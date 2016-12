US Army officer and warrant officer promotion list for January, 2017

The following U.S. Army officers and warrant officers have been selected for promotion in January, 2017, as announced on December 20, 2016. Click to jump ahead to lieutenant colonel, major, captain, CW5, CW4 and CW3.

Colonel

NAME BRANCH EF. DATE DOR ORD # BABBITT, JOEL DAVID AC 170101 170101 354-004 BENSON, MICHAEL JOHN 47 170101 170101 354-002 BIENIAS, MICHELLE LEIGH MI 170101 170101 354-002 CHENEY, DAVID ROSS II AC 170101 170101 354-004 CHIARENZA, DAVID C FA 170101 170101 354-001 COMELLO, ANTHONY CHARLES SC 170101 170101 354-002 CORIZZO, CHRISTOPHER DAN LG 170101 170101 354-004 DANIEL, DEXTER CLYDE AC 170101 170101 354-004 DENTER, DEAN HAROLD SC 170101 170101 354-002 DIMARCO, RICHARD FRANK 50 170101 170101 354-002 DUTKA, GREGORY LASZLO MI 170101 170101 354-002 EPOLITO, WILLIAM JOSEPH CM 170101 170101 354-001 FABER, CHRISTOPHER TODD EN 170101 170101 354-001 GALARZAGONZALEZ, HERIBER 53 170101 170101 354-002 GLEIMAN, JAN KENNETH CHR 59 170101 170101 354-002 GREENE, GEOFFREY DAVID IN 170101 170101 354-001 GRIES, SHANE MICHAEL IN 170101 170101 354-001 GRIFFITH, DWIGHT RUTLE J IN 170101 170101 354-001 HANSON, STEVEN GORDON FI 170101 170101 354-004 HARDAWAY, JAMES MARTIN MI 170101 170101 354-002 HAYNES, KENNETH GEORGE SC 170101 170101 354-002 HENRY, PAUL ANTHONY FI 170101 170101 354-004 HICKSMCGOWAN, JENNIFER K AG 170101 170101 354-004 HIGGINS, TRISTAN STRAHN 59 170101 170101 354-002 HOLLISTER, CARL JEROME AC 170101 170101 354-004 JESZENSZKY, CHRISTOPHER 30 170101 170101 354-001 JOHNSON, TERRANCE LEJUAN IN 170101 170101 354-001 KIOUTAS, NICKOLAS TERRY AC 170101 170101 354-004 KNIGHT, JEFFREY CHRISTIA LG 170101 170101 354-004 KNOWLTON, MICHAEL GREGOR 59 170101 170101 354-002 LASLIE, JAMES COBB III FA 170101 170101 354-001 LIDDICK, FLOYD SHELDON J CA 170101 170101 354-001 LUGRAIN, JOYCE MARIE SC 170101 170101 354-002 MALDONADO, LUCIO ENRIQUE SC 170101 170101 354-002 MATTOX, JAMES ALLEN FA 170101 170101 354-001 MCCABE, RYAN MICHAEL MI 170101 170101 354-002 MCDONALD, TIMOTHY RAY LG 170101 170101 354-004 MCLEOD, GARY SCOTT AC 170101 170101 354-004 MEMOLI, BRIAN EDWARD LG 170101 170101 354-004 MIFSUD, PATRICK M 48 170101 170101 354-002 MOWCHAN, JOHN ANTHONY 34 170101 170101 354-002 NEW, ANTHONY EUGENE IN 170101 170101 354-001 NG, RICHARD FA 170101 170101 354-001 PAZ, HECTOR E III 48 170101 170101 354-002 PETERS, ROBERT MANSON 48 170101 170101 354-002 PHILLIPS, SAMUEL BENJAMI 50 170101 170101 354-002 PULS, ERIC S AV 170101 170101 354-001 SMITH, TONG IL EN 170101 170101 354-001 STARKE, JEFFREY ALLAN 47 170101 170101 354-002 STRAUSS, DAVID ANDREW CA 170101 170101 354-001 TARQUINTO, MICHAEL STEPH 48 170101 170101 354-002 TYGART, CURTIS LEE SC 170101 170101 354-003 VALENTIN, JOSE ALBERTO J LG 170101 170101 354-004 VEDDER, EDWARD MATTHEW AV 170101 170101 354-001 WALKER, ROY E FA 170101 170101 354-001 WAMBEKE, BRAD WILLIAM 47 170101 170101 354-003 WEATHERS, CAMERON WAYNE MI 170101 170101 354-003 WEIZER, PAUL ISRAEL AC 170101 170101 354-004 WHITE, CAMILLA ANN WOOD AC 170101 170101 354-004 WHITE, SCOTT ANTHONY FI 170101 170101 354-004 WILSON, SEAN PATRICK 29 170101 170101 354-003 WINSTON, JEFFREY SCOTT CM 170101 170101 354-001 WINTERLE, JASON MORRIS SC 170101 170101 354-003 WISEMAN, DAVID OLIVER 48 170101 170101 354-003 WRIGHT, GARVEY ADONIS FI 170101 170101 354-004 YARBROUGH, BRIAN JAMES PO 170101 170101 354-001 YBARRA, SAMUEL 40 170101 170101 354-003 KENT, ROBERT LEE JR AN 170101 170101 354-011 SCHUSTER, JAY CHRISTOPHE AN 170101 170101 354-011 WATKINS, MIKO Y AN 170101 170101 354-011 WILEY, JENNIFER LEE AN 170101 170101 354-011 GRIFFIN, JAMES RANDOLPH CH 170101 170101 354-006 HART, ROBERT HARRY JR CH 170102 170102 354-006 ROWAN, JULIE MARIE CH 170103 170103 354-006 BAGWELL, JAMES ANDREW JA 170101 170101 354-005 LEVINE, JAMES DAVID II JA 170101 170101 354-005 SCHIFFER, EMILY CLARE JA 170101 170101 354-005 SCHIFFER, THOMAS EDWARD JA 170101 170101 354-005 THOMPSON, JACKIE LEWIS J JA 170101 170101 354-005 ANDERSON, MIKE L MC 170126 170126 354-007 REYNOLDS, MARK EDWARD MC 170117 170117 354-007 BOWEN, DAVID M MS 170101 170101 354-008 MOORE, DANIEL JOSEPH MS 170101 170101 354-008 KOENIG, CHAD A SP 170101 170101 354-009 SHELTON, LARRY J JR VC 170101 170101 354-010

Lieutenant Colonel

ANGELL, BRIAN CHRISTOPHE AV 170101 170101 354-012 BAHAGHIGHAT, HOSSEIN DAN 52 170101 170101 354-014 BALLARD, JASON A LG 170101 170101 354-016 BEMBENEK, CHRISTINA A MI 170101 170101 354-014 BERLEW, ADAM CHARLES AC 170101 170101 354-016 BILLINGTON, JASON D 46 170101 170101 354-014 BLOEDEL, PENNY M EN 170101 170101 354-012 BROWN, CARLA ANN FI 170101 170101 354-016 BROWN, JASON CLINT CY 170101 170101 354-014 BURKERT, RYAN T AV 170101 170101 354-012 CABINESS, ROGER M II 46 170101 170101 354-014 CAMPBELL, BRIAN CORY AD 170101 170101 354-012 CARBERRY, ARGOT SF 170101 170101 354-012 CLARK, LATRICE K 50 170101 170101 354-014 CLEARY, BRYAN M 48 170101 170101 354-014 CONKEY, NATHANIEL FAIRBA IN 170101 170101 354-012 CULPEPPER, PATRICK JOHN 57 170101 170101 354-014 CUMMISKEY, KEVIN FRANCIS 49 170101 170101 354-014 CUNNINGHAM, DAMIAN R AG 170101 170101 354-016 DEMPSEY, CHRISTOPHER MAR AR 170101 170101 354-012 DIGAUDIO, ADAM BUTLER PO 170101 170101 354-012 DUNNING, RICHARD E AV 170101 170101 354-012 DVORAK, JOHN NEUMANN 57 170101 170101 354-014 ECKSTROM, CHARLES DANIEL AG 170101 170101 354-016 ESCOBEDO, GILBERTO LG 170101 170101 354-016 FORREST, FLOYD CHRISTOPH SC 170101 170101 354-014 FRANZ, JOHN T AV 170101 170101 354-012 GALLO, ANDREW ANTHONY IN 170101 170101 354-012 GATES, MICHAEL E SF 170101 170101 354-012 HICKMAN, TIMOTHY ROSS AG 170101 170101 354-016 HINKLE, JENNIFER A 34 170101 170101 354-014 JACKSON, MICHAEL T 59 170101 170101 354-014 KAJI, JEET HIMANSHU AC 170101 170101 354-016 KANGAS, LOUIS MICHAEL IN 170101 170101 354-012 KAUFMAN, AARON JAMES AR 170101 170101 354-012 KENNEDY, EDWARD E IN 170101 170101 354-012 LACASSE, PHILLIP MATTHEW 49 170101 170101 354-014 LAFLASH, THOMAS MI 170101 170101 354-014 LONG, RYAN DANIEL AR 170101 170101 354-012 MANN, LISA REYN EN 170101 170101 354-012 MONIOT, DARREN REED EN 170101 170101 354-012 MORTON, CHRISTOPHER TOBY AV 170101 170101 354-012 MYRICK, AIMEE CLARISSA LG 170101 170101 354-016 NENABER, RYAN L 34 170101 170101 354-014 NIENHAUS, PETER DONALD LG 170101 170101 354-016 NOLL, JEFFREY D IN 170101 170101 354-012 NOWELS, RUSSELL GLADIEUX 40 170101 170101 354-014 OTOSHI, ELIAS DAVID AR 170101 170101 354-012 PARKER, MATTHEW L AV 170101 170101 354-012 PARRISH, BRANDON W AV 170101 170101 354-013 PARSONS, WILLIAM WESLEY 48 170101 170101 354-014 PARTHEMORE, ERIC ANDREW EN 170101 170101 354-013 PAULETTO, RODRIC G 34 170101 170101 354-014 POQUETTE, JEFFREY A AC 170101 170101 354-016 PRIER, RICHARD A LG 170101 170101 354-016 RADZIKOWSKI, PHILLIP 50 170101 170101 354-014 ROBINSON, GUYTON LEE AV 170101 170101 354-013 RODER, MICHAEL PAUL AC 170101 170101 354-016 SCULLION, JAMES H AV 170101 170101 354-013 SELZER, BENJAMIN KEVIN 48 170101 170101 354-014 SEPT, TRAVIS LAKAY LG 170101 170101 354-016 SIMMONS, ALPHONSO JR LG 170101 170101 354-016 SONNENFELD, RICHARD JAME 48 170101 170101 354-014 STCLAIR, JENNIFER DORIN 50 170101 170101 354-015 STITT, ORRIN G 49 170101 170101 354-015 STLAURENT, ANDREW S 50 170101 170101 354-015 TOTH, JASON ALLEN EN 170101 170101 354-013 TRUJILLO, VICTOR ESTEBAN EN 170101 170101 354-013 VELAZQUEZ, THOMAS ANTONI LG 170101 170101 354-016 WAGNER, RUSSELL O IN 170101 170101 354-013 WARD, KEVIN JAMES LG 170101 170101 354-016 WARR, JONATHAN BRYAN 48 170101 170101 354-015 WEAVER, MOLLY J FI 170101 170101 354-016 WHITE, BRIAN ALAN LG 170101 170101 354-016 WHITE, GRAHAM RICHARD IN 170101 170101 354-013 WHITFIELD, NATHAN S SF 170101 170101 354-013 WHITFORD, ANDREW JOHN AR 170101 170101 354-013 WILLIAMS, LATORRIS E LG 170101 170101 354-016 WORKMAN, RYAN KEITH AR 170101 170101 354-013 WRIGHT, TIMOTHY F IN 170101 170101 354-013 ZIMMERMAN, BROCK ALAN AC 170101 170101 354-016 CAMP, JON LEE AN 170101 170101 354-022 DAVIS, JR KENNETH E AN 170101 170101 354-022 JOHNSON, LORI ANNE AN 170101 170101 354-022 MORAH, JULIET NNEKA AN 170101 170101 354-022 RAGAN, VICTORIA PRESCOTT AN 170101 170101 354-022 ROJAS, VILMA AN 170101 170101 354-022 SINNOTT, JONATHAN ADIN AN 170101 170101 354-022 WALKER, LATONYA ROCHELLE AN 170101 170101 354-022 WHALEY, JESSICA JEAN AN 170101 170101 354-022 WHITNEY, LORI LOUISE AN 170101 170101 354-022 WILSON, NATALIE MARIE AN 170101 170101 354-022 ALLEN, THOMAS E CH 170101 170101 354-018 FAICHNEY, THOMAS J CH 170106 170106 354-018 FRANKLIN, EDWARD HERBERT CH 170102 170102 354-018 KREIDER, MATTHEW S CH 170105 170105 354-018 RICE, CHRISTOPHER DANIEL CH 170103 170103 354-018 RODRIQUEZ, ROGER B CH 170104 170104 354-018 BOQUET, PAUL E DC 170103 170103 354-020 CHELLURI, NAGESH JA 170103 170103 354-017 DIROCCO, SCOTT ANTHONY JA 170102 170102 354-017 FITZGERALD, MATTHEW S JA 170104 170104 354-017 KESSLER, JOSHUA LAWRENCE JA 170106 170106 354-017 LAMBERT, JONATHAN JA 170105 170105 354-017 SOUTH, PHYLISHA ARTENA JA 170101 170101 354-017 MANCINI, JOHN G MC 170102 170102 354-019 BRAXTON, AARON JERRY II MS 170101 170101 354-021 HINNERICHS, TERESA SILVE MS 170101 170101 354-021 JACKSON, SHONNEL AUBREE MS 170101 170101 354-021 KINES, INDIA BRONWYN MS 170101 170101 354-021 KINKEAD, ALBERT EARL MS 170101 170101 354-021 LANKFORD, SHARRON D MS 170101 170101 354-021 MAXWELL, DEON D MS 170101 170101 354-021 STOVALL, STEVEN ANTHONY MS 170101 170101 354-021

Major

AGNEW, JEFFREY CRAIG SF 170101 170101 354-023 BANGSBOLL, BRANDON MARK IN 170101 170101 354-023 BEDARD, ALEXANDER JOSEPH IN 170101 170101 354-023 BOYD, PATRICK S FI 170101 170101 354-028 BRIGGS, ROBERT JOHN AV 170101 170101 354-023 BROOKSHOOKER, MARION A FI 170101 170101 354-028 BROWN, DELANEY PENDLETON MI 170101 170101 354-026 BRUNDAGE, PATRICK LOUIS MI 170101 170101 354-026 BURGDORF, WILLIAM H SC 170101 170101 354-026 BURMEISTER, MATTHEW ROBE 34 170101 170101 354-026 CARROLL, BEAU GREY AV 170101 170101 354-023 CASCINO, LOUIS MICHAEL 48 170101 170101 354-026 CHABALKO, JUSTIN JACOB IN 170101 170101 354-023 CHERESKIN, BRETT HARRIS AV 170101 170101 354-023 CHOU, WEI CHENG 48 170101 170101 354-026 CLAMON, DAVID STEWART SF 170101 170101 354-023 COMMONS, AUSTIN GILLETTE IN 170101 170101 354-023 CRIGGER, DANA MARIE MI 170101 170101 354-026 CURRISTON, DREW ALAN AV 170101 170101 354-023 DANFORD, DAVID NICHOLAS AR 170101 170101 354-023 DAVIS, JASON CAMERON MCM IN 170101 170101 354-023 DAVIS, JOSEPH ROSS AV 170101 170101 354-023 DAVIS, JOSEPH WAYNE IN 170101 170101 354-023 DONAHUE, CLAUDIA LINDSAY AV 170101 170101 354-023 DREW, JERRY VICTOR 40 170101 170101 354-026 DUFFY, ALEX JOSEPH EN 170101 170101 354-023 FISHER, GREGORY CARL 48 170101 170101 354-026 FITZGERALD, TIMOTHY P LG 170101 170101 354-028 FRANCIS, ERIC JAMES MI 170101 170101 354-026 GEMZA, ERIK J 40 170101 170101 354-026 GERRY, STEPHEN DONALD AC 170101 170101 354-028 GREEN, SETH MATHEW AV 170101 170101 354-023 GROSSMAN, JAMES QUINN MI 170101 170101 354-026 HAGEN, JONATHAN ELDON SF 170101 170101 354-023 HARTIG, BENJAMIN WALTER IN 170101 170101 354-023 HATZINGER, KYLE JARED IN 170101 170101 354-023 HERZOG, BRYAN CHRISTOPHE IN 170101 170101 354-023 HICKS, MATTHEW STEPHEN 24 170101 170101 354-026 HOFFMAN, MATTHEW JOSEPH IN 170101 170101 354-023 HOPE, GREGORY CHARLES AR 170101 170101 354-024 HORN, ANDREW S LG 170101 170101 354-028 HORSFALL, ANDREW HENRY 48 170101 170101 354-026 HOWLETT, PATRICK CHARLES AR 170101 170101 354-024 HUDSON, JED W LG 170101 170101 354-028 JANTZI, JENNIFER KILLIAN CA 170101 170101 354-024 KALCZYNSKI, JONATHAN J LG 170101 170101 354-028 KARMAN, ELSA J LG 170101 170101 354-028 KARRASCH, SARA ELIZABETH AG 170101 170101 354-028 KINGSLEY, JONATHAN DAVID SF 170101 170101 354-024 LEE, MICHAEL NAE KYU 49 170101 170101 354-026 LUCERO, GABRIEL ANTONIO 52 170101 170101 354-026 MANESS, MATTHEW WADE 53 170101 170101 354-026 MCCARTHY, JESSICA M LG 170101 170101 354-028 MCMAHON, SEAN ROBERT 48 170101 170101 354-026 MCQUEEN, NOAH LEE AV 170101 170101 354-024 MERCER, HALEY E EN 170101 170101 354-024 MINGLER, MICHAEL ROSS AR 170101 170101 354-024 MOTUPALLI, JASMINE DENIS 49 170101 170101 354-026 NAGLE, JONATHAN C LG 170101 170101 354-028 NEVES, STEPHEN J LG 170101 170101 354-028 NEWKIRK, BRANDON KENNETH IN 170101 170101 354-024 NORDAHL, PATRICK J MI 170101 170101 354-026 NORTH, WILLIAM KEITH SC 170101 170101 354-026 ODERA, DOUGLAS NDOLE SF 170101 170101 354-024 OSULLIVAN, IAN PATRICK EN 170101 170101 354-024 PAN, ALLISON YI YIN MI 170101 170101 354-026 PARKER, DANIEL PHILIP AV 170101 170101 354-024 PFEIFFER, STEPHANIE LUIS MP 170101 170101 354-024 PHEARSDORF, ADAM R LG 170101 170101 354-028 PLATZ, NATHAN D LG 170101 170101 354-028 RADUNZEL, JOEL DOUGLAS IN 170101 170101 354-024 RAHON, JILL MARIE AV 170101 170101 354-024 REUTINGER, COLIN CHARLES IN 170101 170101 354-024 ROBERTS, BRIAN JOHN IN 170101 170101 354-024 ROBINSON, ANDREW DAVID IN 170101 170101 354-024 ROSENBERG, SAM JOSEPH IN 170101 170101 354-024 RUNION, ADAM D AG 170101 170101 354-028 SAWYER, KRYSTLE G LG 170101 170101 354-028 SCHMUTZ, AARON TODD AV 170101 170101 354-024 SCRIMA, RICHARD A LG 170101 170101 354-028 SEALE, JAMES J LG 170101 170101 354-028 SHAW, NICHOLAS RAY MI 170101 170101 354-027 SHEEHAN, JACOB TIMOTHY 48 170101 170101 354-027 SLADEK, JESSE ALAN 48 170101 170101 354-027 SLOCUM, RYAN FIELD 49 170101 170101 354-027 SMITH, ERIC CARTWRIGHT IN 170101 170101 354-024 SONG, JASON LEE 48 170101 170101 354-027 SUMMERS, SEAN L LG 170101 170101 354-028 VAIL, THOMAS L LG 170101 170101 354-028 VALENTINE, ZACHARY G AC 170101 170101 354-028 WARDERS, STUART PRESTON SC 170101 170101 354-027 WASHKOWIAK, BENJAMIN LEE EN 170101 170101 354-024 WEBB, ANDREW COFFIN IN 170101 170101 354-024 WESTHOVEN, BRICE R LG 170101 170101 354-028 WILCOX, AARON BLAIR AR 170101 170101 354-025 WILKIN, TERENCE J AC 170101 170101 354-029 WINKELSTEIN, DEVLIN PETE IN 170101 170101 354-025 WISMAN, TODD JONATHON SF 170101 170101 354-025 WOLF, EVAN LEE EN 170101 170101 354-025 ZIELINSKI, BRADLEY A AC 170101 170101 354-029 ZUNIGA, JASON RAMON AV 170101 170101 354-025 BUCHANAN, STEPHAN HONG CH 170102 170102 354-030 CHAPMAN, DAVID MARION CH 170108 170108 354-030 DICE, JAMES DAVID CH 170103 170103 354-030 GRESHAM, TIMOTHY BRIAN CH 170104 170104 354-030 KING, SCOTT PATRICK CH 170101 170101 354-030 KUHLMAN, RICHARD CLARK CH 170105 170105 354-030 LEE, JONATHAN CHUNG GU CH 170107 170107 354-030 MCCULLOUGH, JESSE CH 170109 170109 354-030 WRIGHT, BRYAN T CH 170106 170106 354-030 JOHNSON, JOHN DANIEL MC 170128 170128 354-031 OH, ANDREW SEIHOON MC 170104 170104 354-031

Captain

ABRAMS, DALLAS T TC 170101 170101 354-032 ADCOCK, JULIA C QM 170101 170101 354-032 ALDRED, ERIC TIMOTHY EN 170101 170101 354-032 ALLEN, JOHN A OD 170101 170101 354-032 ALLGEYER, MATTHEW DAVID AR 170101 170101 354-032 ALMENGOR, WENDY JOANN MI 170101 170101 354-032 ANDERSEN, NATHAN L FA 170101 170101 354-032 ANDERSON, PAUL D AR 170101 170101 354-032 AYALA, MOISES MP 170101 170101 354-032 BADGER, ANDREW J FA 170101 170101 354-032 BAILEY, JARYD J AV 170101 170101 354-032 BAILEY, MICHAEL O AR 170101 170101 354-032 BARABAS, BRYAN J TC 170101 170101 354-032 BARTELS, CHRISTOPHER P SC 170101 170101 354-032 BASSNEY, KEVIN P IN 170101 170101 354-032 BEATY, TRAVIS A AR 170101 170101 354-032 BELL, RAHMAN LATIF IN 170101 170101 354-032 BERRIGAN, DARREN M AV 170101 170101 354-032 BIRR, ERIC R IN 170101 170101 354-032 BISHOP, BRANNAN LEE IN 170101 170101 354-032 BLAHA, JONATHAN V TC 170101 170101 354-032 BOWEN, DALE A IN 170101 170101 354-032 BOWMAN, SAMUEL L OD 170101 170101 354-033 BOWRA, MICHAEL A FA 170101 170101 354-033 BRYANT, WENDELL P FA 170101 170101 354-033 BURCH, TERRANCE S FA 170101 170101 354-033 BUTLER, BURL RAY III CM 170101 170101 354-033 BUTLER, MARISELA C QM 170101 170101 354-033 CABRERA, DELSIDA NATIVID MI 170101 170101 354-033 CALLAHAN, KYLE F FA 170101 170101 354-033 CALLAHAN, SEAN D IN 170101 170101 354-033 CAMPBELL, ADAM MICHAEL CM 170101 170101 354-033 CANTLER, SETH M OD 170101 170101 354-033 CAPELLI, RYAN M EN 170101 170101 354-033 CHHUM, ANDREW AR 170101 170101 354-033 CHOI, JAMES W CM 170101 170101 354-033 CLARKE, WESTON GEORGE IN 170101 170101 354-033 CLOY, MASON R IN 170101 170101 354-033 COLLEDGE, LAURA MARIE AG 170101 170101 354-033 CONDRON, BRENDAN M EN 170101 170101 354-033 CONSER, DAVID ROBERT AR 170101 170101 354-033 CRAWFORD, BRUCE T SC 170101 170101 354-033 CROSBY, KIMBERLY B EN 170101 170101 354-033 CURTIS, NATHAN G EN 170101 170101 354-033 CURTIS, ZACHARY A EN 170101 170101 354-034 DARDEN, CHARLES T QM 170101 170101 354-034 DAVID, TRAVIS PRINCE FA 170101 170101 354-034 DAVIS, JESSE WAYNE EN 170101 170101 354-034 DAY, JEREMIAH LEWIS MI 170101 170101 354-034 DE, OLIVEIRA DEBORAH H MI 170101 170101 354-034 DELAGARZA, MASON X CM 170101 170101 354-034 DEVINE, CHRISTOPHER D AR 170101 170101 354-034 DIETERT, GRANT CHRISTIAN CY 170101 170101 354-034 DIPPOLITO, MICHAEL ANTHO QM 170101 170101 354-034 DOWNEY, MATTHEW R EN 170101 170101 354-034 DOWNING, DAVID C FA 170101 170101 354-034 EISEMAN, ALLISON E OD 170101 170101 354-034 ELLINGSON, ANDREW JOSEPH FA 170101 170101 354-034 EPPELE, KAYLA TC 170101 170101 354-034 ESPINOSA, JOHN E QM 170101 170101 354-034 FELDER, CATHERINE E EN 170101 170101 354-034 FELIX, ROBERT R IN 170101 170101 354-034 FESSENDEN, RYAN T AR 170101 170101 354-034 FIERRO, CHRISTIAN FA 170101 170101 354-034 FITZGERALD, PATRICK G IN 170101 170101 354-034 FLESHER, ANDREW D FA 170101 170101 354-034 FLORESOLMEDA, LUIS G AV 170101 170101 354-035 FRANCIS, SANTORIA J FI 170101 170101 354-035 FRANK, GRAYSON H IN 170101 170101 354-035 FRAZIER, DAVID P SC 170101 170101 354-035 FREY, KEVIN T IN 170101 170101 354-035 GALAS, JOHN STEPHEN FA 170101 170101 354-035 GANTT, JAMES T AV 170101 170101 354-035 GARDNER, RYAN J AV 170101 170101 354-035 GEORGE, CARINE V CY 170101 170101 354-035 GLICK, BRENT L IN 170101 170101 354-035 GOODROE, KYLE ASHLEY IN 170101 170101 354-035 GOTTWALD, DANIEL S IN 170101 170101 354-035 GRAFFEO, JOSEPH E AV 170101 170101 354-035 GRANT, TETRIANA N SC 170101 170101 354-035 GRAVES, JAMES D IN 170101 170101 354-035 GREEN, KENNY L IN 170101 170101 354-035 GRISWOULD, GORDON AR 170101 170101 354-035 HALE, DOUGLAS G IN 170101 170101 354-035 HAMILTON, GEOFFREY L IN 170101 170101 354-035 HAMILTON, JAMES M SC 170101 170101 354-035 HARRELL, NICHOLAS B AR 170101 170101 354-035 HARRISON, KAITLIN M AG 170101 170101 354-035 HARWELL, JASMINE V SC 170101 170101 354-036 HECKER, STEPHANIE E FA 170101 170101 354-036 HERSHFIELD, THOMAS E FI 170101 170101 354-036 HIGGINS, SARA J AG 170101 170101 354-036 HINSON, JOSEPH M FA 170101 170101 354-036 HINTON, WILLIAM T AR 170101 170101 354-036 HOLLOWELL, WILLIAM J QM 170101 170101 354-036 HORNER, JOHN THOMAS MP 170101 170101 354-036 HOSSFELD, ALEX A AD 170101 170101 354-036 HOWARD, BENJAMIN D EN 170101 170101 354-036 HOWARD, CHAD MONROE AV 170101 170101 354-036 HOWERTON, MATTHEW D AR 170101 170101 354-036 HUGHES, MICHAEL P IN 170101 170101 354-036 INWOOD, THOMAS W CM 170101 170101 354-036 JARAMILLO, UNNA RESHAE OD 170101 170101 354-036 JEFFERSON, AARON C IN 170101 170101 354-036 JOHNSON, KEVIN D QM 170101 170101 354-036 JOHNSTON, ZACHARY P AV 170101 170101 354-036 JORDAN, JERMAINE R SC 170101 170101 354-036 JOYCE, JARED JOSEPH C AV 170101 170101 354-036 KAMARA, JOAN V QM 170101 170101 354-036 KARLEN, JONATHAN P AV 170101 170101 354-036 KELLEY, CHARLES BERNARD MP 170101 170101 354-037 KELLY, MEAGHAN E CM 170101 170101 354-037 KENNEDY, MICHAEL G AR 170101 170101 354-037 KENNY, LAURANCE S OD 170101 170101 354-037 KIENTZ, CHRISTOPHER M CM 170101 170101 354-037 KILISI, VENUS SINAALETO AG 170101 170101 354-037 KIM, ANDREW E MI 170101 170101 354-037 KING, GREGORY D OD 170101 170101 354-037 KIRATZIS, ALEXANDER P AR 170101 170101 354-037 KO, YE M QM 170101 170101 354-037 KOCH, WILLIAM A IN 170101 170101 354-037 KOTLIK, KELLY PACKARD FA 170101 170101 354-037 KUCHARSKI, CAMBRA LYNETT AG 170101 170101 354-037 KURZ, ROBERT J FA 170101 170101 354-037 LAMAR, MICHAEL WALTER IN 170101 170101 354-037 LARA, JENNIFER M OD 170101 170101 354-037 LARA, MARY CHRISTINE TC 170101 170101 354-037 LEE, JESSICA HAESIL QM 170101 170101 354-037 LEWIS, LASHONDRIA GLENNA QM 170101 170101 354-037 LIEBEL, CHRISTINA M SC 170101 170101 354-037 LIGON, JOHN C FA 170101 170101 354-037 LOVERING, WILLIAM JAMES MI 170101 170101 354-037 LUBINSKI, MICHAEL B MP 170101 170101 354-038 MAIN, ROBERT L FA 170101 170101 354-038 MANGOSING, ANDREWJUSTIN SC 170101 170101 354-038 MANGRAM, JOE E AV 170101 170101 354-038 MASSEY, RICHUEL DEVRIE I AR 170101 170101 354-038 MATTHEWS, BRENDAN M AR 170101 170101 354-038 MCDANIEL, SEAN TYLER FA 170101 170101 354-038 MCDONALD, CHARLES J IN 170101 170101 354-038 MCDONALD, CHRISTOPHER A QM 170101 170101 354-038 MCDOUGALL, STEWART V EN 170101 170101 354-038 MCGUIRE, BRENNEN D IN 170101 170101 354-038 MCKINLEY, CHRISTOPHER R SC 170101 170101 354-038 MCWADE, ADAM P OD 170101 170101 354-038 MEADE, DAVID C SC 170101 170101 354-038 MELIN, DAVID T IN 170101 170101 354-038 MENDEZ, BERNARDINO E QM 170101 170101 354-038 MICHEL, ALEX CM 170101 170101 354-038 MILLS, JOSHUA M FA 170101 170101 354-038 MINCEY, KEITH F FA 170101 170101 354-038 MITCHELL, FRANK PROM JR TC 170101 170101 354-038 MONCZYNSKI, TIMOTHY J TC 170101 170101 354-038 MOON, STEVEN B AG 170101 170101 354-038 MOREE, JAMES T CM 170101 170101 354-039 MOUTABAKKIR, ZAHRA S AG 170101 170101 354-039 MURPHY, GWENDOLYN M MI 170101 170101 354-039 MURRAY, ADAM J SC 170101 170101 354-039 NAGEL, NICKOLAS J CM 170101 170101 354-039 NAQUIN, NICHOLAS B IN 170101 170101 354-039 NELSON, JORDAN L IN 170101 170101 354-039 NELSON, SAMUEL R OD 170101 170101 354-039 NEUHAUS, TYLER J OD 170101 170101 354-039 NGUYEN, PHA X QM 170101 170101 354-039 OKELLY, ALLISON PATRICIA SC 170101 170101 354-039 OLIVER, JAMES IN 170101 170101 354-039 OLSON, JERRED D IN 170101 170101 354-039 OWEN, RICHARD K IN 170101 170101 354-039 OWENS, WALTER H SC 170101 170101 354-039 PACELLI, CAELAN MAIRE HE MI 170101 170101 354-039 PACHECO, FILIBERTO M IN 170101 170101 354-039 PAIT, MITCHEL ACOSTA IN 170101 170101 354-039 PALMER, BRADLEY J IN 170101 170101 354-039 PALMER, RODNERUS SHELDON FA 170101 170101 354-039 PARCHERT, LINCOLN D CM 170101 170101 354-039 PARKER, JAMES CHRISTOPHE QM 170101 170101 354-039 PATELIS, STEVEN D AR 170101 170101 354-040 PAWLOSKI, CHRISTOPHER M FI 170101 170101 354-040 PETERSON, DAVID M IN 170101 170101 354-040 PHILLIPS, SHELBY L AG 170101 170101 354-040 PIATKOWSKI, MICHAEL QM 170101 170101 354-040 PRICE, ANDREW LANE FA 170101 170101 354-040 PRICE, DAVID D CM 170101 170101 354-040 RAGLAND, JOHN D QM 170101 170101 354-040 RENFROE, WILLIAM T AR 170101 170101 354-040 RHODES, GREGORY G IN 170101 170101 354-040 RICH, NICHOLAS A OD 170101 170101 354-040 RIDDLE, DAVID K AD 170101 170101 354-040 RIEATHBAUM, JARED W IN 170101 170101 354-040 RING, ALYSSA C MI 170101 170101 354-040 RIVERA, ROBERTO C TC 170101 170101 354-040 ROBINSON, ROBERT A TC 170101 170101 354-040 RODRIGUEZ, NICOLAS MP 170101 170101 354-040 RODRIGUEZFELICIANO, EMMA FI 170101 170101 354-040 ROGERS, GARETH D OD 170101 170101 354-040 RUSSELL, LOUIS L FA 170101 170101 354-040 RUTANHENINGHAM, SEAN M AV 170101 170101 354-040 SANCHEZNEGRON, EULISES TC 170101 170101 354-040 SCADDEN, GREGORY W AR 170101 170101 354-041 SCHENCK, MYLISSA LYNN SC 170101 170101 354-041 SCHENCK, NATHANAEL P SC 170101 170101 354-041 SCOTT, ROBERT D QM 170101 170101 354-041 SERRANO, JEWLIANNA M CM 170101 170101 354-041 SIEGEL, DANIEL P FA 170101 170101 354-041 SIMULA, CODY WYANN MP 170101 170101 354-041 SLONE, SEAN G SC 170101 170101 354-041 SMITH, NICHOLAS W MP 170101 170101 354-041 SNYDER, STEFFANIE CAY QM 170101 170101 354-041 STALNAKER, ALEXANDER L FA 170101 170101 354-041 STRANSKY, CLAYTON HANSEN MI 170101 170101 354-041 STUTZ, TRAVIS JUSTON EDW TC 170101 170101 354-041 SWEENEY, PATRICK L MI 170101 170101 354-041 TAUANE, AGAALOFA S QM 170101 170101 354-041 TAYLOR, CORNELIUS C AR 170101 170101 354-041 TAYLOR, WILLIAM M IN 170101 170101 354-041 THOMAS, DYLAN P FA 170101 170101 354-041 THRELKELD, RICHARD C CM 170101 170101 354-041 TILLEY, VICTORIA E AG 170101 170101 354-041 TIO, MOSES KIPKEMBOI FI 170101 170101 354-041 TOMASEK, MELISSA D SC 170101 170101 354-041 TOWNSEND, ZACHARY W IN 170101 170101 354-042 UMINSKI, TRAVIS J IN 170101 170101 354-042 VANARSDALL, MATTHEW R CM 170101 170101 354-042 WACKELIN, SPENCER C IN 170101 170101 354-042 WAITE, SPENCER FLOYD TC 170101 170101 354-042 WALBRIDGE, MARY E CM 170101 170101 354-042 WALKERROLON, ROBERTO JUN OD 170101 170101 354-042 WEAVER, BRIAN D CY 170101 170101 354-042 WEBB, WILLIAM P OD 170101 170101 354-042 WEBSTER, JOSHUA MAVERICK IN 170101 170101 354-042 WENNER, BENJAMIN J QM 170101 170101 354-042 WHITE, KIM JR CM 170101 170101 354-042 WHITE, WILLIAM H III AD 170101 170101 354-042 WHITE, ZACHARIAH S FA 170101 170101 354-042 WIGGINS, PATRICK R IN 170101 170101 354-042 WILLIAMS, JESSICA M EN 170101 170101 354-042 WILLIAMS, JOHN J FA 170101 170101 354-042 WILLIAMS, RONALD LEE II QM 170101 170101 354-042 WILLIAMS, VICTORIA LYNN OD 170101 170101 354-042 WROBEL, DANIEL IN 170101 170101 354-042 YOUNG, JAMES H IN 170101 170101 354-042 ASIATICO, SIMONA LYNN AN 170101 170101 354-045 BRANDON, RACHEL MARIE AN 170101 170101 354-045 CORSARO, STEPHANIE A AN 170101 170101 354-045 CRADEUR, CHASE J AN 170101 170101 354-045 GENZEL, ROBERT MATTHEW AN 170101 170101 354-045 GITHIORA, EDWARD K AN 170101 170101 354-045 GOODSON, KELVIN BERNARD AN 170101 170101 354-045 GOULARTE, VALENTINA A AN 170101 170101 354-045 KIM, ROBIN H AN 170101 170101 354-045 LAVENDER, VANESSA KAE AN 170101 170101 354-045 MARTIN, STARLETTA ARIEAL AN 170101 170101 354-045 RIOSRODRIGUEZ, TERESA AN 170101 170101 354-045 ALEXANDER, JACOB M MS 170101 170101 354-043 ALLEN, GREGORY BERNARD J MS 170101 170101 354-043 CHAUNCEY, ERYN F MS 170101 170101 354-043 DAVIS, CHRISTOPHER L MS 170101 170101 354-043 HUEY, JOSHUA M MS 170101 170101 354-043 JENNY, JOSHUA R MS 170101 170101 354-043 KAER, PATRICK SHAWN MS 170101 170101 354-043 MARTINEZ, GILDELBRANDT I MS 170101 170101 354-043 PECK, JASON R MS 170101 170101 354-043 REEVES, JASON L MS 170101 170101 354-043 SIMPSON, CLAIRE VICTORIA MS 170101 170101 354-043 TEREKHINA, OLGA ANATOLEV MS 170101 170101 354-043 KELLY, SEAN PAUL SP 170101 170101 354-044

Chief Warrant Officer 5

COTTRILL, CHRIS ANDREW AV 170101 170101 354-046 SIMS, FORREST PAYNE AV 170101 170101 354-046 SLIDER, ROBERT SCOTT AV 170101 170101 354-046 LAKES, ROBERT GLENN OD 170101 170101 354-047 MOSLEY, GARNNETTE TC 170101 170101 354-047 RUPE, ROBERT WILLIAM MI 170101 170101 354-047 SANCHEZ, WALTER EARL AV 170101 170101 354-047 WAHAB, DON RYAN AD 170101 170101 354-047

Chief Warrant Officer 4

BRYAN, SHAWN DYLAN AV 170101 170101 354-048 CAMPBELL, KERRY MICHAEL AV 170101 170101 354-048 GRIFFEL, BRANDON TYLER AV 170101 170101 354-048 LANGA, ALEJANDRO MARIANO AV 170101 170101 354-048 LANGDON, JOSHUA GERARD AV 170101 170101 354-050 LEWIS, DAVID STACY AV 170101 170101 354-048 MILLER, JOSHUA RANDALL AV 170101 170101 354-048 PALM, BRADLEY EVAN AV 170101 170101 354-048 POPP, JUSTIN ADAM AV 170101 170101 354-048 SPRABARY, SIDNEY EDWARD AV 170101 170101 354-048 ALONSO, JAMIE RENEE AG 170101 170101 354-049 ALSOBROOK, WILLIAM DAVID OD 170101 170101 354-049 ANDREWS, MARK MICHAEL SF 170101 170101 354-049 ANTHONY, MICHAEL ANTWAN OD 170101 170101 354-049 BARTLETT, CHAD LEE OD 170101 170101 354-049 BELIZAIRE, JEAN BENICE OD 170101 170101 354-049 BOURDON, JASON ALLEN MI 170101 170101 354-049 BRYANT, JOHN WESLEY SF 170101 170101 354-049 BUCKOUT, KYLE JAMES MP 170101 170101 354-049 BURFORD, ANTHONY JESUS OD 170101 170101 354-049 BURKETT, WILLIAM JERRY I MI 170101 170101 354-049 BURNS, MICHAEL CRAIG OD 170101 170101 354-049 BUTLER, BEOFRA KWAYERA AG 170101 170101 354-049 CALVILLO, JACOB PATRICK MP 170101 170101 354-049 CASPER, MATTHEW JAMES MP 170101 170101 354-049 CLARK, JULIUS JAMAAL OD 170101 170101 354-049 DEWEY, MATTHEW DAVID SF 170101 170101 354-049 DULANTO, ENNY NERYETT AG 170101 170101 354-049 ELLIOTT, OLGA AG 170101 170101 354-049 HATFIELD, JOHN ARLEN SF 170101 170101 354-049 HOBIN, JUSTICE BRIAN EN 170101 170101 354-049 HOCKING, ERIC LINUS WILL SF 170101 170101 354-049 JOHNSON, NICHOLAS ALTON OD 170101 170101 354-050 KINGSTON, SHAWN MICHAEL SF 170101 170101 354-050 KINSEY, JASON ALLEN MI 170101 170101 354-050 MAEZ, BENJAMIN EVARISTO AV 170101 170101 354-050 MILLER, MARK ANTHONY OD 170101 170101 354-050 RUDY, CHRISTOPHER JAY CY 170101 170101 354-050 SABBATINO, ANTHONY JOSEP SF 170101 170101 354-050 SACCONE, DARREN LAIRD MP 170101 170101 354-050 SHELLEY, MICHAEL WAYNE MP 170101 170101 354-050 SIBLEY, JASON ANDREW OD 170101 170101 354-050 STEPHENS, BRIAN LINDEN OD 170101 170101 354-050 TERRILL, JONATHAN BRUCE SF 170101 170101 354-050 TOOLE, WES MCKINNEY MP 170101 170101 354-050 VENTIMIGLIA, DOMINIC JOS SF 170101 170101 354-050 WACASEY, ALLEN BRENT OD 170101 170101 354-050 WELTON, JOSHUA JOSEPH OD 170101 170101 354-050 WOLFE, PHILIP LAFAYETTE OD 170101 170101 354-050

Chief Warrant Officer 3