US Army Reserve and Guard FY 2016 promotions to major

The following captains have been selected for promotion to the rank of major, as announced by the U.S. Army Human Resources Command on July 6, 2016.

ACTIVE GUARD RESERVE COMPETITIVE CATEGORY

SEQ# Name BR

31 ADAMCZYK JEROME RONALD JR MI

25 ALLEN DERRICK AG

29 ANGU LINUS VIFIRO LG

51 AYALAQUINONES JAVIER ARNALD LG

85 BALLARD CHRISTOPHER L PO

84 BELFORD JUSTIN JACOB EN

59 BERNIER SHAWN MARIE AG

18 BISHOP PATRICK L SC

77 BLOOM PRESLEY MICHAEL MI

116 BOROWICZ ALEXANDER LEE MI

36 BROWN SONYA JOHNNETT AG

38 BUCHANAN ANTHONY DARELL AG

68 BUCHANAN JARVIS RAY EN

69 BUMANGLAG VICTOR MARAMAG JR AG

19 BUTLER DAMIEN LAMAR FI

83 CALVO ONIRA CAROLINA AG

103 CAMPBELL JASON RAY CA

90 CAMPBELL JEFFREY RYAN EN

125 CARRASQUILLO NESTOR G QM

15 CHANDLER GUSTAVUS CARLOS QU LG

91 CHAPA CHARLES ANTHONY EN

141 *CHILDRESS RAYMOND EDWARD SC

41 CINTRONBERNARD SAMUEL O SC

88 CLARK JACOB JONOLIVER MI

57 COMPAGNONE JAMES VITO EN

75 CONLEY AMORRIS ODELL LG

13 COOLEY RYAN R LG

99 CORNELL EUGENE ROBERT LG

102 CRUSE JAMES H MI

128 DEGRACIAOROZCO PABLO OD

94 DICKINSON HEATH JAMES CM

64 ESPOSITO MICHAEL MARIO SC

112 FLOYD RAYMOND III AG

129 FRISBY JEFFRY DOUGLAS JR EN

127 GARDNER JAMES EDWARD IV CM

117 GARFINKEL XERIQUA MP

56 GESSE KERICK CHRISTOPHER EN

45 GOBER KRISTOFFER DAVID LG

71 HAMPER MALISA ANNE AG

53 HANNAH ALISHIA NICOLE AG

11 HARDING DENNIS MAURICE JR AV

86 HARRIS BONITA ANNETTE FI

101 HARRISON ANTHONY SAMUEL LG

55 HAYES DOUGLAS BRIAN EN

30 HENDERSON KEVIN MICHAEL MI

106 HERNANDEZ MICHAEL THEODORE FI

79 HICKMON SERLENA LG

133 HILL AMBROSE SHANE FI

21 HOOGLAND SCOTT DOUGLAS FI

46 JACK PAUL MICHAEL FI

62 JACKSON KRISTINA MARLENE LG

5 JANAVICE JAY EDMUND EN

100 JHONG HAE YOUL SC

24 JONES DASSIE MELVIN JR LG

1 KIM MICHAEL LEE FI

78 KLIPP ADAM GREGORY LG

143 *KONCAR JOSHUA SCOTT LG

20 KONEFAL JASON JEAN MI

114 KONOWITZ BRIAN JOHN LG

96 LANA ALAN JOSEPH MI

95 LANDRETH LLEXANDRA DIANE MI

113 LARKIN NICHOLAS PETERSON MI

60 LAVELLE JAMES FRANCIS LG

126 LEE HOUNG LG

137 LEE WILLIAM RONNELL II SC

9 LEITZKE CHAD ERIK MI

66 LEM STEVEN SHAR PO

34 LEWIS PETER GLYN AV

33 LEWIS TREMELL DEANDRIS FI

42 LOUIS AUGUSTUS CM

81 LOWRANCE RAINS JENNER AV

121 LUCAS WESLEY T CA

67 MAGANA ALEJANDRO AG

50 MALAWI BARNABAS GODFREY LG

58 MARTIN TIMOTHY SCOTT EN

76 MAURELLI BRIAN M EN

27 MCCLELLAN BENJAMIN JAMES LG

110 MCFARLAND BRIAN RASHYD SC

70 MENDEZBARRETO CECILIO QM

2 MEYER TERRI KAY MI

54 MOJICA HECTOR LUIS EN

39 MONDAY ANGELA MARIE MI

74 MOORE CRAIG ANTHONY JR LG

89 MORRIS KENNETH GENE CA

109 MOSQUERA DAVID JAVIER MI

63 MUSISI FRANK LG

23 NYINGI ERICK MWANGI EN

4 ODER AARON GREGORY AG

97 OWENS TOD MICHAEL PO

10 PAINTER RONALD DEWAYNE MP

104 PARKER LATRECIA CHAIRMAINE LG

6 PASQUIER GERALD STEPHEN II SC

32 PEGEUESE DIANNA MICHELLE AG

48 PEREZ JOSE EVARISTO PO

82 PERRY JAMES OLIVER SC

123 PHAM DAI Q SC

138 *PICKENS JAMES DEWAYNE LG

22 PLAKE ANNETTE FI

115 RAMOS WANDA IVETTE LG

132 REED QUINTON LENORRIS SR QM

80 ROBINSON ARCHIE LEE III QM

43 RODRIGUEZ GERARDO FI

120 RODRIGUEZ MALIKA TYSHA AG

40 ROGNHOLT LEVI CANE EN

135 ROSARIO GLORIA ESTHER OD

140 *RYBA RACHEL LYNN LG

14 SANDERS SHERLANDER LYNETTE QM

124 SANTANA ROBERT ANDRES CA

8 SATTERTHWAITE TIMOTHY BRIAN AV

142 *SCHWANDT JAMIE RICHARD LG

65 SEARS DANIEL AUGUST AV

44 SEVILLANOMARTIN FIDEL E QM

7 SIMETI GAETANO KENNEDY EN

92 SMITH DEANNA MARIE LG

3 SMITH JULIAN GABRIEL EN

130 SMITH RUDOLPH SCOTT MARTIN OD

61 SPARROW SCOTT HOMER EN

17 SPAULDING LEAH PAULINE FI

28 STANTON CHRISTOPHER SHAWN EN

72 STRANGE CAMERON SCOT PO

119 STRONG ANTHONY LG

122 TADRUS DAVID FOUAD LG

73 TAYLOR RENEE DENISE LG

26 TAYMES ULISSES MI

118 THOMSON ERIN MCGARRY LG

107 TRINIDAD FRANK JOEL SC

47 TROUPE MAYA RUTH AG

16 TURNERDUMMITT LISA MARIE AG

108 USOROH ATAI SB AG

131 VANMATRE HOWARD W QM

87 VAZQUEZORTIZ KEVIN ARMANDO SC

52 VINEY CHARLES P MP

35 WALKER GRANT EDWARD LG

111 WALKER JEREMY ARTHUR SC

98 WEST CYNTHIA ADELINE EN

93 WHISMAN PAUL STEVEN FI

49 WHITSITT DONALD L MI

139 *WIGGINS RYAN DESHAWN CM

12 WILLIAMS RENARDO DEWAYNE OD

134 WITHROW WILLIAM HARRILL III LG

37 WOLFORK VERNON WILLIAM IV LG

136 WOOD DANIEL JAMES JR PO

105 YAZZIE GREGORY T AG

*Below the Zone

———

NON-ACTIVE GUARD RESERVE AND

ARMY NATIONAL GUARD COMPETITIVE CATEGORIES

Name BR

ABBOTT TODD ALLAN IN

ABDULJABBAR MAKARIM AG

ABEL BARBARA JO FI

ABRAHAM MARC JOHN LG

ACEVEDOPIZARRO MICHAEL L OD

ACOSTA NICHOLAS STEPHEN AG

ADAMS ARNOLD BRADFORD QM

ADAMS DAVID WILLIAM LG

ADAMS SHAWN CHRISTOPHER TC

ADCOX PAUL CAMERON LG

ADEKUNLE OLUBUNMI ADEBISI AG

ALBINI NICHOLAS P FA

ALDAZ ALFONSO D JR CA

ALESCH MOLLY KAY LG

ALEXANDER FRANKLIN BARRETT LG

ALEXANDER PATRICK SCOTT MI

ALEXANDER THOMAS RICHARD AV

ALFARO VICTOR ORLANDO AR

ALLEN CHRISTOPHER L FA

ALLEN ISAAC MALACHI MP

ALLEYNEHORNE SHENNAH ANN MI

AMAYA WESTON DON SF

AMSCHLER JOSEPH WAYNE MI

ANDERSON ANTHONY E MP

ANDERSON CHRISTOPHER CHARLE SC

ANDERSON ERIC DAVID AV

ANDERSON GARRETT KAYNE EN

ANDERSON KIRK ALAN CM

ANDERSON TODD RANDALL FI

ANDREWS JONATHAN PAUL AV

ANDREWS SCOTT BRADFORD LG

ANDREWS TIMOTHY STEPHEN MI

ARAMBULA TROY OD

ARMELINO ANTHONY MICHAEL EN

ARMS COLIN ROBERT MI

ARNOLD FELICIA LYNN LG

ARRAIZ GABRIELA AG

ASHMAN ROBERT MICHAEL QM

ASHWORTH MORGAN DEAN IN

ASPER STEFFAN EARL IN

ATKINSON JOHN PHILLIP OD

AUGUSTINE CLAYTON THOMAS LG

AUSTIN DAVID WACHTHEL FA

AUSTIN JAMIRE LAMAR SC

AVERETT CHRISTOPHER RICHARD SC

BABCOCK BENJAMIN RYAN LG

BACON DAVID ARTHUR SC

BAE ME HAE FI

BAEZTORRES ENRIQUE EN

BAGGOTT DAVID A EN

BAILEY MICHAEL WAYNE EN

BAILEY RONALD CHRISTOPHER AD

BAILEY RYAN CHRISTOPHER AR

BAIRD BRANDON ROSS EN

BAKER RANDALL THOMAS CM

BALDAN JOSE AMERICO LG

BALDWIN MATTHEW WILLIAM CA

BANASIK THOMAS J MI

BANDI LUKE LEDEBUHR SF

BANNISTER SOLOMAN ERIC AV

BARBEAU BENJAMIN AARON FA

BARBER VINCENT ARNOLD FA

BARCUS JONATHAN CATRI EN

BARMORE MICHAEL LYNN EN

BARNES DANIEL CLINT SC

BARNES EDWARD HOWARD MI

BARNHART BRYAN CHLORAL LG

BARROW BRENDA FELICIA LG

BARROWS MELISSA A SC

BARTLES CHARLES KELLY MI

BARTON CORISSA MARIE AG

BARTSCH KARL UWE AG

BAXTER JUSTIN MICHAEL SF

BEALE JOSEPH ALLEN SC

BEAMAN MARK EDWARD SC

BEAMS JASON DANIEL AR

BEAR BRANDON K IN

BEAR STEPHANIE RENEE LG

BEATTY JOSEPH LEONARD FA

BECK MORGAN SUE LG

BECKENSTEIN WILLIAM LOUIS MP

BEDWELL JOHN MICHAEL TC

BELL KYLE EUGENE FA

BELL MICHAEL DAVID SF

BELLEW TERENCE MICHAEL EN

BENEFIELD MARC ASHLEY IN

BENNETT PETER KELSON LG

BENNETT VOCI RAVENELL JA

BENTON DIANA CLOUGH MP

BERNARD MATTHEW COURTNEY IN

BERRETTINI CHRISTOPHER JOSE AR

BERRY RYAN ALEXANDER QM

BERRY THOMAS EDWARD IN

BESCHTA DARIN MITCHEL EN

BESHORE CHARLES BALLARD MI

BIESINGER WILLIAM KUNZE LG

BIRD DAVID AUSTIN EN

BIRD LUKE A LG

BLACKLEDGE TERRIE LYNETTE TC

BLACKMAN GREGORY WAYNE LG

BLAKE JOHN FRANCIS SC

BLANCHARD PHILIP JAMES IV SC

BLITCH JASMIN NIKOLE SC

BLOOMSTROM BENJAMIN JAMES MI

BLOYD JOHN FOSTER QM

BOATENG KWABENA ANSAH LG

*BOBICH PAUL J OD

BOCKENSTEDT BROCK JOSEPH LG

BODE SEAN THOMAS IN

BOEHM MATHIAS MYRON GOTTFRI IN

BOJARSKI ADAM JOSEPH IN

BOKMA MICHAEL DAVID AV

BOLIN BRYAN CHRISTOPHER OD

BONAVITA STEVEN MARK EN

BOOTH ERIC MICHAEL MI

BORDELON JONATHAN SHANE AV

BORDERS DAVID ANDREW EN

*BORROMEO WILLIAM CARROLL MI

BORTNER THOMAS MICHAEL IN

BOYD JASEN ROBERT IN

BRACKETT SEAN PATRICK SF

BRADFIELD JEREMIAH WADE EN

BRADLEY MICHAEL SCOTT QM

*BRADLICH ISAAC WILLIAM CA

BRAKE JOHN PROCTOR JR SC

*BRALY JENNIFER M AG

BRAMBLE DESIREE SHONTAI AG

BRANDENBURG JEREMY ALLAN IN

BRANIA ROBERT JOSEPH AG

BREHMER SCOTT ALLAN AR

BRETON HENRY J OD

BRIMM GLENN TODD MP

BRINK LARRY THOMAS MP

BRITO MARGIA EYLIN LG

BROADAWAY WADE FRANKLIN JR AR

BROSSART CHRISTOPHER P AR

BROUNTAS RYAN PAUL SC

BROWN BRETTON ZANE MI

BROWN CHRISTEN ANNE FI

BROWN CHRISTOPHER DAVID JA

BROWN JOHNNY WALTER III AV

BROWN REGINALD LUSEAN CM

BROWN RICHARD LAWTON III SF

BROWN TIMOTHY NICHOLAS MI

BRUMMETT DAVID EDWARD MI

BRUNER JENNIFER CRYSTAL SC

BRUNETWOLFE AMANDA LYNN AV

BRUNNENMEYER SCOTT DANIEL FA

BRUNNER RONALD ANTHONY SC

BRYANT BENJAMIN FORD FA

BRYANT DAVID CHADWICK MP

BRYANT RONALD JOSEPH AV

BUCK JOSEPH ALLAN EN

BUENDIA ERIK ADRIAAN CA

BUFANO SEAN IN

BUNDESEN MARGARET MARIE FI

BUNIAG JENNIFER SMITHEE QM

BURFIELD JONAH LLOYD OD

BURNETT CLINTON J SC

BURNS PAUL CHRISTOPHER LG

BURR NATHAN KENDALL AV

BUTLER GREGORY DAVID IN

BUTLER SCOTT RAY AR

BYER ANDREW WILLIAM EN

BYNUM BOBBY GENE JR SC

BYRNES MICHAEL JAMES TC

CABEBE MELVIN ALCANTARA FA

CAGLE RYAN BRADLY SC

CALCAGNI MICHAEL RALPH MP

CALDWELL DANIEL LEE MI

CALDWELL DOUGLAS RAY MI

CALHOUN GREGORY ALAN IN

CALIBUSO BERNARD A CM

CAMPBELL TYJUAN J IN

CANTU RENE JR EN

CAPPAS FRANCISCO ANTONIO MP

CARLSON JEFFREY CLAYTON MP

CAROLINA TABITHA JOA QM

CARPENTIERI MICHAEL ALFRED AR

CARR DERRICK JERMAINE EN

CARRASCO CATALINA MP

CARROLL ZACHRY WADE MI

CARTER CHRISTOPHER JOHN EN

CARTER DEREK ROBERT SF

CARTER HEDGEMEN SAGEBRUSH TC

CARTER KEVIN LEE LG

CARTER MICHAEL FRANKLIN SC

CARTER MICHAEL JOSEPH IN

CARTER TAWASKI RAPHIEL OD

CARTER TIMOTHY J SF

CASSIDY JUSTIN NEAL AR

CASTLE DANIEL EDWARD SF

CASTLEBERRY DOUGLAS ALAN LG

CAUCCI ANTHONY G IN

CAULDWELL MICHAEL A CA

CAVAZOS EPHRAIM FABIAN IN

CAVES GEORGE THOMAS III IN

CECILIO JONATHAN VALERO SC

CENNI JOSEPH ROSS FA

CEVOLI ANTHONY J IN

CHANDLER HENRY TOMLINSON AV

CHANG JACKIE LIN MI

CHANG JEFFREY FONSHIER IN

CHANG RYAN JOSEPH SF

CHAPARRO MARIO LG

CHAPPELL DAVID GRANT FA

CHARLES BEATRICE TC

CHARTSCHLAA CURTIS PAUL SC

CHASE CLAYTON DAVID AR

CHAVARRIA KATHY CM

CHEN MICHAEL ALLEN AV

CHENOWETH SHAWN RAY PO

CHERKAUSKAS ELIZABETH ANN CM

CHHABRA ROGER ADRIAN LG

CHOI KWANG CHO SC

CHRISTOPH TONY DAVID IN

CHRISTOPHER LAYNE DEAN SF

CHURA GARY PAUL JA

CIMINERO DEVIN ROBERT IN

CLARK ROBYN RENEE FI

CLUEVER JOSEPH WILLIAM FA

COCHRANE PATRICK D LG

COLE ADAM WARD IN

COLEMAN CARL ROBERT CA

COLEMAN STEVEN ANDREW SF

COLEY BYRON CORONE LG

COLLINS GEORGE MAC EN

CONLEY NICHOLAS ANTHONY IN

CONNERS THOMAS JOSEPH JR MI

CONSUL NEIL BALBIDO SC

COOK DANIEL LEE AG

COOK EVA ELENA QM

COOLEY TREONE LAURE EN

COON STEVEN JEFFERY AG

COOPER BRIAN DAVID AV

COOPER GARY WARREN AG

COOPER MARK CAMP IN

COOPER RENE CLARKE MI

COOPER VINCENT CHARLES SC

COPE DAVID NATHANIEL IN

COPPOLA DOUGLAS FI

CORDAWAY JASON EDWARD IN

CORMIER JUSTIN RICHARD AR

CORNELIUS JAMIE INGRAM LG

CORTESIO CANADA DAWN AG

COUNTS LAQUENDIN JERELL MP

COZZENS DONOVAN KIM SC

*CRACCHIOLA BRIAN ANTHONY CM

CRADDOCK JOHN CARL AR

CRAIGLOW WESLEY TOWSEND EN

CREELMAN PAULA MAE MI

CREMEENS KEITH ANTHONY AV

CRIDDLE MELISSA NICOLE PO

CRITCHFIELD RAY OGATA AR

CRON LEVI ZACHARY IN

CROSBY ALONZO SPENCER III SF

CROWLEY ROBERT EARL MP

CRUZ MICHAEL JOSEPH AR

CUMMINS BENJAMIN ANDREW SC

CURRAN ERIK CHRISTIAN MP

CURREY WILLIAM GREGORY CM

CUTRI DAVID ANTHONY JR MI

DALLAS ROBERT MITCHELL QM

DALTON JEREMIAH GARRETT AV

DAMERA JOSHUA PATRICK AV

DANCY JASON CURTIS MP

DANIELS KERI VACHON AG

DANIELS NEIL PHILLIP II FA

DARBY KAYIN RINEL JA

DARDIS CHRISTOPHER W AV

DASCHEL MICHAEL N EN

DASHER RUSSELL FRANK JR FA

DAVIS MARK ANDREW SC

DAVIS NICHOLAS DONALD MI

DAVISON BYRON G CA

DAVISSON MARK CHRISTOPHER MI

DAYE JEFFREY TYRRENCE MI

DEAN AUDREY JO CM

DECANN JAMES ARTHUR MP

DECKER JOHN CHRISTOPHER MI

DECRANS PETER ARTHUR EN

DEKONY JEFFREY AG

DELATORRE CHRISTOPHER FRIAS MP

DELORIA ERIC D AR

DEMOSS PETER GAVIN AR

DENNIS TRAVIS JOE LG

DENNY HUGH MICHAEL JR AV

DENT KEVIN M JA

DEPASS WILLIAM BRUNSON III FA

DEROSSETT JOHN TREVOR MI

DESOUSA JASON IN

DESOUZA MARK GERALD EN

DEVERA FREDERICO CABUAG LG

DEXTER CALEB CHRISTIAN MI

DIDOMENICO CATHERINE B TC

DIEZ ANTONY ENRIQUE CA

DIXON HUGH JOSEPH JR IN

DLOUHY JOEL DAVID MI

DOBEL MICHAEL ANDREW AV

DONAHUE KEITH DAVID EN

DONAHUE VANCE EDWARD II CM

DONNELLY PATRICK CM

*DOUGLAS CHRISTINA MARIE AG

DOUGLAS HOLLIS VALTON JR IN

DOUGLASS EBBENY JEWEL AG

DRAKE NADIYM MARZUWQ CA

DRAKEFORD LAVOISIER J SC

DUDEVOIR MATTHEW PAUL IN

DULLANO PATRICK IAN LG

DUMBAUGH ELIZABETH JOHNSTON OD

DUNLAP CANDIS SHARLENE LG

DUNN WILLIAM JOSEPH JR JA

DUPREE PAUL MARTIN CA

DURBAND WILLIAM WARD PO

DUTTON MARK STEVEN FI

EADS RUSSELL HARLEY IN

EASTEP BENJAMIN DEAN FA

*EDDINGS MATTHEW SULLIVAN LG

EDDY LIONEL LG

EDGINGTON LOONEY ROSA LEE AG

*EDINGER STEPHANIE LARUE MP

EDWARDS JAMES NICHOLAS MP

EDWARDS SEAN PATRICK SC

*EGNEW JASON ALLEN CA

EKLUND BRETT ANDREW LG

ELBERT VINCENT LG

ELIAS NESTOR MANRIQUE SC

ELLIOTT AARON TIMOTHY IN

ELLIS KEITH TWONE QM

EMDE CALEB DOUGLAS AG

EMERLING ERIC MATTHEW FA

EPPERSON DANA ERIK MI

ERB JOSHUA MICHAEL AD

ERDMAN TYSON KALE IN

ERICKSON LARISSA ANN MI

*ESCALANTEGUTIERREZ RODRIGO OD

ESCALERAS CHARLES MATTHEW AV

ESCHBACH BRYAN ALLAN LG

ESPINO NOEL MACAPAGAL FI

EVANS ROBERT ALAN MI

EVERETT JOEL C IN

EYCLESHYMER JEFFERY NELSON CM

FALK MICHAEL EVERETT SF

FALOR AMANDA MARIE LG

FARMER JOHN ARTHUR AR

FARNSWORTH JANELL MI

FARRELL KEVIN PATRICK AD

FARRELL THERESE KELLEY EN

FARRINGTON DAVID SCOTT MI

FASHAUER AMY LG

FAULKNER SEAN P CA

FAZIO PETER VINCENT SF

FELDMAN JARRETT LEE TC

FELICIANO WENDY CAROLYN EN

FELICIANO YAZMIN MP

FELLERS MICHAEL JOSEPH EN

FELLOWS ANDREW JR QM

FINBERG ABRAHAM EMIL FI

FISCHER LAWRENCE FRANK JOSE AD

FISH MICHAEL ARTHUR AV

FITTIPOLDI DAVID WILLIAM JR AR

FLANAGAN CLIFF ERIC AV

FLANAGAN TERRENCE SCOTT TC

FLORA MATTHEW SCOTT SF

FLORES NATHANIEL ASHER IN

FLORESCEPEDA CARLOS ARTURO EN

FLOREZ DAVID TC

FLOYD KEITH LG

FLYNN MARK ANDREW JR AR

FLYNN PATRICK JOHN KERREN LG

FOLEY ERIN MARIE AV

FONTENOT CHARLES R CA

FORBES THEODORE A III SC

FORD TRAVIS AUNDRE MP

FORISKA JOSEPH JOHN JR EN

FORRESTER ADAM CHRISTIAN FA

FOSTER TRAVIS CLARK LG

FOWLER LANCE MICHAEL FA

FOX KYLE JAY MI

FOX NICHOLAS BERNARD EN

FOX RICHARD EDWARD MI

FRALEY MATTHEW ERIC AR

FRANK THOMAS MCCONKEY MI

FRAZIER CHRISTINA M MI

FRAZIER CURTIS ANDREW LG

FRAZZANO ANDREW WILLIAM AR

FREEDMAN JOB EZRA IN

FREEMAN SAMUEL K FA

FREIHOFER ADAM DANIEL SF

FRENCH ANDREW J PO

FRIEBERG MATTHEW EDWARD AV

FRISBIE ZACHARY DAVID IN

FULLAN SEAN JAMES MI

FULLMER NICHOLAS RAY AV

FULTZ DAVID CORNELL JR AD

FUNABIKI GARRETT QM

GACKE ROBERT JOSEPH III IN

GAEFCKE WILLIAM RICHARD CM

GAHN MIRANDA LYNN AV

GALUPPO RONALD RICHARD JR AV

GAMARA RENE GODFREY LG

GAMM STEPHEN WADE MI

GANIM EMIL JOSEPH MP

GAONOTAIESE MCCLELLAN HENRE EN

GARCIA JAIME OCON MP

GARCIA JUAN CARLOS IN

GARCIA MARRERO ERIC A LG

GARDNER JOHN CHRISTOPHER MI

GARNER EPHRAIM J EN

GARNER TIANE R MI

GARRETT KHRYSTEN SARRAH AG

GASTON LEE GLENN LG

GATES JOHN EDWARD LG

GATEWOOD BYRON J MI

GAUDIO GARY JOSEPH MP

GAUL PATRICK JAMES IN

GEBHARDT GREGORY MICHAEL EN

GEE CALE LEON MP

GENTILE JAMES P PO

GEORGE COLLIN D PO

GEORGIADES ALEXANDER H MI

GERALD MARC PAUL EN

GERNER RYAN NATHANIEL MI

GHAFOORI FARIBORZ FI

GIAQUINTO JASON WAYNE MI

GIBSON NICHOLAS DONALD PO

GILCHRIST JACQUIN PERRON JA

GILMORE ROBERT MARSHALL III SC

GLAZENER MATTHEW SCOTT AR

GLEATON CHRISTOPHER LEE FA

GLEDHILL JARED AYRES AR

GOLD MICHAEL LAWRENCE MI

GOLD SILAS JOHN IN

GOMES DANELLE SUZANNE LG

GONZALEZ ALEIDA MI

GORDON JASON WARD LG

GOREE BRIAN JOSEPH PO

GORHAM KIMBERLY DESHON LG

GORHAM TYSHON DAVID QM

GOULD BENJAMIN D QM

GOULET JEFFERY DAVID AR

GRAHAM BENJAMIN JOSEPH FA

GRASS JEREMIAH SCOTT MI

GRAVES DAVID ROBERT FA

GRAYSON THOMAS JOSEPH IN

GREEN AMY ANN FI

GREENBERG ISAAC ADAM MI

GREENE RAYMOND R CA

GREGG BRIAN BRADLEY IN

GREINER KENT MICHAEL IN

GREMILLION ANDREW SCOTT EN

GRENKE TIMOTHY ANDREW LG

GRENTUS JASON STEPHEN FA

GRIFFIE MICHAEL EDWARD EN

GRIFFITH TODD ANDREW MP

GRIGGS CHARLES ANDREW FA

GROVES JOEL BENJAMIN EN

GRUVER BENJAMIN NOEL SC

GUAY JULIUS JOSEPH III MP

GUIKEMA GRANT NELSON QM

GUINYARD JENNIFER WHITE LG

GUISWITE KEITH PATRICK TC

GUNTER JACOB SPENCER JA

GURLEY LUKE ELLIOTT AG

GUSTAFSON APRIL NICOLE LG

GUZMAN ANGEL CA

GUZMAN KENNY JACK MI

HABERSTROH ALEXANDER CHARLE AG

HADDOX THEODORE PRESCOTTIII SC

HAFFNER HELLMUT ANDREW AV

HAFNER LEALAN KAY AG

HAGAN MICHAEL JOHN TC

HAGER SCOTT DANIEL MP

HALL HENRY LOUIS III MP

HALL JOSEPH C TC

HALL MATTHEW LAWRENCE IN

HANDS SERGIO ROLANDO IN

HANSEN GARY PHILIP IN

HANSEN JOSHUA CRIS OD

HARAKAS MATTHEW JENNINGS SC

HARDIGREE JOSEPH MICHAEL SF

HARDY CHAD MICHAEL LG

HARLAN SHALANDA KATRICE AG

HARMON ADAM JOEL MI

HARMON JAMES BRIAN MI

HARMON TRICA MONIQUE FI

HARONIK SHAWN MICHAEL FA

*HARP HARRY J LG

HARRA MEGHAN M FI

HARRINGTON ELIJAH LUKE EN

HARRIS EDWARD CLINTON II LG

HARRIS JOSEPH CHRISTOPHER OD

HARRIS KENNETH WILLIAM MP

HARRIS RUSSELL JOHN CM

HARRIS WILLIAM ROBERT JR JA

HARTFIELD DAVID L MI

*HARVEY ANTHONY RAY EN

HARVEY CHRISTOPHER LEN AR

HATCHER ADRIENNE KATHLEEN AV

HAWKINS ALLARICK ONDRICAS EN

HAWKINS ARCHIE III LG

HAWLEY BRYAN MICHAEL FA

HAWS CRYSTAL ADAIR LG

HAYDEL DAVID BROU EN

HAYES THOMAS NATHANIEL SC

HAYNES JASON LAYNE FA

HAYWARD WILLIAM LLOYD FI

HEADLEY KATHERINE PUGH JA

HECOX JEFFREY REXFORD IN

HECTORMURPHY JOSEPHINE LG

HEFFRON ROBERT CRAIG CM

HEGG MARIANNE LG

HEITZ RACHEL ANN MI

HELMSING WILLIAM BRUCE IN

HENDERSON MICHAEL H JR EN

HENDERSON NILS DANIEL AV

HENDRICKSON GARRETT DAVID AR

HENRY LYON QUINTON SC

HENSCHEL ROGER FREDERICK EN

HERBERT JODY MIRE SC

HERNANDEZTORRES ORLANDO LG

HERRMANN MARK E EN

HERSCHLEB DOUGLAS ALLEN FA

HERSEY MATTHEW DAVID MI

HILL JEREMY JERMAINE LG

HILL STEPHEN MATTHEW SC

HILL WILLIAM BARRETT FA

HILLYER KELLY STEPHEN OD

HINES CHAD ALLEN AV

HJELMSTAD MEGAN CHRISTINA AG

HOFFER JEFFREY ANDREW IN

HOFFMAN BRYAN STANLEY AV

HOGAN THEODORE MARSHALL MP

HOGARTH ROBERT MCDERMOTT JA

*HOLLAN CHRISTOPHER JASON EN

HOLLAND JIMMIE ROCHELLE EN

HOLLEY KEVIN ERNEST EN

HOLLMANN BRIAN CHRISTOPHER MI

HOLMBERG STEPHEN ALEXANDER MI

HOLOMAN DAVID SMALLWOOD AR

HOLTZ MICHAEL PATRICK MI

HOOPER JOSEPH LEE LG

HOOVER JAMES LOUIS SC

HOOVER RYAN M MI

HOOVER TIMOTHY JOHN AG

HOPE JOHN HENRY III LG

HORN JOHN PATRICK EN

HOSAKA YUTARO DANIEL SC

HOTARD TODD DALTON EN

HOVE THOMAS JAMES AD

HOWARD CHRISTOPHER WILLIAM AD

HOWES SARAH LOUISE OD

HRODEY KEVIN RAYMOND IN

HUBBARD JOHN DRENNAN FA

HUEY CHARLIE B FA

HUFF CRYSTAL ANN ACREE EN

*HUFF SHEILA DAWN MI

HUGHES DONNIE CLAY JR JA

HUGHES ELENA DANIELLE PO

HUJER PAUL EUGENE MI

HULL JOSHUA MICHAEL EN

HULSE MIRANDA L TC

HURD WILLIAM JOHN LG

HUTCHISON JENA SUE SC

HUTSON AMY LYNN CM

*HUTTON PAUL CHURCHILL IV EN

HUYNH ANH LUAN HUU MP

HYATT KELLIE MARIE AG

HYDE RYAN DOUGLASS MI

IACONANGELO FIORENZO CIRO IN

INGLE BENJAMIN C SC

*INMAN JAIMIE JO MI

IRWIN ROBERT TAYLOR EN

IRWIN RYAN JAMES MP

ISCH MATTHEW VANCE AR

IVERSON MORANDA LOUISEMARQU EN

JAACKS JENNIFER LEANNE AV

JACKSON CHRISTIAN ANTHONY FA

JACKSON EDWARD ANTHONY OD

JACKSON SHANE WESLEY MI

JACOBS DAVID ALLEN SC

JAJACK JARED THOMAS EN

JARRETT EDWARD ALAN EN

JEFFCOAT TONYA CM

JEFFERIES CHANQUALE TAMIKA LG

JEFFERSON JOHN MARSHALL JR FA

JENKINS EDDIE JAMES LG

JENNINGS RYAN RANDALL FA

JENSEN MICHAEL LEE EN

JEREMIE CARL JOEL JR LG

JIMISON JUSTIN TYLER FA

JOH TAEK W SC

JOHANNINGSMEIER JOHN CHRIST FA

JOHNSON ANDREA DESHOUN FI

JOHNSON DANIEL TYLER MI

JOHNSON DUSTIN LEE AR

JOHNSON GARRETT STRINGHAM MI

JOHNSON JAPHETH FA

JOHNSON LYNNETTE ASHLEY MI

JOHNSON MICHAEL THOMAS MI

JOHNSON ROBERT PAUL FA

JOHNSON ROSALINE AG

JOHNSON SHAWN KENYATA FA

JOHNSON TOBIN NICOLAS OD

JOHNSTONBAUGH SHERRY LEE SC

JONES GLENN DEWAYNE AV

JONES JEFFERY WAYNE FA

JONES MATTHEW ALEXANDER SF

JONES QUINN LAKEISHA AG

JORDAN DARRELL WILLIAM JR JA

JORDAN RICHARD TODD AR

JOSEPHSON BENJAMIN THOMAS LG

JURASZ JUSTIN BRUCE AD

JUSTI SEAN FREEMAN SF

KABA SADIKOU MOHAMED LAMINE MI

KAMMER BRADY DEES LG

KANG EUGENE SC

KAPOLKA THOMAS J QM

KARPINSKI FRANCIS DAVID LG

KASLIKOWSKI JANEK CZESLAW FA

KEARNEY LENARD FREDERICK CA

KEENER SHANNON DEMON IN

KEFFER DAVID THOMAS AR

KEGERREIS CHRISTOPHER WILLI AV

KEIGHLEY AARON DAVID IN

KELLY BRIAN RANDALL II MP

KELSO JUSTIN ANDREW SC

KEMNA ROBERT LEWIS CA

KENMOTSU DEREK TATSUMI SF

KENNEDY JEFFREY B EN

KEPA ROBERT BLAINEKALOKUOKA LG

KEPLINGER TYREL MATTHEW EN

KESSEL CHRISTOPHER LEE SF

KESSLER NICOLE CHERE TC

KESSLER STEVEN J IN

KETCHAM DAREN JOSEPH LG

KHAN ISHAQ LG

KIDD BRENT ANDREW MI

KILBRIDE DANIELLE S AG

KILGORE JASON DOUGLAS IN

KILLIAN MICHAEL DAVID IN

KIM EARL CHUNG MI

KIMBER KELLY KEITH AV

KING CHRISTOPHER CHANCE EN

KING JIMMY LEON II CM

KING JUSTIN LEE SC

KIRKLAND RUSSELL RASHIM SC

KIRWAN TODD F EN

KITCHEN SEAN CLINTON SF

KLAWUNDER MELANIE ASHLEY LG

KLINER EMILIE ANNA LG

KLINGER BARRY GENE SF

KNOWLES LAURIE JEANNE MI

KOESTER GREGORY SCOTT JR IN

KOHTALA JESSE LEE EN

KOSMAL ROBERT KENNETH MI

KOW JIMMY SOUJIN QM

KOYLES BRYAN SCOTT AV

KREPSTEKIES COLLEEN ROSA TC

KRUPP GREGORY ALLEN LG

KUNDE NICHOLAS AARON FA

LACROIX NICHOLAS JOHN MI

LAMAR JOSSYMAR EN

LAMBE ROLAND DONALD EN

LANCASTER JOHN WILLIAM IN

LANE LAURA BETH PO

LANE LURONNDA N MP

LANKFORD MARGARET RUTH LG

LAPIERRE KELLY SHAWN QM

LARDINOIS SCOTT EMIL EN

LARSON ROBERT CHARLES II AG

LASPISA DANIEL SF

LAWRENCE WILLIAM JASON MI

LE HUNG TRUNG SC

LEANDRE WESLY MI

LEAP JOSEPH W OD

LEE CHUNG HANG JACKY AR

LEE PAUL JINGYU MP

LEEMAN DAVID MICHAEL IN

LEIDIG AMBYR PUANANI SC

*LEMM DANIEL EDWARD LG

LEONG RAYMOND L AR

LEPPERT JOSEPH AARON MI

LESTER JEFFREY KEITH LG

LESTOR JONATHAN ROBERT SC

LEWIS CHAD LARRY CM

LEWIS TREMAYNE LEANDRIS FI

LIENAU JAMES MICHAEL AR

LIM HYUNG JIN EN

LINDSAY JOHN EARL LG

LINDSEY PATRICK F PO

LIPSCOMB DONALD L MP

LITKO RUSSELL C IN

LITTLE ERIC DEWAYNE FA

LITTLE JONATHAN GLENN MP

LIVERMORE DOUGLAS ANTHONY SF

LLORENTE PENNIE ANN CA

LOCKHART BRIAN JOSEPH LG

LOEFFELHOLZ RYAN JOHN LG

LOEFFLER JOSHUA MILES AR

LOEHNER KORAL JANEICE MI

LOFTUS CHRISTOPHER JOHN MI

LOHMER CHRISTOPHER L FI

LONDON MELISSA ANNE EN

LONG JACOB WILLIAM EN

LONG MICHAEL THOMAS AD

LONG MICHAEL TYSON MI

LOPEZ JOSE FRANCISCO JR AD

LOPEZ MARIA ANTONIA LG

LOPEZCOVAS JAVIER E JA

LOPEZDEKONY ROBERTO MP

LORE JASON ROBERT FA

LUCES ALICIA THERESA COLETT MP

LUJAN ANNALISA REBECCA CA

LYAKERMAN VITALIY MI

LYHANE MICHAEL JOSEPH LG

LYLES LAKESHA MAE MI

LYNCH GREGORY J FA

LYNDS EMILY ERIN MP

LYONS LAURA LEE EN

MACIEJEWSKI TIMOTHY AARON MI

MACIUBA ADAM TIMOTHY AV

MACK VERONICA JOAN SAVAGLIO MP

MACLEOD MATTHEW LEE AD

MACSWEENEY STEVEN MICHAEL IN

MADDOX TARA QUELISA AD

MAESE ISAAC EN

MAKILING VINCE BANQUE MI

MALDONADO MICHAEL WILLIAM MI

MALLACH JORDANNA BECKY LG

MALZ JASON COLE IN

MAMULA SHAWN MILAN LG

MANCIK ERIC JON SC

MANESS PAUL A EN

MANKEY ADAM DAVID AV

MANN LARRY DEAN EN

MAPES RIKKI DEANN AG

MARQUEZ WILLIAM RAYMOND JR IN

MARSHALL CLIFTON LOUIS IN

MARSHALL DANIEL ISIAH LG

MARSHALL KYLE D MI

MARTELLA MARK ANTHONY AV

MARTIN DAVID MICHAEL SF

MARTIN IAN EDWARD EN

MARTINEZRAMOS JOSE ANTONIO MI

MASID LUKE JOSEPH FA

MATANOV PANTELEY TODOROV AV

MATHEWS LEE MICHAEL CA

*MATSUI MEGUMI KAY AG

MATTHEWS CHRISTOPHER SCOTT SC

MAULE ERIC BRIAN MI

MAULLER DAVID JAMES LG

MAURO PHILIP FRANCIS AR

MAXFIELD DANIEL REX MP

MAXWELL MICHAEL EDWARD IN

MCBROOM DERRELL D SC

MCCANE DEVIN G MI

MCCASKEY JOHN PIERSOL IN

MCCLELLAN ALLISON SYLVIA EN

MCCORMICK LUCAS RUSSELL FA

MCCREERY JESSE DAVID LG

MCDANIEL SHANNON DEAN IN

MCDOUGAL MARIA THERESE QM

MCELHANNON DEBBIE RENEE FI

MCELRATH CHRISTOPHER SALVA FA

MCFADDEN CHRISTOL A AG

MCFARLAND DANIEL LEONARD MI

MCGORMAN PATRICK MICHAEL IN

MCGOWAN LEROY JR QM

MCGRATH DANIEL JAMES II EN

MCGRATH ROBERT JOSEPH LG

MCGREGOR DOUGLAS GRANT SF

MCGUIRE SHETHAR THUNDERER AV

MCINERNEY SARAH A QM

MCKENNEY AARON MICHAEL SF

MCLAUGHLIN ERIN N AG

MCLAURIN ADAM JUSTIS IN

MCPHERSON STEVEN RUSSELL CM

MCSWAIN NICOLE MARIE QM

MCWHIRTER CHRISTOPHER L MP

MECADON THOMAS DAVID MP

MECHAM LOGAN REED AV

MEDEIROS JOHN JOSEPH LG

MELING SHAUN GREGORY AV

MELOY JASON ALLEN AR

MELTON KRISTOFER BOLLE MP

MENDELSON MITCHEL LEE TC

MENDOZA MICHAEL BENJAMIN MI

MENGA TOMMY LUCAS MP

MERCADO CESAR AUGUSTO TC

MERLETTE JOHN BARTON JR FA

MERLOS JORGE ALBERTO CA

MESSAMER KEVIN RAY FA

MEUSSNER ROBERT CHARLES JR MP

MEYER ARTHUR MORITZ III IN

MEYER DAVID WILLIAM EN

MEYER MICHAEL NATHAN SC

MICHAELIS ADAM JASON IN

MIDDLETON JAMAR JAMES FA

MILICH EULA DAVENA OD

MILLER CHRISTOPHER SCOTT SC

MILLER DANIEL JACOB LG

MILLER GEOFFREY THOMAS AR

MILLER JAMEN KYLE MI

MILLER JULIA B MI

MILLER KIER P OD

MILLER MARK DOUGLAS LG

MILLER MICHAEL ALLEN QM

MILLER MICHAEL DAVID EN

MILLS DANIEL MELVIN EN

MILLS MATTHEW WAYNE SC

MILLS SHANTA TIERRA CM

MIMS BRANTON FORD QM

MIXON JODY LAMAR MI

MIYAMOTO CASEY SATORU MI

MOLLER GRANT ELLERY MI

MONFORTE JED JOEY LG

MONTAGUE CASEY IVAN EN

MONTALVOPEREZ ALEXANDER MI

MONTANEZ ALEX L SC

MONTGOMERY BRIAN MICHAEL EN

MONTGOMERY DAVID MERRILL AV

MONTGOMERY JUSTIN CLARK LG

MONTOYA ANDY STEVEN MP

MOON GRANT JACOB IN

MOON KING KOREA AV

MOORE AARON ANDREW MI

MOORE ALEXANDER PHILLIP AR

MOORE HERMAN LEE AG

MOORE JUSTIN NICHOLAS AV

MOORE MATTHEW EUGENE LG

MOORE MATTHEW PRIDE IN

MOORE NEMIAH LYNN MP

MORAN JACOB P MI

MOREAU RODNEY ARMAND MP

MORENO JESSIE EDWARD IN

MORGAN ERIN ELIZABETH MI

MORGAN MATTHEW RYAN CA

MORGAN RACHEL LAWREN MP

MORGIGNO HEATH MAXWELL MUSQ AD

MOROSKI CHRISTOPHER JAMES AV

MORROW JADA MI

MORTON EARNEST A LG

MOSKOFF CHRISTOPHER WILLIAM AV

MOSS RYAN DAVID EN

MOULTRIE WILLIAM JOHN AD

MOYA RICARDO SC

MOYE EAMONN PATRICK LG

MOYE JEFFREY SCOTT CA

MUCCI JOSEPH ANTHONY JR IN

MULHOLLAND ROGER BRUCE MI

MULLANEY GARY RUSSELL AR

MUNGER MATTHEW JAMES FA

MUNOZ FREDDY ALBERT AR

MURPHY COREY JERMAINE AG

MURPHY WARREN DANNIEL JA

MURTON DARYL C IN

NABOZNY LUKE ANTHONY SC

NAGLE JEFFREY MI

NAKASONE BRENT MASARU IN

NAPOLITANO JUSTIN KENNETH SF

NATTRESS NEHEMIAH ZECHARIAH IN

NAZARENO RICHARD ALEXANDER SC

NEAL RAMON D MI

NEELEY CRAIG DANIEL AV

NEELY TRAVIS RAY EN

NEFFLEN JOSEPH CECIL EN

NEMTSOV ILYA YEVGENYEVICH PO

NERSESOV TIMUR ROMANOVICH AR

NEUMAN NATHAN CHARLES CA

NGO DANIEL TRAN SC

NGOUCHEMA ABOUBAKAR NCHANKO MI

NGUYEN ANTHONY LIEM SC

NICHOLS BENJAMIN ALEXANDER IN

NIELSEN MICAH SCOTT MI

NIFONG JAMES BRYANT AV

NIKORE ASHEESH SC

NISHIMUTA JOHN MICHAEL SC

NOBLE ROBERT RYAN EN

NONAKA BENJAMIN KIKUMA LG

NOPAKUN SUPATRANAI NONG CA

NORIEGA ROBERTO FA

NORRIS PAUL ROGER IN

NORTH ERIC JAMES EW

NORTON ERIC SCOTT EN

NORTON KIRA A QM

NOVOA BERNIE ALBERTO SC

NOYES MATTHEW F IN

NUDEL BRONISLAV MARK MI

NUNN CASEY J FA

NYERGES ANDREW GRAHAM EN

OCONNELL JOHN JOSEPH EN

OHEARN ERIK GEORGE MI

OLIVAS DANIEL PAUL TC

OLSZEWSKI LEAH MARIE MI

ORITI MARCO MI

ORMSBEE SHARRI LYN FI

ORMSON TERRELL D AV

ORRIS JASON THOMAS FA

ORTEGA ANTHONY JUAN MP

ORTMAN BRADLEY JOSEPH FI

OSTRANDER AMANDA WADE MI

OVERBEY MARK FRANKLIN LG

OWENS CHRISTOPHER SCOTT MI

OWENS DELECIA LATOY QM

PADILLA MICHAEL ALEXANDER MI

PAGE GREGORY WILLIAM MI

PAGEL ANDREW JUSTIN MI

PALERMO WILLIAM SCOTT MI

PALMER ALI WILLIAM EN

PALMER ERIC RONALD EN

PALMER JAMES DOUGLAS MI

PALMER WILLIAM N AR

PANGELINAN FRANKLYN FITZGED EN

PARK COLIN E IN

PARKER JEDIDIAH THOMAS DAVI MI

PARKER JONATHAN DAVID LG

PARKER SUZANNE KRYSTEN QM

PARTRIDGE DAVID ALAN IN

PASTO TIMOTHY EDWARD IN

PATEL SHAAN S TC

PATTERSON JOSHUA SAMUEL IN

PATTERSON TODD WAYNE EN

PATTI PHILLIP JOHN AR

PAYNE CHAD ERIC MI

PEAK TIMOTHY ROBERT MP

PEARSON CHRISTOPHER DOCKERY MP

PEDERSEN CHRISTIAN EVAN IN

PEDERSON JAY C SC

PEIL CAMERON RICHARD MI

PEINE MATTHEW BEN SC

PEINE MEGAN E CA

PENCE SEAN MICHAEL IN

PENDLETON CECIL WAYNE III EN

PENDLETON WILLIAM TRAVIS FA

PENSHORN JOHN DANIEL AV

PEOPLES RONALD EN

PEPPARD ANDREW EDWARD EN

PEPPERS DAVID NICHOLAS SC

PEREIRA JAMISON B IN

PEREZ JORGE MIGUEL EN

PEREZFERRER JOSE RAMON SC

PERKINS KARRA MARIE MI

PEROTTI ALEXANDER EMILIO CA

PETERS CHARLES DEVON FA

PETERSEN JOHN V IN

PETERSON MICHAEL DAVID LG

PETRILLO ELLEN JA

PHILSON JENNIFER LYNNE AG

PHIPPS TUNESHA MARIE AG

PIGOTT DAVID JOHN JA

PILIERGONZALEZ GEOFFREY LG

PINA ARLENE MP

PIPKINS JOHN ROGER MI

PITTMAN BRYAN KEVIN SF

PLASTER ROGER DANIEL IN

PLATKY JAMES ROBERT IN

PLETZ GEOFFREY TAYLOR SF

POLK LATOYA T LG

POLLUM BRYAN DOUGLAS AV

PORATH KIMBERLY J EN

POTTER MEGAN CATHARINE LG

POWELL NELSON H III EN

PRATHER JASON HOLT IN

PRAY BRADLEY ROBERT AV

PRICE BRANDON WILLIAMS IN

PRIOLO JOSEPH AV

PROCHET BRIAN RAYMOND FA

PROCTOR JOSEPH AARON EN

PULLUM COURTNEY DEMETRIUS MP

PUPEK DANIEL OLIVER TC

QUIJANO OSCAR OCAPAN JR EN

QUILLEN JAMES M TC

QUINTANA JONATHAN VICENTE TC

*QUINTANA KAREN MECEDES AG

RABINOVITCH DANIEL NATHAN FA

RABORN STANFORD LOFTIN JR MI

RACE THOMAS KENNETH EN

RAMJOHN ADYLL MOHAMED QM

RAMOS ANGEL EFRAIN AG

RAMOS STEPHANIE CHRISTINE AG

RAMPAART PETER BENJAMIN AR

RAMSDAL TIFFANY ROSE MI

RAMSPOTT JASON TYLER MI

RAND DANIEL LEE IN

RANDALL JONATHAN DAVID AD

RANDALL SEAN NOLAN AV

RANDLES JACOB DONIVAN EN

RANFT JAMES BARRERA EN

RAPUANO BRYAN JOSEPH SC

RAY CHRISTINE MILLER MI

RAY THOMAS JOHN IN

READING JONATHAN WALTER SC

REBMANN DANIEL ROBERT AR

REDD DERRICK LAMONT AG

REDWINE JAMESIA LOUISE LG

REED JACOB ALLEN MP

REED TIMOTHY MICHAEL MI

REGAN JORGE RAFAEL FA

REID MATTHEW ABEL MI

RELIFORD EDWIN NEAL JR AV

RELLA LUKE STEVEN IN

REMBERT JEREMY BROOKS FA

RESSLER TRAVIS LEE AD

REVELES JOSE ROBERTO JR LG

REYES RODRIGO ALEJANDRO SF

REYNOLDS BRIAN LEE SF

RHODES RYAN HOWARD EN

RICCITIELLO MICHAEL EN

RICH SCOTT PHILLIP LG

RICHARDS RAYMOND W III MP

RICHARDSON JOHN WILLIAM QM

RIEDINGER RAYMOND JOSEPH JR IN

RIEMENSCHNEIDER JOHN ANDREW MI

RIFE MILLARD LEE JR IN

RIFFEL MARK HOWARD IN

RISNER VERONICA LYNNE MI

RIVERA JOSE ANTONIO SC

RO TAE IN MI

ROA RENE JR IN

ROACH RICARDO DELANO ANTONI EN

ROBBINS CHRISTOPHER MICHAEL AR

ROBERTS MICHELLE SUE MI

ROBERTS RACHEL A MI

ROBERTSON DAVICIA LYNNE LG

ROBY EUGENE MAKITO IN

ROBY JAMES CHADWICK LG

RODRIGUEZ ANDREA NICHOL MP

RODRIGUEZ GABRIEL AMET QM

RODRIGUEZ JOHN PAUL IN

RODRIGUEZ JOSHUA AR

ROMERO JONATHAN BEN IN

ROMICK ANDREW D AG

ROOKS RYAN LEWIS AV

ROSADODELGADO JUAN L LG

ROSADOVEGA ANGEL MANUEL LG

ROSCOE ARIANA AURORA OD

ROSELLE JONATHAN ROBERT IN

ROSSELL DANIEL JOHN SC

ROTH TRAVIS MICHAEL FA

ROUTH NEWEL LEROY IV FA

ROY JUSTIN MALIK FI

ROY STEVEN CHRISTOPHER LG

ROYAL JASON CHRISTOPHER IN

ROZELLE NATHAN PETER MI

RUDE JAMES W FA

RUEHE SEAN MOSS MP

RUIZ RYAN PAUL EN

RUSANOWSKY KAREN EILEEN LG

RUSHER WILLIAM HOLBROOK MI

RUSS CLIFTON MAURICE SC

RYBACKI ELIZABETH A EN

SABOURIN ADAM COREY AV

SABULSKY DAVID NATHANIAL EN

SACCHETTI JAMES BLAISE MP

SACK CYRIL DAVID SF

SADLER JAMES TREVOR CM

SALIMAN CATHARINA ROSE AG

SALINAS NICHOLAS LEO SF

SALVANI ANTHONY JOHN LG

SAMSON THOMAS EDWARD II AV

SANCHEZ ALEX CARLOS EN

SANCHEZ DAVID TC

SANDBOTHE TROY ALLEN EN

SANDER CRAIG BLAIR JR EN

SANTANA NORBERTO MP

SANTANA PAUL DAVID AV

SANTIAGONIEVES LUIS A QM

SAPINSKI ADAM JOHN PO

SASS PAULA RENE MI

SAYES DUSTEN RICHARD LG

SCHADLER GREGORY MP

SCHERER KYLE ERNEST MI

SCHIEVE KARIN ANN AG

SCHMITZ MARIA ELIZABETH AG

SCHNELL RANDY CHRISTOPHER SC

SCHOLLY ROBERT TODD EN

SCHUMER GERARD MICHAEL EN

SCHWARZ DAVID ALAN MI

SCHWIEGER MICHAEL RYAN FA

SCOTT JOHNNIE JR MP

SCOTT KIMBERLY LYNN MP

SEAMAN PATRICK LEE CA

SEBERO CHRISTOPHER JON IN

SEEB ERIC EDWARD AR

SELDOMRIDGE CLAYTON ALLEN MP

SERBAN DANIELA ANCUTA EN

SERING JAMES MAXWELL IN

SETTLES GLENN THOMAS JR SF

SEYMOUR NATHAN JAMES LG

SHAFFER SCOTT DAVID TC

SHAWVER EVAN J CM

SHEPARD JAMES LEO IN

SHOEMAKER JAMIE SCOTT AV

SIEMER JOBIE JOSEPH SF

SIGLER DAVID FLINT MI

SIGMON KEVIN DALE EN

SILVA RICHARD MI

SILVEIRA GARRETT JOSEPH IN

SIMMONS MARCUS ALAN AR

SIMMONS ROBIN AARON AG

SIMMONS SARAH MARIE MI

SIMONIS RUSSELL LEE IN

SINGER BILLY JOE SC

SKIPPER MARK ANTHONY EN

SLACK JACOB C MI

SLATE ROBERT CARL MI

SLAUGH SCOTT LEONARD CM

SLOAN JONATHAN ROY FA

SMITH BRENT WILLIAM EN

SMITH BRIAN ANDREW AD

SMITH CORREY RUSSELL JA

SMITH DOUGLAS WILLIAM OD

SMITH MATTHEW ALLAN AR

SMITH PAUL LG

SMITH STANLEY EDWIN CM

SMITH STEVEN TODD EN

SMOTHERS RICHARD DOUGLAS CM

SNELL TYRONE QM

SNELLER PAUL MICHAEL AD

SNOOK JOHNPAUL CRAIG PO

SODERLIND JENNIFER HOLLIE FI

SOLIS RENE ALBERTO QM

SOUTHERLAND MICHAEL ALAN SC

SOUTHGATE DAVID CLINTON III FI

SOVITSKY MARK ALEXANDER EN

SPANGLER JOSEPH HART SC

SPENCER MARCIA DOLORES AG

SPROUT JOEL SCOTT AR

SQUIRES MICHAEL ANDREW AV

STAAB JOY ANN AG

STAGNARO SERENA MARIE EN

STALLS DWIGHT G IN

STAMBONE GLEN ANDREW LG

STANDLEY JAY FILES EN

STANGEL ROBERT ALLEN JR LG

STARCHER ROBERT MATTHEW IN

STARRON JAMES GEOFFREY MI

STEPHENS DANIEL MALLORY IN

STEPHENS JENNIFER DENISE AD

STERLING MICHAEL JOHN IN

STERN MATTHEW LAMONT FI

STETZER GREGORY WILSON LG

STEVENS TIMOTHY JACK SF

STIFANO ERIC CHRISTOPHER AD

STIMSON STEPHEN ANDREW MI

STOCKNER ANDREW GERALD EN

STORJOHANN KYLE ROBERT AV

STRAIT BRIAN DANIEL MP

STRIMPLE JOSHUA CHARLES MI

STROUD VALERIE LEE SC

STUKE TODD JASON LG

*STURGIS BRIGG DAVID LG

SULLIVAN KEVIN FA

SUMMERS CHARITY LYNN MP

SUNG JEREMY YUK LON IN

SUPPLE PHILLIP JOHN MI

SUTTON DEREK RANDALL EN

SUTTON RACHAEL RUTH MP

SWARTSEL JOSHUA DUNN CA

SWENSON MARK ALAN AG

SWIFT ADAM G IN

SWINFORD RYAN MICHAEL IN

SWISHER RICHARD OWEN LG

SYLVESTER ADAM ROBERT FA

SZCZEPANEK BRIAN PAUL EN

TAAMU TUSAPA JONATHAN FI

TAFAO FAASAVILIGA AG

TAFEL KYLE CROSS IN

TALAVERA ARMANDO EN

TALIA MICHAEL PETER JA

TALLON JOSHUA ANTHONY LG

TAM VINCENT SC

TAPIA ANDRES J SC

TAVARES DAVID ARMAND MI

TAYLOR JASON WILLIAM IN

TAYLOR JEVON ERIC SC

TAYLOR MELODY MARIE LG

TEGMAN JEFFREY BENNETT EN

TERRIGNO FELICE MICHAEL FA

TESE GABRIEL VINCENT JA

THELEN ZACHARY J IN

THIBAULT PARRISH GUNTER FA

THOMAS BRETT ANTHONY LG

THOMAS JOSHUA LYNN FA

THOMPSON DWIGHT C LG

THOMPSON MICHAEL BILLY MI

THOMPSON MICHAEL LANE SC

THOMPSON SARAH ELIZABETH OD

THOMSETT ERIC JOHN MI

THORLIN ROBERT MICHAEL IN

THORN JUSTIN MICHAEL MP

THORNTON BENJAMIN WILLIAM IN

THUNEM CARL ABBOTT CA

TIBBS EDWARD DUNG AV

TIELKING STEVEN CRAIG MI

TIGHE BLAIR DUNCAN AD

TILLISTRAND MICHAEL JAMES IN

TILLMAN TERRELL DONNELL SC

*TILLOTSON DAVID MICHAEL EN

TILTON PAUL ANDREW PO

TIPTON JONATHAN ROBERT IN

TIRRI VINCENT PETER AR

TITUS JUSTIN ROBERT JOHN IN

TOLLER MAURICE CHRISTOPHER LG

TOM MICHAEL WAYNE EN

TONIK KIRSTEN TYYNE DAVIS MI

TOOMEY MATTHEW KINGSLEY MP

TORREY JACOB S IN

TOSCANO DAVID J EN

TOWNSEND RUSSELL W MI

TOWNSEND WILLIAM PETER AV

TRAJANOVSKA MICHELLE ALLYSO AG

TRAMA BRANDON MEAD IN

TRASK LARRY KENT JR LG

TREPTAU TAMMIE LEA MI

TRICE STEVEN TERRANCE AG

TROMLY KEVIN M FA

TUCKER TIMOTHY REX IN

TULEY WESLEY JOE AV

TURCATO CHIARA FRANCESCA MI

TYSALL TERRENCE NEAL MI

USTLER CHRISTOPHER JAMES AR

VALLEJOS ALBERT CHRISTIAN FA

VALVO JOHN ANTHONY CA

VANDERHOEK KATIE M SC

VANDERPOOL SARAH JOANNE AG

VANDROVEC RYAN JOSEPH MI

VANHORNE GREGORY ANDREW FA

VANMEURS BARRON ANDREW AR

VARAS NELSON ALEX AG

VAUGHN FORREST CLAY IV SC

VENABLETHOMAS MEGHAN BRAIT AG

VENNER JOHN DAVID AG

VETTER SCOTT JOSEPH AV

VICUNA JEFFREY DEBELEN MP

VIDAL JUAN FRANCISCO CM

VILLACORTA VIRGILIO MANGUBA MI

VILLAHOZ PETER MICHAEL SC

VIPPERMAN JASON EARL FA

VISKUL ATIP EN

VODILA CHRISTOPHER JAMES CM

VOGEL GREGORY WILLIAM LG

VOIGHT RALEIGH LEE III SC

VOLKERT PAUL JACOB AR

VOLLOR MATTHEW DOYLE SF

VOORHIES DANIEL JACOBUS IN

VU MICHELLE A AV

WAGGONER GLEN MICHAEL LG

WAGNILD CAROLYN ALEXANDRA AV

WAITS MICHAEL LEE IN

WAKASHIGE DAVID BENJAMIN A AR

WAKEFIELD PATRICIA ANN LG

WALDON NORMAN D FA

WALKER JEROMY GENE MP

WALKER JONATHAN DAVID SF

WALKER PAUL SAMUEL EN

WALLACE BRADLEY EDWARD II FA

WALLITSCH JEFFREY LEWIS JA

WALTZER SAMUEL JOHN CM

WANDRICK EDWARD MAURIO FI

WARBY BRYCE EDWARD EN

WARD JASON C MI

WASHINGTON DAVID ONEAL JR AV

WASHINGTON KENNETH DWAYNE JA

WASHINGTON ONTARIO DEMON QM

WASIK JOHN ANDREW IN

WATKINS BILLY DARELL QM

WATSON CHRISTOPHER JAY AR

WATSON ISAAC P LG

WATSON JAMES ALBERT PO

WATSON LEON DEWAYNE EN

WEBER SAMUEL ROBERT IN

WEBER SARAH LOUISE LG

WEIBLINGER BRIAN DAVID SC

WEIKER JEREMIAH SCOTT EN

WELCH AMBER NELLIE CA

WELCH MATTHEW BRADFORD QM

WESELY JONATHON JOSEPH AV

WEST CODY RACHELLE LG

WETTER MICHAEL DAVID AD

WHALEY NICHOLAS KENNA EN

WHITE NATHAN BRYANT OD

WHITMORE JAMES CHRISTOPHER QM

WILHELM ELIZABETH JORDAN OD

WILKINSON GEORGE HAROLD III QM

WILLIAMS BILLY JASON SC

WILLIAMS DONALD MATHEW LG

WILLIAMS JONATHAN ADAM SC

WILLIAMS KHALIA TARIKA MI

WILLIAMS LETERRENCE AG

WILLIAMS LONNIE LAVON AG

WILLIAMS ROBERT ANTHONY QM

WILLIAMS STEPHEN E EN

WILLIAMS YANNICK NICHOLAS IN

WILLIAMSON DARREN BRUCE AG

WILLIAMSON JEFFREY ALLAN IN

*WILLIAMSON THOMAS PARKER EN

WILMS ADAM DAVID EN

WILSON BRADLEY C FA

WILSON BRETT N IN

WILSON CHRISTOPHER DAVID IN

WILSON JEFFREY SCOTT AV

WILSON KIJA LYNNE EN

WILSON TERRANCE M AG

WINKLEMAN JOSHUA DAVID LG

*WINSPEAR WILLIAM PHILLIP AG

WITTE JACOB LEE CM

WONG ESTHER ENWEI MI

WOOD SPENCER PEYTON FI

WOODLEY CHARLES HUNTER OD

WOODWORTH JOSHUA LYLE EN

WRAY JONATHAN DANELLE LEMAR AG

WRIEDEN KARL WILLIAM IN

WRIGHT HOMER JACKSON III LG

WRIGHT HUBERT W SF

WYATT ABRAHAM R MI

WYPYSKI KRZYSZTOF JAN MI

YAGGI ROBERT ADOLPH III AD

YANIKOV JOHN FRANCIS IN

YATES MATTHEW JAMES QM

YEATER BRETT ANSON MI

YOUNG CARL MAWULI MI

YOUNG DONALD RICHARD FA

ZACCARIA KATHARINE ANN FI

ZAPPALA FREDERICK JOHN CA

ZEFELDT NICHOLAS ERNEST FA

ZERGER SEAN CHRISTOPHER PO

*ZHU JIA ALEXANDER LG

ZINN JEREMY SCOTT EN

ZITO CHRISTOPHER PAUL MI

ZITTING KELLY HAMMON FI

ZRENDA KEVIN JEROME MI

ZWIRNER AARON RODMAN MI

*Below the Zone