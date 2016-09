US Army staff sergeant promotion list for October, 2016

The following U.S. Army sergeants have been selected for promotion to the rank of staff sergeant for October 1, 2016.

ABBOTT GLEN JORDAN SGT 11B ACTON JAMES ROBERT SGT 79R ADAM ANDREW JAMES III SGT 79S ADAMS AGRILLO ANTHONY SGT 91B AGUILAR ANGEL TAVARES SGT 13D AGUIRRE ZACKERY NEAL SGT 91B ALCALA CHRISTOPHER TOVAR SGT 19D ALDRICH AREND STEPHEN SGT 13B ALEJANDRO ISAAC J JR SGT 91B ALLEN BRETT MATTHEW SGT 88M ALLEN SHAUN MICHAEL SGT 79R ALMESTICA MANUEL ANGEL SGT 88M ALPHONSE STERLING JUNIOR SGT 29E ALVARADO JOSEPH CHRISTOPHER SGT 19D ALVARADO OSCAR ALBERTO JR SGT 92G ALVIZO EDUARDO SGT 11C AMARE FIEVEN ARAYA SGT 79S ANDERSON JON EDWARD SGT 91B ANDERSON OMAR TERRELL SGT 35N ANDREWS DARIUS DERON SGT 92Y ANDREWS VICTOR LORIN SGT 25U AREY BRIAN SCOTT SGT 91B ARMSTRONG JOSEPH ELTON SGT 91B ARTERBURN CHRIS CLAY SGT 15H AUGUSTIN TYRONE SGT 12T AVANT DEVETRA LASHUN SGT 27D AYALA JESSICA LYNN SGT 79R AYALACRESPIN ARMANDO RICARD SGT 91M BADDERS JESSE MATTHEW SGT 11C BADE SETH DANIEL SGT 25S BAKER BRANDON SCOTT SGT 91B BALANCIER XAVIER PIERRE SGT 35T BARBERENA CARLOS RICHER SGT 11B BARRY PATRICK FRANCIS III SGT 11B BATES GAYLE MARIE SGT 88M BAZEMORE CORY DEVONE SGT 11C BEADLE CAMERON HENRY SGT 79S BEASLEY TRAVIS LAMONT SGT 19D BECK BRANDON DEREK SGT 19D BECKSTROM SCOTT D SGT 14G BEHUNIAK MATTHEW J SGT 15T BELL WILLIAM CLAY III SGT 92F BELYAYEV MICHAEL SGT 12B BENKE KYLE SCOTT SGT 11C BENNETT ALTON REBEL JR SGT 25S BENNETT AUSTIN HANLEY SGT 11B BENSON JACOB ROBERT SGT 91B BERTRAM DARREN SCOTT JR SGT 12P BIGELOW NICHOLES ROY SGT 92F BLACK DOMONIQUE NANSAE SGT 88N BLANTON TAMMY RENEE SGT 68W BLOW MATTHEW JACOB SGT 88M BOATNER BERTONIA SINCLAIR SGT 79S BOCOOK LOREN ADAM SGT 88M BORJAESPINO JOSE ANGEL SGT 11B BOUTILIER BRYAN MATTHEW SGT 68W BOYD DANIEL LEE SGT 91B BOYKIN BRADLEY NIELL SGT 13B BRANT MICHAEL TYLER SGT 19D BRANTLEY JOSHUA N SGT 13P BRASHER AUSTIN GERALD SGT 19D BRAUN DONALD WAYNE III SGT 91B BRAY JONATHAN LEE SGT 42A BRIDDELL HUSNIYAH ZAHRA SGT 79R BROADEN DAVID MITCHELL III SGT 92Y BROOKS DANIEL PAUL SGT 31D BROWN CLINTON SCOTT SGT 91E BROWN DAKOTA REMINGTON SGT 11B BROWN MARCELL TRAVON SGT 92G BROWN MICHAEL THOMAS SGT 15U BROWN TIFFANY DANIELLE SGT 79R BROWNELL STANLEY RICHARD JR SGT 35Q BRUCE JEFFRY JOHN JR SGT 19D BRUSCHI JUSTIN DALE SGT 79R BRUYERE DONALD PATRICK SGT 12N BRYANT COREY JEROME SGT 92Y BRYANT LUCAS ISAIAH SGT 68W BRZOZOWSKI DAVID J SGT 12T BURGOYNE KYLE JAMES SGT 13B BURKE CHARLES DANIEL SGT 14G BURLEY NICOLE SUSAN SGT 79S BURNS BRANDON ADONIS SGT 91B CAICEDOEMMONS TOMAS ALBERTO SGT 92Y CALDERONLOPEZ WILBERTO ANTO SGT 11B CALEB HAQUAN TWAIN SGT 92G CALES PHILLIP MICHAEL SGT 15Y CALHOUN ETHAN SAMUEL SGT 12B CALLAHAN KELLY DIETRICK SGT 68W CALLAHAN TYLER CARY SGT 15H CAMPBELL COREY MATTHEW SGT 19D CAMPO CHRISTOPHER PATRICK SGT 12B CARABALLOPASTRANA FELIX CAR SGT 11B CARNEY ETHAN WILLIAM SGT 12B CAROMUNOZ JORDAN SGT 91L CASE BRANDON MICHAEL SGT 12B CASPER FLORENCE SAMONTE SGT 92Y CASTILLO JAIME ANTONIO SGT 79R CEPHUS TONISHA ALEAN SGT 92G CHAMBERS TIMOTHY JOVAN JR SGT 92F CHANG JEREMY WALLACEHYDE HY SGT 11B CHAVERS MARCEL SGT 88N CHILANO KASEY LEIGH SGT 91B CHILDERS JHERRICA CHANTELL SGT 25Q CHIN EMPRESS STACEY SGT 68W CHOI HONG SEOP SGT 12W CHURCH CALEB MICHAEL SGT 79R CIPOLLA JOSHUA SAMLEE SGT 12N CLAY JAI MICHAEL SGT 91B CLAYTON ANDREA RENEE SGT 25U CLOPTON TITUS WILLIAM SGT 12C COLE CYRUS OSTRANDER SGT 91H COLE ERIC WILLIAM SGT 19D COLE JASON ALLEN SGT 88L COLEMAN HERTIS MEKEL SGT 94R COLEMAN NICHOLAS DAVID SGT 29E COLLINS JUSTIN SCOTT SGT 19D COLLINS SUMMER LEE SGT 68W COLONALBINO MIGUEL SGT 12B COMBS DOUGLAS CHARLES SGT 91F COMSTOCK JAMES ALAN SGT 11B CONNOR PAUL CHAPMAN SGT 92G COPES JOSEPH VICTOR SGT 35N COREANOPEREZ JUAN SGT 11B CORNELIUS DYLAN JON SGT 19K CORONADO BRIAN SCOTT SGT 88M COSLET DANY CHRISTOPHER SGT 91B COSTIGAN JEFFERY ROBERT JR SGT 35F COUNCIL ASHLEY LOUISE SGT 68W COURTNEY TODD LELAND SGT 15Q COWAN JOSHUA TROY SGT 11C COX BRANDON MICHEAL SGT 13B COY DARRELL WAYNE JR SGT 15E CRAUN RYAN THOMAS SGT 35N CRAWFORD CLAYTON NEAL SGT 91B CRAYLE DAVID ALLEN JR SGT 25U CROMER JAMAAL EDWARD SGT 68W CROOK ANTHONY JAMES SGT 11C CROZIER CRISTI ANN SGT 68W CRUZ ANTHONY SGT 79R CRUZ JOSE ROQUE JR SGT 91B CUNNIFF BENJAMIN ADAM CASE SGT 68W DAFNEYPRESSLEY CHRISTINA IV SGT 92F DAGGETT DANIEL FRANK SGT 19D DAHLHAUSER KEEGAN DOUGLAS SGT 13B DANCE MILES LESLIE SGT 19D DARBY GARRETT JAMES SGT 79S DASILVA PAULO J SGT 12B DAVIS WILL STEPHEN SGT 91B DELAHOY JUSTINA RYANN SGT 25Q DELGADO ADAMES CARMELO ALBE SGT 25U DELOTTA RICHARD ALLEN SGT 68W DENT AARON DEPREE SGT 12B DETRESROSARIO DANIEL SGT 92Y DETRINIDAD MICHAEL WALTER SGT 91B DICKENSON WILLIAM DAVID II SGT 88M DIXON NESHA AURRA SGT 88M DORROUGH RICHARD YONG SGT 88N DOTTENWHY RICHARD EDWARDS SGT 11B DRUHM ZACHARY WOODRUFF SGT 11B DUNCAN JONATHAN DAVID SGT 12N DUQUE LEANDRO ROMAN SGT 92F DUTY ERIC MATTHEW SGT 35Q EADY LAKEIDRA NICOLE SGT 68W EAGLEMAN CATLIN TANNER SGT 19D EATON ROBERT FRANKLIN III SGT 12N EATON TRAVIS MICHAEL SGT 11B ELWAIS ELDORA TELBONG SGT 92F EMMONS JESSE ANDREW SGT 79R EQUALL ETHAN JAMES SGT 25Q EURE BRYSON BARRINGTON SGT 35N EVERLY JAMES LEE SGT 79R FARIAS JOEL G SGT 13B FELAN JUSTIN RICHARD SGT 11B FERRELL JAMES KYOUNG SGT 12B FIGUEROA CARLOS ELLIOT SGT 88M FITZGERALD MICHAEL DYLAN SGT 19D FITZGERALD SEAN DAVID SGT 79R FLEURANT SHELDON CLINTON SGT 91B FLEURICOURT GABRIELITA SGT 25U FLORENCE ROBERT LORENZO III SGT 68P FLORES EDWAR ANDRES SGT 35N FLORES JOHN MICHAEL SGT 15T FORSTER CODY STEVEN SGT 19D FRASER QUENTIS SGT 94E FRENCH MIKIA MARIE SGT 68E FRISON DALLAS BARNARD SGT 11C FURR RAYMOND SGT 19D FURST JERRY PAUL SGT 79S GAGNON TYLER JOSEPH SGT 11B GAHRY CARL WILLIAM SGT 88N GAINES MATTHEW HARRIS SGT 91B GALARZASEDA EDWIN SGT 68W GALINDO FRANK JAVIER SGT 91B GAMMAGE EVERSON DEROD SGT 17C GARCIA MICHAEL EDWARD SGT 92G GARLING JACOB ANDREW SGT 13P GARZA MICHAEL ANTHONY SGT 79S GASTELUM JOSUE ERIC SGT 91B GENDRON MATTHEW R SGT 13B GEORGE THOMAS ALFONSO SGT 25Q GILBERT ABRAHAM SGT 92F GILBERT BRENDAN JAY SGT 12B GLEPKO DAKOTA RYAN SGT 19D GOLMON RONNIE FERRELL II SGT 92Y GOMEZ CARLOS J SGT 91B GOMEZ LARRY DIAPOLET JR SGT 11C GONZALES CARYNN NICOLE SGT 79R GONZALEZVALLADARES REYNALDO SGT 12B GOODRICH MICHAEL ALAN II SGT 19K GOODWIN JASON JOHN SGT 42A GORBET STUART REECE SGT 94A GOULD SCOTT TAYLOR SGT 11B GRACIA REGINALD IRVING SGT 11B GRAHAM MATTHEW CALVERT SGT 13B GRAY VIRGIL DEANDRE SGT 88M GREEN KADEEM RASHADALBERT SGT 19D GREEN PERCY ALLEN SGT 92Y GREGORY JOSHUA COREY SGT 79R GRIFFIN JOSHUA JOSEPH SGT 94E GRIFFITH ERIC MARLIN SGT 14G GRIGGS BENJAMIN ROBERT SGT 19D GUEVARA LINDSAY DANIELLE SGT 79R HAGANS ANTOIN MAURICE SGT 35N HAGEN JOHNATHON EARL SGT 19K HALE HENRY HOWARD JR SGT 25U HALL DAVID LEE SGT 12B HAM JACOB RAY SGT 19D HAN TIMOTHY KWANGHOON SGT 91B HAND DURWOOD JAMES SGT 12N HANKS SEAN MICHAEL SGT 19D HARDIN DANDRE LATRELL SGT 25U HARDY CHRISTOPHER TYLER SGT 19D HARPER ADAM JAMES SGT 19D HARPER WILLIAM IRVING SGT 11B HARRIS ADDISON PHILLIP SGT 91B HARRIS CHRISTOPHER ODELL SGT 35N HARRIS CODY GRANT SGT 19D HARRIS JORDAN CHASE SGT 91B HARTILL BRANNAN RUSSELL SGT 12B HARVELL GROVER LEE SGT 91A HATEN ROBERT EARL III SGT 12T HAYNES AYSHEA LAVORA SGT 42A HAYNES YAJAIRA SGT 88M HEJL JEANETTE JES SGT 68J HENRY OATIS DEVON SGT 12B HENSLEY TERRY STEPHEN SGT 11B HERNANDEZ EDGAR ADALBERTO SGT 11B HERNANDEZ ERIC PAUL SGT 19D HERNANDEZ GANETTE KARINA SGT 88N HERNANDEZ JOHN JOSEPH SGT 68W HERNANDEZ MIGUEL JOSE SGT 68K HERNANDEZ NOEL GARCIA SGT 68W HERNANDEZCHAVEZ MARTIN SGT 91B HILL TAVARIUS LAPRINCE SGT 92F HINES DARNELL JR SGT 11B HOFFMEYER KYLE MARTIN SGT 91B HOLLAND DONALD REGINALD III SGT 11B HOOPER THOMAS GREYDEN SGT 91A HOPSON SHEIGN KOLIN SGT 11C HUCKABY CANDY SGT 13R HUDGINS MICHAEL CLIFFORD SGT 14G HUEY RICHARD CLARK III SGT 15T HUGHES CHRISTOPHER BRYANT SGT 92F HUNEYCUTT BOBBY TAYLOR SGT 88M HUONDER BENJAMIN KIRK SGT 79R HURLBUT PAIGE ERIN SGT 68W INFANTE GUSTAVO SGT 15Y IVERSON ANDREA SGT 74D JABBAR GABRIEL QUINN SGT 88N JACKSON CHENTILE TOMIKA SGT 92Y JACKSON MAURICE LEE SGT 68W JASKIEWICZ EDMUND SPENSER SGT 35N JEFFERSON CHRISTOPHER DERRE SGT 12N JENKINS ADRIAN RASHAWN SGT 88M JOHNSON DORIS LAFAY SGT 74D JOHNSON JOHNTA JAMAR SGT 91B JOHNSON JONATHAN BLAKE SGT 13B JOHNSON JULIUS DUANE SGT 92Y JOHNSON KYLE THOMAS SGT 13B JOHNSON MICHAEL KEITH SGT 91L JOHNSON MICHAEL THOMAS SGT 11B JOSEPH LIONEL MONTRELL SGT 94R JUAREZ JORGE DIEGO SGT 13B KAMGA LUCIE MAGUEYA SGT 92G KELLEY CHARLES JAMES SGT 91L KELLY WILLIE EARL SGT 88M KENNERLY KASIM ZACHARY SGT 91F KENT DARYL L JR SGT 88M KERLIN JEREMY ALLEN SGT 19D KIEFABER ADAM MICHAEL SGT 19D KINDER CHRIS ALAN SGT 25Q KING SAMUEL ANTONIO SGT 74D KING TROY EDWARD SGT 19D KIRBY RAYMOND CHARLES III SGT 35F KIRKLAND JOSHUA FRANKLIN SGT 88M KISER BRIAN JAMES SGT 91L KLAMPE SARAH ROSE SGT 25Q KLOWETTER NICHOLAS ADAM SGT 79S KNIGHT BYRON CHADWICK SGT 88M KNUDSEN RYAN LEE SGT 19D KOONCE BRYAN KEITH JR SGT 88M KUPISCH JOSEPH CARROLL JR SGT 35N LAFRANCE APRIL DAVIS SGT 25Q LAHR RONALD JAMES SGT 13B LAO MAATI LATU SGT 13B LARIVIERE JACOB SAMUEL SGT 19D LATIFF KOFI ADELE SGT 12B LAUGHLIN JASMINE SHANTE SGT 92F LAUREANONAVARRO JONATHAN SGT 11B LAWSON JOSHUA JAMES RYAN SGT 15U LEACH SCOTT DANIEL SGT 11C LEDBETTER MATTHEW ALAN SGT 68W LEE BRADY JAMES SGT 31D LEHMAN CASEY LEE SGT 92F LEWIS MORGAN JEWEL SGT 79S LEWIS RYAN TERRENCE SGT 19D LINARES ELVIS KEVEN SGT 12B LIPSEY BRENT TAYLOR SGT 19D LITES KEVIN GENE JR SGT 19D LITTLE DUSTIN ALLEN SGT 12M LLOYD JOHN FREDRICK JR SGT 11B LLOYD NICHOLAS TODD SGT 35Q LOCKWOOD JOHN RAYMOND JR SGT 13F LONG CHRISTOPHER SGT 14P LONGMORE GARTH ST CHRISTOPH SGT 88L LOPEZ BRYAN SGT 11B LOPEZ ROSARIO BERENICE SGT 74D LOPEZPERALTA DAMIAN AGUSTIN SGT 12N LORATI ALEXANDER LONDON SGT 12B LUC ALVANCE JUNIOR SGT 12C LUNARDINI MEGAN LEE SGT 88N LYNCH JOSEPH MICHAEL SGT 15H MACKEY JAMES BARTH SGT 68A MADRIGAL MARK HENRY SGT 14G MAGANA JOSE DEJESUS SGT 92F MALECEK KEIN LEE SGT 12P MANGIAPANE BRANDON KEITH SGT 12T MARGESON KEVIN ROYAL SGT 11B MARRERO JOSE ISMAEL SGT 91B MARTIN CHARLES ADRIAN SGT 79R MARTINEZ JOSHUA AMBROSE SGT 19D MARTINEZ RICHARD FRANCISCO SGT 15E MARTYRIVERA ISRAEL II SGT 25N MASSEY ADAM D SGT 68W MATHIS RACHWARD ELBERT SGT 94R MATSON STEVEN HAROLD SGT 19D MATTICOLA LOGAN KEITH SGT 25U MAYBERRY KEITH ALGIRD SGT 68W MAYS JEREMIAH MICHAEL SGT 88M MCCALL SPENCER ALEXANDER SGT 19D MCCAULLEY AARRON JACOB SGT 35N MCCLELLAN ROSS ANDREW SGT 25S MCCOLLUM JAMES DANIEL SGT 79R MCDERMOTT DAMEN JORDAN SGT 19D MCDONALD CHAD ALAN SGT 79R MCGEE BENJAMIN JORDAN SGT 25S MCGEE PHILLIP LEE SGT 94F MCGOWAN LEVI JD SGT 12B MCGREW CHRISTOPHER TODD SGT 35N MCINTYRE JACOB BENJAMIN SGT 74D MCNALLY CASEY DANIEL SGT 79R MCNEAL MARIO BRYAN SGT 88M MCNEIL DERRICK JERMAINE SGT 92W MCQUILLAN JAMES PATRICK SGT 12B MEADOWS JACOB ADAM SGT 19D MEFFORD CHRISTOPHER TED SGT 25N MEIER TYLER J SGT 11B MELTON JOHN ARIN SGT 12T MEZA MICHAEL ANTHONY SGT 15G MIDDLETON DAMARRA KENYATTA SGT 92F MIICK JOEL DYLAN SGT 12T MILKOWSKI CARRIE ANN SGT 88M MILLER KENNETH ALEXANDER SGT 68P MILLER STEVEN DEWAYNE SGT 25U MILLER TRENT C SGT 11B MINEAR AMBER JENAE SGT 79S MINTEER JOHN JAY II SGT 13M MISHRA VIVEK SGT 74D MITCHELL ALLEN EDWARD SGT 91B MITCHELL TARRIS TREMAYNE SGT 68W MOMPOINT PATRICK SGT 42A MONROE WILLIAM JAMES SGT 12P MONTALVO ROCHELLE RENEE SGT 68G MOORE DEJOURNETTE GENEUTE SGT 25U MORALES JOSEPH CHRISTOPHER SGT 91E MOSS JACOB RYAN SGT 19D MOWRY DEVIN NICHOLAS SGT 11C MUNDEN WILLIAM LEIGH SGT 88M MURIELGRIFFIN MARTEZ VALENT SGT 42A MURRAY HENRY NATHAN SGT 11B MYERS DUSTIN CHANCE SGT 13B NAVARRO ISMAEL III SGT 11B NDJAMOUNJECK MANU A SGT 92G NEWELL CHRISTOPHER ALEX SGT 11B NEWMAN BRANDON LEE SGT 35N NGUYEN JENNIFER HOANG SGT 68W NGUYEN QUYEN THANH SGT 11B NICHOLLS KIMBERLY DENISE SGT 15T NICHOLS PHILLIP WAYNE SGT 91B NICHOLSON JAMES MICHAEL SGT 12N NIELSEN MATTHEW JONAH SGT 19D NIEVESZAYAS CARLOS EDGARDO SGT 15P NORFLEET SHAYLA DENISE SGT 92Y NUTT ERIC JASON SGT 19D OBANDO ANTHONY ANGELINO SGT 88M OLACIREGUI YOEL IGOR SGT 68J OLIVER GEMYL KAHEEM SGT 92S OLNEY BRIAN TRAVIS SGT 91B OLSON CHRISTOPHER DAVID SGT 94E ONEAL BILLY JOE SGT 19D OPSAHL DAVID ALLEN SGT 91B ORNELAS FELIPE BOUZADA SGT 68W ORTEGA ALEXANDER SGT 91H ORTIZ RAMIRO RYAN SGT 19D ORTIZ RAYMUNDO SGT 74D OTANO VINCENT MICHEAL SGT 35N OTEROLOPEZ EMANUEL ALBERTO SGT 88N OWENS KYLE EDWARD SGT 79S OYSTER JACOB SCOTT SGT 15T PADILLA ARNOLD POLO SGT 92G PAGANGONZALEZ EZEQUIEL SGT 19D PAGE BENJAMIN ANDREW SGT 35N PAINTER DUSTIN MICHAEL SGT 91B PAMPHILE REGINALD SGT 92G PARANAL LEONICA DANTING SGT 25N PATTERSON BOBBY JOE SGT 19D PATTERSON FABIAN ANDRE SGT 91B PEARCE MATTHEW JAMES SGT 88M PELTIER DANIEL ETIENNE SGT 19D PEREZ ISABEL OROS SGT 42A PEREZREYES CARLOS G SGT 92Y PERKINS JOEL BRENNAN SGT 11C PETERS RANDY NEAL SGT 88M PETREE THOMAS OLIVER III SGT 15Y PETTAWAY DAVID KEITH SGT 15T PETTY DANIEL CARL SGT 35N PICKETT DENNIS MICHAEL JR SGT 13D PICKETTAY DONATE DINO SGT 79R PIGUE CHRISTOPHER DONALD SGT 25U PIRRE APRIL NIKIA SGT 42A PITKIN CHELAN KYLLE SGT 19D PLANTE JEFFREY ALLEN SGT 91F PLOWMAN MATTHEW LARENCE SGT 14G PLUMB JASON EVAN SGT 91F PONCEJUSTINIANO STEPHEN JOH SGT 19K POPE CHERYL LOUISE ANN SGT 42A PORRAS MARTIN RUBEN SGT 91B PORTER STEVEN AARON SGT 15T PRESCOTT TISHAY ALIYA SGT 42A PRETTYMAN WILLIAM JOSEPH SGT 11B PRICE BENJAMIN TOBIN SGT 19D PRICEOSO HALIMA SGT 92Y PROCTOR BENJAMIN AARON SGT 68W PROCTOR WILLIAM MILES SGT 25Q PULSIPHER JOHN AUSTIN SGT 31D PUTHOFF CHRISTOPHER ALLEN SGT 25Q PUTMAN CRYSTAL MARIE SGT 12C QUIMBY THOMAS ALLEN SGT 79R QUINTERO LORENZO SGT 35P RADDATZ JASON DANIEL SGT 91B RALPH NICKOLAS ANDREW SGT 19D RAMIREZ CHRISTIAN SGT 11B RAMIREZ STEVE SGT 19D RAWLINGS JAYMES EDWIN II SGT 11B RAY ROBERT ANTHONY SGT 11B RAYNOR WALTER RANDOLPH JR SGT 11B REDMON DEVON ELLIOTT SGT 29E REED DANNY EDWARD SGT 88H REEVES WESTON DALE SGT 31K REYES ADAM CHRISTOPHER SGT 68W REYES ERIK SGT 91B REYES SAMANTHA EIKO SGT 68W RICHARDSON JARAD ODEL SGT 11C RILEY JOHN PHILLIP SGT 19D RING KACEE CHARLES SGT 19D RIPLEY DAVID ANTHONY SGT 13B RITTER STEVEN JAMES SGT 88M RIVAS ANGEL DEJESUS SGT 68G RIVERA HECTOR MANUEL JR SGT 29E RIVERA ROBERT RAYMOND SGT 68W ROBERSON CLYDE III SGT 92Y ROBERTSON CHRISTINE DOWELL SGT 14H ROBINSON KEITH MICHAEL SGT 92Y ROBINSON NICKOLAS GUY SGT 91B RODRIGUEZ JOSHUA NIKKO SGT 15T RODRIGUEZ LUIS MIGUEL SR SGT 79R ROMERO EDWARD CHRISTOPHER SGT 68W ROOD CURTIS JAMES JR SGT 11B ROSS ANTHONY WAYNE SGT 12T ROSSE DWIGHT ANTHONY JR SGT 25Q ROYCHOWDHURY SAURABH SGT 17C RUYBAL JOANNA SGT 92Y SAKAYE NICHOLE MARIE SGT 74D SALACIELI FOREQE SGT 92Y SALDANA ROLANDO JAVIER SGT 94R SANCHEZ RAMIRO FIGUEROA JR SGT 88M SANCHEZMIETUS CRUCITO ENRIQ SGT 88M SANDERS JAMES II SGT 79R SANDOVAL JACOB ISSAC SGT 42A SANKS BRANDON TREVOR SGT 79R SANROMAN SANDRA SUE SGT 92Y SANTANA CLARIBEL CHARMANT SGT 35N SANTIAGO ROLANDO JR SGT 35N SARTER THOMAS EARL SGT 35N SAUCEDO ARTURO SGT 19D SAULS SHERRY SUE SGT 79S SAVAGE ALEXANDRA LAUREN SGT 92Y SCANLAN LISA MARIE SGT 88M SCHEXNAYDER PAUL ANDREW SGT 19D SCHIFF MATTHEW JOSEPH SGT 19K SCHMIDT WILLIAM EDWARD SGT 13B SCHOLLMEIER GREGORY MARK SGT 19K SCHRAM MATTHEW EVAN SGT 15E SCHULTZ DEBRA MOTCH SGT 68P SCHULTZ JOHN PAUL SGT 11B SCROGGINS QUENTIN TREMAYNE SGT 88L SEIGLER LLOYD LEE SGT 35T SEPULVEDA JUAN JOSE SGT 91B SERRANO ALIX JAVIER SGT 12N SERRANO CARLOS DANIEL SGT 42A SESSIONS BRANDON GREGORY SGT 13F SHAFER ERIN MARIE SGT 94R SHELTON ROBERT GREGORY SGT 11B SHERMAN ADAM JOSEPH SGT 12N SHERWIN JUBIN MOHOMMAD SGT 79R SHERWOOD QUENTIN M JR SGT 88M SHIVICK JEREMY SHANEJACOB J SGT 11B SHOCKLEY JARED NOLEN SGT 29E SHONKA JEREMIAH JAY SGT 13F SHORT ALEXANDER MICHAEL SGT 79S SIGRAH AARON F SGT 68W SILVA CICERO PROCOPIO SGT 11B SIMMS CHAUNCY LORINE SGT 92Y SIMONDET SAMUEL JAMES SGT 11B SIMPSON KEVIN PAUL SGT 19K SIMS PRESTON KENDRICKS III SGT 88M SLEDGE JERMAUL TERRANCE SGT 19D SMITH LEVI LYNN SGT 91A SMITH SHAWN LARON SGT 91B SOLANOHERNANDEZ ARTURO SGT 19D SOLIS JESUS SGT 12N SOLISMARQUEZ MIGUEL HORACIO SGT 91G SOMERVILLE SAMANTHA KAMEI SGT 79R SPIVEY RICHARD WILLIAM III SGT 15E SPRAGUE TYLER ANTHONY SGT 15T SPRUILL MICHAEL WAYNE SGT 19D STAGGS MATTHEW GREGORY SGT 79R STAHL BENJAMIN TRAVISCOLLI SGT 79R STANLEY JOSEPH BRADY SGT 25Q STEED KELSEY ILESHIA SGT 88M STEELE MARCONI KIRKPATRICK SGT 15U STEPHENS ERIC MICHAEL SGT 79R STEVENSON CRAIG KEVIN SGT 68W STEWART BURNELL LYNN JR SGT 68W STEWART JOEL RICHARD SGT 79R STRICKLAND JACOB SCOTT SGT 79R STURKIE CHRISTOPHER GEORGE SGT 25Q SUDKRATHOK PHUWADOL SGT 11B SUH YOUNGHO SGT 15T SUMMERLIN MARY ELIZABETH SGT 68W SUMNER JAMES BRANDON SGT 11B SURPRISE VANESSA SUE SGT 68P SUTTA BENJAMIN RICHARDS SGT 19D SWANSON JOSHUA WESLEY SGT 68W SWARAY ABDULLAH MOHAMMED SGT 88M SWIGER KEVIN ERIC SGT 79R TAFOLLA AARON ANDREW SGT 92F TAFOYA FRANCISCO JAVIER SGT 92F TALLEY JEROME SANQUEZ SGT 79S TAVERAS KURT SALVADOR SGT 19D TAYLOR DARIN LAMONT JR SGT 92Y TECHAIRA PAUL BAZA JR SGT 91B THOMAS GERARD ANTWAN SGT 92S THOMASON JERMEY ALLEN SGT 11C THOMPSON JEREMY EUGENE SGT 94F THORNTON CAMERON BRADLEY SGT 13F TINDALL TYREE DEAIRE SGT 68W TODD ODANE ESRON SGT 12B TORRALES JULIO ANGEL SGT 91B TORRES MARIO ERNESTO SGT 12N TORRESMARTINEZ OSVALDO LUIS SGT 13B TROTTER DANTAE JEROME SGT 92G TRUE DOWELL KEITH JR SGT 14G TURCIOS RIVERA VICTOR ARMAN SGT 88N TURMAN DENNIS CLARK JR SGT 15E TURNER DIANDREA DEKODA SGT 68Q TURNER REBEKAH ELIZABETH SGT 74D TYLER CAMERON JOSEPH SGT 68W TYLER TIMOTHY RUSSELL RAYMO SGT 13B TYSON DARYL DWAYNE SGT 88H URBAN WILLIAM THOMAS SGT 15U VALDERAZ JORDAN THOMAS SGT 35N VALENTINE NIGEL K SGT 91F VANCE ANDREW ANTHONY JR SGT 25U VANCE PHILIP JIMALLEN SGT 79R VANHORN JOSHUA LOUIS SGT 11B VASQUEZ VLADIMIRO ISAAC SGT 79S VASSEY DARRELL RAY JR SGT 12B VAUGHAN NANCY JEANNETTE SGT 92S VAZQUEZ JOSHUA JACOB SGT 74D VIDOT RICHARD II SGT 12M VILLEGAS HENRY SGT 14T VINCENT SAWYER LEE SGT 11B WAGGONER CHRISTOPHER ANDREW SGT 11B WAGNER DAMIEN MICHAEL SGT 68W WAID ROBERT DAVID SGT 15Y WAITE SHANE TYLER SGT 35F WALDREP WAYLAND GENE SGT 13B WARREN JEFFREY ALLEN SGT 13B WATERBURY SHAWNTE LINETTE SGT 79S WEITZEL MASON ANTHONY SGT 12P WELBORN JOSEPH EDWARDDAULTO SGT 15Y WENSTROM JORDAN WAYNE SGT 11B WHEATON ANDREW ROBERT SGT 91B WHITE CEDRICK WALTER SGT 42A WHITFIELD DURAND MARKEEZ SGT 88M WHITNEY MATTHEW BRYAN SGT 12B WIARD JAMES DOUGLAS SGT 12B WILBUR JAMES ROBERT SGT 68W WILKINS MELVIN BARON JR SGT 94F WILLIAMS ARTHUR SAMUEL SGT 91B WILLIAMS BENJAMIN DAVID SGT 79R WILLIAMS CHRISTOPHER JAYVON SGT 92G WILLIAMS KHEILI SHANEJAMAR SGT 25U WILLIAMSON LEE AARON SGT 12B WILLIS JOHNATHAN DAVID SGT 12B WILSON DAKOTA EUGENE SGT 19D WIRE TIMOTHY JAMES SGT 14H WOLAVER AARON MATHEW SGT 19D WOLFE MICHAEL JOHN SGT 19D WOMBOLD JOSHUA TYLER SGT 19D WOODARD KEVIN ROY JR SGT 88N WOODS CHRISTOPHER CHARLES SGT 91B WOODS NELSON WILLIAM SGT 19D WRIGHT DEANDRE MARQUE SGT 91A WRIGHT GREGORY EDWARD SGT 79R WYCHE CHANNON JERMAIN SGT 11B YOUNG MATTHEW SCOTT SGT 79R YOUNG OCTAVIA MARSHEL SGT 92Y YOUNGER JESSIE JAMES SGT 68G ZANDONAI ZACHARY LOUIS SGT 12B ZHAO MING SGT 88M