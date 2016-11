US Army master sergeant promotion list for December, 2016

The following U.S. Army sergeants first class have been selected for promotion to the rank of master sergeant, effective December 1, 2016:



ABSHER ROBERT JEFFERY 11Z 5 ACEVEDO MARTIN III 13Z 5 AKI CHET KAKUAOKALANI 11Z 5 ALANIZ JOHNNY 79R 5 ALEXANDER EBONY MONYA 68W 5 ALEXANDER JONATHAN DAVID 11Z 5 ALVARADOVERA JUAN CARLOS 92A 5 AMOSU OLASUNKANMI GANNY 68G 5 ANDERSON CHRISTOPHER LEE 19Z 5 ANDERSON GEORGE EUGENE JR 68K 5 ANDERSON NJIKOKA TARUKEH 15Z 5 APARICIO JAIME 25T 5 AVANCINI LARRY MELVIN II 31D 5 AYALADAVILA ROBERTO C 11Z 5 BAILEY DANIEL WARREN 46Z 5 BALDWIN CHAD RYAN 37F 5 BARCUS JOSEPH LARON 13Z 5 BARRINGER CRAIG STEVEN 19Z 5 BEGAY JESSICA 88Z 5 BENJAMIN JERRAD NEIL 11Z 5 BENNETT DEREK ALAN 11Z 5 BERNDT JOSHUA LAWRENCE 11Z 5 BERTRAM JAMES ELLIOTT 15Z 5 BESSETTE SCOTT MARVIN 11Z 5 BLAIR CORY WAYNE 79R 5 BLAIR MALCOLM M 79S 5 BLAIS STEVEN MICHEL 79R 5 BLANCO DAVID 89D 5 BLAND KARENTHIA TIWORN 88Z 5 BOFMAN RYAN KRISTOPHER 89D 5 BONILLA DANIEL ENRIQUE 13Z 5 BORCHARDT JAMES WILLIAM 15Z 5 BOULERIS STEPHEN DAVID 11Z 5 BOWMAN MATTHEW JR 79R 5 BOYER LEONARD CALVIN III 15Z 5 BREWER DANIEL ERIC 25W 5 BROCKMAN BRAD MICHAEL 31B 5 BROOKS DUANE LEE 15Z 5 BROSS KEVIN RAY 68W 5 BROWN BRANDEN ALEX 88Z 5 BROWN DUANE MEREDITH 46Z 5 BUCHANAN THOMAS SAMUEL 79R 5 BULLOCK JASON LEE 12Z 5 BURNS MATTHEW SHAWN TRIMBLE 19Z 5 CABANAYAN PETER MENDIOLA 12Z 5 CABRERA GEORGE STEVE 13Z 5 CADMAN ROBERT THOMPSON 15Z 5 CAMPBELL JAMES DEJOHN 19Z 5 CARBONELL VELEZ STEVEN JOHN 13Z 5 CARTER JOE SCOTT II 19Z 5 CASE LESTER GORDON III 11Z 5 CASH BRIAN MITCHELL 15Z 5 CASTILLO MANUEL EDUARDO 91Z 5 CAYANAN ROLANDO MALIG 15Z 5 CHACALIAZA MANUEL 13Z 5 CHAMBERS CINNAMON TOMORROW 68W 5 CHARVAT ROBERT ANTHONY 27D 5 CHAVEZESQUER RODOLFO 15Z 5 CHICK DAVY RAY 79R 5 CHIPLEY TRAVIS GLYNN 74D 5 CLAYTON MURPHY LEON 88Z 5 CLEVENGER CHARLES MICHAEL 68G 5 CLOUTIER BRADLEY RAYMOND 12Z 5 CODY JESSE PATRICK 12Z 5 COLLINS ROBERT EUGENE 68W 5 CONNELL WALLACE JAMES II 14Z 5 COOPER NIALL PATRICK 19Z 5 COPPER MICHAEL DEVONE 25W 5 COTTO CHARLES JAMES 79R 5 COUSINS DAWN ANITA 92A 5 COX STUART REX 89D 5 CRAIG GREGORY ANDREW 19Z 5 CRAWFORD JASON RICHARD 88Z 5 CUNNINGHAM WILLIAM PAUL 79S 5 DAGGETT STEPHEN PATRICK 11Z 5 DAILEY FLOYD COLLINS III 12Z 5 DAILEY TARAN ISAAC 12X 5 DANIEL KURT DAMON 19Z 5 DARA ANDREW SARAKSIT 11Z 5 DAWSON JAMES LEE 25W 5 DELGADO JORGE LUIS 68W 5 DELIRA ROBERT JEROME 12Z 5 DENOTE JASON PAUL 15Z 5 DENZER STEVEN WAYNE 11Z 5 DIAZ DIAZ RUY H 15Z 5 DICKERSON RICHARD G II 89D 5 DIGAETANO SALVATORE PETER 68W 5 DOMINGUEZMENDOZA ADOLFO FER 11Z 5 DONOVAN PATRICK SHAUN JR 11Z 5 DUERKSEN ANDREW DUANE 15Z 5 DUFF JUSTIN WILLIAM 12X 5 DYER KENNETH DANIEL 11Z 5 EDMONDSON KEVIN BERNARD 68K 5 EMERY JOHN DAVID 19Z 5 ENGLISH JARED FRANKLIN 14Z 5 ESPARZA THEODORE SIEGFRIED 37F 5 ESPINOSA ERICK MANUEL 68E 5 EWING BOBBY DEVON JR 25W 5 FAIRBANK SAMUEL JOHN 25E 5 FAVREAU LESTER WILLIAM 19Z 5 FEBLESOLIVERO LUIS 89B 5 FIELDS DEUNTAY JEMALE 68W 5 FIGUEROA FELIX ALBERTO JR 46Z 5 FLETCHER MICHAEL RAY JR 11Z 5 FORERO LUIS FERNANDO JR 89D 5 FOURQUET EDWARD LEE 25U 5 FRANKLIN JIHAD BASHIR 11Z 5 FRANKLIN MICHAEL JASON 25W 5 FRAZIER NAIRA SARITA 92A 5 FROHMANN GREGORY ARTHUR 11Z 5 FRYBERGER JACK DANIEL 11Z 5 GARCIA EMILIO JR 68W 5 GARCIA NATHANIEL 19Z 5 GARDINER LAURENCE EDWARD II 94Z 5 GEIER JOSEPH RICHARD 11Z 5 GENTILLON ERLAND 15Z 5 GHEE JOHNATHAN WAYNE 14Z 5 GIBBONS FREDRICK EUGENE 68J 5 GILBERT ERIC MICHAEL 19Z 5 GILL ALMASI BIDILI 92F 5 GIMENEZ GERALD MARCELO 91Z 5 GODINEZ GERARDO TONATIUH 79S 5 GODOY ADRIAN 19Z 5 GORDON SAMUEL TIMOTHY 92A 5 GRAHAM STEPHEN LARRY 11Z 5 GREEN LARRY DEVON JR 11Z 5 GRIZZLE ROBERT MICHAEL 11Z 5 GRUBB VERICEL 68P 5 GUERRERO JOHN PAUL 92A 5 GUERRERO JOHNATHAN DAMIEN 12Z 5 GUIDA JEFFREY ALLEN 12X 5 GUTIERREZ LUIS ARMANDO JR 79S 5 GUTIERREZ MARTIN ANTONIO 11Z 5 GUZMAN DARIAN LEE 31B 5 HAMILTON TIMOTHY DAVID 11Z 5 HARDY JACOB ALLEN 14Z 5 HARMAN CRAIG SCOTT 19Z 5 HAY TOMMY NEAL JR 11Z 5 HENRY BRICE DANIEL 25T 5 HILL ANTHONY THOMAS 25U 5 HODZIC DAMIR 15Z 5 HOPKINS ANTHONY BRANDON 91Z 5 HORN MICHAEL JASON 13Z 5 HOWARD JEFFERY DAVID 74D 5 HOWD STEVEN CHARLES 31B 5 HUFF STEVEN MICHAEL 19Z 5 HUGGARD TRAVIS WADE 31B 5 IRBY CRYSTAL DENICE 74D 5 JACKSON BRICE AARONRICHARD 15Z 5 JACOBS TANISHA DEBRUCE 79R 5 JACOBSEN RANDALL SCOTT 11Z 5 JARVIS ANDERSON 68W 5 JEFFERS RYAN BRETT 11Z 5 JESSE JESSE BEN 12Z 5 JOHNSON TYESHA LACOLE 42A 5 JONAS SHELLON MICHELLE 92Y 5 JONES KEVIN LAWRENCE 92Y 5 JONES RICHARD THOMAS 15Z 5 JONES ROCHIQNEU ROSHELL 68W 5 JONES SEAN ALAN 15Z 5 JONES TERENCE LAMONT 91Z 5 JONES ZEBADIAH BOONE 15Z 5 JOSEPH RODRICK LEVAR 92A 5 KELLER SCOTT MICHAEL 31B 5 KELLEY DAVID PAUL 19Z 5 KELLY CURTIS WILLIAM 11Z 5 KNIGHT JAMES WILLIAM 11Z 5 KRIEWALDT MICHAEL JOHN 11Z 5 LABOY ISMAEL 68J 5 LANCHESTER BRADLEY WAYNE 31E 5 LATHAM STEVEN ANTRON 92F 5 LAVENDER MARK VINCENT 19Z 5 LE TUAN THANH 68Q 5 LETTERLE BRIAN SCOTT 31B 5 LEWIS CHRISTOPHER DARYL 31B 5 LEWIS MYRICK CLAYTON JR 92F 5 LEWIS TAMARI ATIYA 92A 5 LIMB JENNIFER ELIZABETH 25U 5 LITFIN LAQUAN CHUNG 68W 5 LOA MONTY LAAU 42A 5 LOCKHART ROBERT MICHAEL 79S 5 LOESCH JOSEPH WILLIAM 19Z 5 LOPEZRIOS JUAN CARLOS 11Z 5 LORENZEN ADAM LEWIS 91Z 5 MALIN RYAN ELLIOT 42R 5 MASON IAN BRADLEY 79S 5 MCCALL JAMES ROBERT 11Z 5 MCGEE KEVIN 91Z 5 MCGHEE TERRELL CHARLES 13Z 5 MCNEIL JASON MCKENZIE 19Z 5 MESSER JAMES DALE 11Z 5 MICKEY MATTHEW WAYNE 19Z 5 MILES WINSTON ROOSEVELT JR 68W 5 MILLER JAYSON STEPHEN 15Z 5 MITCHELL TERENCE JERMAINE 68E 5 MOCTEZUMAORTIZ RAUL IVAN 13Z 5 MOEDE MICHAEL SHANE 91Z 5 MOEN JUSTIN TYLER 14Z 5 MORALES MARK ANTHONY 91Z 5 MORALES NORBERTO 91Z 5 MORAN NICHOLAS TODD 12Z 5 MOSS CARLANDRA TAMEKKA 92F 5 NEILSON NICHOLAS ANDREW 14Z 5 NEWMAN CHRISTOPHER DAVID 92G 5 NINO JOSE HERMAN 42A 5 NIXON CODY DEAMON 68W 5 OATES KEITH BERNARD 19Z 5 OCON ARMANDO 68W 5 OLIVER JEFFREY WAYNE 11Z 5 OSBORNE NATONYA L 68W 5 OSBORNE RYAN WOOLFENDEN 11Z 5 OTTERSBACH MICHAEL ADAM 37F 5 PACHECO JOHN ROBERT 15Z 5 PADILLA YOSHIO DANIEL 92G 5 PARRISH ZACHARY TAYLOR 13Z 5 PELTZ JOSHUA PAUL 89D 5 PETTEWAY JOHNNY GRAY 91Z 5 PHILLIPS JARROD ALLEN 31E 5 PINSON JOSHUA JAMES 25U 5 POLT MARK ANDREW 19Z 5 PRIET SHAWN 19Z 5 PRYOR LAMAR TYSHON 92F 5 PULIDOCASTILLO ALEJANDRO 19Z 5 RAAP JOSEPH BRIAN II 13Z 5 REDDING BROOK MICHEALIS 11Z 5 RENDELL DEON EDWARD 15Z 5 RESTOLOPEZ NOEL 15Z 5 REYNOLDS JONATHAN WILLIAM 15Z 5 RICHARDS JEREMY WINSTON 25U 5 RIDDLE JOSEPH HALE 15Z 5 RIGHTNOWAR ISAAC JOSEPH 79R 5 RIVERA ANGEL R 12Y 5 RIVERA JASON DAVID 13Z 5 ROBERTSON RICHARD III 11Z 5 ROBINSON ROBERT JAMES 92A 5 RODNEY DILENNYS 92Y 5 RODRIGUEZ EDI SANTOS 91Z 5 RODRIGUEZ OMAR AUGUSTO 15Z 5 RONDO KEITH AARON 12Z 5 RUBIO G PAUL TRISTAN 68W 5 RUSSELL TIASHA LATASHA 42A 5 SALTSMAN PATRICK JAMES 11Z 5 SARTOR DANIEL 88Z 5 SAVAGE DAVID TYLER 79R 5 SCHMITT BRANDON JERALD 92G 5 SCHUNEMANN RYAN 12Z 5 SEAMON RICHARD SCOT 15Z 5 SHARP ERIC DAVID 13Z 5 SHIPP DAVID CHRISTOPHER 79R 5 SIMMONS KAREEM DK 91Z 5 SIMMONS TIMOTHY JAMAL 11Z 5 SINGH JASJIT HENRIK 68E 5 SMITH ERNEST LLOYD II 91Z 5 SMITH MARK DAVID 15Z 5 SMITH ROBERT CHRISTOPHER 11Z 5 SOLANO CRISTIAN 92G 5 SOLLANO ANTHONY 13Z 5 SOLVINO VINCENT 19Z 5 STEVENS JASON MICHAEL 13Z 5 STINSON JAMES AARON 79S 5 TAYLOR CHARLES PATRICK 91Z 5 TEEMER KAYLAND CHANTAL 79R 5 THOMAS DEAQUENNETTE SHANTE 51C 5 THREATTS GLENDYS MERCEDES 92A 5 TORRES ALICIA MATILDE 92A 5 TORRES MIQUEL RAUL 12Z 5 TORRESSANOGUET ALEXIS 12Y 5 TREVINO JOSE MARTIN JR 11Z 5 TUCKER THOMAS EDWARD JR 68W 5 TURNER ROCHELLE DENISE 68J 5 TYNDELL MICHAELA EVON 68W 5 UNDERWOOD LESLIE ALAN 15Z 5 VALENTINE JEFFERY LEN 11Z 5 VANGILDER JASON DAVID 68W 5 VARNER COREY RUSS 11Z 5 VEGAMARTINEZ JOSE M 92A 5 VONGLIS BRANDON SEAN 11Z 5 WALSH ADAM ARTHUR 12Z 5 WARD JOSHUA WAYNE 19Z 5 WASHINGTON WINTER LOUISE 79S 5 WAYCHOFF MICHELLE LYNN 25T 5 WEIBLE ROBERT LEE III 19Z 5 WEILER GEORGE WILLIAM 25W 5 WEINLE DUSTIN LEE 11Z 5 WELLS PLEASANT FLEETWOOD 11Z 5 WHEELER JACK HOWARD JR 11Z 5 WHITEBULL RYAN RICHARD 11Z 5 WICKERSHAM JUSTIN KYLE 31B 5 WILBURN ANDRE CHEMENTE 92A 5 WILDMAN KEVIN LYNN 11Z 5 WILKS EDWIN COREY 92A 5 WILLIAMS DEWEY ALESTER II 68J 5 WILLIAMS GARRETT LYNN 11Z 5 WILLIAMS HOPE A 51C 5 WILSON ANTHONY DWAYNE 92F 5 WRIGHT RISHARD JAMES 68R 5 YANSEN KWESI KOBENA 92A 5 YOUNG RICHARD DOUGLAS 15Z 5 ZWICKER RAYMOND JOSEPH 11Z 5