER GLENN II
|91M 4
|STEWART EUGENE SCOTT
|19K 4
|STEWART GILBERT MAURICE
|19K 4
|STEWART VISCOUNT ANDRE
|15R 4
|STILLMAN RYAN JAMES
|91M 4
|STONER DONALD WESTON
|13F 4
|STRAHM CRAIG DANIEL
|19D 4
|STROMAN CEDRIC MATHASIS
|68V 4
|SUIRADERODRIGUEZ GAIDICILIN
|92Y 4
|SUMNER MICHAEL ALEXANDER
|13F 4
|SUTTON LARRY EDWARD
|91X 4
|TATAR STEPHEN WESLEY
|13F 4
|TAYLOR ANTONIO DEEARL
|92F 4
|TEZA GEOFFREY SCOTT
|27D 4
|THACH ANH NHAT
|35L 4
|THOMAS BRADLEY JOE
|11B 4
|THOMAS ELDON FARREL III
|91M 4
|THOMPSON ROCKFORD RAY
|92A 4
|TINNIN DANIEL JOSEPH
|11B 4
|TOLBERT TERRACE LENARD
|92G 4
|TOLEFREE KEVIN MAURICE
|92G 4
|TOOHEY JAYSON MICHAEL
|25U 4
|TORRES JUANA MARIA
|92A 4
|TORRESRAMIREZ MIGUEL ANGLE
|91M 4
|TRADER FOSTER LAMONT
|88M 4
|TRASK ERIC NORMAN
|25U 4
|TRAXLER RANDELL MAX JR
|13M 4
|TRIANA REGGIE ALBERTO
|35L 4
|TYNES JOEY ARNZELL
|11C 4
|VANMETRE DAVID RYAN
|15E 4
|VANNATTA CHRISTOPHER DANIEL
|31D 4
|VARANO JAMES ANTHONY JR
|92W 4
|VARGAS EDWIN DOMINGO
|25W 4
|VARGASGUTIERREZ JUAN PABLO
|11B 4
|VAZQUEZ ESTEBAN
|11B 4
|VEAL DARRYL LEE
|12C 4
|VELARDE CYNTHIA JESSICA
|92G 4
|VELASCO DANIEL ENRIQUE
|92G 4
|VELEZ LADY JOHANA
|92Y 4
|VERDIALEZ BRENT EVERETT
|18C 4
|VEREEN JARRETT LEJEUNE
|92G 4
|VIGELAND JOSHUA DANIEL
|19K 4
|VINING JARROD HASAN
|68F 4
|VINSON EMMANUEL GIMEL
|11C 4
|VIROSTEK NOEMI
|92G 4
|WADE AMOS MATTHEW
|25W 4
|WAGGENER CYNTHIA DIANE
|92Y 4
|WAGNER JEFFREY SCOTT
|19K 4
|WALKER TODD DANIEL
|92Y 4
|WARD MICHAEL KENDELL
|91X 4
|WARDEN ANDREW TRENT
|15T 4
|WARDLOW KAWANNA MICHELLE
|25U 4
|WARREN MICHAEL EDWARD
|91X 4
|WARREN SHELLY NICOLE
|92A 4
|WASHINGTON BRANDON ANTONIO
|12B 4
|WASHINGTON DARRYL LEON
|91X 4
|WASHINGTON JOSEPH LABARRON
|13F 4
|WATKINS TIMOTHY CHRISTOPHER
|92F 4
|WEBSTER JOHN RICHARD JR
|19K 4
|WELTON DANIEL COLLING
|91A 4
|WENZEL JARED STEVEN
|12T 4
|WEST ANTOINE LAMAR
|92Y 4
|WEST WILLIAM ANTHONY JR
|13F 4
|WEXLER DANIEL RYAN
|12B 4
|WHEELER JERRY WAYNE JR
|29E 4
|WHITAKER STEVEN LEE
|15E 4
|WHITE COYAR DEE
|92A 4
|WHITE ERIC DEWAYNE
|92G 4
|WHITLEY CAREY BERNARD JR
|15R 4
|WHITTON DARREL ROGER III
|92A 4
|WILCOX MILTON LOUIS JR
|92A 4
|WILKINS ROBERT LEE JR
|91X 4
|WILLIAMS CORY LEE
|13F 4
|WILLIAMS EUGENE LAVERIC
|25S 4
|WILLIAMS JIMMY LEE JR
|12B 4
|WILLIAMS MICHAEL ANTHONY JR
|11B 4
|WILLIAMS MICHAEL EVAHRT
|92G 4
|WILLIAMS PAMELA RENA
|92Y 4
|WILLIAMS TAMEKA DONIELLE
|92A 4
|WILLIS HARRY BENNETT III
|88M 4
|WILLIS ROSLYN FAYTH
|92Y 4
|WILSON ARNOLD WAYNE III
|25S 4
|WILSON JAWASKI TM
|19K 4
|WILSON JOSHUA KYLE
|13F 4
|WILSON MATTHEW DEAN
|31E 4
|WOJCIK PETER STANLEY
|92A 4
|WOOD DAVID BAXTER
|91M 4
|WORLDS SHALETHA MARIE
|92G 4
|WRIGHT AUDWIN ANTONIO JR
|11B 4
|WRIGHT CALVEN VALENTINE JR
|92Y 4
|YACAPIN STEPHEN ILAR
|19K 4
|ZARN JARED WILBERT
|13F 4
|ZENO PATRICK RENEE
|92W 4
|ZERMENO EUGY WALTER DANIEL
|25S 4
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