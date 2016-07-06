US Army Reserve and Guard FY 2016 promotions to major
By STARS AND STRIPES Published: July 6, 2016
The following captains have been selected for promotion to the rank of major, as announced by the U.S. Army Human Resources Command on July 6, 2016.
ACTIVE GUARD RESERVE COMPETITIVE CATEGORY
SEQ# Name BR
31 ADAMCZYK JEROME RONALD JR MI
25 ALLEN DERRICK AG
29 ANGU LINUS VIFIRO LG
51 AYALAQUINONES JAVIER ARNALD LG
85 BALLARD CHRISTOPHER L PO
84 BELFORD JUSTIN JACOB EN
59 BERNIER SHAWN MARIE AG
18 BISHOP PATRICK L SC
77 BLOOM PRESLEY MICHAEL MI
116 BOROWICZ ALEXANDER LEE MI
36 BROWN SONYA JOHNNETT AG
38 BUCHANAN ANTHONY DARELL AG
68 BUCHANAN JARVIS RAY EN
69 BUMANGLAG VICTOR MARAMAG JR AG
19 BUTLER DAMIEN LAMAR FI
83 CALVO ONIRA CAROLINA AG
103 CAMPBELL JASON RAY CA
90 CAMPBELL JEFFREY RYAN EN
125 CARRASQUILLO NESTOR G QM
15 CHANDLER GUSTAVUS CARLOS QU LG
91 CHAPA CHARLES ANTHONY EN
141 *CHILDRESS RAYMOND EDWARD SC
41 CINTRONBERNARD SAMUEL O SC
88 CLARK JACOB JONOLIVER MI
57 COMPAGNONE JAMES VITO EN
75 CONLEY AMORRIS ODELL LG
13 COOLEY RYAN R LG
99 CORNELL EUGENE ROBERT LG
102 CRUSE JAMES H MI
128 DEGRACIAOROZCO PABLO OD
94 DICKINSON HEATH JAMES CM
64 ESPOSITO MICHAEL MARIO SC
112 FLOYD RAYMOND III AG
129 FRISBY JEFFRY DOUGLAS JR EN
127 GARDNER JAMES EDWARD IV CM
117 GARFINKEL XERIQUA MP
56 GESSE KERICK CHRISTOPHER EN
45 GOBER KRISTOFFER DAVID LG
71 HAMPER MALISA ANNE AG
53 HANNAH ALISHIA NICOLE AG
11 HARDING DENNIS MAURICE JR AV
86 HARRIS BONITA ANNETTE FI
101 HARRISON ANTHONY SAMUEL LG
55 HAYES DOUGLAS BRIAN EN
30 HENDERSON KEVIN MICHAEL MI
106 HERNANDEZ MICHAEL THEODORE FI
79 HICKMON SERLENA LG
133 HILL AMBROSE SHANE FI
21 HOOGLAND SCOTT DOUGLAS FI
46 JACK PAUL MICHAEL FI
62 JACKSON KRISTINA MARLENE LG
5 JANAVICE JAY EDMUND EN
100 JHONG HAE YOUL SC
24 JONES DASSIE MELVIN JR LG
1 KIM MICHAEL LEE FI
78 KLIPP ADAM GREGORY LG
143 *KONCAR JOSHUA SCOTT LG
20 KONEFAL JASON JEAN MI
114 KONOWITZ BRIAN JOHN LG
96 LANA ALAN JOSEPH MI
95 LANDRETH LLEXANDRA DIANE MI
113 LARKIN NICHOLAS PETERSON MI
60 LAVELLE JAMES FRANCIS LG
126 LEE HOUNG LG
137 LEE WILLIAM RONNELL II SC
9 LEITZKE CHAD ERIK MI
66 LEM STEVEN SHAR PO
34 LEWIS PETER GLYN AV
33 LEWIS TREMELL DEANDRIS FI
42 LOUIS AUGUSTUS CM
81 LOWRANCE RAINS JENNER AV
121 LUCAS WESLEY T CA
67 MAGANA ALEJANDRO AG
50 MALAWI BARNABAS GODFREY LG
58 MARTIN TIMOTHY SCOTT EN
76 MAURELLI BRIAN M EN
27 MCCLELLAN BENJAMIN JAMES LG
110 MCFARLAND BRIAN RASHYD SC
70 MENDEZBARRETO CECILIO QM
2 MEYER TERRI KAY MI
54 MOJICA HECTOR LUIS EN
39 MONDAY ANGELA MARIE MI
74 MOORE CRAIG ANTHONY JR LG
89 MORRIS KENNETH GENE CA
109 MOSQUERA DAVID JAVIER MI
63 MUSISI FRANK LG
23 NYINGI ERICK MWANGI EN
4 ODER AARON GREGORY AG
97 OWENS TOD MICHAEL PO
10 PAINTER RONALD DEWAYNE MP
104 PARKER LATRECIA CHAIRMAINE LG
6 PASQUIER GERALD STEPHEN II SC
32 PEGEUESE DIANNA MICHELLE AG
48 PEREZ JOSE EVARISTO PO
82 PERRY JAMES OLIVER SC
123 PHAM DAI Q SC
138 *PICKENS JAMES DEWAYNE LG
22 PLAKE ANNETTE FI
115 RAMOS WANDA IVETTE LG
132 REED QUINTON LENORRIS SR QM
80 ROBINSON ARCHIE LEE III QM
43 RODRIGUEZ GERARDO FI
120 RODRIGUEZ MALIKA TYSHA AG
40 ROGNHOLT LEVI CANE EN
135 ROSARIO GLORIA ESTHER OD
140 *RYBA RACHEL LYNN LG
14 SANDERS SHERLANDER LYNETTE QM
124 SANTANA ROBERT ANDRES CA
8 SATTERTHWAITE TIMOTHY BRIAN AV
142 *SCHWANDT JAMIE RICHARD LG
65 SEARS DANIEL AUGUST AV
44 SEVILLANOMARTIN FIDEL E QM
7 SIMETI GAETANO KENNEDY EN
92 SMITH DEANNA MARIE LG
3 SMITH JULIAN GABRIEL EN
130 SMITH RUDOLPH SCOTT MARTIN OD
61 SPARROW SCOTT HOMER EN
17 SPAULDING LEAH PAULINE FI
28 STANTON CHRISTOPHER SHAWN EN
72 STRANGE CAMERON SCOT PO
119 STRONG ANTHONY LG
122 TADRUS DAVID FOUAD LG
73 TAYLOR RENEE DENISE LG
26 TAYMES ULISSES MI
118 THOMSON ERIN MCGARRY LG
107 TRINIDAD FRANK JOEL SC
47 TROUPE MAYA RUTH AG
16 TURNERDUMMITT LISA MARIE AG
108 USOROH ATAI SB AG
131 VANMATRE HOWARD W QM
87 VAZQUEZORTIZ KEVIN ARMANDO SC
52 VINEY CHARLES P MP
35 WALKER GRANT EDWARD LG
111 WALKER JEREMY ARTHUR SC
98 WEST CYNTHIA ADELINE EN
93 WHISMAN PAUL STEVEN FI
49 WHITSITT DONALD L MI
139 *WIGGINS RYAN DESHAWN CM
12 WILLIAMS RENARDO DEWAYNE OD
134 WITHROW WILLIAM HARRILL III LG
37 WOLFORK VERNON WILLIAM IV LG
136 WOOD DANIEL JAMES JR PO
105 YAZZIE GREGORY T AG
*Below the Zone
———
NON-ACTIVE GUARD RESERVE AND
ARMY NATIONAL GUARD COMPETITIVE CATEGORIES
Name BR
ABBOTT TODD ALLAN IN
ABDULJABBAR MAKARIM AG
ABEL BARBARA JO FI
ABRAHAM MARC JOHN LG
ACEVEDOPIZARRO MICHAEL L OD
ACOSTA NICHOLAS STEPHEN AG
ADAMS ARNOLD BRADFORD QM
ADAMS DAVID WILLIAM LG
ADAMS SHAWN CHRISTOPHER TC
ADCOX PAUL CAMERON LG
ADEKUNLE OLUBUNMI ADEBISI AG
ALBINI NICHOLAS P FA
ALDAZ ALFONSO D JR CA
ALESCH MOLLY KAY LG
ALEXANDER FRANKLIN BARRETT LG
ALEXANDER PATRICK SCOTT MI
ALEXANDER THOMAS RICHARD AV
ALFARO VICTOR ORLANDO AR
ALLEN CHRISTOPHER L FA
ALLEN ISAAC MALACHI MP
ALLEYNEHORNE SHENNAH ANN MI
AMAYA WESTON DON SF
AMSCHLER JOSEPH WAYNE MI
ANDERSON ANTHONY E MP
ANDERSON CHRISTOPHER CHARLE SC
ANDERSON ERIC DAVID AV
ANDERSON GARRETT KAYNE EN
ANDERSON KIRK ALAN CM
ANDERSON TODD RANDALL FI
ANDREWS JONATHAN PAUL AV
ANDREWS SCOTT BRADFORD LG
ANDREWS TIMOTHY STEPHEN MI
ARAMBULA TROY OD
ARMELINO ANTHONY MICHAEL EN
ARMS COLIN ROBERT MI
ARNOLD FELICIA LYNN LG
ARRAIZ GABRIELA AG
ASHMAN ROBERT MICHAEL QM
ASHWORTH MORGAN DEAN IN
ASPER STEFFAN EARL IN
ATKINSON JOHN PHILLIP OD
AUGUSTINE CLAYTON THOMAS LG
AUSTIN DAVID WACHTHEL FA
AUSTIN JAMIRE LAMAR SC
AVERETT CHRISTOPHER RICHARD SC
BABCOCK BENJAMIN RYAN LG
BACON DAVID ARTHUR SC
BAE ME HAE FI
BAEZTORRES ENRIQUE EN
BAGGOTT DAVID A EN
BAILEY MICHAEL WAYNE EN
BAILEY RONALD CHRISTOPHER AD
BAILEY RYAN CHRISTOPHER AR
BAIRD BRANDON ROSS EN
BAKER RANDALL THOMAS CM
BALDAN JOSE AMERICO LG
BALDWIN MATTHEW WILLIAM CA
BANASIK THOMAS J MI
BANDI LUKE LEDEBUHR SF
BANNISTER SOLOMAN ERIC AV
BARBEAU BENJAMIN AARON FA
BARBER VINCENT ARNOLD FA
BARCUS JONATHAN CATRI EN
BARMORE MICHAEL LYNN EN
BARNES DANIEL CLINT SC
BARNES EDWARD HOWARD MI
BARNHART BRYAN CHLORAL LG
BARROW BRENDA FELICIA LG
BARROWS MELISSA A SC
BARTLES CHARLES KELLY MI
BARTON CORISSA MARIE AG
BARTSCH KARL UWE AG
BAXTER JUSTIN MICHAEL SF
BEALE JOSEPH ALLEN SC
BEAMAN MARK EDWARD SC
BEAMS JASON DANIEL AR
BEAR BRANDON K IN
BEAR STEPHANIE RENEE LG
BEATTY JOSEPH LEONARD FA
BECK MORGAN SUE LG
BECKENSTEIN WILLIAM LOUIS MP
BEDWELL JOHN MICHAEL TC
BELL KYLE EUGENE FA
BELL MICHAEL DAVID SF
BELLEW TERENCE MICHAEL EN
BENEFIELD MARC ASHLEY IN
BENNETT PETER KELSON LG
BENNETT VOCI RAVENELL JA
BENTON DIANA CLOUGH MP
BERNARD MATTHEW COURTNEY IN
BERRETTINI CHRISTOPHER JOSE AR
BERRY RYAN ALEXANDER QM
BERRY THOMAS EDWARD IN
BESCHTA DARIN MITCHEL EN
BESHORE CHARLES BALLARD MI
BIESINGER WILLIAM KUNZE LG
BIRD DAVID AUSTIN EN
BIRD LUKE A LG
BLACKLEDGE TERRIE LYNETTE TC
BLACKMAN GREGORY WAYNE LG
BLAKE JOHN FRANCIS SC
BLANCHARD PHILIP JAMES IV SC
BLITCH JASMIN NIKOLE SC
BLOOMSTROM BENJAMIN JAMES MI
BLOYD JOHN FOSTER QM
BOATENG KWABENA ANSAH LG
*BOBICH PAUL J OD
BOCKENSTEDT BROCK JOSEPH LG
BODE SEAN THOMAS IN
BOEHM MATHIAS MYRON GOTTFRI IN
BOJARSKI ADAM JOSEPH IN
BOKMA MICHAEL DAVID AV
BOLIN BRYAN CHRISTOPHER OD
BONAVITA STEVEN MARK EN
BOOTH ERIC MICHAEL MI
BORDELON JONATHAN SHANE AV
BORDERS DAVID ANDREW EN
*BORROMEO WILLIAM CARROLL MI
BORTNER THOMAS MICHAEL IN
BOYD JASEN ROBERT IN
BRACKETT SEAN PATRICK SF
BRADFIELD JEREMIAH WADE EN
BRADLEY MICHAEL SCOTT QM
*BRADLICH ISAAC WILLIAM CA
BRAKE JOHN PROCTOR JR SC
*BRALY JENNIFER M AG
BRAMBLE DESIREE SHONTAI AG
BRANDENBURG JEREMY ALLAN IN
BRANIA ROBERT JOSEPH AG
BREHMER SCOTT ALLAN AR
BRETON HENRY J OD
BRIMM GLENN TODD MP
BRINK LARRY THOMAS MP
BRITO MARGIA EYLIN LG
BROADAWAY WADE FRANKLIN JR AR
BROSSART CHRISTOPHER P AR
BROUNTAS RYAN PAUL SC
BROWN BRETTON ZANE MI
BROWN CHRISTEN ANNE FI
BROWN CHRISTOPHER DAVID JA
BROWN JOHNNY WALTER III AV
BROWN REGINALD LUSEAN CM
BROWN RICHARD LAWTON III SF
BROWN TIMOTHY NICHOLAS MI
BRUMMETT DAVID EDWARD MI
BRUNER JENNIFER CRYSTAL SC
BRUNETWOLFE AMANDA LYNN AV
BRUNNENMEYER SCOTT DANIEL FA
BRUNNER RONALD ANTHONY SC
BRYANT BENJAMIN FORD FA
BRYANT DAVID CHADWICK MP
BRYANT RONALD JOSEPH AV
BUCK JOSEPH ALLAN EN
BUENDIA ERIK ADRIAAN CA
BUFANO SEAN IN
BUNDESEN MARGARET MARIE FI
BUNIAG JENNIFER SMITHEE QM
BURFIELD JONAH LLOYD OD
BURNETT CLINTON J SC
BURNS PAUL CHRISTOPHER LG
BURR NATHAN KENDALL AV
BUTLER GREGORY DAVID IN
BUTLER SCOTT RAY AR
BYER ANDREW WILLIAM EN
BYNUM BOBBY GENE JR SC
BYRNES MICHAEL JAMES TC
CABEBE MELVIN ALCANTARA FA
CAGLE RYAN BRADLY SC
CALCAGNI MICHAEL RALPH MP
CALDWELL DANIEL LEE MI
CALDWELL DOUGLAS RAY MI
CALHOUN GREGORY ALAN IN
CALIBUSO BERNARD A CM
CAMPBELL TYJUAN J IN
CANTU RENE JR EN
CAPPAS FRANCISCO ANTONIO MP
CARLSON JEFFREY CLAYTON MP
CAROLINA TABITHA JOA QM
CARPENTIERI MICHAEL ALFRED AR
CARR DERRICK JERMAINE EN
CARRASCO CATALINA MP
CARROLL ZACHRY WADE MI
CARTER CHRISTOPHER JOHN EN
CARTER DEREK ROBERT SF
CARTER HEDGEMEN SAGEBRUSH TC
CARTER KEVIN LEE LG
CARTER MICHAEL FRANKLIN SC
CARTER MICHAEL JOSEPH IN
CARTER TAWASKI RAPHIEL OD
CARTER TIMOTHY J SF
CASSIDY JUSTIN NEAL AR
CASTLE DANIEL EDWARD SF
CASTLEBERRY DOUGLAS ALAN LG
CAUCCI ANTHONY G IN
CAULDWELL MICHAEL A CA
CAVAZOS EPHRAIM FABIAN IN
CAVES GEORGE THOMAS III IN
CECILIO JONATHAN VALERO SC
CENNI JOSEPH ROSS FA
CEVOLI ANTHONY J IN
CHANDLER HENRY TOMLINSON AV
CHANG JACKIE LIN MI
CHANG JEFFREY FONSHIER IN
CHANG RYAN JOSEPH SF
CHAPARRO MARIO LG
CHAPPELL DAVID GRANT FA
CHARLES BEATRICE TC
CHARTSCHLAA CURTIS PAUL SC
CHASE CLAYTON DAVID AR
CHAVARRIA KATHY CM
CHEN MICHAEL ALLEN AV
CHENOWETH SHAWN RAY PO
CHERKAUSKAS ELIZABETH ANN CM
CHHABRA ROGER ADRIAN LG
CHOI KWANG CHO SC
CHRISTOPH TONY DAVID IN
CHRISTOPHER LAYNE DEAN SF
CHURA GARY PAUL JA
CIMINERO DEVIN ROBERT IN
CLARK ROBYN RENEE FI
CLUEVER JOSEPH WILLIAM FA
COCHRANE PATRICK D LG
COLE ADAM WARD IN
COLEMAN CARL ROBERT CA
COLEMAN STEVEN ANDREW SF
COLEY BYRON CORONE LG
COLLINS GEORGE MAC EN
CONLEY NICHOLAS ANTHONY IN
CONNERS THOMAS JOSEPH JR MI
CONSUL NEIL BALBIDO SC
COOK DANIEL LEE AG
COOK EVA ELENA QM
COOLEY TREONE LAURE EN
COON STEVEN JEFFERY AG
COOPER BRIAN DAVID AV
COOPER GARY WARREN AG
COOPER MARK CAMP IN
COOPER RENE CLARKE MI
COOPER VINCENT CHARLES SC
COPE DAVID NATHANIEL IN
COPPOLA DOUGLAS FI
CORDAWAY JASON EDWARD IN
CORMIER JUSTIN RICHARD AR
CORNELIUS JAMIE INGRAM LG
CORTESIO CANADA DAWN AG
COUNTS LAQUENDIN JERELL MP
COZZENS DONOVAN KIM SC
*CRACCHIOLA BRIAN ANTHONY CM
CRADDOCK JOHN CARL AR
CRAIGLOW WESLEY TOWSEND EN
CREELMAN PAULA MAE MI
CREMEENS KEITH ANTHONY AV
CRIDDLE MELISSA NICOLE PO
CRITCHFIELD RAY OGATA AR
CRON LEVI ZACHARY IN
CROSBY ALONZO SPENCER III SF
CROWLEY ROBERT EARL MP
CRUZ MICHAEL JOSEPH AR
CUMMINS BENJAMIN ANDREW SC
CURRAN ERIK CHRISTIAN MP
CURREY WILLIAM GREGORY CM
CUTRI DAVID ANTHONY JR MI
DALLAS ROBERT MITCHELL QM
DALTON JEREMIAH GARRETT AV
DAMERA JOSHUA PATRICK AV
DANCY JASON CURTIS MP
DANIELS KERI VACHON AG
DANIELS NEIL PHILLIP II FA
DARBY KAYIN RINEL JA
DARDIS CHRISTOPHER W AV
DASCHEL MICHAEL N EN
DASHER RUSSELL FRANK JR FA
DAVIS MARK ANDREW SC
DAVIS NICHOLAS DONALD MI
DAVISON BYRON G CA
DAVISSON MARK CHRISTOPHER MI
DAYE JEFFREY TYRRENCE MI
DEAN AUDREY JO CM
DECANN JAMES ARTHUR MP
DECKER JOHN CHRISTOPHER MI
DECRANS PETER ARTHUR EN
DEKONY JEFFREY AG
DELATORRE CHRISTOPHER FRIAS MP
DELORIA ERIC D AR
DEMOSS PETER GAVIN AR
DENNIS TRAVIS JOE LG
DENNY HUGH MICHAEL JR AV
DENT KEVIN M JA
DEPASS WILLIAM BRUNSON III FA
DEROSSETT JOHN TREVOR MI
DESOUSA JASON IN
DESOUZA MARK GERALD EN
DEVERA FREDERICO CABUAG LG
DEXTER CALEB CHRISTIAN MI
DIDOMENICO CATHERINE B TC
DIEZ ANTONY ENRIQUE CA
DIXON HUGH JOSEPH JR IN
DLOUHY JOEL DAVID MI
DOBEL MICHAEL ANDREW AV
DONAHUE KEITH DAVID EN
DONAHUE VANCE EDWARD II CM
DONNELLY PATRICK CM
*DOUGLAS CHRISTINA MARIE AG
DOUGLAS HOLLIS VALTON JR IN
DOUGLASS EBBENY JEWEL AG
DRAKE NADIYM MARZUWQ CA
DRAKEFORD LAVOISIER J SC
DUDEVOIR MATTHEW PAUL IN
DULLANO PATRICK IAN LG
DUMBAUGH ELIZABETH JOHNSTON OD
DUNLAP CANDIS SHARLENE LG
DUNN WILLIAM JOSEPH JR JA
DUPREE PAUL MARTIN CA
DURBAND WILLIAM WARD PO
DUTTON MARK STEVEN FI
EADS RUSSELL HARLEY IN
EASTEP BENJAMIN DEAN FA
*EDDINGS MATTHEW SULLIVAN LG
EDDY LIONEL LG
EDGINGTON LOONEY ROSA LEE AG
*EDINGER STEPHANIE LARUE MP
EDWARDS JAMES NICHOLAS MP
EDWARDS SEAN PATRICK SC
*EGNEW JASON ALLEN CA
EKLUND BRETT ANDREW LG
ELBERT VINCENT LG
ELIAS NESTOR MANRIQUE SC
ELLIOTT AARON TIMOTHY IN
ELLIS KEITH TWONE QM
EMDE CALEB DOUGLAS AG
EMERLING ERIC MATTHEW FA
EPPERSON DANA ERIK MI
ERB JOSHUA MICHAEL AD
ERDMAN TYSON KALE IN
ERICKSON LARISSA ANN MI
*ESCALANTEGUTIERREZ RODRIGO OD
ESCALERAS CHARLES MATTHEW AV
ESCHBACH BRYAN ALLAN LG
ESPINO NOEL MACAPAGAL FI
EVANS ROBERT ALAN MI
EVERETT JOEL C IN
EYCLESHYMER JEFFERY NELSON CM
FALK MICHAEL EVERETT SF
FALOR AMANDA MARIE LG
FARMER JOHN ARTHUR AR
FARNSWORTH JANELL MI
FARRELL KEVIN PATRICK AD
FARRELL THERESE KELLEY EN
FARRINGTON DAVID SCOTT MI
FASHAUER AMY LG
FAULKNER SEAN P CA
FAZIO PETER VINCENT SF
FELDMAN JARRETT LEE TC
FELICIANO WENDY CAROLYN EN
FELICIANO YAZMIN MP
FELLERS MICHAEL JOSEPH EN
FELLOWS ANDREW JR QM
FINBERG ABRAHAM EMIL FI
FISCHER LAWRENCE FRANK JOSE AD
FISH MICHAEL ARTHUR AV
FITTIPOLDI DAVID WILLIAM JR AR
FLANAGAN CLIFF ERIC AV
FLANAGAN TERRENCE SCOTT TC
FLORA MATTHEW SCOTT SF
FLORES NATHANIEL ASHER IN
FLORESCEPEDA CARLOS ARTURO EN
FLOREZ DAVID TC
FLOYD KEITH LG
FLYNN MARK ANDREW JR AR
FLYNN PATRICK JOHN KERREN LG
FOLEY ERIN MARIE AV
FONTENOT CHARLES R CA
FORBES THEODORE A III SC
FORD TRAVIS AUNDRE MP
FORISKA JOSEPH JOHN JR EN
FORRESTER ADAM CHRISTIAN FA
FOSTER TRAVIS CLARK LG
FOWLER LANCE MICHAEL FA
FOX KYLE JAY MI
FOX NICHOLAS BERNARD EN
FOX RICHARD EDWARD MI
FRALEY MATTHEW ERIC AR
FRANK THOMAS MCCONKEY MI
FRAZIER CHRISTINA M MI
FRAZIER CURTIS ANDREW LG
FRAZZANO ANDREW WILLIAM AR
FREEDMAN JOB EZRA IN
FREEMAN SAMUEL K FA
FREIHOFER ADAM DANIEL SF
FRENCH ANDREW J PO
FRIEBERG MATTHEW EDWARD AV
FRISBIE ZACHARY DAVID IN
FULLAN SEAN JAMES MI
FULLMER NICHOLAS RAY AV
FULTZ DAVID CORNELL JR AD
FUNABIKI GARRETT QM
GACKE ROBERT JOSEPH III IN
GAEFCKE WILLIAM RICHARD CM
GAHN MIRANDA LYNN AV
GALUPPO RONALD RICHARD JR AV
GAMARA RENE GODFREY LG
GAMM STEPHEN WADE MI
GANIM EMIL JOSEPH MP
GAONOTAIESE MCCLELLAN HENRE EN
GARCIA JAIME OCON MP
GARCIA JUAN CARLOS IN
GARCIA MARRERO ERIC A LG
GARDNER JOHN CHRISTOPHER MI
GARNER EPHRAIM J EN
GARNER TIANE R MI
GARRETT KHRYSTEN SARRAH AG
GASTON LEE GLENN LG
GATES JOHN EDWARD LG
GATEWOOD BYRON J MI
GAUDIO GARY JOSEPH MP
GAUL PATRICK JAMES IN
GEBHARDT GREGORY MICHAEL EN
GEE CALE LEON MP
GENTILE JAMES P PO
GEORGE COLLIN D PO
GEORGIADES ALEXANDER H MI
GERALD MARC PAUL EN
GERNER RYAN NATHANIEL MI
GHAFOORI FARIBORZ FI
GIAQUINTO JASON WAYNE MI
GIBSON NICHOLAS DONALD PO
GILCHRIST JACQUIN PERRON JA
GILMORE ROBERT MARSHALL III SC
GLAZENER MATTHEW SCOTT AR
GLEATON CHRISTOPHER LEE FA
GLEDHILL JARED AYRES AR
GOLD MICHAEL LAWRENCE MI
GOLD SILAS JOHN IN
GOMES DANELLE SUZANNE LG
GONZALEZ ALEIDA MI
GORDON JASON WARD LG
GOREE BRIAN JOSEPH PO
GORHAM KIMBERLY DESHON LG
GORHAM TYSHON DAVID QM
GOULD BENJAMIN D QM
GOULET JEFFERY DAVID AR
GRAHAM BENJAMIN JOSEPH FA
GRASS JEREMIAH SCOTT MI
GRAVES DAVID ROBERT FA
GRAYSON THOMAS JOSEPH IN
GREEN AMY ANN FI
GREENBERG ISAAC ADAM MI
GREENE RAYMOND R CA
GREGG BRIAN BRADLEY IN
GREINER KENT MICHAEL IN
GREMILLION ANDREW SCOTT EN
GRENKE TIMOTHY ANDREW LG
GRENTUS JASON STEPHEN FA
GRIFFIE MICHAEL EDWARD EN
GRIFFITH TODD ANDREW MP
GRIGGS CHARLES ANDREW FA
GROVES JOEL BENJAMIN EN
GRUVER BENJAMIN NOEL SC
GUAY JULIUS JOSEPH III MP
GUIKEMA GRANT NELSON QM
GUINYARD JENNIFER WHITE LG
GUISWITE KEITH PATRICK TC
GUNTER JACOB SPENCER JA
GURLEY LUKE ELLIOTT AG
GUSTAFSON APRIL NICOLE LG
GUZMAN ANGEL CA
GUZMAN KENNY JACK MI
HABERSTROH ALEXANDER CHARLE AG
HADDOX THEODORE PRESCOTTIII SC
HAFFNER HELLMUT ANDREW AV
HAFNER LEALAN KAY AG
HAGAN MICHAEL JOHN TC
HAGER SCOTT DANIEL MP
HALL HENRY LOUIS III MP
HALL JOSEPH C TC
HALL MATTHEW LAWRENCE IN
HANDS SERGIO ROLANDO IN
HANSEN GARY PHILIP IN
HANSEN JOSHUA CRIS OD
HARAKAS MATTHEW JENNINGS SC
HARDIGREE JOSEPH MICHAEL SF
HARDY CHAD MICHAEL LG
HARLAN SHALANDA KATRICE AG
HARMON ADAM JOEL MI
HARMON JAMES BRIAN MI
HARMON TRICA MONIQUE FI
HARONIK SHAWN MICHAEL FA
*HARP HARRY J LG
HARRA MEGHAN M FI
HARRINGTON ELIJAH LUKE EN
HARRIS EDWARD CLINTON II LG
HARRIS JOSEPH CHRISTOPHER OD
HARRIS KENNETH WILLIAM MP
HARRIS RUSSELL JOHN CM
HARRIS WILLIAM ROBERT JR JA
HARTFIELD DAVID L MI
*HARVEY ANTHONY RAY EN
HARVEY CHRISTOPHER LEN AR
HATCHER ADRIENNE KATHLEEN AV
HAWKINS ALLARICK ONDRICAS EN
HAWKINS ARCHIE III LG
HAWLEY BRYAN MICHAEL FA
HAWS CRYSTAL ADAIR LG
HAYDEL DAVID BROU EN
HAYES THOMAS NATHANIEL SC
HAYNES JASON LAYNE FA
HAYWARD WILLIAM LLOYD FI
HEADLEY KATHERINE PUGH JA
HECOX JEFFREY REXFORD IN
HECTORMURPHY JOSEPHINE LG
HEFFRON ROBERT CRAIG CM
HEGG MARIANNE LG
HEITZ RACHEL ANN MI
HELMSING WILLIAM BRUCE IN
HENDERSON MICHAEL H JR EN
HENDERSON NILS DANIEL AV
HENDRICKSON GARRETT DAVID AR
HENRY LYON QUINTON SC
HENSCHEL ROGER FREDERICK EN
HERBERT JODY MIRE SC
HERNANDEZTORRES ORLANDO LG
HERRMANN MARK E EN
HERSCHLEB DOUGLAS ALLEN FA
HERSEY MATTHEW DAVID MI
HILL JEREMY JERMAINE LG
HILL STEPHEN MATTHEW SC
HILL WILLIAM BARRETT FA
HILLYER KELLY STEPHEN OD
HINES CHAD ALLEN AV
HJELMSTAD MEGAN CHRISTINA AG
HOFFER JEFFREY ANDREW IN
HOFFMAN BRYAN STANLEY AV
HOGAN THEODORE MARSHALL MP
HOGARTH ROBERT MCDERMOTT JA
*HOLLAN CHRISTOPHER JASON EN
HOLLAND JIMMIE ROCHELLE EN
HOLLEY KEVIN ERNEST EN
HOLLMANN BRIAN CHRISTOPHER MI
HOLMBERG STEPHEN ALEXANDER MI
HOLOMAN DAVID SMALLWOOD AR
HOLTZ MICHAEL PATRICK MI
HOOPER JOSEPH LEE LG
HOOVER JAMES LOUIS SC
HOOVER RYAN M MI
HOOVER TIMOTHY JOHN AG
HOPE JOHN HENRY III LG
HORN JOHN PATRICK EN
HOSAKA YUTARO DANIEL SC
HOTARD TODD DALTON EN
HOVE THOMAS JAMES AD
HOWARD CHRISTOPHER WILLIAM AD
HOWES SARAH LOUISE OD
HRODEY KEVIN RAYMOND IN
HUBBARD JOHN DRENNAN FA
HUEY CHARLIE B FA
HUFF CRYSTAL ANN ACREE EN
*HUFF SHEILA DAWN MI
HUGHES DONNIE CLAY JR JA
HUGHES ELENA DANIELLE PO
HUJER PAUL EUGENE MI
HULL JOSHUA MICHAEL EN
HULSE MIRANDA L TC
HURD WILLIAM JOHN LG
HUTCHISON JENA SUE SC
HUTSON AMY LYNN CM
*HUTTON PAUL CHURCHILL IV EN
HUYNH ANH LUAN HUU MP
HYATT KELLIE MARIE AG
HYDE RYAN DOUGLASS MI
IACONANGELO FIORENZO CIRO IN
INGLE BENJAMIN C SC
*INMAN JAIMIE JO MI
IRWIN ROBERT TAYLOR EN
IRWIN RYAN JAMES MP
ISCH MATTHEW VANCE AR
IVERSON MORANDA LOUISEMARQU EN
JAACKS JENNIFER LEANNE AV
JACKSON CHRISTIAN ANTHONY FA
JACKSON EDWARD ANTHONY OD
JACKSON SHANE WESLEY MI
JACOBS DAVID ALLEN SC
JAJACK JARED THOMAS EN
JARRETT EDWARD ALAN EN
JEFFCOAT TONYA CM
JEFFERIES CHANQUALE TAMIKA LG
JEFFERSON JOHN MARSHALL JR FA
JENKINS EDDIE JAMES LG
JENNINGS RYAN RANDALL FA
JENSEN MICHAEL LEE EN
JEREMIE CARL JOEL JR LG
JIMISON JUSTIN TYLER FA
JOH TAEK W SC
JOHANNINGSMEIER JOHN CHRIST FA
JOHNSON ANDREA DESHOUN FI
JOHNSON DANIEL TYLER MI
JOHNSON DUSTIN LEE AR
JOHNSON GARRETT STRINGHAM MI
JOHNSON JAPHETH FA
JOHNSON LYNNETTE ASHLEY MI
JOHNSON MICHAEL THOMAS MI
JOHNSON ROBERT PAUL FA
JOHNSON ROSALINE AG
JOHNSON SHAWN KENYATA FA
JOHNSON TOBIN NICOLAS OD
JOHNSTONBAUGH SHERRY LEE SC
JONES GLENN DEWAYNE AV
JONES JEFFERY WAYNE FA
JONES MATTHEW ALEXANDER SF
JONES QUINN LAKEISHA AG
JORDAN DARRELL WILLIAM JR JA
JORDAN RICHARD TODD AR
JOSEPHSON BENJAMIN THOMAS LG
JURASZ JUSTIN BRUCE AD
JUSTI SEAN FREEMAN SF
KABA SADIKOU MOHAMED LAMINE MI
KAMMER BRADY DEES LG
KANG EUGENE SC
KAPOLKA THOMAS J QM
KARPINSKI FRANCIS DAVID LG
KASLIKOWSKI JANEK CZESLAW FA
KEARNEY LENARD FREDERICK CA
KEENER SHANNON DEMON IN
KEFFER DAVID THOMAS AR
KEGERREIS CHRISTOPHER WILLI AV
KEIGHLEY AARON DAVID IN
KELLY BRIAN RANDALL II MP
KELSO JUSTIN ANDREW SC
KEMNA ROBERT LEWIS CA
KENMOTSU DEREK TATSUMI SF
KENNEDY JEFFREY B EN
KEPA ROBERT BLAINEKALOKUOKA LG
KEPLINGER TYREL MATTHEW EN
KESSEL CHRISTOPHER LEE SF
KESSLER NICOLE CHERE TC
KESSLER STEVEN J IN
KETCHAM DAREN JOSEPH LG
KHAN ISHAQ LG
KIDD BRENT ANDREW MI
KILBRIDE DANIELLE S AG
KILGORE JASON DOUGLAS IN
KILLIAN MICHAEL DAVID IN
KIM EARL CHUNG MI
KIMBER KELLY KEITH AV
KING CHRISTOPHER CHANCE EN
KING JIMMY LEON II CM
KING JUSTIN LEE SC
KIRKLAND RUSSELL RASHIM SC
KIRWAN TODD F EN
KITCHEN SEAN CLINTON SF
KLAWUNDER MELANIE ASHLEY LG
KLINER EMILIE ANNA LG
KLINGER BARRY GENE SF
KNOWLES LAURIE JEANNE MI
KOESTER GREGORY SCOTT JR IN
KOHTALA JESSE LEE EN
KOSMAL ROBERT KENNETH MI
KOW JIMMY SOUJIN QM
KOYLES BRYAN SCOTT AV
KREPSTEKIES COLLEEN ROSA TC
KRUPP GREGORY ALLEN LG
KUNDE NICHOLAS AARON FA
LACROIX NICHOLAS JOHN MI
LAMAR JOSSYMAR EN
LAMBE ROLAND DONALD EN
LANCASTER JOHN WILLIAM IN
LANE LAURA BETH PO
LANE LURONNDA N MP
LANKFORD MARGARET RUTH LG
LAPIERRE KELLY SHAWN QM
LARDINOIS SCOTT EMIL EN
LARSON ROBERT CHARLES II AG
LASPISA DANIEL SF
LAWRENCE WILLIAM JASON MI
LE HUNG TRUNG SC
LEANDRE WESLY MI
LEAP JOSEPH W OD
LEE CHUNG HANG JACKY AR
LEE PAUL JINGYU MP
LEEMAN DAVID MICHAEL IN
LEIDIG AMBYR PUANANI SC
*LEMM DANIEL EDWARD LG
LEONG RAYMOND L AR
LEPPERT JOSEPH AARON MI
LESTER JEFFREY KEITH LG
LESTOR JONATHAN ROBERT SC
LEWIS CHAD LARRY CM
LEWIS TREMAYNE LEANDRIS FI
LIENAU JAMES MICHAEL AR
LIM HYUNG JIN EN
LINDSAY JOHN EARL LG
LINDSEY PATRICK F PO
LIPSCOMB DONALD L MP
LITKO RUSSELL C IN
LITTLE ERIC DEWAYNE FA
LITTLE JONATHAN GLENN MP
LIVERMORE DOUGLAS ANTHONY SF
LLORENTE PENNIE ANN CA
LOCKHART BRIAN JOSEPH LG
LOEFFELHOLZ RYAN JOHN LG
LOEFFLER JOSHUA MILES AR
LOEHNER KORAL JANEICE MI
LOFTUS CHRISTOPHER JOHN MI
LOHMER CHRISTOPHER L FI
LONDON MELISSA ANNE EN
LONG JACOB WILLIAM EN
LONG MICHAEL THOMAS AD
LONG MICHAEL TYSON MI
LOPEZ JOSE FRANCISCO JR AD
LOPEZ MARIA ANTONIA LG
LOPEZCOVAS JAVIER E JA
LOPEZDEKONY ROBERTO MP
LORE JASON ROBERT FA
LUCES ALICIA THERESA COLETT MP
LUJAN ANNALISA REBECCA CA
LYAKERMAN VITALIY MI
LYHANE MICHAEL JOSEPH LG
LYLES LAKESHA MAE MI
LYNCH GREGORY J FA
LYNDS EMILY ERIN MP
LYONS LAURA LEE EN
MACIEJEWSKI TIMOTHY AARON MI
MACIUBA ADAM TIMOTHY AV
MACK VERONICA JOAN SAVAGLIO MP
MACLEOD MATTHEW LEE AD
MACSWEENEY STEVEN MICHAEL IN
MADDOX TARA QUELISA AD
MAESE ISAAC EN
MAKILING VINCE BANQUE MI
MALDONADO MICHAEL WILLIAM MI
MALLACH JORDANNA BECKY LG
MALZ JASON COLE IN
MAMULA SHAWN MILAN LG
MANCIK ERIC JON SC
MANESS PAUL A EN
MANKEY ADAM DAVID AV
MANN LARRY DEAN EN
MAPES RIKKI DEANN AG
MARQUEZ WILLIAM RAYMOND JR IN
MARSHALL CLIFTON LOUIS IN
MARSHALL DANIEL ISIAH LG
MARSHALL KYLE D MI
MARTELLA MARK ANTHONY AV
MARTIN DAVID MICHAEL SF
MARTIN IAN EDWARD EN
MARTINEZRAMOS JOSE ANTONIO MI
MASID LUKE JOSEPH FA
MATANOV PANTELEY TODOROV AV
MATHEWS LEE MICHAEL CA
*MATSUI MEGUMI KAY AG
MATTHEWS CHRISTOPHER SCOTT SC
MAULE ERIC BRIAN MI
MAULLER DAVID JAMES LG
MAURO PHILIP FRANCIS AR
MAXFIELD DANIEL REX MP
MAXWELL MICHAEL EDWARD IN
MCBROOM DERRELL D SC
MCCANE DEVIN G MI
MCCASKEY JOHN PIERSOL IN
MCCLELLAN ALLISON SYLVIA EN
MCCORMICK LUCAS RUSSELL FA
MCCREERY JESSE DAVID LG
MCDANIEL SHANNON DEAN IN
MCDOUGAL MARIA THERESE QM
MCELHANNON DEBBIE RENEE FI
MCELRATH CHRISTOPHER SALVA FA
MCFADDEN CHRISTOL A AG
MCFARLAND DANIEL LEONARD MI
MCGORMAN PATRICK MICHAEL IN
MCGOWAN LEROY JR QM
MCGRATH DANIEL JAMES II EN
MCGRATH ROBERT JOSEPH LG
MCGREGOR DOUGLAS GRANT SF
MCGUIRE SHETHAR THUNDERER AV
MCINERNEY SARAH A QM
MCKENNEY AARON MICHAEL SF
MCLAUGHLIN ERIN N AG
MCLAURIN ADAM JUSTIS IN
MCPHERSON STEVEN RUSSELL CM
MCSWAIN NICOLE MARIE QM
MCWHIRTER CHRISTOPHER L MP
MECADON THOMAS DAVID MP
MECHAM LOGAN REED AV
MEDEIROS JOHN JOSEPH LG
MELING SHAUN GREGORY AV
MELOY JASON ALLEN AR
MELTON KRISTOFER BOLLE MP
MENDELSON MITCHEL LEE TC
MENDOZA MICHAEL BENJAMIN MI
MENGA TOMMY LUCAS MP
MERCADO CESAR AUGUSTO TC
MERLETTE JOHN BARTON JR FA
MERLOS JORGE ALBERTO CA
MESSAMER KEVIN RAY FA
MEUSSNER ROBERT CHARLES JR MP
MEYER ARTHUR MORITZ III IN
MEYER DAVID WILLIAM EN
MEYER MICHAEL NATHAN SC
MICHAELIS ADAM JASON IN
MIDDLETON JAMAR JAMES FA
MILICH EULA DAVENA OD
MILLER CHRISTOPHER SCOTT SC
MILLER DANIEL JACOB LG
MILLER GEOFFREY THOMAS AR
MILLER JAMEN KYLE MI
MILLER JULIA B MI
MILLER KIER P OD
MILLER MARK DOUGLAS LG
MILLER MICHAEL ALLEN QM
MILLER MICHAEL DAVID EN
MILLS DANIEL MELVIN EN
MILLS MATTHEW WAYNE SC
MILLS SHANTA TIERRA CM
MIMS BRANTON FORD QM
MIXON JODY LAMAR MI
MIYAMOTO CASEY SATORU MI
MOLLER GRANT ELLERY MI
MONFORTE JED JOEY LG
MONTAGUE CASEY IVAN EN
MONTALVOPEREZ ALEXANDER MI
MONTANEZ ALEX L SC
MONTGOMERY BRIAN MICHAEL EN
MONTGOMERY DAVID MERRILL AV
MONTGOMERY JUSTIN CLARK LG
MONTOYA ANDY STEVEN MP
MOON GRANT JACOB IN
MOON KING KOREA AV
MOORE AARON ANDREW MI
MOORE ALEXANDER PHILLIP AR
MOORE HERMAN LEE AG
MOORE JUSTIN NICHOLAS AV
MOORE MATTHEW EUGENE LG
MOORE MATTHEW PRIDE IN
MOORE NEMIAH LYNN MP
MORAN JACOB P MI
MOREAU RODNEY ARMAND MP
MORENO JESSIE EDWARD IN
MORGAN ERIN ELIZABETH MI
MORGAN MATTHEW RYAN CA
MORGAN RACHEL LAWREN MP
MORGIGNO HEATH MAXWELL MUSQ AD
MOROSKI CHRISTOPHER JAMES AV
MORROW JADA MI
MORTON EARNEST A LG
MOSKOFF CHRISTOPHER WILLIAM AV
MOSS RYAN DAVID EN
MOULTRIE WILLIAM JOHN AD
MOYA RICARDO SC
MOYE EAMONN PATRICK LG
MOYE JEFFREY SCOTT CA
MUCCI JOSEPH ANTHONY JR IN
MULHOLLAND ROGER BRUCE MI
MULLANEY GARY RUSSELL AR
MUNGER MATTHEW JAMES FA
MUNOZ FREDDY ALBERT AR
MURPHY COREY JERMAINE AG
MURPHY WARREN DANNIEL JA
MURTON DARYL C IN
NABOZNY LUKE ANTHONY SC
NAGLE JEFFREY MI
NAKASONE BRENT MASARU IN
NAPOLITANO JUSTIN KENNETH SF
NATTRESS NEHEMIAH ZECHARIAH IN
NAZARENO RICHARD ALEXANDER SC
NEAL RAMON D MI
NEELEY CRAIG DANIEL AV
NEELY TRAVIS RAY EN
NEFFLEN JOSEPH CECIL EN
NEMTSOV ILYA YEVGENYEVICH PO
NERSESOV TIMUR ROMANOVICH AR
NEUMAN NATHAN CHARLES CA
NGO DANIEL TRAN SC
NGOUCHEMA ABOUBAKAR NCHANKO MI
NGUYEN ANTHONY LIEM SC
NICHOLS BENJAMIN ALEXANDER IN
NIELSEN MICAH SCOTT MI
NIFONG JAMES BRYANT AV
NIKORE ASHEESH SC
NISHIMUTA JOHN MICHAEL SC
NOBLE ROBERT RYAN EN
NONAKA BENJAMIN KIKUMA LG
NOPAKUN SUPATRANAI NONG CA
NORIEGA ROBERTO FA
NORRIS PAUL ROGER IN
NORTH ERIC JAMES EW
NORTON ERIC SCOTT EN
NORTON KIRA A QM
NOVOA BERNIE ALBERTO SC
NOYES MATTHEW F IN
NUDEL BRONISLAV MARK MI
NUNN CASEY J FA
NYERGES ANDREW GRAHAM EN
OCONNELL JOHN JOSEPH EN
OHEARN ERIK GEORGE MI
OLIVAS DANIEL PAUL TC
OLSZEWSKI LEAH MARIE MI
ORITI MARCO MI
ORMSBEE SHARRI LYN FI
ORMSON TERRELL D AV
ORRIS JASON THOMAS FA
ORTEGA ANTHONY JUAN MP
ORTMAN BRADLEY JOSEPH FI
OSTRANDER AMANDA WADE MI
OVERBEY MARK FRANKLIN LG
OWENS CHRISTOPHER SCOTT MI
OWENS DELECIA LATOY QM
PADILLA MICHAEL ALEXANDER MI
PAGE GREGORY WILLIAM MI
PAGEL ANDREW JUSTIN MI
PALERMO WILLIAM SCOTT MI
PALMER ALI WILLIAM EN
PALMER ERIC RONALD EN
PALMER JAMES DOUGLAS MI
PALMER WILLIAM N AR
PANGELINAN FRANKLYN FITZGED EN
PARK COLIN E IN
PARKER JEDIDIAH THOMAS DAVI MI
PARKER JONATHAN DAVID LG
PARKER SUZANNE KRYSTEN QM
PARTRIDGE DAVID ALAN IN
PASTO TIMOTHY EDWARD IN
PATEL SHAAN S TC
PATTERSON JOSHUA SAMUEL IN
PATTERSON TODD WAYNE EN
PATTI PHILLIP JOHN AR
PAYNE CHAD ERIC MI
PEAK TIMOTHY ROBERT MP
PEARSON CHRISTOPHER DOCKERY MP
PEDERSEN CHRISTIAN EVAN IN
PEDERSON JAY C SC
PEIL CAMERON RICHARD MI
PEINE MATTHEW BEN SC
PEINE MEGAN E CA
PENCE SEAN MICHAEL IN
PENDLETON CECIL WAYNE III EN
PENDLETON WILLIAM TRAVIS FA
PENSHORN JOHN DANIEL AV
PEOPLES RONALD EN
PEPPARD ANDREW EDWARD EN
PEPPERS DAVID NICHOLAS SC
PEREIRA JAMISON B IN
PEREZ JORGE MIGUEL EN
PEREZFERRER JOSE RAMON SC
PERKINS KARRA MARIE MI
PEROTTI ALEXANDER EMILIO CA
PETERS CHARLES DEVON FA
PETERSEN JOHN V IN
PETERSON MICHAEL DAVID LG
PETRILLO ELLEN JA
PHILSON JENNIFER LYNNE AG
PHIPPS TUNESHA MARIE AG
PIGOTT DAVID JOHN JA
PILIERGONZALEZ GEOFFREY LG
PINA ARLENE MP
PIPKINS JOHN ROGER MI
PITTMAN BRYAN KEVIN SF
PLASTER ROGER DANIEL IN
PLATKY JAMES ROBERT IN
PLETZ GEOFFREY TAYLOR SF
POLK LATOYA T LG
POLLUM BRYAN DOUGLAS AV
PORATH KIMBERLY J EN
POTTER MEGAN CATHARINE LG
POWELL NELSON H III EN
PRATHER JASON HOLT IN
PRAY BRADLEY ROBERT AV
PRICE BRANDON WILLIAMS IN
PRIOLO JOSEPH AV
PROCHET BRIAN RAYMOND FA
PROCTOR JOSEPH AARON EN
PULLUM COURTNEY DEMETRIUS MP
PUPEK DANIEL OLIVER TC
QUIJANO OSCAR OCAPAN JR EN
QUILLEN JAMES M TC
QUINTANA JONATHAN VICENTE TC
*QUINTANA KAREN MECEDES AG
RABINOVITCH DANIEL NATHAN FA
RABORN STANFORD LOFTIN JR MI
RACE THOMAS KENNETH EN
RAMJOHN ADYLL MOHAMED QM
RAMOS ANGEL EFRAIN AG
RAMOS STEPHANIE CHRISTINE AG
RAMPAART PETER BENJAMIN AR
RAMSDAL TIFFANY ROSE MI
RAMSPOTT JASON TYLER MI
RAND DANIEL LEE IN
RANDALL JONATHAN DAVID AD
RANDALL SEAN NOLAN AV
RANDLES JACOB DONIVAN EN
RANFT JAMES BARRERA EN
RAPUANO BRYAN JOSEPH SC
RAY CHRISTINE MILLER MI
RAY THOMAS JOHN IN
READING JONATHAN WALTER SC
REBMANN DANIEL ROBERT AR
REDD DERRICK LAMONT AG
REDWINE JAMESIA LOUISE LG
REED JACOB ALLEN MP
REED TIMOTHY MICHAEL MI
REGAN JORGE RAFAEL FA
REID MATTHEW ABEL MI
RELIFORD EDWIN NEAL JR AV
RELLA LUKE STEVEN IN
REMBERT JEREMY BROOKS FA
RESSLER TRAVIS LEE AD
REVELES JOSE ROBERTO JR LG
REYES RODRIGO ALEJANDRO SF
REYNOLDS BRIAN LEE SF
RHODES RYAN HOWARD EN
RICCITIELLO MICHAEL EN
RICH SCOTT PHILLIP LG
RICHARDS RAYMOND W III MP
RICHARDSON JOHN WILLIAM QM
RIEDINGER RAYMOND JOSEPH JR IN
RIEMENSCHNEIDER JOHN ANDREW MI
RIFE MILLARD LEE JR IN
RIFFEL MARK HOWARD IN
RISNER VERONICA LYNNE MI
RIVERA JOSE ANTONIO SC
RO TAE IN MI
ROA RENE JR IN
ROACH RICARDO DELANO ANTONI EN
ROBBINS CHRISTOPHER MICHAEL AR
ROBERTS MICHELLE SUE MI
ROBERTS RACHEL A MI
ROBERTSON DAVICIA LYNNE LG
ROBY EUGENE MAKITO IN
ROBY JAMES CHADWICK LG
RODRIGUEZ ANDREA NICHOL MP
RODRIGUEZ GABRIEL AMET QM
RODRIGUEZ JOHN PAUL IN
RODRIGUEZ JOSHUA AR
ROMERO JONATHAN BEN IN
ROMICK ANDREW D AG
ROOKS RYAN LEWIS AV
ROSADODELGADO JUAN L LG
ROSADOVEGA ANGEL MANUEL LG
ROSCOE ARIANA AURORA OD
ROSELLE JONATHAN ROBERT IN
ROSSELL DANIEL JOHN SC
ROTH TRAVIS MICHAEL FA
ROUTH NEWEL LEROY IV FA
ROY JUSTIN MALIK FI
ROY STEVEN CHRISTOPHER LG
ROYAL JASON CHRISTOPHER IN
ROZELLE NATHAN PETER MI
RUDE JAMES W FA
RUEHE SEAN MOSS MP
RUIZ RYAN PAUL EN
RUSANOWSKY KAREN EILEEN LG
RUSHER WILLIAM HOLBROOK MI
RUSS CLIFTON MAURICE SC
RYBACKI ELIZABETH A EN
SABOURIN ADAM COREY AV
SABULSKY DAVID NATHANIAL EN
SACCHETTI JAMES BLAISE MP
SACK CYRIL DAVID SF
SADLER JAMES TREVOR CM
SALIMAN CATHARINA ROSE AG
SALINAS NICHOLAS LEO SF
SALVANI ANTHONY JOHN LG
SAMSON THOMAS EDWARD II AV
SANCHEZ ALEX CARLOS EN
SANCHEZ DAVID TC
SANDBOTHE TROY ALLEN EN
SANDER CRAIG BLAIR JR EN
SANTANA NORBERTO MP
SANTANA PAUL DAVID AV
SANTIAGONIEVES LUIS A QM
SAPINSKI ADAM JOHN PO
SASS PAULA RENE MI
SAYES DUSTEN RICHARD LG
SCHADLER GREGORY MP
SCHERER KYLE ERNEST MI
SCHIEVE KARIN ANN AG
SCHMITZ MARIA ELIZABETH AG
SCHNELL RANDY CHRISTOPHER SC
SCHOLLY ROBERT TODD EN
SCHUMER GERARD MICHAEL EN
SCHWARZ DAVID ALAN MI
SCHWIEGER MICHAEL RYAN FA
SCOTT JOHNNIE JR MP
SCOTT KIMBERLY LYNN MP
SEAMAN PATRICK LEE CA
SEBERO CHRISTOPHER JON IN
SEEB ERIC EDWARD AR
SELDOMRIDGE CLAYTON ALLEN MP
SERBAN DANIELA ANCUTA EN
SERING JAMES MAXWELL IN
SETTLES GLENN THOMAS JR SF
SEYMOUR NATHAN JAMES LG
SHAFFER SCOTT DAVID TC
SHAWVER EVAN J CM
SHEPARD JAMES LEO IN
SHOEMAKER JAMIE SCOTT AV
SIEMER JOBIE JOSEPH SF
SIGLER DAVID FLINT MI
SIGMON KEVIN DALE EN
SILVA RICHARD MI
SILVEIRA GARRETT JOSEPH IN
SIMMONS MARCUS ALAN AR
SIMMONS ROBIN AARON AG
SIMMONS SARAH MARIE MI
SIMONIS RUSSELL LEE IN
SINGER BILLY JOE SC
SKIPPER MARK ANTHONY EN
SLACK JACOB C MI
SLATE ROBERT CARL MI
SLAUGH SCOTT LEONARD CM
SLOAN JONATHAN ROY FA
SMITH BRENT WILLIAM EN
SMITH BRIAN ANDREW AD
SMITH CORREY RUSSELL JA
SMITH DOUGLAS WILLIAM OD
SMITH MATTHEW ALLAN AR
SMITH PAUL LG
SMITH STANLEY EDWIN CM
SMITH STEVEN TODD EN
SMOTHERS RICHARD DOUGLAS CM
SNELL TYRONE QM
SNELLER PAUL MICHAEL AD
SNOOK JOHNPAUL CRAIG PO
SODERLIND JENNIFER HOLLIE FI
SOLIS RENE ALBERTO QM
SOUTHERLAND MICHAEL ALAN SC
SOUTHGATE DAVID CLINTON III FI
SOVITSKY MARK ALEXANDER EN
SPANGLER JOSEPH HART SC
SPENCER MARCIA DOLORES AG
SPROUT JOEL SCOTT AR
SQUIRES MICHAEL ANDREW AV
STAAB JOY ANN AG
STAGNARO SERENA MARIE EN
STALLS DWIGHT G IN
STAMBONE GLEN ANDREW LG
STANDLEY JAY FILES EN
STANGEL ROBERT ALLEN JR LG
STARCHER ROBERT MATTHEW IN
STARRON JAMES GEOFFREY MI
STEPHENS DANIEL MALLORY IN
STEPHENS JENNIFER DENISE AD
STERLING MICHAEL JOHN IN
STERN MATTHEW LAMONT FI
STETZER GREGORY WILSON LG
STEVENS TIMOTHY JACK SF
STIFANO ERIC CHRISTOPHER AD
STIMSON STEPHEN ANDREW MI
STOCKNER ANDREW GERALD EN
STORJOHANN KYLE ROBERT AV
STRAIT BRIAN DANIEL MP
STRIMPLE JOSHUA CHARLES MI
STROUD VALERIE LEE SC
STUKE TODD JASON LG
*STURGIS BRIGG DAVID LG
SULLIVAN KEVIN FA
SUMMERS CHARITY LYNN MP
SUNG JEREMY YUK LON IN
SUPPLE PHILLIP JOHN MI
SUTTON DEREK RANDALL EN
SUTTON RACHAEL RUTH MP
SWARTSEL JOSHUA DUNN CA
SWENSON MARK ALAN AG
SWIFT ADAM G IN
SWINFORD RYAN MICHAEL IN
SWISHER RICHARD OWEN LG
SYLVESTER ADAM ROBERT FA
SZCZEPANEK BRIAN PAUL EN
TAAMU TUSAPA JONATHAN FI
TAFAO FAASAVILIGA AG
TAFEL KYLE CROSS IN
TALAVERA ARMANDO EN
TALIA MICHAEL PETER JA
TALLON JOSHUA ANTHONY LG
TAM VINCENT SC
TAPIA ANDRES J SC
TAVARES DAVID ARMAND MI
TAYLOR JASON WILLIAM IN
TAYLOR JEVON ERIC SC
TAYLOR MELODY MARIE LG
TEGMAN JEFFREY BENNETT EN
TERRIGNO FELICE MICHAEL FA
TESE GABRIEL VINCENT JA
THELEN ZACHARY J IN
THIBAULT PARRISH GUNTER FA
THOMAS BRETT ANTHONY LG
THOMAS JOSHUA LYNN FA
THOMPSON DWIGHT C LG
THOMPSON MICHAEL BILLY MI
THOMPSON MICHAEL LANE SC
THOMPSON SARAH ELIZABETH OD
THOMSETT ERIC JOHN MI
THORLIN ROBERT MICHAEL IN
THORN JUSTIN MICHAEL MP
THORNTON BENJAMIN WILLIAM IN
THUNEM CARL ABBOTT CA
TIBBS EDWARD DUNG AV
TIELKING STEVEN CRAIG MI
TIGHE BLAIR DUNCAN AD
TILLISTRAND MICHAEL JAMES IN
TILLMAN TERRELL DONNELL SC
*TILLOTSON DAVID MICHAEL EN
TILTON PAUL ANDREW PO
TIPTON JONATHAN ROBERT IN
TIRRI VINCENT PETER AR
TITUS JUSTIN ROBERT JOHN IN
TOLLER MAURICE CHRISTOPHER LG
TOM MICHAEL WAYNE EN
TONIK KIRSTEN TYYNE DAVIS MI
TOOMEY MATTHEW KINGSLEY MP
TORREY JACOB S IN
TOSCANO DAVID J EN
TOWNSEND RUSSELL W MI
TOWNSEND WILLIAM PETER AV
TRAJANOVSKA MICHELLE ALLYSO AG
TRAMA BRANDON MEAD IN
TRASK LARRY KENT JR LG
TREPTAU TAMMIE LEA MI
TRICE STEVEN TERRANCE AG
TROMLY KEVIN M FA
TUCKER TIMOTHY REX IN
TULEY WESLEY JOE AV
TURCATO CHIARA FRANCESCA MI
TYSALL TERRENCE NEAL MI
USTLER CHRISTOPHER JAMES AR
VALLEJOS ALBERT CHRISTIAN FA
VALVO JOHN ANTHONY CA
VANDERHOEK KATIE M SC
VANDERPOOL SARAH JOANNE AG
VANDROVEC RYAN JOSEPH MI
VANHORNE GREGORY ANDREW FA
VANMEURS BARRON ANDREW AR
VARAS NELSON ALEX AG
VAUGHN FORREST CLAY IV SC
VENABLETHOMAS MEGHAN BRAIT AG
VENNER JOHN DAVID AG
VETTER SCOTT JOSEPH AV
VICUNA JEFFREY DEBELEN MP
VIDAL JUAN FRANCISCO CM
VILLACORTA VIRGILIO MANGUBA MI
VILLAHOZ PETER MICHAEL SC
VIPPERMAN JASON EARL FA
VISKUL ATIP EN
VODILA CHRISTOPHER JAMES CM
VOGEL GREGORY WILLIAM LG
VOIGHT RALEIGH LEE III SC
VOLKERT PAUL JACOB AR
VOLLOR MATTHEW DOYLE SF
VOORHIES DANIEL JACOBUS IN
VU MICHELLE A AV
WAGGONER GLEN MICHAEL LG
WAGNILD CAROLYN ALEXANDRA AV
WAITS MICHAEL LEE IN
WAKASHIGE DAVID BENJAMIN A AR
WAKEFIELD PATRICIA ANN LG
WALDON NORMAN D FA
WALKER JEROMY GENE MP
WALKER JONATHAN DAVID SF
WALKER PAUL SAMUEL EN
WALLACE BRADLEY EDWARD II FA
WALLITSCH JEFFREY LEWIS JA
WALTZER SAMUEL JOHN CM
WANDRICK EDWARD MAURIO FI
WARBY BRYCE EDWARD EN
WARD JASON C MI
WASHINGTON DAVID ONEAL JR AV
WASHINGTON KENNETH DWAYNE JA
WASHINGTON ONTARIO DEMON QM
WASIK JOHN ANDREW IN
WATKINS BILLY DARELL QM
WATSON CHRISTOPHER JAY AR
WATSON ISAAC P LG
WATSON JAMES ALBERT PO
WATSON LEON DEWAYNE EN
WEBER SAMUEL ROBERT IN
WEBER SARAH LOUISE LG
WEIBLINGER BRIAN DAVID SC
WEIKER JEREMIAH SCOTT EN
WELCH AMBER NELLIE CA
WELCH MATTHEW BRADFORD QM
WESELY JONATHON JOSEPH AV
WEST CODY RACHELLE LG
WETTER MICHAEL DAVID AD
WHALEY NICHOLAS KENNA EN
WHITE NATHAN BRYANT OD
WHITMORE JAMES CHRISTOPHER QM
WILHELM ELIZABETH JORDAN OD
WILKINSON GEORGE HAROLD III QM
WILLIAMS BILLY JASON SC
WILLIAMS DONALD MATHEW LG
WILLIAMS JONATHAN ADAM SC
WILLIAMS KHALIA TARIKA MI
WILLIAMS LETERRENCE AG
WILLIAMS LONNIE LAVON AG
WILLIAMS ROBERT ANTHONY QM
WILLIAMS STEPHEN E EN
WILLIAMS YANNICK NICHOLAS IN
WILLIAMSON DARREN BRUCE AG
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WILMS ADAM DAVID EN
WILSON BRADLEY C FA
WILSON BRETT N IN
WILSON CHRISTOPHER DAVID IN
WILSON JEFFREY SCOTT AV
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WILSON TERRANCE M AG
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WRIEDEN KARL WILLIAM IN
WRIGHT HOMER JACKSON III LG
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