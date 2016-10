Europe Scoreboard: Oct. 16, 2015

High school

Cross country

Saturday at Waterloo, Belgium

Boys

British School of Brussels 23, SHAPE 43, International School of Brussels 99, St. John’s 101, Luxembourg 111, Brussels 166

1, Max Walk (BSB) 16:57; 2, Alex Goodall (BSB) 16:59; 3, Ewan Cook (BSB) 17:10; 4, Gerge Palfi (SJ) 17:18; 5, Rory Clayton (SHAPE) 17:24; 6, Michael Krzystynski (SHAPE) 17:42; 7, Wes Phelan (SHAPE) 17:49; 8, Tobias Timmer (BSB) 17:51; 9, Thomas Nalson (BSB) 18:05; 10, Tristan Fraai (ISB) 18:15.

Girls

SHAPE 30, St. John’s 35, Brussels 65, British School of Brussels 97

1, Kayla Smith (SJ) 18:35; 2, Holly Moser (SHAPE) 19:35; 3, Sydney Smith (SJ) 19:47; 4, Sofia Jegnell (SJ) 20:04; 5, Gosia Krzyzanowska (SHAPE) 20:34; 6, Liina Winborn (SHAPE) 21:05; 7, Maria Diss (Lux) 21:40; 8, Avery Smothermon (Bru) 21:51; 9, Nora Mork (SHAPE) 22:09; 10, Emerie Sheridan (ISB) 22:18.



Volleyball

Girls

Saturday at Lakenheath

Lakenheath def. Alconbury 25-15, 25-20, 25-16

Wiesbaden def. Alconbury 22-25, 25-9, 25-10, 25-16

Lakenheath def. Wiesbaden 25-19, 25-19, 25-21